Analistul Valentin Stan a aruncat bomba la Marius Tucă Show
Cotidianul de Hunedoara, 16 septembrie 2025 08:50
„Știi cine îți pune ție la ora actuală hangarale în spatele poporului român, ca parte a coaliției la guvernare? [...] The post Analistul Valentin Stan a aruncat bomba la Marius Tucă Show appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
09:20
Videoclipurile obținute de CNN au arătat cadavrele mai multor copii însângerați ajungând la spitalele din nordul Gazei, precum și... [...] The post BREAKING Israelul a început ofensiva terestră pentru a ocupa orașul Gaza appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
08:50
„Știi cine îți pune ție la ora actuală hangarale în spatele poporului român, ca parte a coaliției la guvernare? [...] The post Analistul Valentin Stan a aruncat bomba la Marius Tucă Show appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Tehnologia, preferințele jucătorilor și inovațiile aduse de providerii de conținut pentru cazinouri au transformat experiența de joc într-una din ce în ce mai interactivă [...] The post Cele mai populare jocuri de casino online în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Dacă-i ordin, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Dacă-i ordin, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Dacă-i ordin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
08:30
”Din verificările efectuate a reieşit că, în cursul zilei de 13 septembrie, în intervalul... [...] The post Fără frică de Dumnezeu appeared first on Cotidianul RO.
08:10
După prăbușirea a patru guverne în doi ani, Franța nu are prea multe motive de strălucire. Dincolo de Alpi, această dezordine politică este aproape un spectacol, relatează Le Figaro. [...] The post Presa italiană râde de Franța: „O societate înapoiată și corporatistă” appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Analiza impactului inflației de 10% asupra puterii de cumpărare a românilor se bazează pe câteva ipoteze fundamentale, menite să ofere o imagine clară și realistă (...) [...] The post Banii dispar: cum ne afectează inflația de 10% appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
07:30
Piloți, profesioniști din domeniul medical, profesori și un angajat al Serviciului Secret se numără printre... [...] The post Cei care se bucură de moartea lui Charlie Kirk au încurcat-o appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Ca-ntr-un film cu... nepriceputi. Presedintelui Nicusor Dan este ironizat dupa o declaratie privind... [...] The post Atac dur: ”Nicuşor Dan este efectiv bătut în cap” appeared first on Cotidianul RO.
06:40
România „mai degrabă nu susţine instituirea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei” # Cotidianul de Hunedoara
Rusia ar considera drept o declaraţie de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicţie aeriană [...] The post România „mai degrabă nu susţine instituirea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei” appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Pe DNA, cumva, evaluarea globală generală e mai simplă - e o [...] The post Atac prezidențial la DNA: E o mare corupție care n-a fost deranjată appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Doi cetățeni belaruși au fost reținuți în legătură cu incidentul, iar poliția investighează circumstanțele producerii acestuia [...] The post Polonia a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
00:30
Președintele Nicușor Dan a declarat luni că drona [...] The post Dan, reacție despre intrarea dronei rusești în spațiul României appeared first on Cotidianul RO.
15 septembrie 2025
23:30
Când suntem în poziția asta, nu mai e loc [...] The post Președintele Dan ”nu are voie„ să se enerveze pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Președintele are o ”listă scurtă„ privind persoanele care [...] The post Nicușor Dan, ”listă scurtă„ pentru serviciile de informații (video) appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Scandalul din municipiul Craiova, de pe bulevardul Nicolae Romanescu, se lasă cu urmări. [...] The post Externat și arestat. Alți 4 ridicați de la priveghi appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Ana a trecut, luni, în preliminarii, de chinezoaica [...] The post Andreea Ana se bate pentru bronz la Mondiale appeared first on Cotidianul RO.
21:40
În contextul măsurilor de austeritate [...] The post Traian Băsescu se dă drept exemplu appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Au ajuns la spital după [...] The post Spitalizaţi după ce colegii le-au lipit ochii appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a [...] The post Decizie grea luată de Victor Rebengiuc appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:20
Marius-Gabriel Lazurcă a fost rechemat din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, [...] The post Nicușor Dan l-a rechemat în țară pe ambasadorul vehiculat la șefia SIE appeared first on Cotidianul RO.
20:00
'Rușii vizează diaspora', a afirmat Maia Sandu, subliniind că sprijinul diasporei a fost esențial pentru obținerea celui de-al doilea mandat prezidențial [...] The post Maia Sandu acuză Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Unui polițist i se cer despăgubiri de 65.000 de lei. [...] The post Polițist, bun de plată. Ce acuzații îi aduce MAI appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Iulian Daniel [...] The post DNA îl trimite în judecată pe președintele TAROM appeared first on Cotidianul RO.
19:10
România a devenit în 2025 net importatoare de energie electrică cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh-oră în primul semestru și prețuri spot printre [...] The post AUR depune moțiune simplă împotriva ministrului Mediului appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Sindicaliști din administrația publică veniți din toată țara și susținuți [...] The post (Fotoreportaj) Funcționarii publici: Opriți abuzul! appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației [...] The post Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației – respinsă appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Conflictul colectiv de muncă rămâne deschis, a anunţat luni Bogdan Şchiop, preşedintele Federaţiei Naţionale a [...] The post Ce au obținut bugetarii la discuția cu Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Europa îți oferă ceva ce America nu are: orașe medievale cu străzi pavate care îți spun povești vechi de sute sau peste o mie de ani, [...] The post Calatorie: Între Orange County și Europa appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Primarul Hunedoarei cere desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic # Cotidianul de Hunedoara
Primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, cere desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic. [...] The post Primarul Hunedoarei cere desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Ministrul Daniel David a propus, luni, în plenul Senatului, [...] The post Ministrul David propune un pact pentru un deceniu appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Ar putea fi introdusă o taxă de acces [...] The post Taxă de acces pe Transfăgărășan appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat, luni, că animalele de companie au [...] The post Boc a dat liber la animale în Primărie appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Presați de SUA pentru a se domoli, liderii europeni vor escalada. Escaladarea va face ca ei să fie mai siguri pe puterea lor, iar Rusia lui Putin să fie și mai dependentă de război [...] The post Trump: Voi lovi mai mult Rusia doar dacă NATO va face imposibilul appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Rusia ar considera drept o declarație de război instituirea de către NATO a unei zone de [...] The post Medvedev arată linia roșie: Va însemna războiul NATO cu Rusia appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Senatul dezbate moțiunea simplă depusă [...] The post Bolojan îl susține pe Daniel David în parlament appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Proiectul noii centrale electrice pe gaz de la Mintia avansează conform planului, potrivit datelor [...] The post Lucrările la Mintia avansează: Gaz și energie pregătite pentru 2026 appeared first on Cotidianul RO.
17:00
O băutură foarte căutată în rândul tinerilor i-a [...] The post Băutura preferată de tineri a băgat-o în spital appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Un condiment prezent pe rafturile [...] The post Alertă alimentară. Condimente cu insecticid, retrase de la raft appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Propunerile PSD privind relansarea economică date publicităţii săptămâna trecută nu spun nimic despre [...] The post Petrișor Peiu (AUR): Cam cum ne minte frumos Sorin Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Un bărbat de 66 de ani, care ar fi urmat să fie internat la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Reșița, [...] The post Pacient mort pe scările spitalului appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Lucescu a anunțat FRF când ar pleca încă de a doua zi [...] The post Lucescu a anunțat FRF când ar pleca încă de a doua zi appeared first on Cotidianul RO.
15:50
FCSB a mai făcut încă o boacănă în Superligâ, făcând doar un egal la Miercurea [...] The post Becali pare resemnat: Ar fi un miracol să prindem play-off-ul appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Se poate spune că antrenorul momentului în fotbalul românesc este Mirel Rădoi, lider în SuperLiga și calificat [...] The post Mirel Rădoi, la un pas de tragedie după victoria cu Farul! appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Deputatul AUR Mihail Neamţu a solicitat Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sancţionarea [...] The post Insulte la Parlament: „Propagandist putinist infect” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru delapidare în formă continuată, după ce firma la care lucra a [...] The post Colete furate de la Aeroportul Otopeni appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Popularitatea președintelui francez Emmanuel Macron a atins cel mai scăzut nivel de la venirea la putere în 2017, [...] The post Popularitatea lui Macron, la pământ appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor la fotbal [...] The post Arbitri români în prima etapă a Ligii Campionilor appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet # Cotidianul de Hunedoara
Pentru un tânăr din Roman, finalul lunii august 2025 a fost unul de povestit nepoților. El a încasat peste 2.000.000 lei [...] The post Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Ofițeri ai armatei SUA au asistat luni la exercițiile militare comune între Rusia și Belarus și au fost informați de ministrul [...] The post Ofițeri americani, vizită surpriză în Belarus appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.