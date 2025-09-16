FOTO | Dl. Băluță își întinde aripile pe internet, mândru nevoie mare de Poarta Eroilor, acea stație STB – monument de la Eroii Revoluției. Imagini de noapte, cu toate luminile aprinse
B365.ro, 16 septembrie 2025 08:50
Întreaga zonă din intersecția Eroii Revoluției a fost transformată, resistematizată, iar aici este și Poarta Eroilor, monumentul cu aripi metalice prin care trece tramvaiul. Primarul Daniel Băluță este mândru nevoie mare de investiția de aici
• • •
Acum 15 minute
09:20
FOTO | Combinația dimineții în traficul drăguț de pe Bulevardul Iuliu Maniu: accident + șantier în zona Păcii. „Greu ne mișcăm. Foarte greu” # B365.ro
Traficul pe Bulevardul Iuliu Maniu este de coșmar, zilnic, dar când apare și vreun accident și apar și lucrări în zonă, situația escaladează rapid și neplăcut pentru șoferii care circulă pe aici. Accident pe Iuliu
Acum o oră
08:50
08:40
VIDEO | Cum s-a produs accidentul din Primăverii, cu Toto Dumitrescu implicat. Fiul lui Ilie Dumitrescu e încă de negăsit, șoferița rănită este în spital # B365.ro
În spațiul public, au apărut primele imagini de la accidentul în care a fost implicat actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. Este vorba de un accident în care s-au lovit trei mașini, iar
Acum 2 ore
08:10
VIDEO | Violență în traficul din București, cu claxoane, înjurături și picioare-n mașină. Doi șoferi au dat nas în nas pe strada Toamnei și lucrurile au degenerat rapid # B365.ro
În acest trafic complicat și, foarte des, insuportabil din București, orașul plin de mașini, șantiere și străzi rupte, cazurile de violență sunt frecvente. Violența verbală – sau, dacă vreți, putem să-i spunem „violență sonoră", căci
Acum 8 ore
03:10
Există mistere urbane mari – cum reușește cineva să ocupe trei locuri de parcare cu o singură mașină, de ce durează trei ani o lucrare la o țeavă, cum dispar brusc trotuarele – și există
Acum 24 ore
19:10
Schimbări în trafic în Militari. Strada Dâmboviței este de acum cu sens unic dinspre Strada Amilcar Săndulescu către Șos. Virtuții # B365.ro
În acest weekend, s-a deschis circulația pe Strada Amilcar Săndulescu. Aceasta este un drum scurt care face legătura între cartierul Militari și Podul Ciurel. Cu deschiderea circulației de aici, au fost făcute și câteva schimbări
19:00
FOTO | Dl. Negoiță „Grădinarul” în acțiune. Primarul a plantat câțiva copăcei și plante, dar locația rămâne un mister până mâine # B365.ro
Bucureștenii își doresc ca orașul să aibă cât mai multe spații verzi. Vor să simtă că mai există măcar o margine de natură aici unde construcțiile rigide din piatră sau alte materiale au pus stăpânire.
18:00
O mulțime de ateliere gratuite pentru copii vor fi la Festivalul Undercloud, la UNATC. Picii vor descoperi magia actoriei, dansului și alte arte, între 20 septembrie și 5 octombrie # B365.ro
Vești bune pentru cei mici. În perioada 20 septembrie – 5 octombrie, în cadrul Festivalului Undercloud din București vor fi organizate ateliere gratuite pentru copii, de teatru, dans sau construcție de păpuși și marionete. Ateliere
17:50
Start lucrări pe Strada Vorona, din Militari. După ce vine un ultim aviz, primăria începe și reabilitarea Străzii Bacriului # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță că încep lucrările pe strada Vorona din această parte a Capitalei. Administrația locală promite că aici se va asflata complet și vor fi amenajate trotuare pentru pietoni. De asemenea, primăria adaugă
17:00
Bărbat reținut după ce a provocat un incendiu de vegetație, pe un teren de lângă Capitală. Au fost afectate 25 de hectare și o mașină a fost distrusă # B365.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce a provocat un incendiu de vegetație, la finalul lunii trecute, pe suprafața unui teren extravilan, care face legătura dintre Capitală și județul Ilfov. Faptele bărbatului au
15:50
Ziua Porților deschise la Metrorex. Sâmbătă, putem intra în Dispeceratul Central al metroului bucureștean, dar trebuie să ne înscriem de acum # B365.ro
