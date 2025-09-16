Analistul Valentin Stan a aruncat bomba la Marius Tucă Show

Cotidianul de Hunedoara, 16 septembrie 2025 08:50

„Știi cine îți pune ție la ora actuală hangarale în spatele poporului român, ca parte a coaliției la guvernare? [...] The post Analistul Valentin Stan a aruncat bomba la Marius Tucă Show appeared first on Cotidianul RO.

Acum 15 minute
09:20
BREAKING Israelul a început ofensiva terestră pentru a ocupa orașul Gaza Cotidianul de Hunedoara
Videoclipurile obținute de CNN au arătat cadavrele mai multor copii însângerați ajungând la spitalele din nordul Gazei, precum și... [...] The post BREAKING Israelul a început ofensiva terestră pentru a ocupa orașul Gaza appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
08:50
Analistul Valentin Stan a aruncat bomba la Marius Tucă Show Cotidianul de Hunedoara
„Știi cine îți pune ție la ora actuală hangarale în spatele poporului român, ca parte a coaliției la guvernare? [...] The post Analistul Valentin Stan a aruncat bomba la Marius Tucă Show appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Cele mai populare jocuri de casino online în 2025 Cotidianul de Hunedoara
Tehnologia, preferințele jucătorilor și inovațiile aduse de providerii de conținut pentru cazinouri au transformat experiența de joc într-una din ce în ce mai interactivă [...] The post Cele mai populare jocuri de casino online în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Dacă-i ordin Cotidianul de Hunedoara
Dacă-i ordin, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Dacă-i ordin, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Dacă-i ordin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
08:30
Fără frică de Dumnezeu Cotidianul de Hunedoara
”Din verificările efectuate a reieşit că, în cursul zilei de 13 septembrie, în intervalul... [...] The post Fără frică de Dumnezeu appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Presa italiană râde de Franța: „O societate înapoiată și corporatistă” Cotidianul de Hunedoara
După prăbușirea a patru guverne în doi ani, Franța nu are prea multe motive de strălucire. Dincolo de Alpi, această dezordine politică este aproape un spectacol, relatează Le Figaro. [...] The post Presa italiană râde de Franța: „O societate înapoiată și corporatistă” appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Banii dispar: cum ne afectează inflația de 10% Cotidianul de Hunedoara
Analiza impactului inflației de 10% asupra puterii de cumpărare a românilor se bazează pe câteva ipoteze fundamentale, menite să ofere o imagine clară și realistă (...) [...] The post Banii dispar: cum ne afectează inflația de 10% appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
07:30
Cei care se bucură de moartea lui Charlie Kirk au încurcat-o Cotidianul de Hunedoara
Piloți, profesioniști din domeniul medical, profesori și un angajat al Serviciului Secret se numără printre... [...] The post Cei care se bucură de moartea lui Charlie Kirk au încurcat-o appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Atac dur: ”Nicuşor Dan este efectiv bătut în cap” Cotidianul de Hunedoara
Ca-ntr-un film cu... nepriceputi. Presedintelui Nicusor Dan este ironizat dupa o declaratie privind... [...] The post Atac dur: ”Nicuşor Dan este efectiv bătut în cap” appeared first on Cotidianul RO.
06:40
România „mai degrabă nu susţine instituirea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei” Cotidianul de Hunedoara
Rusia ar considera drept o declaraţie de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicţie aeriană [...] The post România „mai degrabă nu susţine instituirea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei” appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Atac prezidențial la DNA: E o mare corupție care n-a fost deranjată Cotidianul de Hunedoara
Pe DNA, cumva, evaluarea globală generală e mai simplă - e o [...] The post Atac prezidențial la DNA: E o mare corupție care n-a fost deranjată appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Polonia a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale Cotidianul de Hunedoara
Doi cetățeni belaruși au fost reținuți în legătură cu incidentul, iar poliția investighează circumstanțele producerii acestuia [...] The post Polonia a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
00:30
Dan, reacție despre intrarea dronei rusești în spațiul României Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a declarat luni că drona [...] The post Dan, reacție despre intrarea dronei rusești în spațiul României appeared first on Cotidianul RO.
