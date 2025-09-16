Planul dictaturii lui Călin Georgescu. Deturnarea României de la UE și NATO „scrisă” la Moscova
Newsweek.ro, 16 septembrie 2025 13:50
Călin Georgescu și liderul paramilitar Horațiu Potra au fost trimiși în judecată, alături de alte 20...
Acum 5 minute
14:00
O felie importantă din Fondul Proprietatea, pe mâna familiei unui fost demnitar comunist sloven # Newsweek.ro
La cei 83 de ani, Herman Rigelnik este unul dintre mogulii Sloveniei, după ce a fost ministru comuni...
Acum 15 minute
13:50
13:50
Rogobete: România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică, capabilă să producă medicamente # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, la reuniunea informală a miniştrilor Sănătăţii d...
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
13:30
Zelenski îl acuză pe Putin că încearcă „să păcălească Statele Unite” pentru a scăpa de sancțiuni # Newsweek.ro
Volodimir Zelenski îl acuză pe Putin că încearcă „să păcălească Statele Unite” pentru a scăpa de san...
13:10
Metode naturale pentru a te proteja de gripă și răceală. De ce scade imunitate în sezonul rece? # Newsweek.ro
Odată cu venirea sezonului rece, sistemul imunitar devine mai vulnerabil, favorizând apariția răceli...
Acum 2 ore
12:50
Ce trebuie să faci dacă rămâi cu mașina în pană pe autostradă, ca să nu riști un accident grav? # Newsweek.ro
Dacă rămâi cu mașina în pană pe autostradă, trebuie să urmezi cu strictețe procedura specificată în ...
12:30
SONDAJ Ce încredere au românii în NATO, UE sau Franța? Nicușor Dan, peste Trump sau Macron # Newsweek.ro
Un sondaj realizat de Avangarde arată că românii, în ciuda războiului hibrid la turație maximă din p...
12:20
Pensionarii păcăliți la pensie cu mii de lei. Avocatul Poporului: Abuzuri la obținerea adeverințelor # Newsweek.ro
Un raport al Avocatului Poporului arată că au existat abuzuri la obținerea adeverințelor de la mica ...
12:20
O bătrână care mergea cu trenul la Sf. Parascheva a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O bătrână care mergea cu trenul să se închine la moaștele Sfintei Parascheva, la Catedrala Mitropoli...
12:10
Cine înscrie copilul la școală, dacă părinții sunt în proces de divorț? Ministerul clarifică # Newsweek.ro
Cine înscrie copilul la școală, dacă părinții sunt în proces de divorț? Un ordin nou introdus în Reg...
Acum 4 ore
11:40
Pentru Dem Rădulescu luna septembrie a însemnat atât venirea pe lume, cât și trecerea la cele veșnic...
11:40
Producția de mașini în România, aproape de recordul din 2024. 346.800 de unități, în 8 luni # Newsweek.ro
În ciuda crizei generale din industria auto, producția de mașini în România merge aproape strună, în...
11:20
Povestea lui Ross Edgley, primul om care a înotat în jurul Islandei. Peste 1.600 km, în 114 zile # Newsweek.ro
Sportivul de anduranță și aventurierul britanic Ross Edgley a sfidat încă o dată limitele umane înot...
11:00
Călin Georgescu și Potra, trimiși în judecată pentru tentativă la lovitură de stat (SURSE) # Newsweek.ro
Călin Gerogescu, Horațiu Potra și încă 20 de au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt cer...
10:50
10:50
10:30
16 români au murit din cauza Covid-19, în ultima săptămână. Număr mare de cazuri de infectări # Newsweek.ro
Institutul Național de Sănătate Publică a transmis un raport privind evoluția cazurilor de Covid-19 ...
10:20
Cu ce obiecte periculoase vin unii elevi la școală? Jandarmii le-au confiscat și dus la Poliție # Newsweek.ro
Jandarmii au descoperit obiecte periculoase la unii elevi din București. Printre acestea se numără u...
10:20
Orban reînvie „securea războiului” cu Suedia pe tema imigrației. Kristersson:„Răspândește minciuni” # Newsweek.ro
Premierul suedez Ulf Kristersson a reacționat dur la afirmațiile lui Viktor Orban, care a susținut c...
10:10
Un tânăr a pierdut controlul maşinii şi a intrat într-o terasă, în Olt. 8 persoane, rănite # Newsweek.ro
Opt persoane au fost rănite în judeţul Olt, după ce un tânăr de 19 ani a pierdut controlul maşinii ş...