În acest weekend, Metrorex organizează Ziua Porților Deschise în Dispeceratul Central. Cei interesați vor putea descoperi cum se monitorizează și supraveghează transportul subterna din București. Evenimentul se va ține în ziua de sâmbătă, 20 septembrie,
15:30
VIDEO | Ajutoare pentru plata facturii la curent, în Sectorul 2. De ce acte au nevoie bucureștenii care vor să intre în program și unde se depun # B365.ro
Sprijin pentru energie pentru bucureștenii vulnerabili din Sectorul 2. Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, are informații clare despre program: cine se încadrează, ce documente sunt necesare, unde anume se depun cererile. Rareș Hopincă, anunț pentru
15:10
Cu mașina la plimbare pe strada pietonală de la Biserica Precupeții Vechi. Bucureștean din S2: Șoferii au smuls stâlpișorii care nu permiteau accesul # B365.ro
În orice sector al Capitalei, este o problemă generală, mai precis este vorba de parcări. Numărul mic al acestora nu afectează doar șoferii, ci și pietonii care nu pot trece printr-un spațiu sau trotuar fără
14:30
Restricții de circulație pe DN1 și DN1B, vreme de mai bine de o lună. Măsurile, impuse pentru repararea unor rosturi de dilatație, în județul Prahova # B365.ro
Șoferii care tranzitează DN1 și DN1B trebuie să știe că vor avea parte de restricții de circulație, mai bine de o lună, în județul Prahova. Restricțiile sunt valabile începând de luni, 15 septembrie, până pe
14:10
Actorul Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de polițiști din București, după ce ar fi provocat un accident în Primăverii, apoi ar fi fugit # B365.ro
Duminică, 14 septembrie a a avut loc un accident rutier groaznic în zona Primăverii din Capitală. Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, fostul fotbaliat internaţional din Generaţia de Aur, ar fi venit cu o viteză
13:50
Coloratul zid din Pasajul Lujerului va fi eliberat de schele. 120 de artiști stradali din București au pictat, la Streetwise Festival, 2.000 de mp de pereți până acum răpciugoși # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță că vor fi demontate schelele de la Pasajul Lujerului, astfel bucureștenii vor putea vedea în întregime murala de pe zid. La aceasta au lucrat 120 de artiști, timp de trei zile.
13:50
FOTO | Cum arată imensul copac prăbușit peste șosea și cabluri STB, care a blocat azi troleibuze și trafic în zona Baba Novac-Mihai Bravu # B365.ro
Astăzi, în Capitală a mai căzut un copac. Nu este nici primul și nici ultimul care încurcă circulația în oraș. Dar despre unul care a căzut peste o mașină și rețeaua stb în stația Amazoanei.
13:30
VIDEO | Motocoasa dezlănțuită în colb, în Parcul Herăstrău, unde e în toi marea curățenie generală. Bucureșteancă: Toamna, tai praf la câini. Altfel spus, pe ce dă Primăria bani # B365.ro
Românii sunt experți în a face inovații. Fie că vorbim despre cele care apar atunci când caută să găsească calea ușoară sau pur și simplu să deșlușească ceva, să facă cumva să inventeze, să fenteze
13:10
TERMO ALERT | Bucureșteni din alte peste 800 de blocuri rămân fără apă caldă. Se deschid noi șantiere Termoenergetica, în toate sectoarele # B365.ro
Termoenergetica deschide noi șantiere în oraș, astfel că peste 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Noile șantiere abia anunțate sunt în toate sectoare Capitalei. Peste 800 de blocuri din București, fără apă
13:00
Cresc salariile la PS3. Schema „de austeritate” prin care consilierii locali tocmai au reușit să ducă lefurile până la 21.000 de lei pe lună # B365.ro
În cursul zilei de azi, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat o hotărâre potrivit căreia se va modifica statutul de funcții al aparatului de specialitate al primarului. Astfel, va fi aplicată o majorare a
12:20
ALERTĂ | Un copac a căzut pe cablurile STB. Troleibuzele 70 și 79, blocate în zona Baba Novac – Mihai Bravu. Trafic blocat, linii deviate # B365.ro
În urmă cu câteva momente a căzut un copac pe rețeaua de contact. Iar două liniiii STB sunt blocate în zona Str. Baba Novac/Sos. Mihai Bravu, sens spre Universitate. Nu sunt cunoscute și alte informații
12:10
„E OK așa: oprești mașina, pui masa, scoți grătarul…” Parcarea la pergolă, pe trotuar, sublimă inovație la capitolul parcări în București și zona metropolitană # B365.ro
Parcarea în București și, deja, și în zona metropolitană este acea piatră de încercare care poate forța omul-șofer ori să fie creativ în chip extrem, ori să dea cu basca în ele de reguli. În
12:00
VIDEO | Multă rugină și betoane bătrâne – noi imagini de la Planșeul Unirii. Ce descoperă constructorii care refac din temelii vechea placă de beton din inima Bucureștiului # B365.ro
Lucrările avansează pe șantierul de la Planșeul Unirii, acolo unde se reface placa veche de beton. Primarul Sectorului 4 a publicat noi imagini de aici, acesta dorindu-și ca bucureștenii să vadă ce văd constructorii pe
10:50
Zeci de mii de euro pe “servicii de parfumare” în Sectorul 5. Săraca primărie condusă de Piedone Jr cumpără fâs-fâs-uri ambientale ca la bogați # B365.ro
„Servicii de parfumare" reprezintă o achiziție constantă la primăria Sectorului 5, cea mai săracă din București, care dă, pentru al patrulea an la rând, câteva zeci de mii de euro pe impregnarea cu mirosuri plăcute
10:40
Zbor la clasa „Fight”: Mai mulți pasageri s-au luat la bătaie într-un avion care venea la București de la Tel Aviv. Polițiștii i-au întâmpinat la aterizare, pe Otopeni # B365.ro
Zbor palpitant pentru echipajul unui zbor pe ruta Tel Aviv – București: Mai mulți pasageri s-au luat la bătaie, iar la aterizare, pe Otopeni, au fost așteptați de polițiști. Polițiștii de frontieră au identificat mai
10:00
Casa Oprea Soare, superba clădire neoromânească din centrul Bucureștiului care a devenit restaurant tradițional # B365.ro
Casa Oprea Soare este una dintre clădirile istorice reprezentative ale centrului Bucureștiului. Construită la începutul secolului XX, în stil neoromânesc, clădirea îmbină tradiția arhitecturii românești cu eleganța și progresul specific epocii. Astăzi, Casa Oprea Soare
09:40
FOTO | În Rahova au apărut canale ca-n Veneția, probabil upgrade de priveliște de la geamul închisorii. Bucureșteni amuzați fac glume privative de liberate cu Piedone Tatăl și Fiul # B365.ro
În canale ca-n Veneția – sau, după gust, ca-n Amsterdam – s-a transformat la o ploicică trotuarul de pe Șiseaua Alexandriei, acolo, la penitenciarul Rahova. E un trotuar oricum ciudățel, cumva îngropat – sau, cum
Ieri
09:30
În București se reciclează mai degrabă imaginar. 85% dintre deșeuri ajung de-a valma și netratate la groapa de gunoi, anunță Garda de Mediu # B365.ro
Garda Națională de Mediu a realizat mai multe controale în toate sectoarele orașului și acum anunță că „Bucureștiul pierde cursa reciclării". Autoritățile au date incredibil de triste și trag un semnal de alarmă. Aceștia spun
08:30
ESENȚIAL | Sunt și azi proteste în București, angajați din administrația locală se adună în Piața Victoriei. Care e traseul lor, ca să știți ce să evitați în trafic # B365.ro
E luni, traficul din București este de coșmar de când au început școlile, însă azi mai există un motiv pentru care este dat peste cap: Sindicaliștii din administrație publică protestează, începând cu ora 10:00, în
04:10
Sala Palatului și secretele din jurul ei. O bucată din cortina de blocuri e falsă, iar fațada mimează apartamente care nu există. 3 biserici au căzut ca să fie ridicată # B365.ro
Ansamblul urbanistic al Sălii Palatului (format din Sala de Congrese a P.M.R/P.C.R, parc și blocurile de pe străzile Ion Câmpineanu și Știrbei Vodă), face parte din patrimoniul de arhitectură socialistă al Bucureștiului și, la sfârșitul
14 septembrie 2025
17:50
Întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 15-19 septembrie. Rețele Electrice publică lista străzilor afectate # B365.ro
Rețele Electrice anunță noi întreruperi de curent pentru săptămâna viitoare, ce vor afecta mai mulți clienți din București, Ilfov și Giurgiu, potrivit informațiilor furnizate de companie. Întreruperile de curent au loc în perioada 15-19 septembrie.
