Horoscop 17 septembrie. Luna în Leu le aduce Berbecilor noroc în dragoste. Scorpionii impresionează
Newsweek.ro, 16 septembrie 2025 07:20
Horoscop 17 septembrie. Luna în Leu le aduce Berbecilor noroc în dragoste. Scorpionii impresionează....
Acum 10 minute
07:50
Inteligența artificială, noul coșmar al șoferilor. Ce noi abateri vor „vedea” radarele și camerele? # Newsweek.ro
Soft-urile bazate Inteligență Artificială (AI) vor deveni noul coșmar al șoferilor. Specialiștii luc...
Acum 30 minute
07:40
Codruța Kovesi a coordonat destructurarea unei rețele care a păgubit UE cu 350 de milioane de euro # Newsweek.ro
Parchetul European (EPPO) a anunțat că peste 2.400 de containere maritime au fost confiscate în port...
07:30
Salariul unui șofer de camion ajunge la 3.000€. Cum te poți angaja, chiar dacă ești începător? # Newsweek.ro
Salariul unui șofer de camion ajunge la 3.000€. Mulți angajatori recrutează inclusiv șoferi începăto...
Acum o oră
07:20
07:10
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă # Newsweek.ro
Pensionarii au posibilitatea de a primi pensii mărite, potrivit unui proiect de lege depus în Parlam...
Acum 12 ore
22:20
Nicuşor Dan, despre dronele Rusiei: "Suntem în siguranță. Suntem în NATO, colaborăm cu partenerii" # Newsweek.ro
Nicuşor Dan spune, despre dronele Rusiei, căzute în spaţiul NATO, în Polonia, că "suntem în siguranț...
22:20
Polonia a doborât o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. S-au făcut arestări # Newsweek.ro
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșo...
22:10
Trump accelerează exploatarea mineralelor rare promise de Zelenski. A numit Rusia „stat agresor” # Newsweek.ro
Trump a trimis o delegație să inspecteze potențiale situri miniere ucrainene a căror exploatare revi...
22:00
Nicuşor Dan arată că faptul că avem o rată a inflației care se va duce spre 10% înseamnă că oamenii ...
21:40
Comună din Iași cu doar 127 de copii, trecută în statisticile naționale cu 9 săli de gimnastică # Newsweek.ro
Miracol? O comună din Iași cu doar 127 de copii este trecută în statisticile naționale cu nouă săli ...
21:10
Iașul văzut de sus: 11 penthouse-uri de vânzare în oraș, între panorame şi terase uriașe # Newsweek.ro
Iașul văzut de sus: 11 penthouse-uri de vânzare în oraș, între panorame, terase uriașe și prețuri de...
20:50
VIDEO Polonia a aprobat trupe străine pe teritoriul său. Franța vine cu Rafale cu rachete nucleare # Newsweek.ro
Președintele Karol Nawrocki a autorizat desfășurarea forțelor NATO în Polonia, ca parte a răspunsulu...
20:50
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, la o întâlnire cu reprezentanţii Ford Otosan, că "economia R...
20:30
Ambasadorul României în Mexic şi alte state centramericane Marius Lazurcă, vehiculat la şefia SIE, a...
20:00
Cât de periculoasă este mușcătura de om? Un bărbat care s-a luptat cu un hoț, gata să-și piardă mâna # Newsweek.ro
Mușcătura unui om poate fi mai periculoasă decât a unui câine sau pisici, spun medicii. A descoperit...
19:40
Cele mai fanteziste sicrie din lume. Prețul: de la 700 $. De ce sunt realizate în asemenea forme? # Newsweek.ro
Cele mai fanteziste sicrie din lume au un preț care începe de la 700 de dolari și urcă în funcție de...
19:20
VIDEO Rusia lansează rachete Iskander-M, la 35 kilometri de Polonia. Militari SUA, în Belarus # Newsweek.ro
Rusia a pregătit lansarea rachetelor balistice ale complexului de rachete Iskander-M în regiunea Kal...
19:00
Angajaţii Crematoriului din Novosibirsk au participat la singura competiţie unde mai are voie Rusia # Newsweek.ro
Angajaţii Crematoriului din Novosibirsk au participat la singura cupă mondială unde mai are încă voi...
Acum 24 ore
18:40
Moțiunea simplă împotriva lui Daniel David respinsă de Senat. „Da, educația este în pericol” # Newsweek.ro
Moțiunea împotriva lui Daniel David a fost respinsă în Senat la vot, cu 82 de voturi împotrivă, 40 d...
18:30
Ilie Bolojan a afirmat că, în fiecare an, România împrumută zeci de miliarde de euro ca să poată fun...
18:10
Kremlinul afirmă că NATO luptă contra Rusiei prin sprijinul său direct şi indirect pentru Ucraina # Newsweek.ro
Kremlinul a afirmat luni că NATO luptă contra Rusiei prin furnizarea de sprijin direct şi indirect U...
18:00
Ilie Bolojan: Câte posturi din cele 500.000 pe care voia Simion să le reducă, erau din Învățământ? # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a ținut un discurs în plenul Senatului, unde se dezbate moțiunea împotriva mi...
17:50
Înmatriculările de mașini noi au „bubuit” brusc, cu 52%, în august, în România, după ce în primele 6...
17:50
Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare după ce și-a ucis partenera # Newsweek.ro
Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce în 2023 și-a ucis în bă...
