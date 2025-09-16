Ofensiva israeliană în orașul Gaza a început. Trump amenință Hamas: „Folosiți ostaticii ca scut uman? Asta este o atrocitate”
Digi24.ro, 16 septembrie 2025 07:20
Armata israeliană a lansat ofensiva terestră pentru a ocupa oraşul Gaza, scrie Axios, care citează oficiali israelieni. Luni seara, ora locală, forţele aeriene israeliene au efectuat atacuri aeriene masive în oraşul Gaza. La scurt timp după aceea, tancurile israeliene au intrat în oraş. Operaţiunea reprezintă o escaladare a războiului care durează de aproape doi ani şi se preconizează că va creşte numărul victimelor şi va agrava catastrofa umanitară din enclavă, notează Axios.
• • •
Acum o oră
07:20
07:10
Marea teamă a lui Vladimir Putin. Ce se ascunde, de fapt, în spatele discuțiilor cu Xi Jinping despre prelungirea vieții și nemurire # Digi24.ro
Președintele rusVladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping au fost surprinși recent, la Beijing, discutând despre metode de prelungire a vieții și despre nemurire în fața unui microfon uitat deschis. Pentru președintele rus, subiectul mortalității ajunge la esența celei mai mari vulnerabilități a sistemului autocratic pe care l-a construit: se va destrăma totul când nu va mai fi el la putere?
07:10
Digitalizarea omorâtă de birocrație. Instituțiile din România nu pot citi noile buletine, pentru că nu au cumpărat aparate specifice # Digi24.ro
Deși peste 500.000 de cetățeni au, în prezent, cărți electronice de identitate, în unele instituții din România nu pot fi accesate datele stocate pe aceste documente, pentru că nu există aparate specifice. Un cititor a semnalat pentru Digi24.ro că Direcția Taxe și Impozite Locale din Sectorul 3 al Capitalei i-a refuzat folosirea cărții electronice de identitate. Ministerul de Interne (MAI) a transmis, într-un răspuns, că achiziția aparatelor este în responsabilitatea fiecărei instituții în parte.
07:10
Rusia produce aproximativ 30.000 de drone Shahed pe an și intenționează să dubleze acest număr până în 2026. Ucraina, în dezavantaj # Digi24.ro
Rusia a crescut semnificativ producția de drone de atac și este acum capabilă să producă aproximativ 30.000 de drone de tip Shahed pe an, scrie The New York Times. Analiștii cred că complexul militar-industrial va putea dubla aceste cifre în 2026.
07:10
Asasinarea lui Charlie Kirk și urmările sale sunt simptome ale unei democrații fragile (analiză Washington Post) # Digi24.ro
Niciodată în memoria Statelor Unite sistemul democratic nu a părut mai fragil. Întrebarea care se pune acum este dacă valorile pe care s-a construit acest sistem sunt capabile să îl repare. Asasinarea miercuri a influencerului conservator Charlie Kirk într-un campus universitar din Utah, videoclipurile cu acest eveniment fiind difuzate în mod repetat pe rețelele de socializare, a fost cel mai recent episod dintr-o serie de acte de violență îndreptate împotriva unor personalități din diferite tabere ideologice și politice. Acest fenomen se manifestă cu o intensitate și o frecvență nemaiîntâlnite în ultimii peste 50 de ani, scrie The Washington Post într-o analiză pe marginea evenimentelor din Statele Unite.
07:10
„În țara noastră suntem striviți”. Mărturia unei profesoare care a ales să plece în Scoția după 12 ani de catedră în România # Digi24.ro
O profesoară de limba română cu 12 ani de experiență și-a făcut bagajele și se pregătește să își înceapă o nouă viață, alături de familie, în Scoția. Din noiembrie va preda religie, morală și psihologie, după ce a decis să lase în urmă România și să caute aprecierea și libertatea pe care, spune ea, nu le găsea acasă.
07:10
Echinocțiul de toamnă 2025: De când încep zilele să fie mai scurte. Ce se schimbă după fenomenul astronomic # Digi24.ro
Pe 22 septembrie 2025, la ora 21:19 (ora României), va avea loc echinocțiul de toamnă, momentul în care ziua și noaptea se află aproape în echilibru. Acest fenomen marchează trecerea oficială de la vară la toamnă în emisfera nordică.
