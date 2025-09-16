Un mulțumesc pentru pompieri rostit pe o singură voce

10:20

Purtătorul de cuvînt al ISU Suceava, locotenent-colonelul Alin Găleată, a declarat la Radio Top că pompierii suceveni încă sînt prezenți la Broșteni, localitate grav afectată de inundațiile de la sfîrșitul lunii iulie, "cu tot ce trebuie", pentru că "încurajează nu numai oamenii care au suferit, ci și pe cei care vor să vină în […] Articolul Pompierii suceveni, încă prezenți la Broșteni, pentru că "încurajează nu numai oamenii care au suferit, ci și pe cei care vor să vină în continuare să ajute". Alin Găleată: Stăm acolo pînă cînd, sperăm, o să fie bine pentru toată lumea