Bursă. Radu Crăciun, BCR Pensii, fond de pensii cu investiţii de 373 mil. lei la Hidroelectrica: Pentru reluarea creşterii preţului acţiunilor Hidroelectrica, vor fi esenţiale calitatea şi independenţa guvernanţei, care ar trebui să fie orientată strict către performanţa financiară şi operaţională, plecând de la o viziune pe termen lung

Agricultura regenerativă este o practică tot mai adoptată de fermierii locali, iar în contextul schimbărilor climatice care pune tot mai multă presiune pe resursele de apă, aceasta poate fi o soluţie pentru a reuşi să păstrăm producţiile de cereale, dar şi de floarea- soarelui la acelaşi nivel, dar cu costuri mai reduse şi profituri mai mari – aceasta este una dintre concluziile ediţiei din această săptămâna a ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny.