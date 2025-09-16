Nicuşor Dan, despre rata inflaţiei: „Oamenii vor cumpăra cu 10% mai puţin. Nu prea avem alternativă”
PSNews.ro, 16 septembrie 2025 11:50
Nicuşor Dan a fost invitat aseară în platoul Antena 3 CNN. Preşedintele a explicat de ce l-a chemat în ţară pe ambasadorul României din Mexic, dar şi cum vede viitorul României. De asemenea, a atins şi subiecte controversate cum ar fi rata inflaţiei sau alegerile din Republica Moldova. Nicuşor Dan a vorbit despre unul dintre […] Articolul Nicuşor Dan, despre rata inflaţiei: „Oamenii vor cumpăra cu 10% mai puţin. Nu prea avem alternativă” apare prima dată în PS News.
Acum 5 minute
12:30
Continuă disputele în coaliție în legătură cu plafonarea prețurilor. PSD spune că are planul B # PSNews.ro
Marius Budăi: Le cer celor de la PNL şi USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească preţurile la alimente şi ce înţelegere au cu marii retaileri / PSD are planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea la alimentele de bază PSD are planul B dacă premierul Ilie Bolojan nu va […] Articolul Continuă disputele în coaliție în legătură cu plafonarea prețurilor. PSD spune că are planul B apare prima dată în PS News.
12:30
Georgescu, Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Dosarul este unul stufos din care pe lângă acuzațiile formulate, reies și metodele prin care liderul mercenarilor recruta mercenari pentru operațiunile din Congo. Horațiu Potra, figură cheie a dosarului, al cărui nume apare de peste 840 […] Articolul Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
12:20
Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra 20 – 35 milioane de dolari: „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin şi eu!” # PSNews.ro
Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra sprijin financiar de 20 – 35 milioane de dolari Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra sprijin financiar de 20–35 milioane de dolari de la Frank Timiş, promiţând redeschiderea minelor din România. Călin Georgescu şi alte 21 de persoane au fost trimişi în judecată pentru tentativă de acţiuni […] Articolul Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra 20 – 35 milioane de dolari: „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin şi eu!” apare prima dată în PS News.
12:20
Procurorul general: România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, la alegerile din 2024 # PSNews.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, marţi, că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024 şi a adăugat că această campanie s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului. […] Articolul Procurorul general: România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, la alegerile din 2024 apare prima dată în PS News.
12:20
Schimbări importante pentru elevi – Anunț oficial de la Ministrul Educației despre Evaluarea Naţională # PSNews.ro
Evaluările naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate și vor cuprinde itemi de tip PISA, anunță ministrul Educației, Daniel David: „Ele ar trebui să măsoare mai multe competenţe” Evaluările naţionale în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi schimbate, a anunţat, marţi, ministrul Educaţiei, Daniel David, […] Articolul Schimbări importante pentru elevi – Anunț oficial de la Ministrul Educației despre Evaluarea Naţională apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
12:10
Primele cifre după creșterea de taxe a Guvernului: Cheltuielile statului cresc mai mult decât veniturile # PSNews.ro
Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru a publicat pe pagina sa de facebook câteva date referitoare la execuția bugetară a lunii august, prima din care s-au aplicat cotele majorate de TVA și de accize. Potrivit acestora, veniturile la buget au crescut, dar cheltuielile au crescut și mai mult. “În luna august, prima lună cu […] Articolul Primele cifre după creșterea de taxe a Guvernului: Cheltuielile statului cresc mai mult decât veniturile apare prima dată în PS News.
Acum o oră
12:00
Înscrierile pentru noua ediție a Programului gratuit de inițiere în patinaj „Creștem Campioni” sunt deschise începând de astăzi, 16 septembrie, până pe 30 septembrie. Programul se adresează tuturor copiilor cu vârste între 4 şi 12 ani, care au domiciliul sau reşedința în Sectorul 4 şi care nu au mai participat, anterior, la nicio ediție a […] Articolul Programul „Creştem Campioni” continuă în această toamnă apare prima dată în PS News.
