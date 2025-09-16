Ministrul Educației vrea mai mulți specialiști pentru sănătatea psihologică în școli

08:30

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România „mai degrabă” nu susţine instituirea unei zone de interdicție aeriană (no-fly zone) deasupra Ucrainei. El a menţionat însă că, în funcţie de evoluţia lucrurilor, ţara noastră ar putea reconsidera acest punct de vedere. Poziția țării noastre diferă de cea a Poloniei, care, prin vocea ministrului de Externe Radoslaw Sikorski, a sugerat că statele NATO ar trebui să ia în considerare impunerea unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja teritoriul şi populaţia Alianţei de dronele ruseşti, ceea ce ar fi o dorinţă mai veche şi a Kievului. Rusia ar considera drept o declaraţie de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei, a susţinut luni fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev.