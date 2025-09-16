Cartonaș Panini, preț record Un colecționar al celebrelor stickere a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacție. Messi, în prim plan
Golazo.ro, 16 septembrie 2025 10:20
Un colecționar a cumpărat un catonaș Panini cu Lionel Messi (38 de ani) din sezonul de debut al argentinianului pentru prima formație a celor de la FC Barcelona, pentru 1.5 milioane de dolari.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
11:00
Impresionat de Dinamo „Câinii” lui Kopic, lăudați după demonstrația de forță de la Ploiești: „Au un joc elaborat, cu identitate” # Golazo.ro
PETROLUL - DINAMO 0-3. Ilie Dumitrescu (56 de ani) s-a arătat impresionat de jocul formației antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani).
Acum 15 minute
10:50
Ronaldinho revine în România Starul brazilian va juca la Iași alături de nume uriașe din fotbal: „Un moment istoric” » Când va avea loc meciul # Golazo.ro
Ronaldinho (45 de ani) va juca un meci demonstrativ, pe 29 noiembrie, la Iași.
Acum o oră
10:30
Papp, în conflict cu fanii Fundașul a explicat motivul pentru care le-a arătat semne obscene : „Nu le cer scuze!” # Golazo.ro
PETROLUL - DINAMO 0-3. Paul Papp (35 de ani) a fost protagonistul unui derapaj la finalul partidei.
10:20
Cartonaș Panini, preț record Un colecționar al celebrelor stickere a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacție. Messi, în prim plan # Golazo.ro
Un colecționar a cumpărat un catonaș Panini cu Lionel Messi (38 de ani) din sezonul de debut al argentinianului pentru prima formație a celor de la FC Barcelona, pentru 1.5 milioane de dolari.
10:20
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 68.
Acum 2 ore
09:50
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv : „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul # Golazo.ro
Boris Becker (57 de ani), fost mare jucător de tenis, a venit cu noi detalii sumbre despre perioada petrecută în închisoare.
09:20
Lucescu s-a înțeles cu FRF GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: cât timp va mai rămâne Il Luce selecționer # Golazo.ro
Mircea Lucescu rămâne selecționerul României. Va conduce „tricolorii” și la barajul pentru Mondial. Azi va fi reconfirmat de FRF.
09:10
Românul e imaginea lui Bayern Șvabul bănățean căruia GOLAZO.ro i-a aflat povestea a debutat în Bundesliga » Gestul făcut de Kimmich pentru el # Golazo.ro
Tom Bischof, 20 de ani, noul internațional german de origine română, a jucat prima oară în campionat cu Bayern. Semnul care arată respectul căpitanului naționalei pentru el
Acum 12 ore
00:50
„Un joc extraordinar” Andrei Nicolescu, euforic: „Jucătorii se simt imbatabili” » Ce le-a cerut fanilor lui Dinamo # Golazo.ro
Petrolul - Dinamo 0-3. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor roșii” a fost încântat de presația elevilor lui Zeljko Kopic.
00:30
00:30
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană” # Golazo.ro
Fanii lui Dinamo au încercat să intre la meciul cu Petrolul cu un banner de susținere pentru gruparea neonazistă Strasbourg Offender.
00:30
„Lucescu n-a fost inspirat” Ce spune Victor Pițurcă despre venirea lui Hagi la naționala României # Golazo.ro
Victor Pițurcă a vorbit despre declarațiile lui Mircea Lucescu potrivit cărora i-ar ceda oricând locul lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei.
00:30
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului # Golazo.ro
Petrolul-Dinamo. Fanii gazdelor i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu după înfrângerea din fața câinilor, 0-3.
15 septembrie 2025
23:40
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab! # Golazo.ro
Calificată în Europa League, FCSB nu se regășește în Liga 1. Campioana României are doar 7 puncte după 9 etape.
23:20
Petrolul - Dinamo 2-2. Cătălin Cîrjan (22 de ani) a deschis scorul în derby-ul de pe „Ilie Oană”.
23:00
Spectacol în tribune VIDEO+FOTO. Scenografii de senzație ale galeriei Petrolului la derby-ul cu Dinamo # Golazo.ro
Fanii Petrolului Ploiești și ai lui Dinamo au făcut spectacol în tribunele stadionului „Ilie Oană”.
22:30
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo # Golazo.ro
Armand Duplantis (25 de ani) a doborât recordul la proba săriturii cu prăjina, după ce a reușit să sară 6.30 m.
22:10
A cerut să fie schimbat! Titularul de la FCSB a cedat după o repriză cu Csikszereda: „A zis că nu mai poate. S-a speriat, s-a sufocat!” # Golazo.ro
Mihai Stoica a dezvăluit de ce Ionuț Cercel a fost schimbat la pauza meciului dintre FCSB și Csikszereda, 1-1.
