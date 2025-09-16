Atac cibernetic masiv asupra Gucci, Balenciaga și Alexander McQueen. Au fost sustrase datele personale a milioane de clienți
Profit.ro, 16 septembrie 2025 08:50
Un atac cibernetic a avut loc asupra Gucci, Balenciaga și Alexander McQueen, iar datele personale a milioane de clienți – inclusiv nume, adrese și sume cheltuite – au fost sustrase, în aprilie, de un grup de hackeri care apoi a solicitat companiei-mamă Kering răscumpărări în bitcoin.
• • •
Atac cibernetic masiv asupra Gucci, Balenciaga și Alexander McQueen. Au fost sustrase datele personale a milioane de clienți # Profit.ro
