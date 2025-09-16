Cu ce obiecte periculoase vin unii elevi la școală? Jandarmii le-au confiscat și dus la Poliție
Newsweek.ro, 16 septembrie 2025 10:20
Jandarmii au descoperit obiecte periculoase la unii elevi din București. Printre acestea se numără u...
Acum 5 minute
11:00
Călin Georgescu și Potra, trimiși în judecată pentru tentativă la lovitură de stat (SURSE) # Newsweek.ro
Călin Gerogescu, Horațiu Potra și încă 20 de au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt cer...
Acum 15 minute
10:50
10:50
Acum o oră
10:30
16 români au murit din cauza Covid-19, în ultima săptămână. Număr mare de cazuri de infectări # Newsweek.ro
Institutul Național de Sănătate Publică a transmis un raport privind evoluția cazurilor de Covid-19 ...
10:20
10:20
Orban reînvie „securea războiului” cu Suedia pe tema imigrației. Kristersson:„Răspândește minciuni” # Newsweek.ro
Premierul suedez Ulf Kristersson a reacționat dur la afirmațiile lui Viktor Orban, care a susținut c...
10:10
Un tânăr a pierdut controlul maşinii şi a intrat într-o terasă, în Olt. 8 persoane, rănite # Newsweek.ro
Opt persoane au fost rănite în judeţul Olt, după ce un tânăr de 19 ani a pierdut controlul maşinii ş...
Acum 2 ore
09:50
Apple a lansat iOS 26. Metode noi de a personaliza ecranul. Care iPhone-uri sunt compatibile # Newsweek.ro
iOS 26, împreună cu celelalte noi update-uri ale sistemelor de operare Apple, sunt acum disponibile ...
09:40
Stratul de ozon al Pământului este pe cale să se refacă în totalitate până la mijlocul secolului # Newsweek.ro
Stratul de ozon protector al Pământului este pe cale să se refacă complet până la mijlocul secolului...
09:30
Trump, în război deschis cu presa critică din SUA. Cere 15.000.000.000$ daune de la New York Times # Newsweek.ro
Donald Trump a declanșat „un război” împoriva presei care îl critică, anunțând că va intenta un proc...
09:20
Conform meteorologilor, între 15 septembrie și 13 octombrie 2025, în România se vor resimți temperat...
09:10
Polonia cere NATO instituirea unei zone de NO-fly deasupra ucrainiei. Nicușor Dan: „Mai degrabă nu” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat după ce ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a cer...
Acum 4 ore
08:50
Statele Unite pregătesc o agresiune cu „caracter militar” împotriva Venezuelei, a declarat fără dove...
08:30
Marea Britanie transmite Rusiei:„Suntem uniți cu Polonia, România”. Trimite avioane Typhoon # Newsweek.ro
Londra l-a convoacă pe emisarul rus în urma unei „încălcări fără precedent” a spațiului aerian NATO,...
08:30
Multe dulciuri conțin ingrediente ultraprocesate. Cele naturale au fost înlocuite cu chimicale # Newsweek.ro
Multe dulciuri conțin ingrediente ultraprocesate. La ce trebuie să fim atenți când le cumpărăm deoar...
08:20
Nicușor Dan despre alegerile din R. Moldova: M-am angajat să sprijin atât cât pot această ţară # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova, că ...
08:10
Acord de militarde de lire, semnat de Trump în vizita la Londra. Se va lansa o epocă de aur nucleară # Newsweek.ro
Statele Unite şi Regatul Unit urmează să semneze săptămâna aceasta o serie de acorduri de miliarde d...
08:00
Taxe mai mari pe pensie în Austria. Diferența față de România: unde se plătește și mai mult # Newsweek.ro
Pensionarii din Austria se confruntă cu o reducere a veniturilor nete, după ce guvernul a decis majo...
07:50
Inteligența artificială, noul coșmar al șoferilor. Ce noi abateri vor „vedea” radarele și camerele? # Newsweek.ro
Soft-urile bazate Inteligență Artificială (AI) vor deveni noul coșmar al șoferilor. Specialiștii luc...
07:40
Codruța Kovesi a coordonat destructurarea unei rețele care a păgubit UE cu 350 de milioane de euro # Newsweek.ro
Parchetul European (EPPO) a anunțat că peste 2.400 de containere maritime au fost confiscate în port...
07:30
Salariul unui șofer de camion ajunge la 3.000€. Cum te poți angaja, chiar dacă ești începător? # Newsweek.ro
Salariul unui șofer de camion ajunge la 3.000€. Mulți angajatori recrutează inclusiv șoferi începăto...
07:20
Horoscop 17 septembrie. Luna în Leu le aduce Berbecilor noroc în dragoste. Scorpionii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 17 septembrie. Luna în Leu le aduce Berbecilor noroc în dragoste. Scorpionii impresionează....
07:10
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă # Newsweek.ro
Pensionarii au posibilitatea de a primi pensii mărite, potrivit unui proiect de lege depus în Parlam...
Acum 12 ore
22:20
Nicuşor Dan, despre dronele Rusiei: "Suntem în siguranță. Suntem în NATO, colaborăm cu partenerii" # Newsweek.ro
Nicuşor Dan spune, despre dronele Rusiei, căzute în spaţiul NATO, în Polonia, că "suntem în siguranț...
22:20
Polonia a doborât o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. S-au făcut arestări # Newsweek.ro
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșo...
