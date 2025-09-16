Bursă. Radu Crăciun, BCR Pensii, fond de pensii cu investiţii de 373 mil. lei la Hidroelectrica: Pentru reluarea creşterii preţului acţiunilor Hidroelectrica, vor fi esenţiale calitatea şi independenţa guvernanţei, care ar trebui să fie orientată strict către performanţa financiară şi operaţională, plecând de la o viziune pe termen lung
16 septembrie 2025
Radu Crăciun, director general al administratorului de pensii private BCR Pensii, cu investiţii în acţiuni Hidroelectrica, scrie într-o opinie publicată pe blogul său că pentru reluarea creşterii preţului acţiunilor companiei de stat, vor fi esenţiale calitatea şi independenţa guvernanţei, care ar trebui să fie orientată strict către performanţa financiară şi operaţională, plecând de la o viziune pe termen lung.
Bursă. Cum îţi creşti valoarea companiei printr-o relaţie strânsă cu investitorii? Răspund pe 23 septembrie, la ZF Piaţa de Capital, Gabriel Ţecheră (TTS), Vlad Popescu (Norofert), Horia Cardoş (Agroland) şi Daniela Maior (VERTIK) # Ziarul Financiar
ZF Piaţa de Capital revine pe 23 septembrie 2025 într-un context fragil: economia încetineşte, presiunile fiscale cresc, incertitudinile politice persistă, iar evenimentele externe rămân relevante. Chiar şi aşa, Bursa a arătat rezilienţă: indicele BET se menţine aproape de valori record, lichiditatea este stabilă, iar investitorii, mai ales fondurile de pensii, continuă să fie prezenţi în piaţă.
Bursă. Bursa de Valori Bucureşti va participa la deschiderea unei noi burse la Chişinău, la care vor mai fi acţionari statul Republicii Moldova, bănci şi companii locale # Ziarul Financiar
Reprezentanţii Bursei de Valori Bucureşti, înalţi oficiali ai Republicii Moldova şi lideri de bănci şi companii din Republica Moldova au semnat astăzi, la Chişinău, un memorandum prin care urmează să fie deschisă o nouă bursă de valori în capitala Republicii Moldova, aceasta urmând să devină operaţională în următoarele şase luni - un an.
Jumbotail a fost fondată în noiembrie 2015 de S. Karthik Venkateswaran şi Ashish Jhina, arată informaţiile publicate pe site-ul companiei.
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a deschis săptămâna la 6,55%, în creştere de la 6,54% vineri.
Omniasig a plătit 5,2 mil. euro în baza unei poliţe RCA, după un accident din Italia. Aceasta este cea mai mare despăgubire plătite de companie în S1/2025 # Ziarul Financiar
Omniasig a plătit cea mai mare despăgubire din primul semestru (S1) din 2025, de 5,2 mil. lei în baza unei poliţe RCA, ca urmare a unui accident produs în Italia, în care şoferul unui ansamblu auto a lovit doi pietoni, provocând decesul unuia şi rănirea gravă a celuilalt, potrivit informaţiilor transmise de companie.
Turcia îşi duce strategia energetică la un nou nivel: vrea să construiască reactoare nucleare autohtone pentru a-şi întări securitatea energetică, reduce dependenţa de surse externe şi atinge ţinta net zero # Ziarul Financiar
Turcia a lansat recent un apel naţional pentru dezvoltarea de reactoare nucleare autohtone, o iniţiativă catalogată de ministrul turc al industriei şi tehnologiei, Mehmet Fatih Kacir, drept un nou pas în strategia energetică a ţării, potrivit Daily Sabah.
Ce se va întâmpla cu preţurile la alimentele de bază? Premierul Bolojan nu mai vrea să plafoneze adaosul comercial de la 1 octombrie, dar PSD susţine că fără această măsură inflaţia va urca la 14% în decembrie. Ce spun producătorii şi retailerii? # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan vrea ca începând cu 1 octombrie să renunţe la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură adoptată acum circa doi ani şi care e în vigoare până la 30 septembrie.
Urmează ZF Health & Pharma Summit, 29-30 septembrie. Prof. univ. dr. Gerhard Paul Diller, directorul Centrului Naţional pentru Boli Cardiace Structurale şi Congenitale din Munster, Germania, vine la ZF Health & Pharma Summit # Ziarul Financiar
Cardiologul Gerhard Paul Diller, profesor universitar doctor,de origine română, care conduce Centrul Naţional de Boli Cardiace din Munster, un oraş din Germania, va participa la cea de-a 14-a ediţie a conferinţei ZF Health&Pharma Summit.
ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi UniCredit Bank. Reţeaua Sofiaman, ajunsă la 20 de unităţi, continuă expansiunea. Florin Cucu, acţionar: Anul acesta, deschidem patru magazine. Ne dorim câte unul în fiecare reşedinţă de judeţ # Ziarul Financiar
Reţeaua de magazine Sofiaman, brand specializat în produse de tip lenjerie şi pijamale, a ajuns la 20 de unităţi, urmând să mai deschidă încă două unităţi până la finalul anului. De la începutul lui 2025 au fost inaugurate alte două.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Brokerul care a anticipat raliul Digi şi al sectorului de utilităţi, întrebat dacă mai este momentul să cumpere operatorul de telecomunicaţii pe maxime istorice. Mesaroş, Goldring: Da, adaug şi Digi, plus Banca Transilvania şi Electrica # Ziarul Financiar
Prima ediţie de săptămâna aceasta a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi l-a avut invitat pe Dragoş Mesaroş, director de tranzacţionare al societăţii de intermediere Goldring, care a discutat, printre altele, despre evoluţia recentă a Bursei, rezultatele financiare ale companiilor listate şi câţiva emitenţi pe care investitorii i-ar putea adăuga în portofoliu.
Premierul Bolojan nu mai vrea să plafoneze adaosul comercial la alimentele de bază de la 1 octombrie, iar PSD spune că inflaţia va urca de la 10% la 14% în decembrie # Ziarul Financiar
De la 1 octombrie 2025, măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, apărută ca un colac de salvare după scumpirile din 2022 şi începutul lui 2023, ca urmare a banilor pompaţi în economie în perioada pandemiei de COVID-19 şi a contracţiei de bunuri şi servicii în aceeaşi perioadă, se apropie de final.
Virgil Şoncutean, CEO, Allianz-Ţiriac: Achiziţiile vor continua şi piaţa se va consolida, dar în acelaşi timp cred că va fi constant loc şi pentru jucători noi # Ziarul Financiar
Piaţa de asigurări din România este efervescentă din perspectiva achiziţiilor, mai mult în zona de brokeraj în asigurări decât în zona de asigurători, pentru că în asigurări mărimea contează, iar un jucător mic, în vremuri care nu se anunţă liniştite, înseamnă un risc operaţional suplimentar, a spus Virgil Şoncutean, CEO, Allianz-Ţiriac, în cadrul conferinţei anuale Safety Broker, cel mai mare broker de asigurări din piaţă.
Gábor Mozga, CEO MOL România: IMM-urile, reperul economiei, şi-au redus consumul, dar cred că România este puternică şi are capacitatea de a se redresa rapid # Ziarul Financiar
În ciuda corecţiilor actuale, România este în continuare una dintre ţările care oferă un potenţial solid de creştere pentru business, astfel că abordarea grupului energetic maghiar MOL pentru piaţa locală rămâne axată pe investiţii pe termen lung, spune Gábor Mozga, CEO MOL România.
Bursa de Valori Bucureşti va participa la deschiderea unei noi burse la Chişinău, la care vor mai fi acţionari statul Republicii Moldova, bănci şi companii locale # Ziarul Financiar
Reprezentanţii Bursei de Valori Bucureşti, înalţi oficiali ai Republicii Moldova şi lideri de bănci şi companii din Republica Moldova au semnat astăzi, la Chişinău, un memorandum prin care urmează să fie deschisă o nouă bursă de valori în capitala Republicii Moldova, aceasta urmând să devină operaţională în următoarele şase luni - un an.
ZF Live special – MoonShotX – Raiffeisen Bank. Sorin Suciu, Raiffeisen Bank, şi Bogdan Urdea, Raptronic Kogaion: Trebuie să creştem masa critică de antreprenori români care văd o oportunitate în a-şi extinde operaţiunile pe pieţele externe, indiferent de industrie # Ziarul Financiar
România are companii cu potenţial să joace global, însă provocarea rămâne extinderea masei critice de antreprenori care aleg să îşi ducă afacerile pe pieţe externe. Programul MoonShotX, dezvoltat de Raiffeisen Bank şi InnovX ţinteşte să creeze exact acest impuls – să ofere resurse, mentori şi conexiuni pentru firmele care vor să se dezvolte dincolo de graniţele ţării, au fost câteva dintre concluziile ediţiei speciale a emisiunii de business ZF Live ce i-a avut drept invitaţi pe Sorin Suciu, director executiv, corporaţii regionale & sector public, Raiffeisen Bank România, şi pe Bogdan Urdea, director de dezvoltare, Raptronic Kogaion.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Roxana Capătă, Ford: În 2025 vom vedea cea mai mică profitabilitate în businessul auto local din cauza gestionării programului Rabla. Avem cerere de flote pentru maşinile făcute la Craiova # Ziarul Financiar
Industria auto românească traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, determinată de impredictibilitatea programului guvernamental Rabla şi de măsurile fiscale. Roxana Capătă, managing director, Ford România Services, explică faptul că suspendarea şi restructurarea programului Rabla din acest an a avut un impact puternic asupra businessurilor din domeniu, aducând pierderi financiare majore suportate de dealeri şi importatori.
