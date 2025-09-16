Bărbat din Iași, condamnat la 18 ani de închisoare pentru că și-a ucis în bătaie iubita
IasiTV Life, 16 septembrie 2025 07:20
Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce și-a ucis în bătaie iubita, o femeie de 50 de ani. Crima a avut loc în primăvara anului 2023, în locuința cuplului din comuna Bălțați, după o ceartă violentă. Anchetatorii spun că cei doi aveau o relație de 20 de
• • •
Acum 30 minute
07:30
Violență în familie: Tată din Iași, condamnat la închisoare pentru că și-a pălmuit fiica # IasiTV Life
Violență în familie: Tată din Iași, condamnat la închisoare pentru că și-a pălmuit fiica. Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce și-a agresat fizic fiica, o adolescentă elevă la un liceu din oraș. Incidentul a avut loc după ce fata a lipsit o noapte din
Acum o oră
07:20
Bărbat din Iași, condamnat la 18 ani de închisoare pentru că și-a ucis în bătaie iubita # IasiTV Life
Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce și-a ucis în bătaie iubita, o femeie de 50 de ani. Crima a avut loc în primăvara anului 2023, în locuința cuplului din comuna Bălțați, după o ceartă violentă. Anchetatorii spun că cei doi aveau o relație de 20 de
07:10
Tâlhărie la mănăstire: Un bărbat din Iași, arestat după ce ar fi furat banii din cutiile milei # IasiTV Life
Un bărbat de 34 de ani din județul Iași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de furt calificat dintr-un lăcaș de cult. Potrivit poliției, individul ar fi furat banii din cutiile milei ale unei mănăstiri din localitatea Bucea, județul Cluj. Incidentul a fost semnalat pe 14 septembrie de un călugăr al
Acum 24 ore
18:30
INVITAT / Conf. univ. dr. Ionuț NISTOR – Prorector pentru activitatea didactică UAIC
15:00
Rusia amenință statele europene cu represalii dacă Uniunea Europeană confiscă sau folosește activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina. Vedeți și Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației Rusia a transmis luni un avertisment către statele europene: orice încercare de a-i confisca activele va fi urmată de atacuri.Reacția Moscovei vine după ce presa internațională a
13:40
Casa Auto a găzduit joia trecută un eveniment privat de lansare a noului Mercedes-Benz CLA cu tehnologie EQ, primul sedan compact 100% electric al brandului a ajuns la Iași. Evenimentul a avut loc în showroomul de pe Șoseaua Păcurari nr. 177, unde consultanții Mercedes-Benz au prezentat publicului invitat informații despre tehnologia, performanțele și inovațiile noului
10:20
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli. Vedeți și Nicuşor Dan, îngrijorat de situația din învățământ: „Interesul copiilor trebuie să fie pe primul loc" Senatul urmează să discute și să voteze luni o moțiune simplă prin care sunt contestate politicile Guvernului în domeniul educației, potrivit informațiilor publicate
09:00
Seria de conferințe de toamnă de la Ateneul Național din Iași, plină de nume mari. Ateneul Național din Iași a anunțat un program de evenimente educaționale pentru această toamnă. Trei conferințe, cu invitați de renume, vor avea loc la Sala Unirii – Cinema Victoria, de la ora 18:00. Prof. Univ. Dr. Daniel David, Ministrul Educației
08:40
O coliziune violentă între un autotren și un autoturism a avut loc la Pătrăuți, soldându-se cu un deces și doi răniți grav. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, locotenent-colonel Alin Găleată, a confirmat că toate cele patru victime sunt din autoturism. Unul dintre pasageri a fost găsit decedat la locul accidentului, având leziuni incompatibile cu
Ieri
07:20
Un accident grav a avut loc în noaptea de 12 spre 13 septembrie, pe bulevardul Socola din Iași. Un pieton de 61 de ani a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa strada, fiind proiectat apoi pe sensul opus de mers, unde a fost lovit de o a doua mașină. Polițiștii de la
14 septembrie 2025
17:50
PODCASTUL LUI RADU PRISĂCARU / Ești obosit sau ești epuizat? Diferența îți poate salva viața # IasiTV Life
INVITAT / Mihaela Molner – Expert în Psihologia Comportamentelor
09:00
O acțiune de amploare a avut loc sâmbătă seară, în Iași, unde echipaje ale Poliției Rutiere și ale Registrului Auto Român (RAR) au organizat o razie de amploare. Controalele au vizat, în special, motocicletele care depășeau nivelul legal de zgomot, dar și autoturismele cu modificări neautorizate. Pe parcursul serii, polițiștii și specialiștii RAR au instituit
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
INVITAT / Pr. GELU COSTĂCHESCU – CONSILIER ADICȚIE