17:10
FOTO | Pubele de gunoi pline până la refuz și saci împrăștiați pe lângă ele, în zona Baba Novac. Un bucureștean răbufnește: „O să ne mănânce gândacii!” # B365.ro
Un bucureștean sesizează în mediul online o mare problemă cu ridicarea gunoiului de pe mai multe străzi din Sectorul 3 al Capitalei, în special în zona Baba Novac, unde deșeurile stau rezemate de pubelele pentru
16:00
Sindicaliștii din administrație protestează luni, în Piața Victoriei, apoi vor pleca în marș spre Parlament. Ei vor purta discuții cu Ilie Bolojan # B365.ro
Luni se anunță un protest în Piața Victoriei, cel al sindicaliștilor din administrație, care sunt nemulțumiți că măsurile anunțate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei amenință cu
15:00
Restricții de circulație în București, pe străzile Mitropolit Ivireanu și Justiției, în perioada 15-20 septembrie. Are loc un eveniment de canonizare # B365.ro
Brigada Rutieră anunță restricții de trafic pe străzile Mitropolit Ivireanu și Justiției, pentru buna desfășurare a evenimentului ocazionat de canonizarea Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian. Mașinile nu vor putea circula pe aici în perioada 15-20 septembrie.
13:50
FOTO | Scrisoarea unor vecini din Bucureștii Noi prin care explică cum și-au împărțit ei locurile de parcare de pe domeniul public. „Ce ați face în locul meu?” # B365.ro
Lipsa locurilor de parcare din București îi face pe locuitori să vină cu diferite soluții la această problemă și ajung să împartă domeniul public „frățește". Un șofer plecat cu treabă prin cartierul Bucureștii Noi din
12:50
VIDEO | Noi imagini de pe șantierul Autostrăzii Bucureștiului – A0 Nord. Cum arată acum Lotul 1 Corbeanca-Mogoșoaia # B365.ro
Pasionații de infrastructură au publicat noi imagini de pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului Nord, realizate în data de 11 septembrie. Lucrările au ajuns la un stadiu de 21%, așa cum a declarat recent
11:40
O ambulanță s-a răsturnat pe Șoseaua Cotroceni, traficul în zonă este îngreunat. Echipaje de poliție, SMURD și pompieri, prezente la fața locului # B365.ro
O ambulanță s-a răsturnat la orele prânzului, pe Șoseaua Cotroceni. La fața locului s-au deplasat echipaje de SMURD, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, dar și voluntari din cadrul programului „Există Un Erou În Fiecare Dintre
11:00
FOTO | Ultima zi de Streetwise Festival, evenimentul care transformă pasajul feroviar de la Parcul Liniei într-o imensă pictură murală. Cum arată până acum lucrările artiștilor # B365.ro
Pasajul de la Parcul Liniei, până nu de mult doar o groapă de gunoi, prinde viață în acest final de săptămână, sub spray-urile grafferilor din țară și din străinătate, care participă la Streetwise Festival. De
10:30
Biserica Doamnei, una dintre primele biserici realizate în stil brâncovenesc din București # B365.ro
În centrul vechi al Capitalei, la intersecția Căii Victoriei cu Bulevardul Regina Elisabeta, se ridică una dintre cele mai vechi și valoroase biserici din București: Biserica Doamnei. Monument istoric de importanță națională, lăcașul cu hramul
Mai mult de 2 zile în urmă
03:10
Lacul Snagov, de la nomenclaturiști comuniști la milionarii de azi. Ce s-a ales de Vila “Chivu Stoica” și de râvnitul său bufet cu Pepsi, cândva suc excentric, de negăsit în București # B365.ro
Încă din perioada interbelică, lacul Snagov, cu malurile sale pe atunci sălbatice, a însemnat o atracție pentru cei care își doreau o casă de vacanță la pădure, cu livadă și ieșire la luciul apei. Lacul
13 septembrie 2025
17:30
FOTO | O tonă de gunoi, strânsă în numai 3 ore din Parcul Grozăvești. PS6 promite reamenajarea și transformarea zonei într-un nou loc de relaxare pentru bucureșteni # B365.ro
Echipele de la Salubrizare Sector 6 au strâns azi, 13 septembrie, o tonă de gunoi din Parcul Grozăvești în numai 3 ore. Primăria promite că va reamenaja parcul, după ce terenul a fost obținut de
16:40
Ghidul Selectării Colective a fost lansat de Primăria Sectorului 3. Bucureștenii pot primi amenzi dacă nu sortează gunoiul # B365.ro