17:40
Guvernul Suediei va majora cheltuielile militare cu 2,9 miliarde dolari în bugetul pentru 2026 # Newsweek.ro
Guvernul Suediei va majora cu 26,6 miliarde de coroane (2,87 miliarde de dolari) cheltuielile forțel...
17:20
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 1,077 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de o...
17:10
Florin Dumitrescu la un pas de înec. Celebrul chef era să își piardă viața în concediu. Cum? # Newsweek.ro
Vacanța din Spania s-a transformat într-un coșmar pentru Florin Dumitrescu. Chef-ul a povestit cum u...
17:00
Nepotul lui Gheorghe Dincă, „criminalul din Caracal” reținut de polițiști pentru furt. Ce a făcut? # Newsweek.ro
Nepotul lui Gheorghe Dincă, „criminalul din Caracal” reținut de polițiști pentru furt. Ce a făcut? C...
16:50
Un deținut periculos, condamnat pentru un jaf mortal a fost eliberat din greșeală. Prins după 6 luni # Newsweek.ro
Un deținut periculos, condamnat pentru un jaf mortal a fost eliberat din greșeală. Prins după 6 luni...
16:40
General: Drona rusească trebuia doborâtă în România. Ar fi fost un mesaj dur dat lui Putin # Newsweek.ro
Rusia a mai „scăpat” o dronă în România, Forțele Aeriene au ridicat două F-16, dar aeronava fără pil...
16:30
România introduce noul sistem de control la frontieră. Ce se întâmplă cu documentele de călătorie? # Newsweek.ro
România introduce noul sistem de control la frontiera externă Schengen. Poliția de Frontieră anunță ...
16:30
Anna Leu, soția lui Mihai Leu, la două luni după moartea campionului: Încă îl caut printre stele # Newsweek.ro
La două luni de la dispariția lui Mihai Leu, Anna, soția campionului, își exprimă durerea prin mesaj...
16:20
Efectele intrării României în Schengen asupra transporturilor: Ce am câștigat, care sunt provocările # Newsweek.ro
Datele centralizate după primele șase luni de la intrarea totală a României în spațiul Schengen indi...
16:20
Cum va fi vremea mâine în România? Rămâne sau nu vara în țară? Care sunt zonele cu căldură # Newsweek.ro
România se pregătește de o nouă zi cu contraste termice. Dacă în sud și vest temperaturile se mențin...
16:10
PSD a calculat. Ce bani pierzi la pensie și la salariu dacă se elimină plafonul la alimente de bază # Newsweek.ro
PSD a anunțat ce bani pierzi la pensie și la salariu dacă se elimină plafonul la alimentele de bază....
16:00
Mihai Daraban: Există o teamă a oamenilor de afaceri inspirată mai mult din ceea ce văd la televizor # Newsweek.ro
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, afirmă că „există o teamă în ...
15:50
Bărbat reținut de Poliție pentru un incendiu masiv de vegetație. A spus că are alergie la ambrozie # Newsweek.ro
Un bărbat din București a fost reținut de Poliție după ce era să provoace o catastrofă. A dat foc ve...
15:40
Ministrul Apărării, după negările Rusiei: „Nu era OZN, ci o drona rusească. Voiau poză cu eticheta?” # Newsweek.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a confirmat că drona care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al...
15:30
O tânără din Statele Unite a devenit virală pe TikTok după ce a povestit experiența sa din primele z...
15:20
Schimbări pentru românii din Germania, de la 1 octombrie. Cum vor plăti factura la căldură? # Newsweek.ro
Germania pregătește mai multe schimbări pentru cetățeni care intră în vigoare cu 1 octombrie. De ace...
15:10
De ce cumpărăm mai mult din supermarketul care pune muzică relaxantă? Strategia gândită de retaileri # Newsweek.ro
Studiile au arătat că oamenii au tendința de a cumpăra mai mult din supermarketurile care pun muzică...
15:00
Ministrul Muncii, despre plafonarea preţurilor la alimente: Măsura nu pune nicio presiune pe buget # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că plafonarea adaosului comercial pentru alimentele...
14:50
La ce nivel vor rămâne pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem? # Newsweek.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu vine cu noi precizări despre pensiile militare. Din păcate veștiil...
14:40
Medvedev amenință Europa: "Vom ataca orice stat UE care vor folosi banii înghețați pentru Ucraina" # Newsweek.ro
Moscova amenință cu represalii dure statele europene care ar încerca să folosească activele rusești ...
14:30
Oana Ţoiu: Cu siguranţă ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor # Newsweek.ro
Oana Ţoiu a declarat luni că ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor, după re...
14:20
US Air Force a primit al doilea bombardier strategic nou de 692.000.000$. 9 tone de bombe nucleare # Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au anunțat că un alt bombardier B-21 Raider de generație următoar...
14:10
Nicușor Dan: aderarea la OCDE, cea mai puternică recunoaștere că trăim într-o țară dezvoltată # Newsweek.ro
Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este cea mai puternică recun...
14:00
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025 # Newsweek.ro
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României este...
13:40
Simion, la mitingul anti-migrație din Londra. În Marea Britanie trăiesc peste 1.200.000 de români # Newsweek.ro
Liderul AUR, George Simion, a participat la mitingul de extremă dreapta organizat la Londra de Tommy...
13:30
Ministrul Muncii anunță: 2.250 lei/lună pentru mamele care revin la muncă, prime pentru tineri # Newsweek.ro
Ministrul Muncii a prezentat programul de relansare economică al PSD pe muncă, care cuprinde măsuri ...
