Zilele Sportive Sfântu Gheorghe încep vineri: programul complet

Covasna Media, 16 septembrie 2025 11:50

Zilele Sportive Sfântu Gheorghe încep vineri: programul complet

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum o oră
11:50
Zilele Sportive Sfântu Gheorghe încep vineri: programul complet Covasna Media
Zilele Sportive Sfântu Gheorghe încep vineri: programul complet
Acum 4 ore
09:30
Toamna se numără rablele: cinci mașini abandonate, ridicate de Poliția Locală Sfântu Gheorghe Covasna Media
Toamna se numără rablele: cinci mașini abandonate, ridicate de Poliția Locală Sfântu Gheorghe
Acum 6 ore
07:10
Performanțe remarcabile pentru Clubul Sportiv Show Time la Ju Jitsu Balkan Open Championships 2025 Covasna Media
Performanțe remarcabile pentru Clubul Sportiv Show Time la Ju Jitsu Balkan Open Championships 2025
07:00
Rebrandingul care a aprins internetul: Poșta Română și logo-ul de zeci de mii de euro Covasna Media
Rebrandingul care a aprins internetul: Poșta Română și logo-ul de zeci de mii de euro
07:00
Când colegii tăi devin actori: teatrul social care dă glas emoțiilor tinerilor Covasna Media
Când colegii tăi devin actori: teatrul social care dă glas emoțiilor tinerilor
07:00
Consiliul Județean Covasna alocă 2,9 milioane lei pentru sportul de performanță Covasna Media
Consiliul Județean Covasna alocă 2,9 milioane lei pentru sportul de performanță
07:00
Meseria ca destin: Mariana Gifei, trei decenii între suferință și speranță Covasna Media
Meseria ca destin: Mariana Gifei, trei decenii între suferință și speranță
06:40
Horoscop marți, 16 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop marți, 16 septembrie 2025
Acum 8 ore
06:30
Anunț public privind decizia etapei de încadrare Covasna Media
Anunț public privind decizia etapei de încadrare
Acum 24 ore
18:30
Primăria Sfântu Gheorghe va evalua impactul eliminării plăţilor cash în parcările din... Covasna Media
Primăria Sfântu Gheorghe va evalua impactul eliminării plăţilor cash în parcările din...
18:10
Peste 300 de nominalizări în prima zi de înscrieri la Gala „Best of Sepsi” Covasna Media
Peste 300 de nominalizări în prima zi de înscrieri la Gala „Best of Sepsi”
16:50
Crengi și frunze vs. TEGA: provocarea anuală a toamnei Covasna Media
Crengi și frunze vs. TEGA: provocarea anuală a toamnei
15:40
Repetir cu Erasmus+ la Sadoveanu! Întorsura Buzăului, punct de întâlnire între tradiție și... Covasna Media
Repetir cu Erasmus+ la Sadoveanu! Întorsura Buzăului, punct de întâlnire între tradiție și...
Ieri
07:10
Campanie gratuită de sterilizare a câinilor, la Întorsura Buzăului Covasna Media
Campanie gratuită de sterilizare a câinilor, la Întorsura Buzăului
07:00
Aliz Kertész: „O comunitate se dezvoltă cu adevărat atunci când fiecare își găsește un rol în care se simte util” Covasna Media
Aliz Kertész: „O comunitate se dezvoltă cu adevărat atunci când fiecare își găsește un rol în care se simte util”
06:50
Bullying, presiunea rețelelor și emoțiile adolescenților: ateliere speciale la școlile din Întorsura Buzăului Covasna Media
Bullying, presiunea rețelelor și emoțiile adolescenților: ateliere speciale la școlile din Întorsura Buzăului
06:40
Horoscop luni, 15 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop luni, 15 septembrie 2025
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Horoscop de weekend: 13-14 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop de weekend: 13-14 septembrie 2025
12 septembrie 2025
18:20
EXPERIMENTUM – Pál Nagy și discipolii săi Covasna Media
EXPERIMENTUM – Pál Nagy și discipolii săi
17:10
Atenție la bancnotele contrafăcute! Covasna Media
Atenție la bancnotele contrafăcute!
16:50
Nepăstrarea distanței corespunzătoare în trafic costă: două accidente într-o singură zi, la... Covasna Media
Nepăstrarea distanței corespunzătoare în trafic costă: două accidente într-o singură zi, la...
16:40
Patru dosare penale pentru punerea în circulaţie de produse contrafăcute Covasna Media
Patru dosare penale pentru punerea în circulaţie de produse contrafăcute
16:30
Polițiștii, alături de elevi în prima săptămână a noului an școlar Covasna Media
Polițiștii, alături de elevi în prima săptămână a noului an școlar
12:50
Comunicat lansare proiect Dezvoltarea activităţii societăţii IMPERIAL DENTAL STUDIO SRL prin... Covasna Media