Acum 24 ore
21:50
Debut într-un meci spectaculos Florinel Coman, titular în Liga Campionilor! A bifat primele minute pentru Al Gharafa într-un duel cu 7 goluri! # Golazo.ro
Florinel Coman (27 de ani) a debutat în noul sezon pentru Al-Gharafa, în înfrângerea contra celor de la Al Sharjah, 3-4, din faza principală a Ligii Campionilor Asiei.
21:10
Surpriză la Dinamo Abia a împlinit 17 ani și a fost convocat de Kopic la meciul cu Petrolul! Motivul pentru care a ajuns în lot # Golazo.ro
Mario Din-Licaciu se va afla pe banca de rezerve a lui Dinamo în meciul cu Petrolul Ploiești din etapa 9 din Superliga.
20:30
Mesaje morbide pe „Oblemenco” Ultrașii lui FCU Craiova au intrat pe stadion și au afișat mai multe bannere agresive la adresa lui Mititelu # Golazo.ro
Situația în care a ajuns FCU Craiova a stârnit nemulțumirea fanilor, care au intrat pe stadion și au afișat câteva bannere agresive la adresa lui Adrian Mititelu.
20:10
Rooney, uluit după City - United Fostul căpitan al „diavolilor roșii”, fără cuvinte: „A fost o imagine, spre sfârșitul meciului. N-am mai văzut așa ceva” # Golazo.ro
Wayne Rooney a fost uimit după ce a văzut că fanii lui Manchester United părăseau stadionul înainte de finalul partidei cu City.
20:00
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii unui Tavi Popescu nedumerit că intră pe teren # Golazo.ro
Mihai Pintilii (40 de ani), antrenorul secund al celor de la FCSB, a avut un dialog neașteptat cu Octavian Popescu (22 de ani), înainte de a-l introduce pe teren.
19:30
Reghe, eșec în finală Echipa antrenorului român a ratat șansa de a câștiga primul trofeu în Africa! Suma ridicolă pe care o va încasa # Golazo.ro
Al Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (49 de ani), a pierdut finala Cupei CECAFA Kagame în fața formației Singida Black Stars, scor 1-2.
19:00
„Gazonul sintetic e de rahat!” Neymar, furios! Și-a luxat glezna în primul minut al meciului # Golazo.ro
Neymar (33 de ani) a răbufnit după ce și-a luxat gleza în primul minut al duelului dintre Atletico Mineiro și Santos, 1-1.
18:20
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima? Fiica lui de 13 ani! # Golazo.ro
Fiica de 13 ani a lui Everson (35 de ani), portarul celor de la Atletico Mineiro, a fost hărțuită sexual în parcarea stadionului din Belo Horizonte, după egalul cu Santos, 1-1.
18:10
„Cerea sfatul unui vrăjitor” Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul” # Golazo.ro
Stefano Bettarini, fost jucător la Veneția, a dezvăluit ce obicei ciudat avea președintele clubului de atunci, Maurizio Zamparini.
17:10
I-a distrus pe jucătorii lui United Roy Keane: „Nici măcar un tackling?! Încearcă să lovești pe cineva, fotbalul e un joc fizic” # Golazo.ro
Roy Keane (54 de ani), fost jucător emblematic al celor de la Manchester United, s-a plâns de lipsa de determinare a „diavolilor roșii” în derby-ul pierdut cu 3-0 în fața lui Manchester City
17:00
Lovit cu genunchiul în cap FOTO. Portarul echipei Santos s-a ales cu un cucui imens. Mesaj de pe patul de spital # Golazo.ro
Gabriel Brazao (24 de ani), portarul lui Santos, a fost transportat la spital după ce a fost lovit cu genunchiul în cap.
16:40
Criza de formă a celui mai bun atacant din campionat trage întreaga echipă înapoi.
16:30
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, l-a mustrat pe Ștefan Baiaram (22 de ani) pentru comportamentul său din meciul cu Farul, scor 2-0.
16:20
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit , în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european” # Golazo.ro
Alina Enescu și Ștefania Uță, inseparabile, au acordat un dublu interviu pentru GOLAZO.ro, în care au vorbit despre performanță, condiții de pregătire și relația lor deosebită antrenoare-sportivă.