12:00
VIDEO Pîrvulescu, puternic semnal de alarmă: Guvernul vrea să preia controlul justiției, iar societatea civilă tace # PSNews.ro
Politologul Cristian Pîrvulescu a lansat luni, la emisiunea Puterea Știrilor, un avertisment dur privind pachetul legislativ promovat de Guvern, pe care îl consideră un atac direct la adresa statului de drept și a independenței justiției. „Numai naivii își pot imagina că această lege, care a trecut și prin asumarea răspundării guvernamentale, vizează reducerea pensiilor sau […] Articolul VIDEO Pîrvulescu, puternic semnal de alarmă: Guvernul vrea să preia controlul justiției, iar societatea civilă tace apare prima dată în PS News.
11:50
Actorul Victor Rebengiuc renunță la rolul Andre din spectacolul “Tatăl” Este ultimul rol din cariera sa de 70 de ani. Victor Rebengiuc a anunțat că își ia “adio” de la personajul Andre din piesa “Tatăl”. În iunie 2022, Victor Rebengiuc (92 de ani) anunța că rolul din “Tatăl” va fi ultimul din cariera sa. Trupul […] Articolul Victor Rebengiuc se retrage apare prima dată în PS News.
11:50
Acum 2 ore
11:30
Călin Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu mercenarii lor, trimiși în judecată pentru tentativă la lovitură de stat # PSNews.ro
Un dosar extrem de sensibil pentru securitatea națională a României a ajuns în atenția publicului. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și 21 de persoane asociate lui, printre care și Horațiu Potra, au fost trimiși în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. Ancheta ridică semne de […] Articolul Călin Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu mercenarii lor, trimiși în judecată pentru tentativă la lovitură de stat apare prima dată în PS News.
11:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România discută cu Ucraina despre dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone. Oficialul spune că o astfel de colaborare ar putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă și ar consolida industria națională de apărare. „Astăzi am avut o videoconferință cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, și […] Articolul România ar putea colabora cu Ucraina pentru producția de drone apare prima dată în PS News.
11:20
SONDAJ Mai mult de jumătate dintre români declară că nu sunt mulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan # PSNews.ro
Mai mult de jumătate dintre români declară că nu sunt mulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan în domeniul politicii externe şi nici de activitatea MAE, relevă datele unui sondaj Avangarde. La întrebarea ”Dumneavoastră personal sunteţi mulţumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului Preşedinte Nicuşor Dan?”, 51% dintre […] Articolul SONDAJ Mai mult de jumătate dintre români declară că nu sunt mulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan apare prima dată în PS News.
11:20
Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan anunță că este optimist în privința activității ANAF. În schimb, șeful statului nu i-ar mai vrea în funcție pe actualii șefi ai DNA, Marius Voineag, și al Parchetului, Alex Florența. Nicușor Dan a declarat că nu este mulțumit de evaziunea fiscală, e vorba de informatizarea ANAF și în urma informatizării, reușirea de controale […] Articolul Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi apare prima dată în PS News.
10:50
Profesorul universitar dr. Valentin Stan a avut un discurs critic la adresa coaliției de guvernare, acuzând membrii ei de nerespectarea Constituției României, prin includerea în coaliție a unui partid a cărui conducător nu este cetățean român. La emisiunea Marius Tucă Show, transmisă live de Gândul, dr. Valentin Stan a pus la îndoială legitimitatea membrilor coaliției de […] Articolul Valentin Stan: În baza legii partidelor politice, conducerea USR este ilegală apare prima dată în PS News.
10:50
Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan a declarat despre viitoarea sa vizita în SUA că ar putea avea loc la începutul anului viitor. Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari, a mai spus președintele. „Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. Vizita […] Articolul Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când apare prima dată în PS News.
10:40
În plină austeritate, Bolojan își mai angajează un cosilier: Victor Giosan, fost sfătuitor și pentru Cioloș # PSNews.ro
Ilie Bolojan a semnat decretul. Fostul consilier al lui Dacian Cioloş, Victor Giosan, revine în Guvern. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată deja luni în Monitorul Oficial al României. Victor Giosan a fost numit în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost […] Articolul În plină austeritate, Bolojan își mai angajează un cosilier: Victor Giosan, fost sfătuitor și pentru Cioloș apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
10:30
Cum a reușit Bulgaria să îndeplinească visul României: Diaspora se întoarce acasă şi stabilește recorduri # PSNews.ro
Bulgaria se confruntă cu o creștere atât a numărului de bulgari care se întorc să muncească în țara lor, cât și a numărului de lucrători străini care merg să se angajeze acolo, stabilind noi recorduri în ceea ce privește mișcarea forței de muncă, potrivit novinite.com. Georgi Parvanov, expert în Resurse Umane, a declarat pentru Bloomberg […] Articolul Cum a reușit Bulgaria să îndeplinească visul României: Diaspora se întoarce acasă şi stabilește recorduri apare prima dată în PS News.