07:10
Norvegia și generația sedusă de tentația populistă. Bărbații, cei mai captivați de discursul anti-corporații, elite și imigranți # Digi24.ro
Obţinând un scor istoric la alegerile legislative din Norvegia, dreapta populistă îşi datorează în mare parte succesul tineretului şi în special bărbaţilor, atraşi de discursul său anticorporatist, anti-elite şi anti-imigraţie difuzat pe reţele sociale devenite o sursă esenţială de informaţie, comentează AFP, preluată de Agerpres.
07:10
Statele Unite ridică miza: Uniunea Europeană, sub presiunea lui Donald Trump pe tema petrolului rusesc # Digi24.ro
Uniunea Europeană ia în considerare sancțiuni împotriva companiilor din India și China, care facilitează comerțul cu petrol al Rusiei, ca parte a unui pachet de restricții noi, potrivit unor surse familiarizate cu acest subiect și citate de Bloomberg. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în weekend că este pregătit să aplice sancțiuni „majore” asupra petrolului rusesc, dacă țările europene vor face același lucru. Presiunea exercitată de SUA pune însă responsabilitatea pe umerii Europei, care a amânat eliminarea treptată a gazului rusesc până după 2027 și a acordat țărilor fără ieșire la mare, precum Ungaria și Slovacia, scutiri temporare de la sancțiunile impuse petrolului rusesc.
Acum 8 ore
00:30
„Vă vânăm”. Donald Trump anunță distrugerea unei ambarcațiuni a traficanților de droguri din Venezuela: trei morți # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că armata SUA a efectuat un atac asupra unei ambarcațiuni a traficanților de droguri din Venezuela. El a precizat că lovitura a avut loc în apele internaționale și că trei bărbați au murit, avertizând că oricine transportă droguri care „pot ucide americani” va fi „vânat”.
Acum 12 ore
23:30
Tensiuni în creștere: Qatarul acuză Israelul că a încercat să saboteze negocierile pentru pacea în Gaza # Digi24.ro
Atacurile israeliene, care au vizat membri ai Hamas în Qatar, săptămâna trecută, au avut ca scop sabotarea negocierilor cu privire la Gaza, a acuzat luni emirul Qatarului, în deschiderea summitului extraordinar al liderilor arabi şi musulmani, organizat ca răspuns la acest atac fără precedent, relatează Reuters.
23:30
Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară că vizita sa oficială în SUA, care va avea loc la începutul anului viitor, are două obiective mari: securitatea și economia.
23:20
Unde pot ajunge rachetele balistice rusești Iskander, lansate din Kaliningrad: țări și capitale în raza de acțiune. Situația României # Digi24.ro
Rusia continuă să-și „flexeze mușchii” față de Europa. După lansarea de drone pe teritoriul Poloniei, acum amenință cu rachete balistice Iskander.
23:20
Un băiat de 13 ani din comuna argeșeană Cocu a murit într-un accident de ATV: s-a izbit de un copac și nu purta cască de protecție # Digi24.ro
Un copil de 13 ani a murit, luni seară, într-o localitate din judeţul Argeş, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac. Polițiștii au stabilit că băiatul nu purta cască de protecție în momentul accidentului.
22:40
Scandalul dronei rusești pe teritoriul României: cum răspunde Nicușor Dan la întrebarea dacă trebuia doborât aparatul de zbor # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a adus lămuriri, în cadrul unei emisiuni televizate, despre incidentul cu drona rusească, intrată, sâmbătă seara, în spațiul aerian al României. „Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc”, a spus șeful statului, adăugând, întrebat fiind dacă respectivul dispozitiv trebuia doborât, că aceasta „este o decizie care se ia de la caz la caz”. Nicușor Dan a tranșat și problema intruziunii rusești, cu drone, pe teritoriul Poloniei, caz în care a apreciat reacția „foarte fermă” a NATO.
22:40
Președintele Nicușor Dan a declarat că „nu are voie să se enerveze” pe premierul Ilie Bolojan, după decizia de a majora TVA. El a explicat că politicienii „nu vor fi niciodată complet aliniați” și a subliniat că nu regretă numirea lui Bolojan în funcția de premier, relatează News.ro.
22:20
România ar putea colabora cu Ucraina pentru producția de drone. Ionuț Moșteanu: „Avem șansa să devenim un hub regional” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România discută cu Ucraina despre dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone. Oficialul spune că o astfel de colaborare ar putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă și ar consolida industria națională de apărare.
22:20
Washingtonul a știut înainte că Israelul urma să bombardeze Qatarul, deși neagă acest lucru. „Trump nu a spus nu” # Digi24.ro
Washingtonul era la curent cu atacurile asupra Qatarului înainte ca acestea să aibă loc, chiar dacă timpul necesar pentru a le opri ar fi fost foarte scurt, scrie Axios citând șapte oficiali israelieni.