15 septembrie 2025
23:30
Președintele Dan ”nu are voie„ să se enerveze pe Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Când suntem în poziția asta, nu mai e loc [...] The post Președintele Dan ”nu are voie„ să se enerveze pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Nicușor Dan, ”listă scurtă„ pentru serviciile de informații (video) Cotidianul de Hunedoara
Președintele are o ”listă scurtă„ privind persoanele care [...] The post Nicușor Dan, ”listă scurtă„ pentru serviciile de informații (video) appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Externat și arestat. Alți 4 ridicați de la priveghi Cotidianul de Hunedoara
Scandalul din municipiul Craiova, de pe bulevardul Nicolae Romanescu, se lasă cu urmări. [...] The post Externat și arestat. Alți 4 ridicați de la priveghi appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Andreea Ana se bate pentru bronz la Mondiale Cotidianul de Hunedoara
Ana a trecut, luni, în preliminarii, de chinezoaica [...] The post Andreea Ana se bate pentru bronz la Mondiale appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Traian Băsescu se dă drept exemplu Cotidianul de Hunedoara
În contextul măsurilor de austeritate [...] The post Traian Băsescu se dă drept exemplu appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Spitalizaţi după ce colegii le-au lipit ochii Cotidianul de Hunedoara
Au ajuns la spital după [...] The post Spitalizaţi după ce colegii le-au lipit ochii appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Decizie grea luată de Victor Rebengiuc Cotidianul de Hunedoara
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a [...] The post Decizie grea luată de Victor Rebengiuc appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:20
Nicușor Dan l-a rechemat în țară pe ambasadorul vehiculat la șefia SIE Cotidianul de Hunedoara
Marius-Gabriel Lazurcă a fost rechemat din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, [...] The post Nicușor Dan l-a rechemat în țară pe ambasadorul vehiculat la șefia SIE appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Maia Sandu acuză Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă Cotidianul de Hunedoara
'Rușii vizează diaspora', a afirmat Maia Sandu, subliniind că sprijinul diasporei a fost esențial pentru obținerea celui de-al doilea mandat prezidențial [...] The post Maia Sandu acuză Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Polițist, bun de plată. Ce acuzații îi aduce MAI Cotidianul de Hunedoara
Unui polițist i se cer despăgubiri de 65.000 de lei. [...] The post Polițist, bun de plată. Ce acuzații îi aduce MAI appeared first on Cotidianul RO.
19:20
DNA îl trimite în judecată pe președintele TAROM Cotidianul de Hunedoara
Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Iulian Daniel [...] The post DNA îl trimite în judecată pe președintele TAROM appeared first on Cotidianul RO.
19:10
AUR depune moțiune simplă împotriva ministrului Mediului Cotidianul de Hunedoara
România a devenit în 2025 net importatoare de energie electrică cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh-oră în primul semestru și prețuri spot printre [...] The post AUR depune moțiune simplă împotriva ministrului Mediului appeared first on Cotidianul RO.
18:50
(Fotoreportaj) Funcționarii publici: Opriți abuzul! Cotidianul de Hunedoara
Sindicaliști din administrația publică veniți din toată țara și susținuți [...] The post (Fotoreportaj) Funcționarii publici: Opriți abuzul! appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației – respinsă Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației [...] The post Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației – respinsă appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Ce au obținut bugetarii la discuția cu Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Conflictul colectiv de muncă rămâne deschis, a anunţat luni Bogdan Şchiop, preşedintele Federaţiei Naţionale a [...] The post Ce au obținut bugetarii la discuția cu Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Calatorie: Între Orange County și Europa Cotidianul de Hunedoara
Europa îți oferă ceva ce America nu are: orașe medievale cu străzi pavate care îți spun povești vechi de sute sau peste o mie de ani, [...] The post Calatorie: Între Orange County și Europa appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Primarul Hunedoarei cere desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic Cotidianul de Hunedoara
Primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, cere desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic. [...] The post Primarul Hunedoarei cere desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Ministrul David propune un pact pentru un deceniu Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Daniel David a propus, luni, în plenul Senatului, [...] The post Ministrul David propune un pact pentru un deceniu appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Taxă de acces pe Transfăgărășan Cotidianul de Hunedoara
Ar putea fi introdusă o taxă de acces [...] The post Taxă de acces pe Transfăgărășan appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Boc a dat liber la animale în Primărie Cotidianul de Hunedoara