12 septembrie 2025
17:10
INVITAT / ALIN AIVĂNOAEI – Director general SC Termo Service Iași
17:10
INVITAT / BOGDAN COJOCARU – Deputat PSD
13:10
RCBB Gruppe, bilanț la 7 ani de activitate: 100 de șantiere finalizate și noi proiecte de infrastructură # IasiTV Life
La șapte ani de la înființare, RCBB Gruppe anunță bilanțul unei activități susținute în România și Germania: peste 100 de șantiere încheiate cu succes, finalizarea lucrărilor la Faza III a Silk District și implicarea în noi proiecte majore de infrastructură. Grupul își consolidează astfel poziția pe piața construcțiilor menținând ca repere principale calitatea lucrărilor, seriozitatea
08:00
Un cetățean georgian a fost prins de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca după ce a încercat să intre în țară cu un permis de conducere fals. Documentul fusese ascuns în bagajele bărbatului. Incidentul a avut loc pe 10 septembrie, când un autocar cu numere de înmatriculare din Republica Moldova a
07:50
Primăria Municipiului Iași a lansat licitația pentru construirea unui parc fotovoltaic la CET 2 Holboca, un proiect evaluat la 40 de milioane de lei. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 10 octombrie 2025. Proiectul, finanțat prin Fondul pentru Modernizare, face parte din strategia locală de tranziție către surse de energie regenerabilă. Lucrările prevăzute în contract includ:
07:50
Primăria Municipiului Iași a intensificat eforturile de combatere a ambroziei, acționând atât pe domeniul public, cât și pe terenurile private, în urma multiplelor sesizări primite din partea cetățenilor. Echipele SC Servicii Publice SA au intervenit încă de la începutul verii, cosind și aplicând erbicide în zonele publice afectate. Pe terenurile private, proprietarii sunt obligați prin
07:40
Mihai Chirica: Ce n-a reuşit clasa politică, Parlamentul, 30 de ani, a reuşit nenorocitul de război din Ucraina # IasiTV Life
Războiul din Ucraina a reușit să deblocheze, indirect, un proiect major de infrastructură pentru Moldova. Primarul Mihai Chirica a declarat că posibilitatea finanțării autostrăzilor Pașcani – Iași – Ungheni și Pașcani – Siret prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE) reprezintă un succes pe care clasa politică nu l-a atins în trei decenii. Afirmația
07:30
Guvernul a decis prelungirea programului de sprijin pentru persoanele vulnerabile. Astfel, 1,3 milioane de români vor primi în continuare tichete sociale pentru alimente și mese calde, în valoare de 250 de lei, până la finalul acestui an. Suma va fi acordată în două tranșe, de câte 125 de lei. Acest sprijin, finanțat din fonduri europene
07:00
Accident la Suceava: Două persoane rănite după ce un autobuz s-a ciocnit cu un autoturism # IasiTV Life
Un accident rutier s-a produs joi seară pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, în urma coliziunii dintre un autobuz și un autoturism. Evenimentul s-a soldat cu rănirea a două persoane și avarierea a încă trei mașini parcate. Imediat după impact, la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari cu o autospecială de descarcerare,
07:00
Accident grav între o mașină și un tractor: O persoană a decedat și alte două sunt rănite # IasiTV Life
Un grav accident rutier a avut loc joi seară în județul Constanța, soldat cu o persoană decedată și două rănite. Impactul violent s-a produs pe DN 3, în apropierea localității Bugeac, unde un autoturism s-a ciocnit cu un utilaj agricol. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, traficul a fost oprit temporar pe tronsonul Băneasa
11 septembrie 2025
19:30
INVITAT / Es. Dr. Lior Ben Dor – Ambasador al Statului Israel în România
19:30
INVITAȚI / ANCA PETRACHE – Event planner Balul de la CastelDIANA PĂIUȘ – Director regional Fundația Bethany, organizator eveniment
09:30
Tradiționala gală anuală „Magia serii în sunet și lumină", oferită de Opera Națională Română din Iași, va avea loc duminică, de la ora 20.00, în Grădina Palas. Evenimentul, ajuns la a XIV-a ediție, aduce câteva noutăți, inclusiv repertoriale, față de anii anteriori. Vedeți și Gală extraordinară „Magia serii în sunet și lumină" „Ediția din acest
07:10
Vot la parlamentare pentru moldoveni: secții de votare deschise în 14 orașe din România # IasiTV Life
Cetățenii Republicii Moldova aflați în România vor putea vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie în 23 de secții, distribuite în 14 orașe, a anunțat Ambasada Moldovei la București. Această inițiativă vizează facilitarea votului pentru diaspora moldovenească. „Dragi cetăţeni ai Republicii Moldova stabiliţi permanent sau temporar în România, vă invităm să participaţi la alegerile parlamentare
