Prizonierii ruși eliberați din captivitate sunt trimiși direct înapoi pe frontul din Ucraina
Aktual24, 16 septembrie 2025 08:50
Pentru prizonierii ucraineni de război, eliberarea din captivitate echivalează adesea cu o salvare de la iad. În schimb, pentru mulți dintre cei ruși, eliberarea poate însemna doar o scurtă pauză înainte de a fi trimiși din nou pe front, într-un alt cerc al infernului, scrie cotidianul Kyiv Independent. După eliberarea din lagărele ucrainene, mulți prizonieri […]
Donald Trump nu a participat la priveghiul organizat în memoria lui Charlie Kirk, preferând să-și petreacă weekendul la clubul său de golf # Aktual24
În ciuda așteptărilor publicului și ale susținătorilor săi, fostul președinte Donald Trump a ales să nu participe la priveghiul organizat la Kennedy Center în memoria activistului conservator Charlie Kirk, care a decedat recent în circumstanțe controversate. Evenimentul, care a avut loc sâmbătă seară, a adunat sute de persoane, printre care politicieni, lideri religioși și figuri […]
Patru bărbați implicați în scandalul izbucnit sâmbătă la Craiova au fost „săltați” de polițiști chiar de la priveghiul victimei # Aktual24
După mai multe zile de anchetă în privința scandalului izbucnit sâmbătă pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, IPJ Dolj a anunțat luni că o femeie de 57 de ani, internată în spital în urma altercației, a fost externată și dusă la audieri. Potrivit cotidianului Gazeta de Sud, procurorul de caz a dispus reținerea acesteia pentru […]
Rezultatul „geniului diplomatic” al lui Trump: India a trimis trupe să participe la exercițiile militare Zapad-2025, organizate de Rusia și Belarus # Aktual24
India s-a alăturat oficial exercițiilor militare comune Zapad-2025, desfășurate de Rusia și Belarus, trimițând 65 de militari să participe la manevre. Potrivit publicației The Times, Ministerul Apărării de la New Delhi a confirmat că din contingent fac parte și soldați ai regimentului Kumaon, una dintre cele mai temute unități ale armatei indiene. Trupele indiene au […]
Guvernul ceh a trimis în Polonia trei elicoptere de luptă pentru consolidarea apărării antiaeriene împotriva agresiunii rusești # Aktual24
Trei elicoptere Mi-171Sh aparținând armatei cehe au aterizat duminică, 14 septembrie, în estul Poloniei, într-o mișcare menită să întărească apărarea aeriană a flancului estic al NATO. Măsura vine ca răspuns la recentele incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul polonez, relatează publicația Ceske Noviny. Echipajele cehe vor sprijini forțele armate poloneze în protejarea spațiului aerian timp […]
Un bărbat băut din Bistrița, care a răpit doi copii cu mașina, eliberat de judecător pentru că… nu i-a sechestrat suficient de mult # Aktual24
Un caz revoltător a zguduit opinia publică din Bistrița, după ce un bărbat în vârstă de 33 de ani, care a răpit doi copii dintr-un parc, a fost eliberat la doar 24 de ore după incident. Deși minorii au fost urcați cu forța într-un autoturism și amenințați, judecătorii au decis plasarea agresorului sub control judiciar, […]
Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy, afirmă că l-a cunoscut pe activistul MAGA la podcasul acestuia, în 2001 – deși pe atunci Kirk avea doar 7 ani și nu avea podcast! # Aktual24
Discursul rostit de Robert F. Kennedy Jr., actualul Secretar al Sănătății în administrația Trump, la priveghiul organizat în memoria lui Charlie Kirk, a stârnit confuzie, ironii și acuzații de manipulare. Potrivit The Daily Beast, în fața unei mulțimi adunate la Kennedy Center, RFK Jr. a afirmat că l-a cunoscut pe Charlie Kirk în „iulie 2001”, […]
Donald Trump a semnat decretul prezidențial privind desfășurarea de trupe ale Gărzii Naționale în Memphis, oraș condus de un primar democrat # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că a semnat decretul prezidențial prin care desfășoară trupe ale Gărzii Naționale în Memphis, statul Tennessee (sud), în cadrul luptei împotriva criminalității care vizează marile orașe din întreaga țară conduse de democrați. Operațiunea „va include Garda Națională, FBI” și alte agenții federale, a precizat președintele SUA, citat de […]
