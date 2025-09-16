Nicușor Dan, despre relația cu Ilie Bolojan: „Nu am voie să mă enervez”
PSNews.ro, 16 septembrie 2025 10:20
Președintele Nicușor Dan a declarat că „nu are voie să se enerveze" pe premierul Ilie Bolojan, după decizia de a majora TVA. El a explicat că politicienii „nu vor fi niciodată complet aliniați" și a subliniat că nu regretă numirea lui Bolojan în funcția de premier, relatează News.ro. Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, luni
Acum 15 minute
10:50
Profesorul universitar dr. Valentin Stan a avut un discurs critic la adresa coaliției de guvernare, acuzând membrii ei de nerespectarea Constituției României, prin includerea în coaliție a unui partid a cărui conducător nu este cetățean român. La emisiunea Marius Tucă Show, transmisă live de Gândul, dr. Valentin Stan a pus la îndoială legitimitatea membrilor coaliției de
10:50
Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan a declarat despre viitoarea sa vizita în SUA că ar putea avea loc la începutul anului viitor. Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari, a mai spus președintele. „Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. Vizita
Acum 30 minute
10:40
În plină austeritate, Bolojan își mai angajează un cosilier: Victor Giosan, fost sfătuitor și pentru Cioloș # PSNews.ro
Ilie Bolojan a semnat decretul. Fostul consilier al lui Dacian Cioloş, Victor Giosan, revine în Guvern. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată deja luni în Monitorul Oficial al României. Victor Giosan a fost numit în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost
Acum o oră
10:30
Cum a reușit Bulgaria să îndeplinească visul României: Diaspora se întoarce acasă şi stabilește recorduri # PSNews.ro
Bulgaria se confruntă cu o creștere atât a numărului de bulgari care se întorc să muncească în țara lor, cât și a numărului de lucrători străini care merg să se angajeze acolo, stabilind noi recorduri în ceea ce privește mișcarea forței de muncă, potrivit novinite.com. Georgi Parvanov, expert în Resurse Umane, a declarat pentru Bloomberg
10:30
Preşedintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-şi consolideze capacităţile de descurajare în urma incursiunii unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, relatează marţi dpa. „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea", a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild şi publicat luni, potrivit Agerpres.
10:20
Nicușor Dan: Unele pachete de măsuri se puteau face altfel. Deja sunt foarte multe dispute # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a recunoscut luni seara că ar fi abordat diferit unele dintre măsurile adoptate de Guvern, însă a subliniat că membrii coaliției de guvernare au reușit să ajungă la un consens. „Avem o coaliţie care a trecut nişte pachete de măsuri. Bineînţeles că sunt oameni care vorbesc unii împotriva altora, dar, una peste
10:20
10:10
Studiu cu rezultate-surpriză: USR, pe primul loc la manipularea algoritmilor Facebook în campania electorală # PSNews.ro
O cercetare realizată de o echipă de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București) arată că USR și AUR au dominat clasamentul manipulării algoritmilor Facebook în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din România din 2024, fiind urmate de PNL și PSD. Studiul a analizat distribuirea postărilor de pe paginile oficiale de Facebook ale principalelor
Acum 24 ore
21:00
Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, în direct la Puterea Știrilor, marți de la ora 16:00 # PSNews.ro
Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț (PNL) este invitat marți, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
20:00
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, promovează, luni, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), votul urmând a avea loc în cursul zilei de joi. De asemenea, ţoiu a avut o discuţie cu directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, în cadrul căreia s-a discutat despre Retehnologizarea
20:00
PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării la alimentele de bază – surse # PSNews.ro
Partidul Social Democrat ia în calcul adoptarea în Parlament a unei măsuri privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază, spun surse politice pentru Gândul. Asta dacă premierul Bolojan nu se răzgândește, între timp. Social-democrații vor face presiune pentru a fi adoptată, totuși, în Guvern decizia de prelungire. Plafonarea ar urma să expire la 1 octombrie.