10:30
Preşedintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-şi consolideze capacităţile de descurajare în urma incursiunii unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, relatează marţi dpa. „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”, a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild şi publicat luni, potrivit Agerpres. […] Articolul Președintele Poloniei avertizează: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război” apare prima dată în PS News.
10:20
Nicușor Dan: Unele pachete de măsuri se puteau face altfel. Deja sunt foarte multe dispute # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a recunoscut luni seara că ar fi abordat diferit unele dintre măsurile adoptate de Guvern, însă a subliniat că membrii coaliției de guvernare au reușit să ajungă la un consens. „Avem o coaliţie care a trecut nişte pachete de măsuri. Bineînţeles că sunt oameni care vorbesc unii împotriva altora, dar, una peste […] Articolul Nicușor Dan: Unele pachete de măsuri se puteau face altfel. Deja sunt foarte multe dispute apare prima dată în PS News.
10:20
Președintele Nicușor Dan a declarat că „nu are voie să se enerveze” pe premierul Ilie Bolojan, după decizia de a majora TVA. El a explicat că politicienii „nu vor fi niciodată complet aliniați” și a subliniat că nu regretă numirea lui Bolojan în funcția de premier, relatează News.ro. Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, luni […] Articolul Nicușor Dan, despre relația cu Ilie Bolojan: „Nu am voie să mă enervez” apare prima dată în PS News.
10:10
Studiu cu rezultate-surpriză: USR, pe primul loc la manipularea algoritmilor Facebook în campania electorală # PSNews.ro
O cercetare realizată de o echipă de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București) arată că USR și AUR au dominat clasamentul manipulării algoritmilor Facebook în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din România din 2024, fiind urmate de PNL și PSD. Studiul a analizat distribuirea postărilor de pe paginile oficiale de Facebook ale principalelor […] Articolul Studiu cu rezultate-surpriză: USR, pe primul loc la manipularea algoritmilor Facebook în campania electorală apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:00
Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, în direct la Puterea Știrilor, marți de la ora 16:00 # PSNews.ro
Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț (PNL) este invitat marți, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, în direct la Puterea Știrilor, marți de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
20:00
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, promovează, luni, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), votul urmând a avea loc în cursul zilei de joi. De asemenea, ţoiu a avut o discuţie cu directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, în cadrul căreia s-a discutat despre Retehnologizarea […] Articolul România candidează pentru conducerea AIEA. Votul va avea loc joi apare prima dată în PS News.
20:00
PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării la alimentele de bază – surse # PSNews.ro
Partidul Social Democrat ia în calcul adoptarea în Parlament a unei măsuri privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază, spun surse politice pentru Gândul. Asta dacă premierul Bolojan nu se răzgândește, între timp. Social-democrații vor face presiune pentru a fi adoptată, totuși, în Guvern decizia de prelungire. Plafonarea ar urma să expire la 1 octombrie. […] Articolul PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării la alimentele de bază – surse apare prima dată în PS News.
20:00
Patronul companiei Fly Lili, cu care zburau mercenarii lui Horațiu Potra, a fost arestat # PSNews.ro
Patronul Fly Lili, Jurgen Faff, a fost reținut de polițiștii Capitalei pentru evaziune fiscală în valoare de 12 milioane lei. Nu ar fi plătit taxele reținute de la salariați. El va fi prezentat în fața judecătorilor cu propunere de arest preventiv. „Cel în cauză a fost reținut, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat […] Articolul Patronul companiei Fly Lili, cu care zburau mercenarii lui Horațiu Potra, a fost arestat apare prima dată în PS News.