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat, luni, că animalele de companie au [...] The post Boc a dat liber la animale în Primărie appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Trump: Voi lovi mai mult Rusia doar dacă NATO va face imposibilul Cotidianul de Hunedoara
Presați de SUA pentru a se domoli, liderii europeni vor escalada. Escaladarea va face ca ei să fie mai siguri pe puterea lor, iar Rusia lui Putin să fie și mai dependentă de război [...] The post Trump: Voi lovi mai mult Rusia doar dacă NATO va face imposibilul appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Medvedev arată linia roșie: Va însemna războiul NATO cu Rusia Cotidianul de Hunedoara
Rusia ar considera drept o declarație de război instituirea de către NATO a unei zone de [...] The post Medvedev arată linia roșie: Va însemna războiul NATO cu Rusia appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Bolojan îl susține pe Daniel David în parlament Cotidianul de Hunedoara
Senatul dezbate moțiunea simplă depusă [...] The post Bolojan îl susține pe Daniel David în parlament appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Lucrările la Mintia avansează: Gaz și energie pregătite pentru 2026 Cotidianul de Hunedoara
Proiectul noii centrale electrice pe gaz de la Mintia avansează conform planului, potrivit datelor [...] The post Lucrările la Mintia avansează: Gaz și energie pregătite pentru 2026 appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Băutura preferată de tineri a băgat-o în spital Cotidianul de Hunedoara
O băutură foarte căutată în rândul tinerilor i-a [...] The post Băutura preferată de tineri a băgat-o în spital appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Alertă alimentară. Condimente cu insecticid, retrase de la raft Cotidianul de Hunedoara
Un condiment prezent pe rafturile [...] The post Alertă alimentară. Condimente cu insecticid, retrase de la raft appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Petrișor Peiu (AUR): Cam cum ne minte frumos Sorin Grindeanu Cotidianul de Hunedoara
Propunerile PSD privind relansarea economică date publicităţii săptămâna trecută nu spun nimic despre [...] The post Petrișor Peiu (AUR): Cam cum ne minte frumos Sorin Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Pacient mort pe scările spitalului Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat de 66 de ani, care ar fi urmat să fie internat la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Reșița, [...] The post Pacient mort pe scările spitalului appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Lucescu a anunțat FRF când ar pleca încă de a doua zi Cotidianul de Hunedoara
Lucescu a anunțat FRF când ar pleca încă de a doua zi [...] The post Lucescu a anunțat FRF când ar pleca încă de a doua zi appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Becali pare resemnat: Ar fi un miracol să prindem play-off-ul Cotidianul de Hunedoara
FCSB a mai făcut încă o boacănă în Superligâ, făcând doar un egal la Miercurea [...] The post Becali pare resemnat: Ar fi un miracol să prindem play-off-ul appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Mirel Rădoi, la un pas de tragedie după victoria cu Farul! Cotidianul de Hunedoara
Se poate spune că antrenorul momentului în fotbalul românesc este Mirel Rădoi, lider în SuperLiga și calificat [...] The post Mirel Rădoi, la un pas de tragedie după victoria cu Farul! appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Insulte la Parlament: „Propagandist putinist infect” Cotidianul de Hunedoara
Deputatul AUR Mihail Neamţu a solicitat Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sancţionarea [...] The post Insulte la Parlament: „Propagandist putinist infect” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Colete furate de la Aeroportul Otopeni Cotidianul de Hunedoara
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru delapidare în formă continuată, după ce firma la care lucra a [...] The post Colete furate de la Aeroportul Otopeni appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Popularitatea lui Macron, la pământ Cotidianul de Hunedoara
Popularitatea președintelui francez Emmanuel Macron a atins cel mai scăzut nivel de la venirea la putere în 2017, [...] The post Popularitatea lui Macron, la pământ appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Arbitri români în prima etapă a Ligii Campionilor Cotidianul de Hunedoara
Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor la fotbal [...] The post Arbitri români în prima etapă a Ligii Campionilor appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet Cotidianul de Hunedoara
Pentru un tânăr din Roman, finalul lunii august 2025 a fost unul de povestit nepoților. El a încasat peste 2.000.000 lei [...] The post Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Ofițeri americani, vizită surpriză în Belarus Cotidianul de Hunedoara
Ofițeri ai armatei SUA au asistat luni la exercițiile militare comune între Rusia și Belarus și au fost informați de ministrul [...] The post Ofițeri americani, vizită surpriză în Belarus appeared first on Cotidianul RO.
