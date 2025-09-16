Cartonaș Panini, preț record Un colecționar al celebrelor stickere a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacție. Messi, în prim plan

Golazo.ro, 16 septembrie 2025 10:20

Un colecționar a cumpărat un catonaș Panini cu Lionel Messi (38 de ani) din sezonul de debut al argentinianului pentru prima formație a celor de la FC Barcelona, pentru 1.5 milioane de dolari.

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 5 minute
11:00
Impresionat de Dinamo „Câinii” lui Kopic, lăudați după demonstrația de forță de la Ploiești: „Au un joc elaborat, cu identitate” Golazo.ro
PETROLUL - DINAMO 0-3. Ilie Dumitrescu (56 de ani) s-a arătat impresionat de jocul formației antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani).
Acum 15 minute
10:50
Ronaldinho revine în România Starul brazilian va juca la Iași alături de nume uriașe din fotbal: „Un moment istoric” » Când va avea loc meciul Golazo.ro
Ronaldinho (45 de ani) va juca un meci demonstrativ, pe 29 noiembrie, la Iași.
Acum o oră
10:30
Papp, în conflict cu fanii Fundașul a explicat motivul pentru care le-a arătat semne obscene : „Nu le cer scuze!” Golazo.ro
PETROLUL - DINAMO 0-3. Paul Papp (35 de ani) a fost protagonistul unui derapaj la finalul partidei.
10:20
10:20
Business Drops #68 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 68.
Acum 2 ore
09:50
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv : „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul Golazo.ro
Boris Becker (57 de ani), fost mare jucător de tenis, a venit cu noi detalii sumbre despre perioada petrecută în închisoare.
09:20
Lucescu s-a înțeles cu FRF GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: cât timp va mai rămâne Il Luce selecționer Golazo.ro
Mircea Lucescu rămâne selecționerul României. Va conduce „tricolorii” și la barajul pentru Mondial. Azi va fi reconfirmat de FRF.
09:10
Românul e imaginea lui Bayern Șvabul bănățean căruia GOLAZO.ro i-a aflat povestea a debutat în Bundesliga » Gestul făcut de Kimmich pentru el Golazo.ro
Tom Bischof, 20 de ani, noul internațional german de origine română, a jucat prima oară în campionat cu Bayern. Semnul care arată respectul căpitanului naționalei pentru el
Acum 12 ore
00:50
„Un joc extraordinar” Andrei Nicolescu, euforic: „Jucătorii se simt imbatabili” » Ce le-a cerut fanilor lui Dinamo Golazo.ro
Petrolul - Dinamo 0-3. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor roșii” a fost încântat de presația elevilor lui Zeljko Kopic.
00:30
„Avem nevoie de 2-3 jucători” Dinamo s-a distrat cu Petrolul, însă Kopic insistă pentru transferuri: „Trebuie să înțelegem asta” Golazo.ro
00:30
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană” Golazo.ro
Fanii lui Dinamo au încercat să intre la meciul cu Petrolul cu un banner de susținere pentru gruparea neonazistă Strasbourg Offender.
00:30
„Lucescu n-a fost inspirat” Ce spune Victor Pițurcă despre venirea lui Hagi la naționala României Golazo.ro
Victor Pițurcă a vorbit despre declarațiile lui Mircea Lucescu potrivit cărora i-ar ceda oricând locul lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei.
00:30
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului Golazo.ro
Petrolul-Dinamo. Fanii gazdelor i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu după înfrângerea din fața câinilor, 0-3.
15 septembrie 2025
23:40
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab! Golazo.ro
Calificată în Europa League, FCSB nu se regășește în Liga 1. Campioana României are doar 7 puncte după 9 etape.
23:20
„Stil de mare campion” VIDEO. Cătălin Cîrjan,  gol de generic în poarta Petrolului Golazo.ro
Petrolul - Dinamo 2-2. Cătălin Cîrjan (22 de ani) a deschis scorul în derby-ul de pe „Ilie Oană”.
23:00
Spectacol în tribune  VIDEO+FOTO. Scenografii de senzație ale galeriei Petrolului la derby-ul cu Dinamo Golazo.ro
Fanii Petrolului Ploiești și ai lui Dinamo au făcut spectacol în tribunele stadionului „Ilie Oană”.
22:30
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo Golazo.ro
Armand Duplantis (25 de ani) a doborât recordul la proba săriturii cu prăjina, după ce a reușit să sară 6.30 m.
22:10
A cerut să fie schimbat!  Titularul de la FCSB a cedat după o repriză cu Csikszereda: „A zis că nu mai poate. S-a speriat, s-a sufocat!” Golazo.ro
Mihai Stoica a dezvăluit de ce Ionuț Cercel a fost schimbat la pauza meciului dintre FCSB și Csikszereda, 1-1.
Acum 24 ore
21:50
Debut într-un meci spectaculos  Florinel Coman, titular în Liga Campionilor! A bifat primele minute pentru Al Gharafa într-un duel cu 7 goluri! Golazo.ro
Florinel Coman (27 de ani) a debutat în noul sezon pentru Al-Gharafa, în înfrângerea contra celor de la Al Sharjah, 3-4, din faza principală a Ligii Campionilor Asiei.
21:10
Surpriză la Dinamo  Abia a împlinit 17 ani și a fost convocat de Kopic la meciul cu Petrolul! Motivul pentru care a ajuns în lot Golazo.ro
Mario Din-Licaciu se va afla pe banca de rezerve a lui Dinamo în meciul cu Petrolul Ploiești din etapa 9 din Superliga.
20:30
Mesaje morbide pe „Oblemenco” Ultrașii lui FCU Craiova au intrat pe stadion și au afișat mai multe bannere agresive la adresa lui Mititelu Golazo.ro
Situația în care a ajuns FCU Craiova a stârnit nemulțumirea fanilor, care au intrat pe stadion și au afișat câteva bannere agresive la adresa lui Adrian Mititelu.
20:10
Rooney, uluit după City - United  Fostul căpitan al „diavolilor roșii”, fără cuvinte: „A fost o imagine, spre sfârșitul meciului. N-am mai văzut așa ceva” Golazo.ro
Wayne Rooney a fost uimit după ce a văzut că fanii lui Manchester United părăseau stadionul înainte de finalul partidei cu City.
20:00
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii unui Tavi Popescu nedumerit că intră pe teren Golazo.ro
Mihai Pintilii (40 de ani), antrenorul secund al celor de la FCSB, a avut un dialog neașteptat cu Octavian Popescu (22 de ani), înainte de a-l introduce pe teren.
19:30
Reghe, eșec în finală  Echipa antrenorului român a ratat șansa de a câștiga primul trofeu în Africa! Suma ridicolă pe care o va încasa Golazo.ro
Al Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (49 de ani), a pierdut finala Cupei CECAFA Kagame în fața formației Singida Black Stars, scor 1-2.
19:00
„Gazonul sintetic e de rahat!” Neymar, furios! Și-a luxat glezna în primul minut al meciului Golazo.ro
Neymar (33 de ani) a răbufnit după ce și-a luxat gleza în primul minut al duelului dintre Atletico Mineiro și Santos, 1-1.
18:20
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani! Golazo.ro
Fiica de 13 ani a lui Everson (35 de ani), portarul celor de la Atletico Mineiro, a fost hărțuită sexual în parcarea stadionului din Belo Horizonte, după egalul cu Santos, 1-1.
18:10
„Cerea sfatul unui vrăjitor”  Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul” Golazo.ro
Stefano Bettarini, fost jucător la Veneția, a dezvăluit ce obicei ciudat avea președintele clubului de atunci, Maurizio Zamparini.
17:10
I-a distrus pe jucătorii lui United Roy Keane: „Nici măcar un tackling?! Încearcă să lovești pe cineva, fotbalul e un joc fizic” Golazo.ro
Roy Keane (54 de ani), fost jucător emblematic al celor de la Manchester United, s-a plâns de lipsa de determinare a „diavolilor roșii” în derby-ul pierdut cu 3-0 în fața lui Manchester City
17:00
Lovit cu genunchiul în cap FOTO. Portarul echipei Santos s-a ales cu un cucui imens. Mesaj de pe patul de spital Golazo.ro
Gabriel Brazao (24 de ani), portarul lui Santos, a fost transportat la spital după ce a fost lovit cu genunchiul în cap.
16:40
Cristian Geambașu Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB Golazo.ro
Criza de formă a celui mai bun atacant din campionat trage întreaga echipă înapoi.
16:30
„Lucescu a avut dreptate” Sorin Cârțu, supărat pe Ștefan Baiaram. Ce i-a reproșat Golazo.ro
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, l-a mustrat pe Ștefan Baiaram (22 de ani) pentru comportamentul său din meciul cu Farul, scor 2-0.
16:20
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit , în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european” Golazo.ro
Alina Enescu și Ștefania Uță, inseparabile, au acordat un dublu interviu pentru GOLAZO.ro, în care au vorbit despre performanță, condiții de pregătire și relația lor deosebită antrenoare-sportivă.
