Zelenski: „Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el”
Digi24.ro, 16 septembrie 2025 11:50
Volodimir Zelenski a cerut o „poziţie clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina, pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu pentru Sky News, preşedintele ucrainean spune că omologul său american are „suficientă forță” pentru a-l opri pe Vladimir Putin.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
12:30
Cum sună viitorul în jazz - aflăm la Jazz in the Park Competition
Acum 15 minute
12:20
Categoriile cu cele mai mari creșteri de prețuri, după ridicarea plafonării pentru poliţele RCA. Ce spune vicepreședintele ASF # Digi24.ro
Vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu, responsabil cu sectorul asigurărilor în cadrul instituţiei, a discutat la Digi24 despre creșterile RCA, după ridicarea plafonării, și a explicat care sunt categoriile unde au fost înregistrate cele mai mari creșteri de prețuri.
Acum 30 minute
12:10
Putin schimbă discursul și renunță la termenul de „țări neprietenoase”. Cu ce vrea acesta să-l înlocuiască # Digi24.ro
Rusia se îndepărtează treptat de termenul „țări neprietenoase”, există țări cu guverne „neprietenoase” față de Moscova, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, transmite oficiosul Kremlinului.
12:10
Armata norvegiană a început să antreneze viitorii instructori ai forțelor armate ucrainene într-o bază secretă din sud-estul Poloniei, în cadrul celei mai mari operațiuni militare din străinătate întreprinse vreodată de această țară nordică, scrie TVPWorld.
12:10
Vlad Babenco, doctor în științe politice: „Ne urâm unii pe alții fără să știm de ce"
12:10
Dominic Fritz, despre măsurile economice anunțate de PSD: „Nu e semn de maturitate politică. Deficitul a explodat cu PSD la guvernare” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, este de părere că social-democrații nu dau dovadă de maturitate politică și solidaritate propunând, separat, modificarea unor măsuri pe care Guvernul le-a adoptat deja, în încercarea de a aduce bani la buget.
Acum o oră
11:50
Zelenski: „Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el” # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a cerut o „poziţie clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina, pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu pentru Sky News, preşedintele ucrainean spune că omologul său american are „suficientă forță” pentru a-l opri pe Vladimir Putin.
11:50
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că școlile au nevoie de mai mulți consilieri și specialiști care să se ocupe de sănătatea psihologică și emoțională a elevilor, alături de componenta curriculară deja existentă.
Acum 2 ore
11:30
Mai mult de jumătate dintre români sunt nemulţumiţi de activitatea lui Nicuşor Dan în politica externă (sondaj) # Digi24.ro
Mai mult de jumătate dintre români se declară nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan în domeniul politicii externe şi de activitatea Ministerului de Externe, potrivit datelor unui sondaj Avangarde.
11:30
Procurorul general: România a fost ţinta unor campanii ample cu atacuri cibernetice și dezinformare înaintea alegerilor din 2024 # Digi24.ro
România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024, a spus Procurorul general al României, Alex Florenţa, într-o conferință de presă. Această campanie s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului.
11:20
Albirea dentară este o procedură prin care, de cele mai multe ori, se obține o intensificare a culorii naturale a dinților, nu o schimbare a culorii naturale a acestora. Despre cum se realizează această procedură și ce rezultate se pot obține aflăm mai mult de la Dr. Georgiana Dragomir, medic specialist parodontologie.
11:20
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei continuă să influențeze profund percepțiile românilor. Un sondaj Avangarde realizat în septembrie arată că frica de o posibilă extindere a conflictului spre granițele țării este împărtășită de un număr semnificativ de cetățeni.
11:10
Zelenski: Putin testează NATO cu incursiunile de drone. Ce alt mesaj le transmite președintele rus țărilor din Alianță # Digi24.ro
Prin incursiunile de drone din România și Polonia, președintele rus Vladimir Putin testează NATO, spune Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, într-un interviu pentru postul SkyNews. Dar asta nu e tot, pentru că liderul de la Kiev crede că Putin mai transmite un mesaj țărilor din alianță.