19:40
Donald Trump spune că favoritul alegerilor pentru primăria New York este „un mic comunist” # PSNews.ro
Donald Trump a criticat-o luni pe guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, pentru că şi-a anunţat susţinerea la alegerile municipale din New York pentru candidatul de stânga radicală Zohran Mamdani, pe care îl califică drept un „mic comunist”, relatează AFP. Zohran Mamdani, care este un socialist declarat, a primit sprijinul guvernatoarei democrate a […] Articolul Donald Trump spune că favoritul alegerilor pentru primăria New York este „un mic comunist” apare prima dată în PS News.
19:40
Geniul suedez al săriturii cu prăjina Armand Duplantis și-a îmbunătățit luni recordul mondial și a împins limitele sportului său și mai mult, trecând de 6,30 m la a treia încercare, după ce și-a asigurat titlul la Mondialele de atletism de la Tokyo, informează AFP. Atletul în vârstă de 25 de ani și-a îmbunătățit pentru a […] Articolul Nou record mondial: Armand Duplantins a sărit peste ștacheta înălțată la 6,3 metri apare prima dată în PS News.
19:30
Virusul West Nile face ravagii în România! Numărul de cazuri a explodat. Ce recomandă medicii # PSNews.ro
Crește bilanțul românilor infectați cu virusul West Nile! Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că în perioada 2 iunie – 11 septembrie, au fost înregistrate 21 de cazuri de infecţie. Dintre acestea 20 sunt confirmate. Ce recomandă specialiștii pentru a evita infectarea cu virusul West Nile Cele mai multe cazuri au fost înregistrate […] Articolul Virusul West Nile face ravagii în România! Numărul de cazuri a explodat. Ce recomandă medicii apare prima dată în PS News.
19:30
România continuă să înregistreze diferențe semnificative în tarifele la apă și canalizare, în funcție de județ și de operator. Potrivit datelor publicate de ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) și prezentate grafic de news.ro, locuitorii din Ploiești și București se numără printre cei mai avantajați consumatori din țară. România continuă […] Articolul Tarifele la apă și canalizare în România. Care sunt oraşele cu cele mai mici costuri apare prima dată în PS News.
19:20
Directorul din MIPE care a „fugit” la calificare pe Coasta de Azur, demis. Ministrul încă n-a decis ce face cu ceilalţi # PSNews.ro
Directorul din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) care s-a dus în training pe Coasta de Azur a rămas oficial fără serviciu. Ministrul Dragoş Pîslaru i-a semnat demiterea. Nu scapă nici ceilalţi 7 funcţionari care s-au dus pentru cursuri de calificare la mare şi la soare. Corpul de Control e în plină anchetă, iar în funcţie de […] Articolul Directorul din MIPE care a „fugit” la calificare pe Coasta de Azur, demis. Ministrul încă n-a decis ce face cu ceilalţi apare prima dată în PS News.
19:20
Bolojan, neînduplecat în fața sindicaliștilor din administraţie: „Nu mai putem continua ca până acum” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat luni, la întâlnirea pe care a avut-o cu o delegație a protestatarilor din administrația publică, că ”vor mai fi discuții cu sindicatele, dar că nu va renunța la pachetul de reformă”. „A promis că va mai sta la discuții cu sindicatele. „Conflictul colactiv de muncă rămâne deschis. Ne-au spus că […] Articolul Bolojan, neînduplecat în fața sindicaliștilor din administraţie: „Nu mai putem continua ca până acum” apare prima dată în PS News.
19:00
Parlamentare R. Moldova 2025. 10 persoane reținute pentru finanțarea ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor # PSNews.ro
Republica Moldova. Zece persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unor acțiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți. Dosarul vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit CNA, în total au fost efectuate 28 de percheziții la […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025. 10 persoane reținute pentru finanțarea ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor apare prima dată în PS News.
19:00
Polițiștii ar putea să citească mesajele trimise pe WhatsApp. Propunere radicală la nivelul UE # PSNews.ro
Temerile că infracțiunile sunt comise și planificate pe platforme precum WhatsApp au dus la mai multe solicitări din partea autorităților europene de acces la conversații. Ce spun experții despre accesul la conversațiile de pe WhatsApp Poliției ar trebui să i se permită să acceseze anumite mesaje criptate end-to-end pentru a aborda amenințările la adresa securității […] Articolul Polițiștii ar putea să citească mesajele trimise pe WhatsApp. Propunere radicală la nivelul UE apare prima dată în PS News.