07:00
Profesor agresat de un elev la Galați! Incidentul a avut loc în curtea școlii, unde un adolescent a refuzat să se conformeze cerinței profesorului de a nu mai fuma. Conflictul a escaladat rapid, iar elevul, aflat în ultimul an de liceu, și-a lovit dascălul cu pumnul în față. Victima a fost transportată la spital, în
06:50
Lucrări de supralărgire la un drum din Miroslava: șoferii vor circula mai ușor spre șoseaua de centură # IasiTV Life
Primăria comunei Miroslava anunță că, în perioada 11-12 septembrie, traficul rutier va fi complet blocat pe drumul de legătură dintre șoseaua de centură și Ferma Ezăreni. Măsura este necesară pentru a permite așternerea mixturilor asfaltice. Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu de modernizare și supralărgire a bretelelor care conectează DC28 de șoseaua de centură. Proiectul
06:50
Nicuşor Dan, îngrijorat de situația din învățământ: „Interesul copiilor trebuie să fie pe primul loc” # IasiTV Life
Într-un interviu acordat TVR, președintele Nicușor Dan a exprimat public o nemulțumire majoră față de sistemul de învățământ, declarând ferm că „nu este deloc mulțumit" de situația actuală. Șeful statului a subliniat că a cerut tuturor părților implicate să pună „interesul copiilor pe primul loc". Recent, Nicușor Dan a avut o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor
06:40
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, spune că, de mai bine de cinci ani, ieșenii sunt privați de un serviciu de transport județean modern, sigur și eficient din cauza incompetenței lui Costel Alexe și a echipei liberale pe care o conduce la Consiliul Județean Iași. În opinia sa, Costel Alexe nu a fost în stare [...] The post ”Iașul, singurul județ fără transport public modern” first appeared on IasiTV Life.
06:40
Echipajele Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit de urgență în satul Ciurea, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o anexă în care erau depozitate lemne de foc. Zece subofițeri și două autospeciale au fost mobilizate, alături de pompierii voluntari din comună. Eforturile lor au fost concentrate pe stingerea rapidă a focului și pe
10 septembrie 2025
19:40
INVITAT / ȘTEFAN TIMOFTE – Primarul comunei Tomești
19:40
INVITAT / Goga Octavian Gabriel – Manager Ai Automation
11:50
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, spune că, de mai bine de cinci ani, ieșenii sunt privați de un serviciu de transport județean modern, sigur și eficient din cauza incompetenței lui Costel Alexe și a echipei liberale pe care o conduce la Consiliul Județean Iași. În opinia sa, Costel Alexe nu a fost în stare [...] The post ”Iașul, singurul județ fără transport public modern” first appeared on IasiTV Life.
06:40
Autoritățile din Târgu Neamț au emis o alertă după ce o ursoaică însoțită de trei pui a fost zărită pe traseul forestier dintre Cetatea Neamțului și Monumentul Vânătorilor de Munte. Primăria orașului a precizat că animalele se află în fondul cinegetic, iar zona este monitorizată. Pentru a evita orice incident, se recomandă ca turiștii și
06:30
Poliția și pompierii au intervenit marți dimineață pe bulevardul Nicolae Iorga, unde un tânăr de 25 de ani a fost găsit mort în locuința sa. Alerta a fost dată la 112 de către unchiul băiatului, care nu a mai putut lua legătura cu acesta. Autoritățile au spart uș
06:10
Creștere a numărului de pasageri pe Aeroportul Iași: Noi rute se lansează în această toamnă # IasiTV Life
De la începutul anului, traficul de pasageri a depășit pragul de 1,5 milioane, confirmând o creștere accelerată. Aeroportul Internațional Iași a înregistrat un nou record în luna august, cu un număr estimat de 225.000 de pasageri, depășind astfel performanța de anul trecut, când în aceeași perioadă au fost înregistrați 221.000 de călători. Această cifră plasează [...] The post Creștere a numărului de pasageri pe Aeroportul Iași: Noi rute se lansează în această toamnă first appeared on IasiTV Life.
9 septembrie 2025
16:30
ICG Instal Construct General – 21 de ani de performanță, inovație și dedicare în construcții # IasiTV Life
ICG Instal Construct General sărbătorește cu mândrie 21 de ani de activitate, marcând tot atâția ani de succes, inovație și dedicare în domeniul construcțiilor și infrastructurii. Înființată în anul 2004, compania s-a impus rapid ca un lider regional, oferind servicii de top pentru proiecte de construcții civile, industriale și de infrastructură. Prin profesionalism, inovație și [...] The post ICG Instal Construct General – 21 de ani de performanță, inovație și dedicare în construcții first appeared on IasiTV Life.