20:00
Patronul companiei Fly Lili, cu care zburau mercenarii lui Horațiu Potra, a fost arestat # PSNews.ro
Patronul Fly Lili, Jurgen Faff, a fost reținut de polițiștii Capitalei pentru evaziune fiscală în valoare de 12 milioane lei. Nu ar fi plătit taxele reținute de la salariați. El va fi prezentat în fața judecătorilor cu propunere de arest preventiv. „Cel în cauză a fost reținut, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat
19:40
Donald Trump spune că favoritul alegerilor pentru primăria New York este „un mic comunist” # PSNews.ro
Donald Trump a criticat-o luni pe guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, pentru că şi-a anunţat susţinerea la alegerile municipale din New York pentru candidatul de stânga radicală Zohran Mamdani, pe care îl califică drept un „mic comunist", relatează AFP. Zohran Mamdani, care este un socialist declarat, a primit sprijinul guvernatoarei democrate a
19:40
Geniul suedez al săriturii cu prăjina Armand Duplantis și-a îmbunătățit luni recordul mondial și a împins limitele sportului său și mai mult, trecând de 6,30 m la a treia încercare, după ce și-a asigurat titlul la Mondialele de atletism de la Tokyo, informează AFP. Atletul în vârstă de 25 de ani și-a îmbunătățit pentru a
19:30
Virusul West Nile face ravagii în România! Numărul de cazuri a explodat. Ce recomandă medicii # PSNews.ro
Crește bilanțul românilor infectați cu virusul West Nile! Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că în perioada 2 iunie – 11 septembrie, au fost înregistrate 21 de cazuri de infecţie. Dintre acestea 20 sunt confirmate. Ce recomandă specialiștii pentru a evita infectarea cu virusul West Nile Cele mai multe cazuri au fost înregistrate
19:30
România continuă să înregistreze diferențe semnificative în tarifele la apă și canalizare, în funcție de județ și de operator. Potrivit datelor publicate de ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) și prezentate grafic de news.ro, locuitorii din Ploiești și București se numără printre cei mai avantajați consumatori din țară. România continuă
19:20
Directorul din MIPE care a „fugit” la calificare pe Coasta de Azur, demis. Ministrul încă n-a decis ce face cu ceilalţi # PSNews.ro
Directorul din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) care s-a dus în training pe Coasta de Azur a rămas oficial fără serviciu. Ministrul Dragoş Pîslaru i-a semnat demiterea. Nu scapă nici ceilalţi 7 funcţionari care s-au dus pentru cursuri de calificare la mare şi la soare. Corpul de Control e în plină anchetă, iar în funcţie de
19:20
Bolojan, neînduplecat în fața sindicaliștilor din administraţie: „Nu mai putem continua ca până acum” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat luni, la întâlnirea pe care a avut-o cu o delegație a protestatarilor din administrația publică, că "vor mai fi discuții cu sindicatele, dar că nu va renunța la pachetul de reformă". „A promis că va mai sta la discuții cu sindicatele. „Conflictul colactiv de muncă rămâne deschis. Ne-au spus că
19:00
Parlamentare R. Moldova 2025. 10 persoane reținute pentru finanțarea ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor # PSNews.ro
Republica Moldova. Zece persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unor acțiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți. Dosarul vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit CNA, în total au fost efectuate 28 de percheziții la
19:00
Polițiștii ar putea să citească mesajele trimise pe WhatsApp. Propunere radicală la nivelul UE # PSNews.ro
Temerile că infracțiunile sunt comise și planificate pe platforme precum WhatsApp au dus la mai multe solicitări din partea autorităților europene de acces la conversații. Ce spun experții despre accesul la conversațiile de pe WhatsApp Poliției ar trebui să i se permită să acceseze anumite mesaje criptate end-to-end pentru a aborda amenințările la adresa securității
18:50
Armata României nu a doborât drona rusească intrat în spațiul nostru, deși are la dispoziție tehnică militară pentru distrugerea aparatelor de zbor. MApN spune că drona nu era ostilă și că nu s-a impus doborârea, deși a stat în spațiul aerian al României aproape o oră. Iată în continuare pe ce se bazează Armata, în
18:50
Nivelurile tot mai ridicate și diferențele în taxarea țigaretelor au transformat contrabanda cu produse din tutun într-o activitate profitabilă și au creat probleme pentru multe guverne. Niveluri mari de impozitare stimulează contrabanda. Pe măsură ce taxele cresc, consumatorii și furnizorii caută modalități de a evita aceste costuri. Fumătorii preferă să cumpere din țări vecine, unde
18:50
