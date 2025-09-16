Nicuşor Dan, despre rata inflaţiei: „Oamenii vor cumpăra cu 10% mai puţin. Nu prea avem alternativă”

10:20

Președintele Nicușor Dan a recunoscut luni seara că ar fi abordat diferit unele dintre măsurile adoptate de Guvern, însă a subliniat că membrii coaliției de guvernare au reușit să ajungă la un consens. „Avem o coaliţie care a trecut nişte pachete de măsuri. Bineînţeles că sunt oameni care vorbesc unii împotriva altora, dar, una peste […] Articolul Nicușor Dan: Unele pachete de măsuri se puteau face altfel. Deja sunt foarte multe dispute apare prima dată în PS News.