15:40
INVITAT/ Carmen TARHON – psihoterapeut integrativ The post DAREA DE SEAMA / Relațiile umane – baza calității vieții first appeared on IasiTV Life.
15:40
INVITAT / LIVIU ZANFIRESCU – Director general Poliția Locală Iași The post DEZBATEREA ZILEI / PROVOCĂRILE TRAFICULUI RUTIER first appeared on IasiTV Life.
15:30
INVITAT / MARIAN DALBAN – Consilier local PSD The post DEZBATEREA ZILEI / NOUTĂȚI DE LA CONSILIUL LOCAL first appeared on IasiTV Life.
12:20
Cum să păstrezi paltonul de bărbați impecabil pe tot parcursul sezonului? 7 sfaturi utile # IasiTV Life
Paltonul de bărbați nu servește doar la protecția împotriva frigului. Acest articol vestimentar adaugă stil, completează ținuta și consolidează încrederea de sine, fie că mergi la birou, fie că petreci timp cu prietenii într-o cafenea. Un palton îngrijit atrage privirile și îți întărește prezența, iar dacă ții la garderoba ta, probabil vrei să îți păstrezi [...] The post Cum să păstrezi paltonul de bărbați impecabil pe tot parcursul sezonului? 7 sfaturi utile first appeared on IasiTV Life.
10:10
După succesele repurtate cu cele trei spectacole „La traviata”, de Giuseppe Verdi, oferite săptămâna trecută, în deschiderea stagiunii 2025-2026, Opera Națională Română din Iași pregătește în aceste zile tradiționala gală extraordinară anuală „Magia serii în sunet și lumină”. Vedeți și Schimbare de prefect la Iași: Luciana Antoci pleacă la București, în locul ei vine Costel [...] The post Gală extraordinară „Magia serii în sunet și lumină” first appeared on IasiTV Life.
06:20
O mașină a lovit o familie, mamă și doi copii, pe trotuarul din Suceava, în drum spre școală # IasiTV Life
O tragedie era cât pe ce să se producă în Suceava, unde o mașină scăpată de sub control a lovit o familie, mamă, tată și doi copii, pe un trotuar din cartierul Obcini. Cei patru se îndreptau spre școală. Victimele, cu vârste de 7, 10 ani și 34, 40 de ani, au fost transportate la [...] The post O mașină a lovit o familie, mamă și doi copii, pe trotuarul din Suceava, în drum spre școală first appeared on IasiTV Life.
06:10
Un bărbat de 44 de ani a suferit răni grave după ce a căzut de pe trotineta electrică, luni seară, în localitatea Răsboieni, comuna Țibănești. El a fost găsit în stare de inconștiență și prezenta un traumatism cranio-cerebral sever, fractură de craniu, dar și traumatisme la nivelul feței și corpului. Victima a fost preluată de [...] The post Ieșean în stare gravă la spital, după ce a căzut cu trotineta electrică first appeared on IasiTV Life.
06:10
Polițiștii ieșeni au intervenit, luni, în comuna Heleșteni, după ce au fost sesizați că un autoturism a intrat într-o casă. La volan se afla o tânără de 29 de ani, originară din comuna Alexandru Ioan Cuza, care, conform oamenilor legii, a pierdut controlul direcției. Testată cu aparatul etilotest, femeia a avut o concentrație de 0,68 [...] The post O femeie a intrat cu mașina într-o locuință din comuna Heleșteni. Consumase alcool first appeared on IasiTV Life.
06:00
Luni după amiază, la ora 17:30, prin apel la numărul unic de urgență 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DJ 248 B, în zona satului Hadâmbu, comuna Mogoșești. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un arbore. În urma impactului, șoferul, un bărbat în vârstă de 76 de ani, a [...] The post Accident mortal pe DJ 248 B, între Hadâmbu și Budești, comuna Mogoșești first appeared on IasiTV Life.
05:50
Vasile Astărăstoae: Medici implicați în diplomația Țărilor Române în epoca medievală (I) # IasiTV Life
În istoria Europei Centrale și de Sud-Est, medicii au jucat adesea un rol ce a depășit limitele profesiei medicale. În spațiul românesc medieval – Moldova, Țara Românească și Transilvania – medicii au fost nu doar vindecători, ci și diplomați, consilieri și chiar cancelari. Într-o regiune aflată la intersecția unor mari puteri – Imperiul Otoman, Regatul [...] The post Vasile Astărăstoae: Medici implicați în diplomația Țărilor Române în epoca medievală (I) first appeared on IasiTV Life.