Poliţiştii din Constanţa fac cercetări după un incident produs la un colegiu din municipiu, unde un elev în vârstă de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o ceartă. Femeia nu a dorit să îi fie acordate îngrijiri medicale şi a refuzat emiterea unui ordin de protecţie. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie
18:50
O româncă şi iubitul ei englez, amendaţi şi daţi afară din Veneţia după ce s-au scăldat în apele canalelor # PSNews.ro
O româncă în vârstă de 25 de ani şi un englez, în vârstă de 35 de ani, turişti la Veneţia în Italia şi rezidenţi în Regatul Unit au primit interdicţie să mai intre în oraşul italian după ce s-au scăldat în Canal Grande. Cei doi au primit ordin de expluzare şi o amendă de 900
18:40
Aproape 650.000 de români au rămas fără asigurare de sănătate după ce au ieşit de la co-plată # PSNews.ro
Cum stăm la plata asigurărilor de sănătate după implementarea noilor măsuri: aproape 650.000 de oameni au rămas fără asigurare de sănătate, după ce nu mai beneficiază de pe urma soțului, soției sau a copiilor. Primele cifre arată că doar 2% dintre ei și-au achitat contribuția la sănătate, într-o singură lună. Tot în această perioadă şi-au
18:30
Proiect de lege care limitează accesul jurnaliștilor în instituțiile publice. Cine l-a iniţiat # PSNews.ro
Un grup de deputați UDMR, alături de parlamentari aparținând altor minorități naționale, a înregistrat în data de 2 septembrie 2025, la Senat, o inițiativă legislativă cu numărul B354/2025, care vizează limitarea accesului persoanelor — inclusiv reprezentanți ai presei și societății civile — în sediile autorităților administrației publice centrale și locale, atunci când aceștia caută răspunsuri la întrebări
18:30
Un turist polonez a povestit cum o vacanță la București s-a transformat într-un coșmar după ce firma de închirieri auto l-a pus să plătească pentru o zgârietură veche, pe care nu o cauzase, iar la final unul dintre angajați i-a scuipat tatăl. Suspiciunile turistului, pe nume Piotr, au apărut chiar înainte să semneze contractul de
18:20
Asasinarea lui Charlie Kirk: ADN-ul găsit la locul crimei corespunde cu cel al lui Tyler Robinson # PSNews.ro
ADN-ul găsit la locul crimei lui Charlie Kirk corespunde cu cel al lui Tyler Robinson. Bărbatul, în vârstă de 22 de ani, este principalul suspect în asasinarea influencerului conservator, pe 10 septembrie. Probele prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului crimei corespund cu ADN-ul suspectului aflat în arest, a anunțat luni, directorul FBI,
18:10
Daniel David, la moţiunea împotriva sa: Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, la moţiunea împotriva sa, că educaţia este în pericol iar când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate naţională. "Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism", a mai spus ministrul. Ministrul a mai spus că nu ar fi
18:10
La 92 de ani, maestrul Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru: „Ajunge” # PSNews.ro
Marele actor Victor Rebengiuc a dezvăluit luni, 15 septembrie, pentru Libertatea că a decis să pună punct meseriei după o carieră de 70 de ani. „
18:00
ASF anunță ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor. Care sunt recomandările OCDE în domeniu # PSNews.ro
Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internaţională, susţin reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Potrivit unui comunicat remis Agerpres, ASF a prezentat săptămâna trecută, la Paris, progresele României în alinierea la principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în cadrul grupului de lucru privind asigurările […] Articolul ASF anunță ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor. Care sunt recomandările OCDE în domeniu apare prima dată în PS News.
18:00
Bolojan, la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului Educației: Nu mai puteam continua așa # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat luni contextul financiar care a determinat implementarea măsurilor controversate din educație. Acesta a subliniat că România se confruntă cu un deficit bugetar de 30 de miliarde de euro anual. „Aș vrea să vă duceți aminte că diferența dintre veniturile și cheltuielile statului român într-un an de zile este de 30 […] Articolul Bolojan, la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului Educației: Nu mai puteam continua așa apare prima dată în PS News.
17:50
Datele centralizate după primele șase luni de la intrarea totală a României în spațiul Schengen indică o efervescență pe piața transporturilor și de logistică din țara noastră, dar și existența unor probleme de infrastructură ce trebuie rezolvate rapid. La 31 martie 2024, România a aderat oficial la Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, marcând […] Articolul Bilanț la 6 luni de Schengen: Ce am câștigat, care sunt provocările în transporturi apare prima dată în PS News.
17:40
Asociația Aeroporturilor din România (AAR) are, începând de luni, o nouă conducere, președinte fiind ales Bogdan Mândrescu, director al Companiei Naționale Aeroporturi București, iar prim-vicepreședinte – Sorin Manda, directorul Aeroportului Internațional Craiova. Potrivit lui Sorin Manda, noua conducere a fost aleasă, luni, la Brașov, în cadrul ședinței AAR, care a luat act de demisia lui […] Articolul Asociația Aeroporturilor din România (AAR) are, începând de luni, o nouă conducere apare prima dată în PS News.
17:30
Economistul Andrei Caramitru spune că incidentul cu drona care a ajuns în spațiul României și nu a fost doborâtă de Armată, fiind ulterior escortată în Ucraina, este de un penibil ieșit din comun. Nicușor Dan ne face de rușine, acuză Caramitru care analizează incidentul pe Facebook „Situația cu drona e de un penibil abisal, care ne-a făcut de râs […] Articolul Andrei Caramitru izbucnește în scandalul drona: Nicușor Dan ne face de râs! apare prima dată în PS News.
17:30
Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului Charlie Kirk # PSNews.ro
Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk, după ce o solicitare similară a fost respinsă în Parlamentul European. În Senatul României, la propunerea senatorului AUR Ştefan Geamănu, momentul a fost ținut luni, 15 septembrie. În Camera Deputaților, tot un reprezentant AUR, Gianina Şerban. „Vă propun […] Articolul Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului Charlie Kirk apare prima dată în PS News.
17:20
Lovitură pentru pensionari. Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor și cine pierde câte 600 de lei pe lună # PSNews.ro
Lovitură dură pentru pensionarii din România! Aproape 4 milioane de pensionari nu vor beneficia de creșterea pensiilor în 2027, după ce Guvernul a decis să amâne actualizarea valorii punctului de referință (VPR). Măsura, explicată prin constrângerile bugetare și recomandările FMI, înseamnă, în practică, o scădere dramatică a puterii de cumpărare, chiar dacă veniturile nu se […] Articolul Lovitură pentru pensionari. Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor și cine pierde câte 600 de lei pe lună apare prima dată în PS News.
17:20
Data de la care se pot depune cereri pentru granturi de 50.000 euro. Anunțul ministerului Economiei # PSNews.ro
Aplicația electronică pentru înscrierea persoanelor juridice la finanțare, în cadrul programului Start-Up Nation, va fi disponibilă pe platforma https://minimis.imm.gov.ro începând cu data de 1 octombrie, ora 10:00, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, scrie Termene.ro. Formularul de înscriere va fi deschis timp de 45 de zile lucrătoare, între orele 10:00 (în prima zi) […] Articolul Data de la care se pot depune cereri pentru granturi de 50.000 euro. Anunțul ministerului Economiei apare prima dată în PS News.
17:10
Directorul FBI, Kash Patel, a declarat luni dimineața, 15 septembrie, la Fox News, că Tyler Robinson, suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk, a scris o notiță în care spunea că are „ocazia să-l elimine pe Charlie Kirk” și că „o va face”. Biletul era în locuința suspectului înainte de împușcare. Chiar dacă notița a fost distrusă fizic, […] Articolul Ce bilet a lăsat suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk, înainte de tragedie apare prima dată în PS News.
17:10
Încă e nevoie de mulţi bani – Un nou împrumut al statului român. Un miliard de lei, de la bănci # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 1,077 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Astfel, Ministerul Finanţelor a atras 479 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 43 de luni, la un randament mediu […] Articolul Încă e nevoie de mulţi bani – Un nou împrumut al statului român. Un miliard de lei, de la bănci apare prima dată în PS News.
17:10
Prima comună din România unde localnicii vor fi „turnați” autorităților de către Inteligența Artificială # PSNews.ro
Un soft bazat pe inteligență artificială va fi implementat pentru a permite camerelor de supraveghere să identifice și să raporteze automat, direct autorităților, mai multe tipuri de nereguli. Sistemul va raporta nereguli de la acte de vandalism și aruncarea gunoiului până la parcări neregulamentare, scrie ProTV, și va fi implementat pe toate camerele de supraveghere din comuna Florești, […] Articolul Prima comună din România unde localnicii vor fi „turnați” autorităților de către Inteligența Artificială apare prima dată în PS News.
17:00
Președintele american Donald Trump a sugerat luni că s-a ajuns la un acord cu China pentru menținerea funcționalității TikTok în Statele Unite, încheierea unui efort de mai mulți ani care a început în timpul primului mandat al lui Trump. „Marea reuniune comercială din Europa între Statele Unite ale Americii și China a decurs FOARTE BINE! […] Articolul China ar fi ajuns la un acord cu SUA pentru vânzarea TikTok, sugerează Trump apare prima dată în PS News.
17:00
Canotoarea Ioana Vrînceanu a afirmat, luni, în cadrul unui eveniment organizat la Ambasada Franței din București cu ocazia Sărbătorii Naționale a Sportului în Hexagon, că la Jocurile Olimpice de anul trecut de la Paris a trăit cel mai frumos moment al carierei sale, câștigând medalia de aur la 8 plus 1 și argintul la dublu […] Articolul Ioana Vrînceanu (canotaj): La Paris a fost cel mai frumos moment al carierei mele apare prima dată în PS News.
16:50
Șefa din CFR, concediată că ar fi dat presei un document compromițător, a ajuns în instanță. Ce au decis judecătorii # PSNews.ro
Curtea de Apel București a programat la finalul lunii septembrie 2025 un prim termen dintr-un proces în faza de apel în care o angajată cu funcție de conducere din Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, dată afară cu acuzația că a scurs în presă un document compromițător pentru șefi, contestă concedierea. În primă instanță, […] Articolul Șefa din CFR, concediată că ar fi dat presei un document compromițător, a ajuns în instanță. Ce au decis judecătorii apare prima dată în PS News.
16:40
Nazare: România, pregătită să obțină avizul Comitetului Afaceri Fiscale al OCDE în octombrie # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România face un pas înainte în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după o întâlnire avută luni cu secretarul general al organizației, Mathias Cormann. „Întâlnirea, parte a vizitei oficiale a domnului Cormann în țara noastră, a confirmat că suntem pe drumul cel bun. […] Articolul Nazare: România, pregătită să obțină avizul Comitetului Afaceri Fiscale al OCDE în octombrie apare prima dată în PS News.
16:40
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează că un produs vândut de lanțuri celebre de magazine a fost retras urgent de la rafturi. Alertă alimentară în România. ANSVSA avertizează că un anumit tip de condimente pune în pericol sănătatea consumatorilor. Alertă alimentară în România. Avertismentul ANSVSA Este alertă în magazinele din România din […] Articolul Alertă alimentară în România: Condiment cu insecticid, vândut în toate marile magazine apare prima dată în PS News.
16:30
BNS lansează primul sindicat din România pentru lucrătorii de pe platforme digitale Uber, Bolt, Glovo, Wolt # PSNews.ro
Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat lansarea Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizație sindicală din România dedicată lucrătorilor care activează prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt sau alte platforme similare. Potrivit unui comunicat al confederației, preluat de Agerpres, Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD) va funcționa ca un sindicat național, cu filiale […] Articolul BNS lansează primul sindicat din România pentru lucrătorii de pe platforme digitale Uber, Bolt, Glovo, Wolt apare prima dată în PS News.
16:30
Sportiva Ana Andreea Beatrice a acces în semifinale la Campionatul Mondial de Lupte, la categoria 55 kg. Ana Andreea a trecut în calificări de Xuejing Liang (China), cu scorul de 12-2, în optimi de americanca Cristelle N. Rodriguez pe care a învins-o cu 6-3, iar în sferturi a trecut de Karla Godinez Gonzales, cu 3-1. […] Articolul Lupte: Ana Andreea Beatrice este în semifinale la Campionatul Mondial de Seniori apare prima dată în PS News.
16:20
Escaladează tensiunile în America după moartea lui Charlie Kirk, activist politic asasinat de un lunetist în timp ce ținea un discurs în campusul universității din Utah. Luni, președintele Donald Trump a făcut un anunț șocant, care i-a luat prin surprindere până și pe jurnaliști: va declara stare de urgență națională și va federaliza Washingtonul! Capitala […] Articolul Donald Trump, gata să declare stare de urgență națională în Washington DC apare prima dată în PS News.
16:10
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru că ar fi furat colete de 3.700 euro de pe Aeroportul Otopeni # PSNews.ro
O firmă de curierat a sesizat Poliția Transporturi Aeriene București cu privire la faptul că ar fi fost furate mai multe colete, în perioada 28 iulie – 30 august, iar în urma perchezițiilor s-a descoperit că hoțul este un curier. Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul […] Articolul Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru că ar fi furat colete de 3.700 euro de pe Aeroportul Otopeni apare prima dată în PS News.
