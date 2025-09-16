Nicușor Dan, despre relația cu Ilie Bolojan: „Nu am voie să mă enervez”

18:10

Marele actor Victor Rebengiuc a dezvăluit luni, 15 septembrie, pentru Libertatea că a decis să pună punct meseriei după o carieră de 70 de ani. „M-am retras din cariera mea de teatru. Nu mai joc. Am îmbătrânit, am 70 de ani de când fac meseria asta. Îmi ajunge. Nu mai pot. Vârsta nu mă mai […] Articolul La 92 de ani, maestrul Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru: „Ajunge” apare prima dată în PS News.