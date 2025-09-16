Maduro, prieten cu Putin, îl acuză pe Trump că pregătește „invazia” în Venezuela

Newsweek.ro, 16 septembrie 2025 08:50

Statele Unite pregătesc o agresiune cu „caracter militar” împotriva Venezuelei, a declarat fără dove...

Acum 5 minute
09:30
Trump, în război deschis cu presa critică din SUA. Cere 15.000.000.000$ daune de la New York Times Newsweek.ro
Donald Trump a declanșat „un război” împoriva presei care îl critică, anunțând că va intenta un proc...
Acum 10 minute
09:20
Meteo. Cum va fi vremea în următoarea lună? Precipitații reduse la început de toamnă Newsweek.ro
Conform meteorologilor, între 15 septembrie și 13 octombrie 2025, în România se vor resimți temperat...
Acum 30 minute
09:10
Polonia cere NATO instituirea unei zone de NO-fly deasupra ucrainiei. Nicușor Dan: „Mai degrabă nu” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat după ce ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a cer...
Acum o oră
08:50
Maduro, prieten cu Putin, îl acuză pe Trump că pregătește „invazia” în Venezuela Newsweek.ro
Statele Unite pregătesc o agresiune cu „caracter militar” împotriva Venezuelei, a declarat fără dove...
Acum 2 ore
08:30
Marea Britanie transmite Rusiei:„Suntem uniți cu Polonia, România”. Trimite avioane Typhoon Newsweek.ro
Londra l-a convoacă pe emisarul rus în urma unei „încălcări fără precedent” a spațiului aerian NATO,...
08:30
Multe dulciuri conțin ingrediente ultraprocesate. Cele naturale au fost înlocuite cu chimicale Newsweek.ro
Multe dulciuri conțin ingrediente ultraprocesate. La ce trebuie să fim atenți când le cumpărăm deoar...
08:20
Nicușor Dan despre alegerile din R. Moldova: M-am angajat să sprijin atât cât pot această ţară Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova, că ...
08:10
Acord de militarde de lire, semnat de Trump în vizita la Londra. Se va lansa o epocă de aur nucleară Newsweek.ro
Statele Unite şi Regatul Unit urmează să semneze săptămâna aceasta o serie de acorduri de miliarde d...
08:00
Taxe mai mari pe pensie în Austria. Diferența față de România: unde se plătește și mai mult Newsweek.ro
Pensionarii din Austria se confruntă cu o reducere a veniturilor nete, după ce guvernul a decis majo...
07:50
Inteligența artificială, noul coșmar al șoferilor. Ce noi abateri vor „vedea” radarele și camerele? Newsweek.ro
Soft-urile bazate Inteligență Artificială (AI) vor deveni noul coșmar al șoferilor. Specialiștii luc...
07:40
Codruța Kovesi a coordonat destructurarea unei rețele care a păgubit UE cu 350 de milioane de euro Newsweek.ro
Parchetul European (EPPO) a anunțat că peste 2.400 de containere maritime au fost confiscate în port...
Acum 4 ore
07:30
Salariul unui șofer de camion ajunge la 3.000€. Cum te poți angaja, chiar dacă ești începător? Newsweek.ro
Salariul unui șofer de camion ajunge la 3.000€. Mulți angajatori recrutează inclusiv șoferi începăto...
07:20
Horoscop 17 septembrie. Luna în Leu le aduce Berbecilor noroc în dragoste. Scorpionii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 17 septembrie. Luna în Leu le aduce Berbecilor noroc în dragoste. Scorpionii impresionează....
07:10
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă Newsweek.ro
Pensionarii au posibilitatea de a primi pensii mărite, potrivit unui proiect de lege depus în Parlam...
Acum 12 ore
22:20
Nicuşor Dan, despre dronele Rusiei: &#34;Suntem în siguranță. Suntem în NATO, colaborăm cu partenerii&#34; Newsweek.ro
Nicuşor Dan spune, despre dronele Rusiei, căzute în spaţiul NATO, în Polonia, că "suntem în siguranț...
22:20
Polonia a doborât o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. S-au făcut arestări Newsweek.ro
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșo...