18:50
Armata României nu a doborât drona rusească intrat în spațiul nostru, deși are la dispoziție tehnică militară pentru distrugerea aparatelor de zbor. MApN spune că drona nu era ostilă și că nu s-a impus doborârea, deși a stat în spațiul aerian al României aproape o oră. Iată în continuare pe ce se bazează Armata, în […] Articolul Cât ne costă să doborâm o dronă şi ce arme avem în România pentru aşa ceva apare prima dată în PS News.
18:50
Nivelurile tot mai ridicate și diferențele în taxarea țigaretelor au transformat contrabanda cu produse din tutun într-o activitate profitabilă și au creat probleme pentru multe guverne. Niveluri mari de impozitare stimulează contrabanda. Pe măsură ce taxele cresc, consumatorii și furnizorii caută modalități de a evita aceste costuri. Fumătorii preferă să cumpere din țări vecine, unde […] Articolul O politică fiscală ineficientă poate agrava contrabanda cu tutun în UE apare prima dată în PS News.
18:50
Poliţiştii din Constanţa fac cercetări după un incident produs la un colegiu din municipiu, unde un elev în vârstă de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o ceartă. Femeia nu a dorit să îi fie acordate îngrijiri medicale şi a refuzat emiterea unui ordin de protecţie. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie […] Articolul Educaţie 2025. Un elev de 15 şi-a pălmuit profesoara chiar în incinta şcolii apare prima dată în PS News.
18:50
O româncă şi iubitul ei englez, amendaţi şi daţi afară din Veneţia după ce s-au scăldat în apele canalelor # PSNews.ro
O româncă în vârstă de 25 de ani şi un englez, în vârstă de 35 de ani, turişti la Veneţia în Italia şi rezidenţi în Regatul Unit au primit interdicţie să mai intre în oraşul italian după ce s-au scăldat în Canal Grande. Cei doi au primit ordin de expluzare şi o amendă de 900 […] Articolul O româncă şi iubitul ei englez, amendaţi şi daţi afară din Veneţia după ce s-au scăldat în apele canalelor apare prima dată în PS News.
18:40
Aproape 650.000 de români au rămas fără asigurare de sănătate după ce au ieşit de la co-plată # PSNews.ro
Cum stăm la plata asigurărilor de sănătate după implementarea noilor măsuri: aproape 650.000 de oameni au rămas fără asigurare de sănătate, după ce nu mai beneficiază de pe urma soțului, soției sau a copiilor. Primele cifre arată că doar 2% dintre ei și-au achitat contribuția la sănătate, într-o singură lună. Tot în această perioadă şi-au […] Articolul Aproape 650.000 de români au rămas fără asigurare de sănătate după ce au ieşit de la co-plată apare prima dată în PS News.
18:30
Proiect de lege care limitează accesul jurnaliștilor în instituțiile publice. Cine l-a iniţiat # PSNews.ro
Un grup de deputați UDMR, alături de parlamentari aparținând altor minorități naționale, a înregistrat în data de 2 septembrie 2025, la Senat, o inițiativă legislativă cu numărul B354/2025, care vizează limitarea accesului persoanelor — inclusiv reprezentanți ai presei și societății civile — în sediile autorităților administrației publice centrale și locale, atunci când aceștia caută răspunsuri la întrebări […] Articolul Proiect de lege care limitează accesul jurnaliștilor în instituțiile publice. Cine l-a iniţiat apare prima dată în PS News.
18:30
Un turist polonez a povestit cum o vacanță la București s-a transformat într-un coșmar după ce firma de închirieri auto l-a pus să plătească pentru o zgârietură veche, pe care nu o cauzase, iar la final unul dintre angajați i-a scuipat tatăl. Suspiciunile turistului, pe nume Piotr, au apărut chiar înainte să semneze contractul de […] Articolul Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină apare prima dată în PS News.