22:10
Trump accelerează exploatarea mineralelor rare promise de Zelenski. A numit Rusia „stat agresor” # Newsweek.ro
Trump a trimis o delegație să inspecteze potențiale situri miniere ucrainene a căror exploatare revi...
Acum 24 ore
22:00
Nicuşor Dan arată că faptul că avem o rată a inflației care se va duce spre 10% înseamnă că oamenii ...
21:40
Comună din Iași cu doar 127 de copii, trecută în statisticile naționale cu 9 săli de gimnastică # Newsweek.ro
Miracol? O comună din Iași cu doar 127 de copii este trecută în statisticile naționale cu nouă săli ...
21:10
Iașul văzut de sus: 11 penthouse-uri de vânzare în oraș, între panorame şi terase uriașe # Newsweek.ro
Iașul văzut de sus: 11 penthouse-uri de vânzare în oraș, între panorame, terase uriașe și prețuri de...
20:50
VIDEO Polonia a aprobat trupe străine pe teritoriul său. Franța vine cu Rafale cu rachete nucleare # Newsweek.ro
Președintele Karol Nawrocki a autorizat desfășurarea forțelor NATO în Polonia, ca parte a răspunsulu...
20:50
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, la o întâlnire cu reprezentanţii Ford Otosan, că "economia R...
20:30
Ambasadorul României în Mexic şi alte state centramericane Marius Lazurcă, vehiculat la şefia SIE, a...
20:00
Cât de periculoasă este mușcătura de om? Un bărbat care s-a luptat cu un hoț, gata să-și piardă mâna # Newsweek.ro
Mușcătura unui om poate fi mai periculoasă decât a unui câine sau pisici, spun medicii. A descoperit...
19:40
Cele mai fanteziste sicrie din lume. Prețul: de la 700 $. De ce sunt realizate în asemenea forme? # Newsweek.ro
Cele mai fanteziste sicrie din lume au un preț care începe de la 700 de dolari și urcă în funcție de...
19:20
VIDEO Rusia lansează rachete Iskander-M, la 35 kilometri de Polonia. Militari SUA, în Belarus # Newsweek.ro
Rusia a pregătit lansarea rachetelor balistice ale complexului de rachete Iskander-M în regiunea Kal...
19:00
Angajaţii Crematoriului din Novosibirsk au participat la singura competiţie unde mai are voie Rusia # Newsweek.ro
Angajaţii Crematoriului din Novosibirsk au participat la singura cupă mondială unde mai are încă voi...
18:40
Moțiunea simplă împotriva lui Daniel David respinsă de Senat. „Da, educația este în pericol” # Newsweek.ro
Moțiunea împotriva lui Daniel David a fost respinsă în Senat la vot, cu 82 de voturi împotrivă, 40 d...
18:30
Ilie Bolojan a afirmat că, în fiecare an, România împrumută zeci de miliarde de euro ca să poată fun...
18:10
Kremlinul afirmă că NATO luptă contra Rusiei prin sprijinul său direct şi indirect pentru Ucraina # Newsweek.ro
Kremlinul a afirmat luni că NATO luptă contra Rusiei prin furnizarea de sprijin direct şi indirect U...
18:00
Ilie Bolojan: Câte posturi din cele 500.000 pe care voia Simion să le reducă, erau din Învățământ? # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a ținut un discurs în plenul Senatului, unde se dezbate moțiunea împotriva mi...
17:50
Înmatriculările de mașini noi au „bubuit” brusc, cu 52%, în august, în România, după ce în primele 6...
17:50
Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare după ce și-a ucis partenera # Newsweek.ro
Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce în 2023 și-a ucis în bă...
17:40
Guvernul Suediei va majora cheltuielile militare cu 2,9 miliarde dolari în bugetul pentru 2026 # Newsweek.ro
Guvernul Suediei va majora cu 26,6 miliarde de coroane (2,87 miliarde de dolari) cheltuielile forțel...
17:20
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 1,077 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de o...
17:10
Florin Dumitrescu la un pas de înec. Celebrul chef era să își piardă viața în concediu. Cum? # Newsweek.ro
Vacanța din Spania s-a transformat într-un coșmar pentru Florin Dumitrescu. Chef-ul a povestit cum u...
17:00
Nepotul lui Gheorghe Dincă, „criminalul din Caracal” reținut de polițiști pentru furt. Ce a făcut? # Newsweek.ro
Nepotul lui Gheorghe Dincă, „criminalul din Caracal” reținut de polițiști pentru furt. Ce a făcut? C...
16:50
Un deținut periculos, condamnat pentru un jaf mortal a fost eliberat din greșeală. Prins după 6 luni # Newsweek.ro
Un deținut periculos, condamnat pentru un jaf mortal a fost eliberat din greșeală. Prins după 6 luni...
16:40
General: Drona rusească trebuia doborâtă în România. Ar fi fost un mesaj dur dat lui Putin # Newsweek.ro
Rusia a mai „scăpat” o dronă în România, Forțele Aeriene au ridicat două F-16, dar aeronava fără pil...
16:30
România introduce noul sistem de control la frontieră. Ce se întâmplă cu documentele de călătorie? # Newsweek.ro
România introduce noul sistem de control la frontiera externă Schengen. Poliția de Frontieră anunță ...
16:30
Anna Leu, soția lui Mihai Leu, la două luni după moartea campionului: Încă îl caut printre stele # Newsweek.ro
La două luni de la dispariția lui Mihai Leu, Anna, soția campionului, își exprimă durerea prin mesaj...