22:10
Trump accelerează exploatarea mineralelor rare promise de Zelenski. A numit Rusia „stat agresor” Newsweek.ro
Trump a trimis o delegație să inspecteze potențiale situri miniere ucrainene a căror exploatare revi...
22:00
Nicuşor Dan. Inflaţie de 10% înseamnă că oamenii vor cumpăra cu 10% mai puţin Newsweek.ro
Nicuşor Dan arată că faptul că avem o rată a inflației care se va duce spre 10% înseamnă că oamenii ...
21:40
Comună din Iași cu doar 127 de copii, trecută în statisticile naționale cu 9 săli de gimnastică Newsweek.ro
Miracol? O comună din Iași cu doar 127 de copii este trecută în statisticile naționale cu nouă săli ...
21:10
Iașul văzut de sus: 11 penthouse-uri de vânzare în oraș, între panorame şi terase uriașe Newsweek.ro
Iașul văzut de sus: 11 penthouse-uri de vânzare în oraș, între panorame, terase uriașe și prețuri de...
20:50
VIDEO Polonia a aprobat trupe străine pe teritoriul său. Franța vine cu Rafale cu rachete nucleare Newsweek.ro
Președintele Karol Nawrocki a autorizat desfășurarea forțelor NATO în Polonia, ca parte a răspunsulu...
20:50
Ilie Bolojan: &#34;Economia României are resurse pentru o creştere sănătoasă&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, la o întâlnire cu reprezentanţii Ford Otosan, că "economia R...
Acum 24 ore
20:30
Ambasadorul Marius Lazurcă, vehiculat la şefia SIE, a fost chemat în centrala M AE Newsweek.ro
Ambasadorul României în Mexic şi alte state centramericane Marius Lazurcă, vehiculat la şefia SIE, a...
20:00
Cât de periculoasă este mușcătura de om? Un bărbat care s-a luptat cu un hoț, gata să-și piardă mâna Newsweek.ro
Mușcătura unui om poate fi mai periculoasă decât a unui câine sau pisici, spun medicii. A descoperit...
19:40
Cele mai fanteziste sicrie din lume. Prețul: de la 700 $. De ce sunt realizate în asemenea forme? Newsweek.ro
Cele mai fanteziste sicrie din lume au un preț care începe de la 700 de dolari și urcă în funcție de...
19:20
VIDEO Rusia lansează rachete Iskander-M, la 35 kilometri de Polonia. Militari SUA, în Belarus Newsweek.ro
Rusia a pregătit lansarea rachetelor balistice ale complexului de rachete Iskander-M în regiunea Kal...
19:00
Angajaţii Crematoriului din Novosibirsk au participat la singura competiţie unde mai are voie Rusia Newsweek.ro
Angajaţii Crematoriului din Novosibirsk au participat la singura cupă mondială unde mai are încă voi...
18:40
Moțiunea simplă împotriva lui Daniel David respinsă de Senat. „Da, educația este în pericol” Newsweek.ro
Moțiunea împotriva lui Daniel David a fost respinsă în Senat la vot, cu 82 de voturi împotrivă, 40 d...
18:30
Ilie Bolojan: „România, în fiecare an, împrumută 30.000.000 € ca să poată funcţiona” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a afirmat că, în fiecare an, România împrumută zeci de miliarde de euro ca să poată fun...
18:10
Kremlinul afirmă că NATO luptă contra Rusiei prin sprijinul său direct şi indirect pentru Ucraina Newsweek.ro
Kremlinul a afirmat luni că NATO luptă contra Rusiei prin furnizarea de sprijin direct şi indirect U...
18:00
Ilie Bolojan: Câte posturi din cele 500.000 pe care voia Simion să le reducă, erau din Învățământ? Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a ținut un discurs în plenul Senatului, unde se dezbate moțiunea împotriva mi...
17:50
Piața de mașini noi din România a „bubuit” în august: +52%. Care este explicația? Newsweek.ro
Înmatriculările de mașini noi au „bubuit” brusc, cu 52%, în august, în România, după ce în primele 6...
17:50
Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare după ce și-a ucis partenera Newsweek.ro
Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce în 2023 și-a ucis în bă...
17:40
Guvernul Suediei va majora cheltuielile militare cu 2,9 miliarde dolari în bugetul pentru 2026 Newsweek.ro
Guvernul Suediei va majora cu 26,6 miliarde de coroane (2,87 miliarde de dolari) cheltuielile forțel...
17:20
Ministerul Finanțelor a anunțat un nou împrumut de 1,077 miliarde de lei de la bănci Newsweek.ro
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 1,077 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de o...
17:10
Florin Dumitrescu la un pas de înec. Celebrul chef era să își piardă viața în concediu. Cum? Newsweek.ro
Vacanța din Spania s-a transformat într-un coșmar pentru Florin Dumitrescu. Chef-ul a povestit cum u...
17:00
Nepotul lui Gheorghe Dincă, „criminalul din Caracal” reținut de polițiști pentru furt. Ce a făcut? Newsweek.ro
Nepotul lui Gheorghe Dincă, „criminalul din Caracal” reținut de polițiști pentru furt. Ce a făcut? C...
16:50
Un deținut periculos, condamnat pentru un jaf mortal a fost eliberat din greșeală. Prins după 6 luni Newsweek.ro
Un deținut periculos, condamnat pentru un jaf mortal a fost eliberat din greșeală. Prins după 6 luni...
16:40
General: Drona rusească trebuia doborâtă în România. Ar fi fost un mesaj dur dat lui Putin Newsweek.ro
Rusia a mai „scăpat” o dronă în România, Forțele Aeriene au ridicat două F-16, dar aeronava fără pil...
16:30
România introduce noul sistem de control la frontieră. Ce se întâmplă cu documentele de călătorie? Newsweek.ro
România introduce noul sistem de control la frontiera externă Schengen. Poliția de Frontieră anunță ...
16:30
Anna Leu, soția lui Mihai Leu, la două luni după moartea campionului: Încă îl caut printre stele Newsweek.ro
La două luni de la dispariția lui Mihai Leu, Anna, soția campionului, își exprimă durerea prin mesaj...
16:20
Efectele intrării României în Schengen asupra transporturilor: Ce am câștigat, care sunt provocările Newsweek.ro
Datele centralizate după primele șase luni de la intrarea totală a României în spațiul Schengen indi...
16:20
Cum va fi vremea mâine în România? Rămâne sau nu vara în țară? Care sunt zonele cu căldură Newsweek.ro
România se pregătește de o nouă zi cu contraste termice. Dacă în sud și vest temperaturile se mențin...
16:10
PSD a calculat. Ce bani pierzi la pensie și la salariu dacă se elimină plafonul la alimente de bază Newsweek.ro
PSD a anunțat ce bani pierzi la pensie și la salariu dacă se elimină plafonul la alimentele de bază....
16:00
Mihai Daraban: Există o teamă a oamenilor de afaceri inspirată mai mult din ceea ce văd la televizor Newsweek.ro
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, afirmă că „există o teamă în ...
15:50
Bărbat reținut de Poliție pentru un incendiu masiv de vegetație. A spus că are alergie la ambrozie Newsweek.ro
Un bărbat din București a fost reținut de Poliție după ce era să provoace o catastrofă. A dat foc ve...
15:40
Ministrul Apărării, după negările Rusiei: „Nu era OZN, ci o drona rusească. Voiau poză cu eticheta?” Newsweek.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a confirmat că drona care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al...
15:30
Turistă din SUA, impresionată de România: „Oamenii sunt incredibil de prietenoși” Newsweek.ro
O tânără din Statele Unite a devenit virală pe TikTok după ce a povestit experiența sa din primele z...
15:20
Schimbări pentru românii din Germania, de la 1 octombrie. Cum vor plăti factura la căldură? Newsweek.ro
Germania pregătește mai multe schimbări pentru cetățeni care intră în vigoare cu 1 octombrie. De ace...
15:10
De ce cumpărăm mai mult din supermarketul care pune muzică relaxantă? Strategia gândită de retaileri Newsweek.ro
Studiile au arătat că oamenii au tendința de a cumpăra mai mult din supermarketurile care pun muzică...