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, acuză Statele Unite că pregătesc o „agresiune” cu „caracter militar” # Aktual24
Statele Unite pregătesc o „agresiune” cu caracter militar împotriva Venezuelei, care își va exercita „dreptul legitim de a se apăra”, a declarat luni, într-o conferință de presă, președintele venezuelean Nicolas Maduro. Există „o agresiune în curs de desfășurare cu caracter militar, iar Venezuela este îndreptățită conform dreptului internațional să răspundă” și își va exercita „dreptul […]
Gâdea i s-a plâns președintelui Dan că patronul Voiculescu a fost ”abuzat” de justiție. Cum a răspuns Nicușor Dan # Aktual24
Președintele Dan a participat, luni seară, la un interviu la Antena 3, iar Mihai Gâdea a profitat de situație pentru a se plânge că patronul postului, Dan Voiculescu, ar fi fost ”abuzat” de justiție. „Cel mai mediatizat dosar din România, dosarul ICA. Sunt confiscări uriașe, încă de atunci erau suspiciuni cu privire la modul în […]
Nicușor Dan: ”Președintele Trump m-a invitat într-o vizită oficială”. Când va avea loc vizita # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni seară, într-un interviu, că a fost invitat de Donald Trump într-o vizită oficială în Statele Unite. „Am avut o conversație telefonică, m-a invitat într-o vizită oficială. Va avea loc la începutul anului viitor. Mai important e conținutul acestei vizite: România are două obiective mari care țin de relația cu […]
Guvernul spaniol a anulat un contract pentru lansatoare de rachete de concepție israeliană, de aproape 700 de milioane de euro, în contextul embargoului asupra contractelor de armament cu Israelul confirmat săptămâna trecută, potrivit unor documente oficiale consultate de AFP. Contractul, atribuit unui consorțiu de companii spaniole, prevedea achiziționarea a 12 unități din sistemul de lansare […]
Varșovia: O dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale a fost ”neutralizată”, anunță premierul Tusk. Doi cetățeni din Belarus au fost arestați # Aktual24
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat luni seară că forțeel speciale au neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. ”În urmă cu un moment, Serviciul Național de Securitate a neutralizat o dronă care operează deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Belweder. Doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi. Poliția investighează circumstanțele incidentului”, a transmis Tusk. Incidentul […]
Secretarul american de stat Marco Rubio pleacă în Qatar după întâlnirea cu Netanyahu. Qatar a acuzat Israelul că face tot ce poate pentru a „se asigura că Gaza nu mai este locuibilă” # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA a declarat că secretarul de stat Marco Rubio se va deplasa în Qatar după întâlnirea din Israel cu premierul Benjamin Netanyahu. Vizita anunțată luni are loc în timp ce regiunea este încă afectată de atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Doha, capitala Qatarului. SUA au încercat să reducă tensiunile dintre […]
Premierul Spaniei solicită excluderea Israelului din competițiile sportive după incidentele de la cursa de ciclism # Aktual24
Premierul spaniol Pedro Sánchez a cerut, luni, interzicerea participării Israelului la evenimentele sportive după ce activiștii pro-palestinieni au perturbat finalul cursei cicliste Vuelta Spaniei în scene haotice la Madrid. Ministrul israelian de Externe a răspuns numindu-l pe Sánchez „antisemit și mincinos”. Tensiunile dintre cele două țări au escaladat în ultimele săptămâni, deoarece guvernul de stânga […]
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că s-a ajuns la un acord-cadru între China și SUA pentru preluarea proprietății platformei video sociale populare TikTok, după discuțiile comerciale din weekendul din Spania. Bessent a declarat într-o conferință de presă, după încheierea ultimei runde de discuții comerciale dintre primele două economii ale lumii, la Madrid, că […]
ADN-ul prelevat de pe un prosop înfășurat în jurul unei puști găsite în apropierea locului unde a fost asasinat activistul conservator american Charlie Kirk se potrivește cu cel al tânărului de 22 de ani acuzat de crimă, a declarat, luni, directorul FBI, Kash Patel. Ancheta au folosit, de asemenea, probe ADN pentru a-l lega pe […]
Una dintre persoanele implicate în scandalul din Craiova a fost externată din spitală și arestată # Aktual24
Una dintre persoanele implicate în ciocnirile dintre două clanuri de la Craiova, soldate cu un mort și patru raniți, a fost, luni, externată din spital, audiată de către poliţişti și la final, reținută. „În această după-amiază, una dintre persoanele ce se aflau internate în spital, în vârstă de 57 de ani, a fost externată şi […]
Bătaie pe stradă la Galați. Două adolescente s-au luat la harță, familiile au intervenit și ele # Aktual24
Două adolescente din Galați s-au luat la bătaie pe stradă, iar familiile lor s-au alăturat conflictului. Din primele verificări, poliţiştii au constatat că două minore, de 13, respectiv 15 ani, s-ar fi agresat fizic reciproc, iar în sprijinul acestora ar fi intervenit mai mulţi membri ai familiilor lor, scrie Monitorul de Galați. Persoanele implicate nu […]
O profesoară de la liceul constanțean Mircea cel Bătrân a fost lovită de un elev. Polițiștii au constatat ca un minor de 15 ani ar fi palmuit-o pe femeia in varsta de 45 de ani pe fondul unui conflict verbal spontan, provocând indignarea celorlalți elevi. Femeia nu prezenta urme vizibile de violență și nu a […]
Premierul Ilie Bolojan a dat de înțeles că ar putea demisiona dacă pe 26 septembrie Curtea Constituțională îi va respinge setul de măsuri adoptate prin asumarea răspunderii, așa numitul „Pachet 2 de reforme”. Asta ar putea fi o veste proastă pentru partidele din coaliție. Nu că l-ar simpatiza în mod deosebit vreunul dintre ele, nici […]
Vin ploile pe aproape întreg teritoriul României. Meteorologii anunță că vremea se răcește până în weekend # Aktual24
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, pentru perioada 15-28 septembrie, variații semnificative de temperatură și averse pe aproape întreg teritoriul României. Meteorologii estimează că, în primele zile, temperaturile vor scădea treptat, de la o medie de 27 de grade Celsius, spre 22 de grade, urmând ca până la sfârșitul primei săptămâni să urce din nou […]
Șapte șoferi au fost amendați după ce au fost depistați de rangerii Parcului Natural Apuseni circulând cu mașinile off-road, înmatriculate în Slovacia, în zona de protecție integrală, unde acest lucru este interzis, a anunțat Parcul Apuseni, luni, pe pagina de Facebook. Legea privind protecția mediului (OUG 195/2005) interzice accesul și practicarea sporturilor cu mijloace motorizate […]
Victor Giosan a fost numit în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată luni în Monitorul Oficial al României. „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Victor Giosan se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului”, se […]
O „NATO arabă”? Ar putea atacul Israelului din Qatar să accelereze legăturile militare dintre Golf și China? # Aktual24
Atacurile aeriene israeliene asupra orașului Doha, care au ucis agenți Hamas, au intensificat problemele regionale și au determinat întâlniri de urgență ale liderilor arabi și islamici în capitala Qatarului pe 14 septembrie. Summitul arabo-islamic a reunit lideri și miniștri de externe din Liga Arabă și Organizația Cooperării Islamice, inclusiv reprezentanți din Iran, Pakistan, Malaezia, Irak, […]
Starlink „nu funcționează pe toată linia frontului” în Ucraina. Serviciul de internet a suferit o pană globală # Aktual24