16:00
Istoric! Fotofiniș la maraton! VIDEO. După 42,195 km, un tanzanian și un german au fost despărțiți de 0,03 secunde la Mondiale: „Ca la 100 m!” # Golazo.ro
Alphonce Simbu (33 de ani) este primul atlet din Tanzania care cucerește aurul la Campionatul Mondial. L-a învins pe germanul Amanal Petros (30) la milimetru în maratonul cu cel mai strâns final din istorie
15:50
Petrolul joacă astăzi împotriva celor de la Dinamo, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
15:10
„Calmează-te, Mister!” Scene uluitoare cu antrenorul lui AC Milan, eliminat! Și-a dat jos sacoul, s-a certat cu arbitrii și a fost ținut cu greu de staff # Golazo.ro
Massimiliano Allegri (58 de ani), antrenorul celor de la AC Milan, a izbucnit nervos la finalul meciului cu Bologna (1-0). Tehnicianul și-a scos sacoul, iar după ce a început să protesteze, a fost eliminat.
15:10
„Iau în calcul să renunț” CFR Cluj ar putea rămâne fără președinte. Care este motivul pentru care nu a plecat încă # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR, spune că se gândește serios să renunțe la funcția sa.
15:00
Amenințări cu moartea, rasism, derapaje oribile Ce îi leagă pe Lucescu și Blănuță. Ambii pe lista neagră a ultrașilor lui Dinamo Kiev # Golazo.ro
Mircea Lucescu a suferit exact ce trăiește acum Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev. Antrenorul nu a fost acceptat deloc de ultrașii ucraineni, cu care a fost în conflict total mai mult de trei ani
14:30
„Joc până la 40 de ani” Ce vrea să facă Denis Alibec după ce se lasă de fotbal: „O să mă bag la școală” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a anunțat că va juca fotbal până la 40 de ani.
13:30
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a criticat dur începutul slab de sezon al campioanei României, FCSB, și al vicecampioanei CFR Cluj. Fostul antrenor și-a concentrat criticile asupra lui Andrea Mandorlini.
12:40
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins” # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, are o misiune dificilă la Eindhoven. Jocul adversarilor lui PSV nu-l lasă să-și exprime calitățile, are rivali tari pe extremă, iar Peter Bosz are așteptări mari de la el
12:40
Încă un român în Liga Campionilor Arbitrul Marian Barbu va debuta în cea mai importantă competiție intercluburi. Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs # Golazo.ro
Arbitrul Marian Barbu (37 de ani) a fost desemnat să conducă meciul Slavia Praga - Bodo/Glimt.
12:00
Raphinha (28 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători de la Barcelona, nu a fost titular în meciul cu Valencia (6-0). Fotbalistul ar fi fost pedepsit de tehnicianul Hansi Flick (60 de ani) după ce a întârziat la ședința de duminică dimineață.
12:00
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!” # Golazo.ro
Ucraina se calificase în finala mică a Euroligii la fotbal pe plajă, unde ar fi trebuit să înfrunte Belarus pentru medalia de bronz.
11:10
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) ar urma să ia o decizie radicală legată de portarul Yann Sommer (36 de ani). Presa din Italia a anunțat că tehnicianul român intenționează să se bazeze pe Josep Martinez (27 de ani), portarul secund, pentru meciul cu Ajax din Liga Campionilor.
Ieri
10:40
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol # Golazo.ro
Ediția din 2025 a Turului Spaniei s-a încheiat în mod abrupt. Ultima etapă de la Madrid a fost anulată după ce protestele masive pro-palestiniene au blocat traseul și au dus la confruntări cu poliția.
09:50
„Am fost incomozi pentru FCSB” Robert Ilyeș, după remiza cu campioana României: „Echipele mari sunt ajutate de arbitri” # Golazo.ro
Csikszereda - FCSB 1-1. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul formației din Miercurea Ciuc a vorbit despre rezultatul de egalitate obținut cu campioana României.
09:50
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1 # Golazo.ro
UEFA subliniază în raportul său două aspecte care ne afectează asupra subiectului antrenorilor. Avem una dintre cele mai mari medii a concedierilor în Europa
09:00
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent # Golazo.ro
GOLAZO.ro a surprins detalii îngrijătoare pe stadionul din Medgidia. Tribunele arenei de peste 30.000 de locuri, moft al fostului dictator Nicolae Ceaușescu, se dezintegrează!
00:20
Charalambous atrage atenția Antrenorul a evidențiat minusurile de la FCSB: „O spun de la începutul sezonului” # Golazo.ro
Csikszereda - FCSB 1-1. Elias Charalambous (44 de ani) a tras primele concluzii după remiza echipei sale.
00:10
Confuzie la schimbare Charalambous a vrut să-l bage pe Crețu, dar alta a fost modificarea: „Nu știe ce face! S-a întâmplat prea rapid și nu au avut ok-ul” # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - FCSB 1-1. Antrenorii lui FCSB au fost protagoniștii unui moment ciudat, în minutul 76 al meciului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.