18:20
Asasinarea lui Charlie Kirk: ADN-ul găsit la locul crimei corespunde cu cel al lui Tyler Robinson # PSNews.ro
ADN-ul găsit la locul crimei lui Charlie Kirk corespunde cu cel al lui Tyler Robinson. Bărbatul, în vârstă de 22 de ani, este principalul suspect în asasinarea influencerului conservator, pe 10 septembrie. Probele prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului crimei corespund cu ADN-ul suspectului aflat în arest, a anunțat luni, directorul FBI, […] Articolul Asasinarea lui Charlie Kirk: ADN-ul găsit la locul crimei corespunde cu cel al lui Tyler Robinson apare prima dată în PS News.
18:10
Daniel David, la moţiunea împotriva sa: Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, la moţiunea împotriva sa, că educaţia este în pericol iar când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate naţională. ”Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism”, a mai spus ministrul. Ministrul a mai spus că nu ar fi […] Articolul Daniel David, la moţiunea împotriva sa: Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism apare prima dată în PS News.
18:10
La 92 de ani, maestrul Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru: „Ajunge” # PSNews.ro
Marele actor Victor Rebengiuc a dezvăluit luni, 15 septembrie, pentru Libertatea că a decis să pună punct meseriei după o carieră de 70 de ani. „M-am retras din cariera mea de teatru. Nu mai joc. Am îmbătrânit, am 70 de ani de când fac meseria asta. Îmi ajunge. Nu mai pot. Vârsta nu mă mai […] Articolul La 92 de ani, maestrul Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru: „Ajunge” apare prima dată în PS News.
18:00
ASF anunță ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor. Care sunt recomandările OCDE în domeniu # PSNews.ro
Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internaţională, susţin reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Potrivit unui comunicat remis Agerpres, ASF a prezentat săptămâna trecută, la Paris, progresele României în alinierea la principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în cadrul grupului de lucru privind asigurările […] Articolul ASF anunță ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor. Care sunt recomandările OCDE în domeniu apare prima dată în PS News.
18:00
Bolojan, la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului Educației: Nu mai puteam continua așa # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat luni contextul financiar care a determinat implementarea măsurilor controversate din educație. Acesta a subliniat că România se confruntă cu un deficit bugetar de 30 de miliarde de euro anual. „Aș vrea să vă duceți aminte că diferența dintre veniturile și cheltuielile statului român într-un an de zile este de 30 […] Articolul Bolojan, la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului Educației: Nu mai puteam continua așa apare prima dată în PS News.
17:50
Datele centralizate după primele șase luni de la intrarea totală a României în spațiul Schengen indică o efervescență pe piața transporturilor și de logistică din țara noastră, dar și existența unor probleme de infrastructură ce trebuie rezolvate rapid. La 31 martie 2024, România a aderat oficial la Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, marcând […] Articolul Bilanț la 6 luni de Schengen: Ce am câștigat, care sunt provocările în transporturi apare prima dată în PS News.
17:40
Asociația Aeroporturilor din România (AAR) are, începând de luni, o nouă conducere, președinte fiind ales Bogdan Mândrescu, director al Companiei Naționale Aeroporturi București, iar prim-vicepreședinte – Sorin Manda, directorul Aeroportului Internațional Craiova. Potrivit lui Sorin Manda, noua conducere a fost aleasă, luni, la Brașov, în cadrul ședinței AAR, care a luat act de demisia lui […] Articolul Asociația Aeroporturilor din România (AAR) are, începând de luni, o nouă conducere apare prima dată în PS News.
17:30
Economistul Andrei Caramitru spune că incidentul cu drona care a ajuns în spațiul României și nu a fost doborâtă de Armată, fiind ulterior escortată în Ucraina, este de un penibil ieșit din comun. Nicușor Dan ne face de rușine, acuză Caramitru care analizează incidentul pe Facebook „Situația cu drona e de un penibil abisal, care ne-a făcut de râs […] Articolul Andrei Caramitru izbucnește în scandalul drona: Nicușor Dan ne face de râs! apare prima dată în PS News.
17:30
Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului Charlie Kirk # PSNews.ro
Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk, după ce o solicitare similară a fost respinsă în Parlamentul European. În Senatul României, la propunerea senatorului AUR Ştefan Geamănu, momentul a fost ținut luni, 15 septembrie. În Camera Deputaților, tot un reprezentant AUR, Gianina Şerban. „Vă propun […] Articolul Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului Charlie Kirk apare prima dată în PS News.