11:00
Românul acuzat de atacuri antisemite în Londra s-a declarat nevinovat. „Mark Zuckerberg este David al Israelului” # Digi24.ro
Ionuț-Cristian Bold, în vârstă de 37 de ani, fără domiciliu stabil, s-a declarat nevinovat la șase capete de acuzare de distrugere agravată din motive rasiale sau religioase, în fața Curții de Magistrați de la Highbury Corner, nordul Londrei. El este acuzat că a împrăștiat urină și fecale peste sinagogi, școli și locuințe evreiești din nord-vestul Londrei, între aprilie și septembrie 2025. Acuzațiile se referă la presupuse incidente de deteriorare a porților, gardurilor și zidurilor sinagogilor, potrivit BBC.
11:00
Israelul comite genocid în Fâșia Gaza, acuză ONU. Printre atrocitățile comise, soldații ar fi apelat la viol și tortură sexuală # Digi24.ro
Israelul comite genocid în Gaza, potrivit unei comisii înființate de Organizația Națiunilor Unite. Este pentru prima dată când această acuzație este făcută public de un organism al ONU și este probabil să fie întâmpinată cu furie de către guvernul israelian.
11:00
Republica Moldova este văzută de români drept cel mai apropiat partener și prieten al țării, iar unirea este dorită de aproape jumătate dintre cetățenii țării noastre, potrivit unui sondaj Avangarde realizat în septembrie. În clasamentul prietenilor României, Rusia se află pe ultimul loc.
10:50
Maia Sandu și Donald Trump, la egalitate într-un sondaj despre liderii și instituțiile care inspiră încredere românilor # Digi24.ro
Un sondaj Avangarde realizat la începutul lunii septembrie conturează imaginea unei societăți românești profund polarizate atunci când vine vorba de lideri și instituții. În timp ce NATO și Uniunea Europeană continuă să se bucure de un sprijin consistent, alte organizații și lideri internaționali inspiră mai degrabă neîncredere.
10:50
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei. Pedeapsa primită de adolescentul rus # Digi24.ro
Un tribunal din orașul Ekaterinburg, din Uralul rus, a condamnat un adolescent la șapte ani de închisoare pentru că a intenționat să se alăture Corpului de Voluntari Ruși (RVC), un grup paramilitar care luptă alături de Forțele Armate ale Ucrainei, a raportat luni media independentă Mediazona.
10:50
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat # Digi24.ro
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat, potrivit informațiilor Digi24.ro.
10:50
Grupul EVERGENT Investments anunță active record de 3,72 miliarde de lei la 30 iunie 2025 # Digi24.ro
Grupul EVERGENT Investments anunță active record de 3,72 miliarde de lei la 30 iunie 2025
10:40
Preşedintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-şi consolideze capacităţile de descurajare în urma incursiunii unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, relatează marţi dpa. „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”, a declarat el.
Acum 4 ore
10:30
Val de accidente pe trotinetă: numărul lor a crescut îngrijorător anul acesta, 7 oameni au murit. Ce arată datele Poliției # Digi24.ro
Numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete a crescut alarmant, mai ales în ultimul an. Au fost 1.500 de accidente de la începutul anului încoace, față de 1.300 de accidente în tot anul trecut. Șapte oameni și-au pierdut viața, iar 1.600 de oameni au fost răniți. Cei mai mulți s-au urcat pe trotinete fără echipament de protecție și fără să țină cont de regulile de circulație.
10:20
Un șofer de 19 ani a intrat cu mașina în terasa unui restaurant din Piatra-Olt. Nouă persoane au fost rănite # Digi24.ro
Un șofer de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în terasa unui restaurant din orașul Piatra-Olt. Incidentul a avut loc luni seară. Nouă tineri au fost răniți.
10:20
Donald Trump se va întâlni cu Volodimir Zelenski. Avertismentul transmis de către Marco Rubio # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare şi speră în continuare să negocieze un acord de pace cu implicarea preşedintelui rus Vladimir Putin, a declarat, marţi, secretarul de stat Marco Rubio.
10:00
Stratul de ozon este în curs de refacere, iar gaura din acesta ar urma să dispară complet în următoarele decenii, a anunţat ONU marţi, transmite AFP.