Primăria Sectorului 3 a lansat „Ghidul Colectării Selective" pentru a veni în ajutorul cetățenilor și de a le reaminti importanța respectării regulilor de colectare separată a deșeurilor. PS3 a lansat „Ghidul Colectării Selective" Cetățenii trebuie
15:10
FOTO | Vizită pe șantierul de lărgire la 4 benzi a DN1A. Scrioșteanu prezintă stadiul lucrărilor și promite verificări săptămânale în teren # B365.ro
Secretarul de Stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a făcut o vizită pe șantierul proiectului de lărgire la 4 benzi a DN1A între Centura București și intersecția cu Șoseaua Chitila – Parc Mogoșoaia și
14:20
FOTO | Lucrările de la Facultatea de Istorie au ajuns la un stadiu de 80%. Plus o veste bună de pe șantier: Frontonul cu vultur și grifoni revine pe clădirea Universității din București # B365.ro
Lucrările la Facultatea de Istorie au ajuns la un stadiu de 80%, anunță UniBuc. Totodată, reprezentanții informează că frontonul cu vultur și grifoni revine pe clădirea Universității din București. Vineri, 12 septembrie, a avut loc
13:10
Actualizare METEO | Vremea e plăcută în acest weekend, în București, cu temperaturi specifice perioadei. ANM: Luni, vremea se va răci și vor fi ploi slabe # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru București, valabilă în acest weekend (13-14 septembrie). Meteorologii informează că vremea va
10:40
VIDEO | Azi se deschide Strada Amilcar Săndulescu din Sectorul 6. Acum e un drum modern, supravegheat video, cu iluminat stradal și trotuare # B365.ro
Veste bună pentru șoferi! Azi se deschide circulația pe Strada Amilcar Săndulescu, după ce lucrările de refacere a acestei artere au fost finalizate, informează Primăria Sectorului 6. Azi se deschide Strada Amilcar Săndulescu Primăria Sectorului […] Articolul VIDEO | Azi se deschide Strada Amilcar Săndulescu din Sectorul 6. Acum e un drum modern, supravegheat video, cu iluminat stradal și trotuare apare prima dată în B365.
04:30
Bucureștiul nu duce lipsa clădirilor istorice, în ciuda trecerii nemiloase a timpului, a regimurilor totalitare care s-au succedat sau a cutremurelor și incendiilor care au venit odată cu anii. Exemplul perfect este Casa Dimitrie Petrescu, […] Articolul Casa Dimitrie Petrescu, bijuteria neoclasică uitată de pe Calea Griviței din București apare prima dată în B365.
12 septembrie 2025
19:30
FOTO | Bucureștiul pierde cursa reciclării. Controalele Gărzii Naționale de Mediu arată că peste 80% din deșeurile generate în Capitală ajung la groapă netratate # B365.ro
Garda Națională de Mediu (GNM) transmite că Bucureștiul „pierde cursa reciclării”. În urma unor controale, efectuate în prima parte a acestei luni, inspectorii instituției au descoperit că peste 80% din deșeurile generate în sectoarele Capitalei […] Articolul FOTO | Bucureștiul pierde cursa reciclării. Controalele Gărzii Naționale de Mediu arată că peste 80% din deșeurile generate în Capitală ajung la groapă netratate apare prima dată în B365.
19:20
Hora fluidizării traficului din București. Bolojan și Predoiu au discutat despre implementarea conceptului la noi în oraș, ca să ne scape de blocaje # B365.ro
Premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Cătălin Predoiu au discutat vineri, 12 septembrie, despre implementarea conceptului de fluidizare rutieră în București și județul Ilfov, digitalizarea serviciilor pentru cetățeni și dezvoltarea unor dispecerate integrate cu Poliția Națională […] Articolul Hora fluidizării traficului din București. Bolojan și Predoiu au discutat despre implementarea conceptului la noi în oraș, ca să ne scape de blocaje apare prima dată în B365.
18:00
Avertizare Nowcasting | E cod galben de ploaie în București, în această seară. ANM: Vor fi și descărcări electrice, și intensificări de scurtă durată ale vântului # B365.ro
În urmă cu câteva minute, meteorologii au emis o Avertizare Nowcasting, aceasta este de cod galben de ploi și vijelii, valabilă pentru Municipiul București. ANM transmite că vor fi ploi puternice, cu descărcări electrice. De […] Articolul Avertizare Nowcasting | E cod galben de ploaie în București, în această seară. ANM: Vor fi și descărcări electrice, și intensificări de scurtă durată ale vântului apare prima dată în B365.
