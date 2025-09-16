Caricatura Zilei

15:40

S-a discutat mult în media despre dronele rusești care au intrat în Polonia. 19 sau 20 parcă nici nu contează. De unde au venit? Se pare că din Belarus. Au fost drone de tip „Gerbera”. Ele sunt folosite de ruși ca ținte false pentru „supraîncărcarea” sistemelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei. Dronele au deviat de […] The post Lecția de la Singapore, din al Doilea Război Mondial, este valabilă și astăzi! first appeared on Ziarul National.