ZF Agropower.Tinerii fermieri: agricultura regenerativă este o soluţie şi pentru fermele care au irigaţii. Costurile sunt mai mici, producţiile sunt la fel sau mai mari, iar marele câştig este că reuşim să conservăm şi picul de apă pe care îl mai avem sub pământ # Ziarul Financiar
Agricultura regenerativă este o practică tot mai adoptată de fermierii locali, iar în contextul schimbărilor climatice care pune tot mai multă presiune pe resursele de apă, aceasta poate fi o soluţie pentru a reuşi să păstrăm producţiile de cereale, dar şi de floarea- soarelui la acelaşi nivel, dar cu costuri mai reduse şi profituri mai mari – aceasta este una dintre concluziile ediţiei din această săptămâna a ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny.
Bulgaria asistă la o creştere spectaculoasă a forţei de muncă: numărul bulgarilor care se întorc în ţară şi cel al muncitorilor străini ating noi maxime record # Ziarul Financiar
Bulgaria înregistrează o creştere puternică atât a numărului de cetăţeni care se întorc în ţară, cât şi a celui de muncitori străini care sosesc pe plan local, setând noi recorduri din punct de vedere al mişcării forţei de muncă, scrie Novinite.
ZF Live. Cum au reuşit Chris Simion-Mercurian şi Tiberiu Mercurian, o regizoare şi soţul său, să ridice de la zero un teatru privat pe Calea Griviţei, cu investiţii de 4,5 mil. euro: Am început cu 200.000 de euro, banii noştri şi a durat nouă ani. Vom inaugura teatrul săptămâna aceasta, iar primul spectacol va fi în noiembrie # Ziarul Financiar
Regizoarea Chris Simion-Mercurian şi soţul său, Tiberiu Mercurian, au pus bazele proiectului Griviţa53 în 2016, un teatru privat, aflat pe Calea Griviţei, care va fi inaugurat săptămâna aceasta, după investiţii totale de 4,5 mil. euro.
Unde s-a construit cel mai mult în Bucureşti în ultimii cinci ani? Cartierele Berceni, Brâncoveanu, Pallady, Titan, Drumul Taberei şi Militari conduc detaşat, iar preţurile au avansat şi cu 40%. Dezvoltarea în jurul unor epicentre înseamnă, teoretic, infrastructură, servicii şi fluxuri de oameni. # Ziarul Financiar
Şapte din 10 locuinţe noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare, motorul principal al dezvoltării imobiliare fiind sectorul 4, urmat de sectoarele 3 şi 6, arată o analiză Imobiliare.ro.
Există sau nu riscul să vedem alte falimente în asigurări, după City Insurance şi Euroins? ASF: Toţi asigurătorii aflaţi în supravegherea prudenţială a ASF îndeplinesc cerinţele de capital, de solvabilitate şi de lichiditate. Nu se pune în discuţie capacitatea de plată a asigurătorilor RCA. Aceştia au capacitate corespunzătoare # Ziarul Financiar
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) susţine că toţi asigurătorii pe care îi supraveghează prudenţial îndeplinesc cerinţele de capital, de solvabilitate şi de lichiditate şi nu se pune în discuţie capacitatea de plată a asigurătorilor RCA.
Tendinţe. Pentru prima dată după mulţi ani, antreprenorii spun că au pus pe pauză investiţiile în 2025 în aşteptarea unor vremuri mai bune. „Frica e cuvântul care a guvernat anul acesta“ # Ziarul Financiar
Ultimii cinci ani au fost marcaţi de pandemie, de război la graniţă, de inflaţie ridicată şi de dobânzi în creştere. Chiar şi aşa, în pofida incertitudinii care a devenit singura certitudine, oamenii de afaceri români au continuat să îşi dezvolte businessurile, convinşi de faptul că economia mai poate creşte, la fel cum a făcut-o în fiecare din ultimii ani. Fondurile europene şi consumul care a continuat să rămână pe plus au fost argumente importante în proces.