09:40
Tot mai mulți americani refuză să-și vaccineze copiii, invocând motive religioase și teama de efecte secundare # Digi24.ro
Un sondaj recent arată că tot mai mulți părinți americani refuză să-și vaccineze copiii, în special în comunitățile conservatoare și religioase. Fenomenul stârnește temeri privind reapariția unor boli contagioase mortale, precum rujeola, tetanosul şi poliomielita. Experții avertizează că această tendință ar putea alimenta noi epidemii în Statele Unite.
09:40
Polițiștii au dovezi că răfuiala mortală de la Craiova a fost premeditată. Patru suspecți au fost ridicați de la priveghiul victimei # Digi24.ro
Răfuiala din Craiova, soldată cu moartea unui om, a fost premeditată. Este pista luată în calcul de anchetatori după ce în posesia lor au ajuns înregistrări ale amenințărilor dintre bătăușii cu bâte și topoare. Procurorii au emis nouă mandate de arestare. Unul dintre ele, pe numele tatălui tânărului ucis. Doi dintre scandalagii sunt sunt căutați și acum de poliție. În plus, alți 4 bărbați au fost reținuți chiar la priveghiul victimei.
09:40
Rusia antrenează militar copiii ucraineni răpiți, în peste 210 locuri din Federație. Formă de reeducare forțată # Digi24.ro
O cercetare finanțată de SUA a identificat peste 210 locuri în care copii ucraineni au fost duși pentru antrenament militar, fabricarea de drone și alte forme de reeducare forțată de către Rusia, ca parte a unui program de deportare la scară largă, relatează TVPWorld.
09:30
Preşedintele Donald Trump a anunţat, luni, că va intenta un proces în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times, invocând calomnia şi defăimarea şi acuzând publicaţia că este o „portavoce virtuală” a Partidului Democrat, scrie CNN, potrivit News.ro.
09:00
Moartea lui Charlie Kirk a divizat și mai mult America: Mii de persoane, „vânate” pentru comentariile online # Digi24.ro
Moartea activistului conservator Charlie Kirk a stârnit un val uriaș de reacții în Statele Unite, adâncind polarizarea politică. Un grup anonim a creat o bază de date cu mii de persoane care s-au bucurat public de dispariția lui, deschizând o dezbatere aprinsă despre libertatea de exprimare și consecințele în spațiul online, potrivit Axios.
09:00
Accident mortal în Hunedoara: Un șofer a lovit două mașini parcate, după care a intrat, în plin, într-o alta care circula regulamentar # Digi24.ro
Un accident grav a avut loc luni noapte într-o localitate din județul Hunedoara. Un om și-a pierdut viața și alți trei au fost răniți, după ce mașinile în care se aflau s-au izbit frontal.
09:00
Pentru mii de români, o proteză de șold sau de genunchi înseamnă începutul unei vieți fără durere. Libertatea de a merge din nou, fără sprijin, fără ezitare. Însă protezele pot avea nevoie de înlocuire. După aproximativ 20 ani – sau chiar mai devreme, în cazul pacienților tineri, supraponderali ori foarte activi – implantul se uzează. Apare durerea, instabilitatea, iar medicii trebuie să ia o decizie complicată: revizia protezei.
08:40
Gest extrem al unui bărbat alergic la ambrozie: A dat foc unui de teren de 25 de hectare de la marginea Capitalei # Digi24.ro
Un bărbat de 63 de ani din Bucureşti a fost reţinut după ce, la finalul lunii august, ar fi provocat intenţionat un incendiu de vegetaţie pe un teren extravilan, care face legătura între Capitală şi judeţul Ilfov. Aproximativ 25 de hectare au fost afectate şi a fost distrus un autoturism. El le-a spus polițiștilor că a recurs la acest gest din cauza alergiei la ambrozie.
08:40
Răsturnare de situație în cazul pacientului mort pe scările rupte ale spitalului din Reșița. Cauza decesului este alta, spun medicii # Digi24.ro
Moarte învăluită în mister într-un spital din Caraș-Severin: un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața, după ce ar fi căzut pe scările de pe holul Spitalului Județean din Reșița. Pacienții acuză starea proastă a clădirii, care este un real pericol, în opinia lor. Autoritățile au început o serie de anchete, în timp ce reprezentanții spitalului spun că a fost vorba de un infarct.
08:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că a semnat decretul prezidenţial prin care desfăşoară trupe ale Gărzii Naţionale în Memphis, statul Tennessee (sud), în cadrul luptei împotriva criminalităţii care vizează marile oraşe din întreaga ţară conduse de democraţi.
Acum 6 ore
08:30
Polonia susține impunerea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei, România, nu. Nicușor Dan: „Pentru moment, mai degrabă, nu” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România „mai degrabă” nu susţine instituirea unei zone de interdicție aeriană (no-fly zone) deasupra Ucrainei. El a menţionat însă că, în funcţie de evoluţia lucrurilor, ţara noastră ar putea reconsidera acest punct de vedere. Poziția țării noastre diferă de cea a Poloniei, care, prin vocea ministrului de Externe Radoslaw Sikorski, a sugerat că statele NATO ar trebui să ia în considerare impunerea unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja teritoriul şi populaţia Alianţei de dronele ruseşti, ceea ce ar fi o dorinţă mai veche şi a Kievului. Rusia ar considera drept o declaraţie de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei, a susţinut luni fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev.
08:10
JD Vance: Persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui date afară: „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii” # Digi24.ro
Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreşedintele SUA, JD Vance. El îi îndeamnă pe americani să-i denunțe pe cei care fac astfel de lucruri și a făcut apel apel ca adeștia să fie dați afară de la muncă.
07:20
Ofensiva israeliană în orașul Gaza a început. Trump amenință Hamas: „Folosiți ostaticii ca scut uman? Asta este o atrocitate” # Digi24.ro
Armata israeliană a lansat ofensiva terestră pentru a ocupa oraşul Gaza, scrie Axios, care citează oficiali israelieni. Luni seara, ora locală, forţele aeriene israeliene au efectuat atacuri aeriene masive în oraşul Gaza. La scurt timp după aceea, tancurile israeliene au intrat în oraş. Operaţiunea reprezintă o escaladare a războiului care durează de aproape doi ani şi se preconizează că va creşte numărul victimelor şi va agrava catastrofa umanitară din enclavă, notează Axios.
07:10
Marea teamă a lui Vladimir Putin. Ce se ascunde, de fapt, în spatele discuțiilor cu Xi Jinping despre prelungirea vieții și nemurire # Digi24.ro
Președintele rusVladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping au fost surprinși recent, la Beijing, discutând despre metode de prelungire a vieții și despre nemurire în fața unui microfon uitat deschis. Pentru președintele rus, subiectul mortalității ajunge la esența celei mai mari vulnerabilități a sistemului autocratic pe care l-a construit: se va destrăma totul când nu va mai fi el la putere?
07:10
Digitalizarea omorâtă de birocrație. Instituțiile din România nu pot citi noile buletine, pentru că nu au cumpărat aparate specifice # Digi24.ro
Deși peste 500.000 de cetățeni au, în prezent, cărți electronice de identitate, în unele instituții din România nu pot fi accesate datele stocate pe aceste documente, pentru că nu există aparate specifice. Un cititor a semnalat pentru Digi24.ro că Direcția Taxe și Impozite Locale din Sectorul 3 al Capitalei i-a refuzat folosirea cărții electronice de identitate. Ministerul de Interne (MAI) a transmis, într-un răspuns, că achiziția aparatelor este în responsabilitatea fiecărei instituții în parte.
07:10
Rusia produce aproximativ 30.000 de drone Shahed pe an și intenționează să dubleze acest număr până în 2026. Ucraina, în dezavantaj # Digi24.ro
Rusia a crescut semnificativ producția de drone de atac și este acum capabilă să producă aproximativ 30.000 de drone de tip Shahed pe an, scrie The New York Times. Analiștii cred că complexul militar-industrial va putea dubla aceste cifre în 2026.