Starlink, serviciul de internet prin satelit deținut de Elon Musk, a suferit o pană globală pe 15 septembrie, a anunțat compania pe site-ul său oficial. Serviciul a devenit vital pentru spitale, școli și unități militare care luptă în prima linie din Ucraina, relatează publicașia ucraineană Kyiv Independent. „Starlink din nou nu funcționează pe toată linia […]
Presshub: Cum faci apărarea de drone ieftine mai eficientă? Ucraina și Polonia își unesc forțele # Aktual24
Ucraina a propus să sprijine Polonia în dezvoltarea capacităților de război electronic și a dronelor de interceptare, după incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez. Kievul are deja experiență în neutralizarea dronelor folosind echipamente mult mai ieftine, în timp ce sistemele de apărare aeriană și avioanele de vânătoare sunt rezervate pentru rachete, notează […]
„Doar pentru că nu mai auzim de Elon Musk nu înseamnă că nu mai au loc reduceri de personal”. DOGE continuă epurarea oficialilor americani # Aktual24
La trei luni după ruptura răsunătoare între Donald Trump și Elon Musk, Comisia DOGE continuă să zguduie administrația americană din interior. Dar este departe de a fi în centrul atenției. Entitate ad-hoc creată de președintele Statelor Unite și încredințată șefului Tesla, Comisia pentru Eficiența Guvernului (DOGE) trebuia să reducă cheltuielile publice și să eficientizeze birocrația. […]
Investigație: Departamentul de propagandă al AUR este condus de Garcea. Dezvăluiri, cum racola postacii: ”Alea două arată bine și o să pună botul proștii. Exact așa s-a exprimat” # Aktual24
O investigație realizată de jurnaliștii de la Pressone arată că departamentul de propagandă și manipulare online al AUR este coordonat de deputatul Mugur Mihăescu, supranumit ”Garcea”. Armata de postaci care asaltează rețelele de socializare ar fi fost recrutată dintre tinerii activi pe TikTok. Jurnaliștii de la pressone.ro se bazează pe dovezi furnizate de un tânăr […]
BREAKING A fost reținut Jurgen Faff, apropiat al mercenarilor lui Horațiu Potra. El este patron al companiei aeriene Fly Lili # Aktual24
Jurgen Faff, patronul companiei aeriene Fly Lili și unul dintre apropiații lui Horațiu Potra, a fost reținut luni seară. El este acuzat de evaziune fiscală. Faff a fost reținut după ce a fost audiat în cursul zilei de către procurori. Pe 10 septembrie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de […]
După Georgescu, și Simion se teme că va fi asasinat. Liderul AUR a depus plângere penală, reacția Poliției # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, se plânge că se urmărește lichidarea sa după ce a participat la un miting al extremiștilor de dreapta din Marea Britanie. El anunță că a depus plângere penală, întrucât ”extrema stângă vrea sânge”. ”Extrema stângă vrea sânge. AUR face plângere penală pentru amenințările la adresa lui George Simion Extrema stângă din […]
PSD blochează organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. PSD a blocat pentru un timp îndelungat adoptarea reformelor din Pachetul 2 al guvernului. PSD refuză să elibereze zeci de posturi în administrație care se cuvin USR conform protocolului coaliției. PSD continuă să blocheze reforma administrației. Întrebarea este: până când? Ok, am înțeles că PSD folosește în continuare […]
Delirul unei deputate din partidul lui Șoșoacă: ”Vor să ne închidă în cuşti la fel ca pe maimuţele folosite în experimentele de laborator” # Aktual24
Deputata Petronela Cîmpianu (SOS) a transmis luni presei un comunicat delirant, în care susține că în epoca dictaturii comuniste era ”democrație”, susținând că apoi ”în România s-a instaurat un lagăr de cenzură, pedepse, experimente şi opresiune la fel ca în jurul anilor ’40”. ”Deşi astăzi este Ziua Internaţională a Democraţiei, noi, din păcate, comemorăm 35 […]
AUR, o nouă înfrângere în Parlament. Moțiunea pe Educație a picat la un scor umilitor pentru Simion # Aktual24
Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David, a picat luni la Senta cu 40 de voturi pentru și 82 contra. S-a înregistrat și o abtinere. Premierul Ilie Bolojan la dezbaterea asupra moțiunii simple pe educație, că deciziile legate de pachetul de reforme nu țin neapărat de Ministerul Educației, ci ale coaliției, care au […]
Rusia, o nouă escaladare a tensiunilor cu NATO. Kremlinul: ”Se poate spune cu absolută certitudine că NATO luptă împotriva Rusiei” # Aktual24
Kremlinul a afirmat luni că NATO luptă contra Rusiei prin furnizarea de sprijin direct şi indirect Ucrainei, transmit Reuters şi TASS, citate de Agerpres. ”NATO este implicată de facto în acest război. Este evident, nu mai este nevoie de vreo confirmare suplimentară”, a declarat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, în faţa jurnaliştilor. ”NATO […]
Incendiu în București. Un bărbat care a dat incendiat 25 ha susține că suferea de depresie din cauza ambroziei # Aktual24
Astăzi, 15 septembrie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au desfășurat o percheziție domiciliară și au pus în aplicare un mandat de aducere pe numele unui bărbat de 63 de ani, cercetat pentru distrugere prin incendiere. Potrivit anchetatorilor, la data de 28 august 2025, în jurul orei 15.00, […]
Reacția Ambasadei Rusiei la București referitoare la protestul României în privința intrării unei drone rusești în spațiul nostru aerian este o continuare a stilului obraznic, arogant și nediplomatic cu care ne-a obișnuit Rusia. „Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a […]
La inițiativa AUR, deputații au ținut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk # Aktual24
Deputaţii au ţinut un moment de reculegere, luni, în plenul forului legislativ, în memoria lui Charlie Kirk. Momentul de reculegere a fost propus de deputata AUR Gianina Şerban, care este vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. „Stimaţi colegi, vă rog să ţinem un moment de reculegere pentru Charlie Kirk, cel care a fost o voce care a […]
Ministrul Moșteanu pune la punct ambasada Rusiei: ”Ce voiau? O poză cu eticheta dronei? E stilul Rusiei de a nega evidențele” # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că drona care a pătruns duminică în spațiul aerian al României și a fost urmărită timp de 50 de minute de avioane F-16 românești era, fără dubiu, rusească. Oficialul a precizat că aparatul era folosit de Moscova în atacurile asupra Ucrainei și a acuzat […]
Nepotul ucigașului din Caracal a fost prins furand un bagaj în gara Arad. El a fost încătușat după ce a fugit de polițiști # Aktual24
Un incident grav a avut loc luni, 15 septembrie 2025, în stația CFR Arad, acolo unde un bărbat a furat un bagaj și a provocat un scandal de proporții, fiind nevoie de intervenția agenților de pază și a polițiștilor de la Transporturi. Surse judiciare au precizat că autorul este Dincă Mihai-Alexandru, nepotul lui Gheorghe Dincă, […]
Oana Țoiu, replică tăioasă pentru ambasada Rusiei: ”Rușii știu foarte bine că drona este a lor. Tentativele pe care le au de a schimba realitatea nu vor reuşi” # Aktual24
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni că ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor, după reacţia ambasadorului rus la Bucureşti. Ea a precizat că, dacă ruşii au crezut că această provocare, privind drona care a intrat în spaţiul aerian al României, va intimita, sau încercările […]
O zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei va însemna un război NATO – Rusia, anunță Medvedev. El a fost decorat duminică de Putin # Aktual24
Crearea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei va însemna izbucnirea unui război între Moscova și NATO, a declarat luni adjunctul șefului Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. El tocmai a fost decorat de Putin, ceea ce înseamnp că virbele sale cântăresc greu. Într-o declarație pe Telegram, Medvedev a spus că a fost „amuzat” […]
SUA și Marea Britanie anunță lansarea „epocii de aur” a energiei nucleare. Trump vine în vizită în UK # Aktual24
Marea Britanie și SUA vor semna un acord de cooperare în dezvoltarea energiei nucleare, cu scopul de a atrage investiții pentru noi centrale electrice, potrivit unui comunicat de pe site-ului web al guvernului britanic. În ultimele luni, guvernul britanic a promovat activ extinderea energiei nucleare, promițând 19 miliarde de dolari pentru noua centrală nucleară Sizewell […]
Voiculescu și-a recuperat trei deputați intrați pe listele PSD: ”Am devenit membri ai Partidului Umanist Social-Liberal” # Aktual24
Deputaţii Graţiela Gavrilescu, Bogdan Ciucă şi Ştefan Băişanu au informat, luni, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor că au devenit membri ai Partidului Umanist Social-Liberal şi că îşi vor desfăşura activitatea ca parlamentari afiliaţi grupului parlamentar PSD. „Subsemnaţii, deputaţii Gavrilescu Graţiela-Leocadia, Ciucă Liviu-Bogdan, Băişanu Ştefan- Alexandru, vă anunţăm, prin prezenta, că am devenit membri ai Partidului […]
China susține că Nvidia a încălcat legea anti-monopol. Tensiunile dintre Beijing și Washington sunt în creștere pe frontul tehnologiei # Aktual24
Autoritatea de reglementare a pieței din China a anunțat luni că Nvidia a încălcat legea anti-monopol a țării, conform unei anchete preliminare, adăugând că Beijingul își va continua investigația asupra gigantului american de cipuri. Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 2% în tranzacțiile pre-market, relatează CNBC. La sfârșitul anului trecut, Administrația de Stat pentru Reglementarea […]
Ministrul polonez de Externe îndeamnă aliații NATO să intercepteze ținte rusești deasupra Ucrainei # Aktual24
În urma intruziunii dronelor rusești în spațiul aerian al țării sale, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a cerut ca Occidentul să intercepteze dronele și rachetele rusești în spațiul aerian ucrainean. „Dacă mă întrebați pe mine personal: ar trebui să ne gândim la asta”, a declarat Sikorski despre o posibilă zonă de interdicție aeriană, relatează […]
Începe azi procesul liderului opoziției din Turcia. Putinizarea Turciei amenință să avanseze # Aktual24
Liderul celui mai mare partid de opoziție din Turcia este judecat la Ankara. Experții cred că rezultatul procesului va fi crucial pentru viitorul țării, unde alegerile ar putea să nu mai joace niciun rol. Opoziția turcă se luptă pentru supraviețuirea sa politică în mijlocul unui val de arestări și numeroase procese. Luni, toate privirile sunt […]
Nou prim-ministru al Nepalului anunță că începe procesul pentru ”sfârșitul corupției, bună guvernare și egalitate economică” # Aktual24
Prim-ministrul interimar al Nepalului, Sushila Karki, a cerut duminică „calm și cooperare pentru a reconstrui” națiunea himalayană după ce au izbucnit proteste mortale anticorupție, în care cel puțin 72 de persoane au fost ucise. Fosta președintă a Curții Supreme a promis că va urma cererile protestatarilor de a „pune capăt corupției” după ce demonstrațiile tinerilor […]
Premieră: Trump anunță că Rusia este stat ”agresor”, pentru prima dată de la preluarea mandatului # Aktual24
Duminică, liderul american a recunoscut public pentru prima dată că Rusia este agresorul în războiul împotriva Ucrainei. „8.000 de soldați au murit săptămâna aceasta, din ambele țări. Câțiva mai mulți din Rusia, dar când ești agresorul, pierzi mai mult”, a declarat Trump reporterilor, comentând pierderile de pe câmpul de luptă, relatează Politico. Anterior, președintele SUA […]
„Ura dintre Zelenski și Putin este nemărginită, va trebui să vorbesc”. Trump a anunțat discuții trilaterale # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, prezice reluarea dialogului dintre Ucraina și Rusia. În același timp, potrivit acestuia, ura dintre Zelenski și Putin este nemărginită, așa că „va trebui să vorbesc în continuare”. Președintele SUA, Donald Trump, consideră că o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și dictatorul rus Vladimir Putin este probabilă. Șeful Casei Albe a […]