22:10
De ce și-a dat Nicușor Dan nota 7-8 pentru primele 100 de zile din mandatul de președinte. ”Important este finalul” # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan a explicat luni, într-o emisiune televizată, de ce şi-a dat „nota 7-8” pentru activitatea ca şef al statului. Liderul de la Cotroceni a exemplificat acest aspect cu o întâmplare din perioada când participa la olimpiade și când, „în primele 45 de minue, nu scria nimic pe foaia de concurs”. „ Important este finalul”, a subliniat șeful statului.
22:00
Polonia anunță „neutralizarea” unei drone deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Mesajul premierului Donald Tusk # Digi24.ro
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk.
21:50
FBI a anunțat că ADN-ul găsit la locul asasinării lui Charlie Kirk este cel al suspectului Tyler Robinson # Digi24.ro
Probele de ADN prelevate de la două obiecte găsite în apropierea locului asasinării activistului conservator Charlie Kirk corespund cu ADN-ul suspectului Tyler Robinson, a anunţat, luni, directorul FBI, Kash Patel, potrivit AFP, citată de Agerpres.
21:40
Președintele Dan, despre rechemarea ambasadorului Lazurcă, nume vehiculat pentru șefia SIE: Utilitatea sa este mai mare la București # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în în Statele Unite Mexicane, în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în Belize. Numele lui Lazurcă fusese vehiculat recent pentru şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).
21:10
România, la masa marilor dezbateri despre viitorul digital. Metaminds pe scena IMPACT Bucharest # Digi24.ro
21:00
Rusia vrea să-și dubleze capacitatea în domeniul energiei nucleare. Vladimir Putin, undă verde pentru construirea a 38 de reactoare noi # Digi24.ro
Rusia, unul din cei mai mari utilizatori mondiali ai energiei nucleare, vrea să-şi majoreze semnificativ capacitatea, transmite DPA, citată de Agerpres. Preşedintele Vladimir Putin a stabilit ca obiectiv în următoarele două decenii majorarea ponderii energiei nucleare în total producţiei, de la actualul nivel de aproape 20% la 25%. Planul a fost anunţat luni de Alexei Likhachev, şeful companiei de energie nucleară Rosatom, la conferinţa de la Viena a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).
21:00
Momentul în care forțele speciale ucrainene distrug un sistem rus Buk-M3 SAM de 40 de milioane de dolari. Surpriza operatorilor UAV # Digi24.ro
Forțele speciale ucrainene au eliminat un sistem rus de rachete antiaeriene Buk-M3 în zona ocupată Zaporojie.
20:50
Străzile din Kathmandu sunt marcate de semnele revoluției: petele de sânge uscat de pe trotuar sunt spălate de ploile târzii ale musonului; porțelanuri sparte în reședințele jefuite ale politicienilor; mirosul de fum provenit de la clădirile publice incendiate, scrie Financial Times în debutul unui larg material dedicat mișcărilor sociale violente care au cuprins în ultimii ani țări din Asia de Sud, cel mai recent exemplu fiind cel al Nepalului, care s-au încheiat cu schimbări de regim.
20:40
UE a finalizat ultima rundă de evaluare în cadrul negocierilor de aderare a Ucrainei. Care a fost verdictul Comisiei Europene # Digi24.ro
Uniunea Europeană și Ucraina au finalizat întâlnirile finale de evaluare pentru capitolul 11 al negocierilor de aderare, axate pe „Agricultură și dezvoltare rurală”, a anunțat luni Ministerul Economiei din Ucraina. Pe parcursul a trei zile de discuții, delegația ucraineană a prezentat 28 de blocuri tematice, care descriu starea reformelor agricole, progresele în domeniul digitalizării, mecanismele de sprijin de stat, reglementarea pieței și dezvoltarea generală a sectorului, anunță Kyiv Independent.
20:40
Un generalul finlandez avertizează: Exercițiile ruso-belaruse ar putea avea „răsturnări de situație neașteptate” # Digi24.ro
Comandantul Forțelor de Apărare Finlandeze, generalul Janne Jaakkola, a declarat că țara sa monitorizează îndeaproape exercițiile militare ruso-belaruse Zapad-2025 (Vest-2025).