07:10
Asasinarea lui Charlie Kirk și urmările sale sunt simptome ale unei democrații fragile (analiză Washington Post) # Digi24.ro
Niciodată în memoria Statelor Unite sistemul democratic nu a părut mai fragil. Întrebarea care se pune acum este dacă valorile pe care s-a construit acest sistem sunt capabile să îl repare. Asasinarea miercuri a influencerului conservator Charlie Kirk într-un campus universitar din Utah, videoclipurile cu acest eveniment fiind difuzate în mod repetat pe rețelele de socializare, a fost cel mai recent episod dintr-o serie de acte de violență îndreptate împotriva unor personalități din diferite tabere ideologice și politice. Acest fenomen se manifestă cu o intensitate și o frecvență nemaiîntâlnite în ultimii peste 50 de ani, scrie The Washington Post într-o analiză pe marginea evenimentelor din Statele Unite.
07:10
„În țara noastră suntem striviți”. Mărturia unei profesoare care a ales să plece în Scoția după 12 ani de catedră în România # Digi24.ro
O profesoară de limba română cu 12 ani de experiență și-a făcut bagajele și se pregătește să își înceapă o nouă viață, alături de familie, în Scoția. Din noiembrie va preda religie, morală și psihologie, după ce a decis să lase în urmă România și să caute aprecierea și libertatea pe care, spune ea, nu le găsea acasă.
07:10
Echinocțiul de toamnă 2025: De când încep zilele să fie mai scurte. Ce se schimbă după fenomenul astronomic # Digi24.ro
Pe 22 septembrie 2025, la ora 21:19 (ora României), va avea loc echinocțiul de toamnă, momentul în care ziua și noaptea se află aproape în echilibru. Acest fenomen marchează trecerea oficială de la vară la toamnă în emisfera nordică.
07:10
Norvegia și generația sedusă de tentația populistă. Bărbații, cei mai captivați de discursul anti-corporații, elite și imigranți # Digi24.ro
Obţinând un scor istoric la alegerile legislative din Norvegia, dreapta populistă îşi datorează în mare parte succesul tineretului şi în special bărbaţilor, atraşi de discursul său anticorporatist, anti-elite şi anti-imigraţie difuzat pe reţele sociale devenite o sursă esenţială de informaţie, comentează AFP, preluată de Agerpres.
07:10
Statele Unite ridică miza: Uniunea Europeană, sub presiunea lui Donald Trump pe tema petrolului rusesc # Digi24.ro
Uniunea Europeană ia în considerare sancțiuni împotriva companiilor din India și China, care facilitează comerțul cu petrol al Rusiei, ca parte a unui pachet de restricții noi, potrivit unor surse familiarizate cu acest subiect și citate de Bloomberg. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în weekend că este pregătit să aplice sancțiuni „majore” asupra petrolului rusesc, dacă țările europene vor face același lucru. Presiunea exercitată de SUA pune însă responsabilitatea pe umerii Europei, care a amânat eliminarea treptată a gazului rusesc până după 2027 și a acordat țărilor fără ieșire la mare, precum Ungaria și Slovacia, scutiri temporare de la sancțiunile impuse petrolului rusesc.
Acum 12 ore
00:30
„Vă vânăm”. Donald Trump anunță distrugerea unei ambarcațiuni a traficanților de droguri din Venezuela: trei morți # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că armata SUA a efectuat un atac asupra unei ambarcațiuni a traficanților de droguri din Venezuela. El a precizat că lovitura a avut loc în apele internaționale și că trei bărbați au murit, avertizând că oricine transportă droguri care „pot ucide americani” va fi „vânat”.
Acum 24 ore
23:30
Tensiuni în creștere: Qatarul acuză Israelul că a încercat să saboteze negocierile pentru pacea în Gaza # Digi24.ro
Atacurile israeliene, care au vizat membri ai Hamas în Qatar, săptămâna trecută, au avut ca scop sabotarea negocierilor cu privire la Gaza, a acuzat luni emirul Qatarului, în deschiderea summitului extraordinar al liderilor arabi şi musulmani, organizat ca răspuns la acest atac fără precedent, relatează Reuters.
23:30
Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară că vizita sa oficială în SUA, care va avea loc la începutul anului viitor, are două obiective mari: securitatea și economia.
23:20
Unde pot ajunge rachetele balistice rusești Iskander, lansate din Kaliningrad: țări și capitale în raza de acțiune. Situația României # Digi24.ro
Rusia continuă să-și „flexeze mușchii” față de Europa. După lansarea de drone pe teritoriul Poloniei, acum amenință cu rachete balistice Iskander.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.