16:00
Istoric! Fotofiniș la maraton! VIDEO. După 42,195 km, un tanzanian și un german au fost  despărțiți de 0,03 secunde la Mondiale: „Ca la 100 m!” Golazo.ro
Alphonce Simbu (33 de ani) este primul atlet din Tanzania care cucerește aurul la Campionatul Mondial. L-a învins pe germanul Amanal Petros (30) la milimetru în maratonul cu cel mai strâns final din istorie
15:50
Petrolul - Dinamo LIVE de la 21:00, în ultimul meci al rundei #9 din Superliga Golazo.ro
Petrolul joacă astăzi împotriva celor de la Dinamo, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
15:10
„Calmează-te, Mister!” Scene uluitoare cu antrenorul lui AC Milan, eliminat! Și-a dat jos sacoul, s-a certat cu arbitrii și a fost ținut cu greu de staff Golazo.ro
Massimiliano Allegri (58 de ani), antrenorul celor de la AC Milan, a izbucnit nervos la finalul meciului cu Bologna (1-0). Tehnicianul și-a scos sacoul, iar după ce a început să protesteze, a fost eliminat.
15:10
„Iau în calcul să renunț” CFR Cluj ar putea rămâne  fără președinte. Care este motivul pentru care nu a plecat încă Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR, spune că se gândește serios să renunțe la funcția sa.
15:00
Amenințări cu moartea, rasism, derapaje oribile Ce îi leagă pe Lucescu și Blănuță. Ambii pe lista neagră a ultrașilor lui Dinamo Kiev Golazo.ro
Mircea Lucescu a suferit exact ce trăiește acum Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev. Antrenorul nu a fost acceptat deloc de ultrașii ucraineni, cu care a fost în conflict total mai mult de trei ani
14:30
„Joc până la 40 de ani” Ce vrea să facă  Denis Alibec după ce se lasă de fotbal: „O să mă bag la școală” Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a anunțat că va juca fotbal până la 40 de ani.
13:30
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a criticat dur începutul slab de sezon al campioanei României, FCSB, și al vicecampioanei CFR Cluj. Fostul antrenor și-a concentrat criticile asupra lui Andrea Mandorlini.
12:40
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins” Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, are o misiune dificilă la Eindhoven. Jocul adversarilor lui PSV nu-l lasă să-și exprime calitățile, are rivali tari pe extremă, iar Peter Bosz are așteptări mari de la el
12:40
Încă un român în Liga Campionilor Arbitrul Marian Barbu va debuta în cea mai importantă competiție intercluburi. Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs Golazo.ro
Arbitrul Marian Barbu (37 de ani) a fost desemnat să conducă meciul Slavia Praga - Bodo/Glimt.
12:00
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului Golazo.ro
Raphinha (28 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători de la Barcelona, nu a fost titular în meciul cu Valencia (6-0). Fotbalistul ar fi fost pedepsit de tehnicianul Hansi Flick (60 de ani) după ce a întârziat la ședința de duminică dimineață.
12:00
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!” Golazo.ro
Ucraina se calificase în finala mică a Euroligii la fotbal pe plajă, unde ar fi trebuit să înfrunte Belarus pentru medalia de bronz.
11:10
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) ar urma să ia o decizie radicală legată de portarul Yann Sommer (36 de ani). Presa din Italia a anunțat că tehnicianul român intenționează să se bazeze pe Josep Martinez (27 de ani), portarul secund, pentru meciul cu Ajax din Liga Campionilor.
Ieri
10:40
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol Golazo.ro
Ediția din 2025 a Turului Spaniei s-a încheiat în mod abrupt. Ultima etapă de la Madrid a fost anulată după ce protestele masive pro-palestiniene au blocat traseul și au dus la confruntări cu poliția.
09:50
„Am fost incomozi pentru FCSB” Robert Ilyeș, după remiza cu campioana României: „Echipele mari sunt ajutate de arbitri” Golazo.ro
Csikszereda - FCSB 1-1. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul formației din Miercurea Ciuc a vorbit despre rezultatul de egalitate obținut cu campioana României.
09:50
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1 Golazo.ro
UEFA subliniază în raportul său două aspecte care ne afectează asupra subiectului antrenorilor. Avem una dintre cele mai mari medii a concedierilor în Europa
09:00
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent Golazo.ro
GOLAZO.ro a surprins detalii îngrijătoare pe stadionul din Medgidia. Tribunele arenei de peste 30.000 de locuri, moft al fostului dictator Nicolae Ceaușescu, se dezintegrează!
00:20
Charalambous atrage atenția Antrenorul a evidențiat  minusurile  de la FCSB: „O spun de la începutul sezonului” Golazo.ro
Csikszereda - FCSB 1-1. Elias Charalambous (44 de ani) a tras primele concluzii după remiza echipei sale.
00:10
Confuzie la schimbare Charalambous a vrut să-l bage pe Crețu, dar alta a fost modificarea: „Nu știe ce face! S-a întâmplat prea rapid  și nu au avut ok-ul” Golazo.ro
CSIKSZEREDA - FCSB 1-1. Antrenorii lui FCSB au fost protagoniștii unui moment ciudat, în minutul 76 al meciului.