Comunicat lansare proiect Dezvoltarea activităţii societăţii IMPERIAL DENTAL STUDIO SRL prin...
10:50
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
10:50
Cod galben de averse însemnate cantitativ pentru 8 județe, vineri Covasna Media
Cod galben de averse însemnate cantitativ pentru 8 județe, vineri
07:00
Toamna se trăiește în mișcare Covasna Media
Toamna se trăiește în mișcare
06:50
Bucurie pe patru picioare – povestea lui Elli Covasna Media
Bucurie pe patru picioare – povestea lui Elli
06:40
Horoscop vineri, 12 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop vineri, 12 septembrie 2025
06:40
Acțiune pentru verificarea mijloacelor de transport elevi, desfășurată de polițiștii rutieri... Covasna Media
Acțiune pentru verificarea mijloacelor de transport elevi, desfășurată de polițiștii rutieri...
06:40
Barajul plutitor de pe Olt reține sticlele PET, dar malurile rămân expuse gunoaielor Covasna Media
Barajul plutitor de pe Olt reține sticlele PET, dar malurile rămân expuse gunoaielor
11 septembrie 2025
17:50
Bărbatul de 82 de ani, dat dispărut, găsit în mai puțin de o oră după emiterea mesajului... Covasna Media
Bărbatul de 82 de ani, dat dispărut, găsit în mai puțin de o oră după emiterea mesajului...
16:40
Un bărbat de 28 de ani din județul Covasna, arestat pentru agresiune sexuală asupra unei minore Covasna Media
Un bărbat de 28 de ani din județul Covasna, arestat pentru agresiune sexuală asupra unei minore
13:50
Pe 15 septembrie încep nominalizările pentru a doua ediţie Best of Sepsi Covasna Media
Pe 15 septembrie încep nominalizările pentru a doua ediţie Best of Sepsi
13:40
Ziua Pompierilor, celebrată în județul Covasna prin evenimente în trei orașe Covasna Media
Ziua Pompierilor, celebrată în județul Covasna prin evenimente în trei orașe
13:30
O femeie de 83 de ani din Târgu Secuiesc a ajuns pe patul de spital după ce un minor a încercat... Covasna Media
O femeie de 83 de ani din Târgu Secuiesc a ajuns pe patul de spital după ce un minor a încercat...
11:20
RO-ALERT: un bărbat de 82 de ani, din Turia, a dispărut Covasna Media
RO-ALERT: un bărbat de 82 de ani, din Turia, a dispărut
07:10
Proiecție de film în aer liber la Sfântu Gheorghe: „Radu, ești OK?!” Covasna Media
Proiecție de film în aer liber la Sfântu Gheorghe: „Radu, ești OK?!”
07:00
Plimbări pe două roți pentru persoane cu dizabilități: Ziua cea mai frumoasă 2025 Covasna Media
Plimbări pe două roți pentru persoane cu dizabilități: Ziua cea mai frumoasă 2025
06:50
Sfântu Gheorghe găzduiește cea de-a cincea ediție a Eva FilmMakers Fest Covasna Media
Sfântu Gheorghe găzduiește cea de-a cincea ediție a Eva FilmMakers Fest
06:50
IPJ Covasna: acțiuni de control în Brețcu și Sânzieni – amenzi de peste 20.000 de lei într-o singură zi Covasna Media
IPJ Covasna: acțiuni de control în Brețcu și Sânzieni – amenzi de peste 20.000 de lei într-o singură zi
06:40
Horoscop joi, 11 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop joi, 11 septembrie 2025
10 septembrie 2025
17:50
Tânăr prins beat și fără permis la volanul unei mașini luate fără permisiune, în Belin Covasna Media
Tânăr prins beat și fără permis la volanul unei mașini luate fără permisiune, în Belin
17:50
Sita Buzăului: tânăr prins la volan fără permis Covasna Media
Sita Buzăului: tânăr prins la volan fără permis
17:40
Șofer cu alcoolemie de peste 1 la mie, depistat în trafic, în Brețcu Covasna Media
Șofer cu alcoolemie de peste 1 la mie, depistat în trafic, în Brețcu
15:40
Accident pe DN13E, în zona Câmpul Benedek: motociclist de 48 de ani transportat la spital Covasna Media
Accident pe DN13E, în zona Câmpul Benedek: motociclist de 48 de ani transportat la spital
15:30
Bărbat din Barcani, reținut pentru că a prezentat polițiștilor un permis de conducere fals Covasna Media
Bărbat din Barcani, reținut pentru că a prezentat polițiștilor un permis de conducere fals
15:30
Întorsura Buzăului: tânăr de 23 de ani arestat preventiv pentru furt Covasna Media
Întorsura Buzăului: tânăr de 23 de ani arestat preventiv pentru furt
15:20
Tânăr de 17 ani prins și arestat pentru tâlhărie, în Sânzieni Covasna Media
Tânăr de 17 ani prins și arestat pentru tâlhărie, în Sânzieni
14:00
Atenție la înșelătorii: e-mailuri false „de la ANAF” Covasna Media
Atenție la înșelătorii: e-mailuri false „de la ANAF”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.