20:00
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande # Digi24.ro
Un cuplu din Marea Britanie a fost nevoit să-și întrerupă vacanța la Veneția, după ce a fost surprins înotând în Canal Grande, obiectiv de patrimoniu cultural. Bărbatul britanic, în vârstă de 35 de ani, și iubita sa româncă, în vârstă de 25 de ani, au fost obligați să se întoarcă joi, în aceeași zi în care au ajuns în oraș, la domiciliul lor din UK, după ce gondolierii i-au denunțat poliției locale, arată The Guardian.
20:00
Cum creează Donald Trump un „cult al violenței” obsesiv în SUA și riscul ca acest lucru să ducă la un război civil # Digi24.ro
Uciderea îngrozitoare a activistului de extremă dreapta Charlie Kirk a zguduit Statele Unite. În ansamblu, comentatorii liberali s-au străduit nu doar să condamne violența, ci și să-l recunoască pe Kirk ca un militant cu „gustul dezacordului”. În schimb, în tabăra dreptei, voci proeminente au cerut represiune – invocând practicile ilegale ale fondatorului FBI, J. Edgar Hoover, ca model – dacă nu chiar un „război” deschis, scrie European Pravda.
19:30
Premierul spaniol cere interzicerea participării Israelului la competiții sportive cât timp „barbaria” din Gaza continuă # Digi24.ro
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a cerut interzicerea participării Israelului la competiții sportive internaționale atâta timp cât „barbaria” sa din Gaza continuă, afirmând că țării nu ar trebui să i se permită să folosească evenimente de mare anvergură pentru a-și „spăla” ofensiva, scrie The Guardian.
19:20
„A depășit o linie roșie”. Participant supriză la exercițiile Zapad: India a trimis trupe să se alăture simulărilor Rusia-Belarus # Digi24.ro
India a trimis trupe să se alăture exercițiilor conduse de Rusia, care exersează un război cu țările vecine NATO, în timp ce relațiile dintre Delhi și Washington continuă să se destrame, potrivit The Times.
19:10
Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei a demis doi comandanți de corp de armată. De ce sunt acuzați cei doi militari # Digi24.ro
Comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirskîi, a demis comandanții a două corpuri – Volodimir Silenko din Corpul 17 și Maksim Kituhin din Corpul 20.
19:00
Nouă mandate de arestare după răfuiala mortală din Craiova. Zona, păzită de 100 de forțe de ordine. Patru răniți, sub pază în spital # Digi24.ro
După bătaia cu bâte și topoare din Craiova, soldată cu un mort și patru răniți, procurorii au emis nouă mandate de arestare pentru toți cei implicați. Trei persoane sunt deja după gratii, patru sunt internate în spital sub pază, iar două sunt căutate de polițiști. În cartierul Romanești a fost instituită o zonă specială de siguranță publică, unde aproximativ 100 de polițiști și jandarmi patrulează permanent pentru a preveni noi violențe.
19:00
Concluziile întâlnirii dintre Ilie Bolojan și reprezentanții sindicatelor care au protestat luni: „Nu mai putem continua ca până acum” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanţii sindicatelor pe tema reformei administraţiei publice şi a revendicărilor acestora şi a subliniat necesitatea luării unor măsuri care trebuie să respecte criterii transparente şi să asigure continuitatea serviciilor publice. „Nu mai putem continua ca până acum”, a transmis premierul.
Acum 24 ore
18:50
Prințul Harry spune că are „conștiința curată” în legătură cu dezvăluirile despre familia regală: „A fost un mesaj dificil de transmis” # Digi24.ro
Ducele de Sussex a declarat că are „conștiința curată” după publicarea cărții sale autobiografice „Spare”(n.r. „Rezervă”), Harry afirmând că nu și-a spălat „rufele murdare în public”, conform The Guardian. Prințul și soția sa, Megan, ducesa de Sussex, s-au retras din îndatoririle oficiale regale în 2020 iar, în anul următor, au vorbit public despre dificultățile din relațiile lor familiale cu prezentatoarea de talk-show americană Oprah Winfrey.
18:30
Poliţiştii din Constanţa fac cercetări după un incident produs la un colegiu din municipiu, unde un elev în vârstă de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o ceartă.
18:30
Senatorii români au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, la propunerea AUR # Digi24.ro
Senatorii au ţinut, luni, la solicitarea unui senator de la AUR, un moment de reculegere în memoria activistului conservator Charlie Kirk, aliat influent al preşedintelui SUA Donald Trump, împuşcat mortal miercuri în timp ce ţinea un discurs la o universitate din Utah.
18:20
Fotbal: Încasările de la meciul Norvegia - Israel, direcţionate către „Medici Fără Frontiere” pentru sprijinul Gaza # Digi24.ro
Federaţia Norvegiană de Fotbal a anunţat că încasările din vânzarea biletelor la meciul cu Israel, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, vor merge către organizaţia Medici Fără Frontiere (MSF) pentru a ajuta ONG-ul să abordeze "suferinţele umanitare" din Fâşia Gaza, scrie AFP.
18:20
Ilie Bolojan, în plenul Senatului, la moțiunea AUR despre educație: Indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan, care este şi senator, a declarat, luni, la moţiunea simplă pe educaţie, că România în fiecare an împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcţiona şi nu mai puteam continua aşa, pentru că intram într-o fundătură, iar indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri.
18:10
Oana Țoiu promovează, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor AIEA # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, promovează, astăzi, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru mandatul 2025-2027, în cadrul participării la cea de-a 69-a sesiune a Conferinței Generale a AIEA de la Viena.
17:50
Marco Rubio: Recunoașterea internațională a statului palestinian face „mai dificilă” încheierea războiului # Digi24.ro
Senatorul american Marco Rubio susține că eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „încurajează Hamas” și îngreunează încheierea războiului. El avertizează că gruparea ar putea renunța la acorduri „tacit acceptate” și că eliberarea ostaticilor israelieni ar fi pusă în pericol. În același timp, președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a acuzat Israelul că, prin acțiunile sale, blochează orice șanse pentru noi tratate de pace în Orientul Mijlociu.
17:50
Samsung a prezentat la IFA 2025 viziunea "AI Home: Future Living, Now", demonstrând cum inteligența artificială transformă locuințele în spații mai confortabile, mai sigure și mai eficiente.
17:50
Rusia a participat la „cupa mondială a groparilor” cu doi angajați ai crematoriului din Novosibirsk. Unde are loc competiția anuală # Digi24.ro
Exclusă din majoritatea evenimentelor sportive internaționale, Rusia a primit permisiunea de a înscrie o echipă la „cupa mondială de săpat morminte” din acest an, care se desfășoară în orașul Szekszárd, din sudul Ungariei, informează Kyiv Post.
17:50
Cum s-a apărat Daniel David în fața moțiunii AUR: Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism” # Digi24.ro
Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.
17:40
Negocierile comerciale dintre Statele Unite ale Americii şi China, desfăşurate în weekend la Madrid, au decurs foarte bine, a anunţat luni preşedintele Donald Trump, care a precizat că vineri va vorbi cu omologul său chinez Xi Jinping, iar relaţia bilaterală „rămâne foarte puternică”. Într-o postare pe Truth Social, el sugerează că cele două părţi au ajuns la o înţelegere cu privire la compania TikTok, lucru confirmat ulterior de secretarul trezoreriei, Scott Bessent.
17:40
Ce spune secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, despre acordul-cadru privind vânzarea TikTok. „China a venit cu o cerere agresivă” # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni că, în cadrul negocierilor comerciale cu China, desfășurate la Madrid, s-a ajuns la un acord-cadru privind TikTok, care ar putea deschide calea către transferul proprietății către SUA. „Omologii noștri chinezi au venit cu o cerere foarte agresivă”, a punctat Bessent, adăugând că detaliile vor fi stabilite în cadrul unei întâlniri între președintele SUA, Donald Trump, și premierul chinez Xi Jinping, care va avea loc vineri, anunță Reuters.
17:30
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reţinut după ce a furat un geamantan din gară # Digi24.ro
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reţinut luni după ce a furat troller-ul unei persoane, în Gara Arad, informează News.ro.
17:30
Maria Zaharova acuză Occidentul de „rusofobie și belarusofobie”: „Situația din Europa de Vest este catastrofală” # Digi24.ro
Occidentul simulează o presupusă amenințare din Est din cauza situației sale catastrofale, este convinsă purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova.
17:30
PSD vrea tichete de masă de 50 de lei pe zi. Florin Manole: „Se va simți în buzunarul lucrătorului”. Cum reacționează mediul de afaceri # Digi24.ro
PSD propune creșterea valorii tichetelor de masă la 50 de lei pe zi, cu 10 lei mai mult decât în prezent. Măsura face parte din pachetul social-democraților pentru relansarea economiei și urmează să fie discutată în Coaliție. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că inițiativa ar crește veniturile pentru milioane de angajați și ar stimula consumul, însă mediul de afaceri atrage atenția că este nevoie și de un echilibru pentru angajatori.