Acum 6 ore
09:50
Apple a lansat iOS 26. Metode noi de a personaliza ecranul. Care iPhone-uri sunt compatibile # Newsweek.ro
iOS 26, împreună cu celelalte noi update-uri ale sistemelor de operare Apple, sunt acum disponibile ...
09:40
Stratul de ozon al Pământului este pe cale să se refacă în totalitate până la mijlocul secolului # Newsweek.ro
Stratul de ozon protector al Pământului este pe cale să se refacă complet până la mijlocul secolului...
09:30
Trump, în război deschis cu presa critică din SUA. Cere 15.000.000.000$ daune de la New York Times # Newsweek.ro
Donald Trump a declanșat „un război” împoriva presei care îl critică, anunțând că va intenta un proc...
09:20
Conform meteorologilor, între 15 septembrie și 13 octombrie 2025, în România se vor resimți temperat...
09:10
Polonia cere NATO instituirea unei zone de NO-fly deasupra ucrainiei. Nicușor Dan: „Mai degrabă nu” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat după ce ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a cer...
08:50
Statele Unite pregătesc o agresiune cu „caracter militar” împotriva Venezuelei, a declarat fără dove...
08:30
Marea Britanie transmite Rusiei:„Suntem uniți cu Polonia, România”. Trimite avioane Typhoon # Newsweek.ro
Londra l-a convoacă pe emisarul rus în urma unei „încălcări fără precedent” a spațiului aerian NATO,...
08:30
Multe dulciuri conțin ingrediente ultraprocesate. Cele naturale au fost înlocuite cu chimicale # Newsweek.ro
Multe dulciuri conțin ingrediente ultraprocesate. La ce trebuie să fim atenți când le cumpărăm deoar...
08:20
Nicușor Dan despre alegerile din R. Moldova: M-am angajat să sprijin atât cât pot această ţară # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova, că ...
08:10
Acord de militarde de lire, semnat de Trump în vizita la Londra. Se va lansa o epocă de aur nucleară # Newsweek.ro
Statele Unite şi Regatul Unit urmează să semneze săptămâna aceasta o serie de acorduri de miliarde d...
Acum 8 ore
08:00
Taxe mai mari pe pensie în Austria. Diferența față de România: unde se plătește și mai mult # Newsweek.ro
Pensionarii din Austria se confruntă cu o reducere a veniturilor nete, după ce guvernul a decis majo...
07:50
Inteligența artificială, noul coșmar al șoferilor. Ce noi abateri vor „vedea” radarele și camerele? # Newsweek.ro
Soft-urile bazate Inteligență Artificială (AI) vor deveni noul coșmar al șoferilor. Specialiștii luc...
07:40
Codruța Kovesi a coordonat destructurarea unei rețele care a păgubit UE cu 350 de milioane de euro # Newsweek.ro
Parchetul European (EPPO) a anunțat că peste 2.400 de containere maritime au fost confiscate în port...
07:30
Salariul unui șofer de camion ajunge la 3.000€. Cum te poți angaja, chiar dacă ești începător? # Newsweek.ro
Salariul unui șofer de camion ajunge la 3.000€. Mulți angajatori recrutează inclusiv șoferi începăto...
07:20
Horoscop 17 septembrie. Luna în Leu le aduce Berbecilor noroc în dragoste. Scorpionii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 17 septembrie. Luna în Leu le aduce Berbecilor noroc în dragoste. Scorpionii impresionează....
07:10
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă # Newsweek.ro
Pensionarii au posibilitatea de a primi pensii mărite, potrivit unui proiect de lege depus în Parlam...
Acum 24 ore
22:20
Nicuşor Dan, despre dronele Rusiei: "Suntem în siguranță. Suntem în NATO, colaborăm cu partenerii" # Newsweek.ro
Nicuşor Dan spune, despre dronele Rusiei, căzute în spaţiul NATO, în Polonia, că "suntem în siguranț...
22:20
Polonia a doborât o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. S-au făcut arestări # Newsweek.ro
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșo...
22:10
Trump accelerează exploatarea mineralelor rare promise de Zelenski. A numit Rusia „stat agresor” # Newsweek.ro
Trump a trimis o delegație să inspecteze potențiale situri miniere ucrainene a căror exploatare revi...
22:00
Nicuşor Dan arată că faptul că avem o rată a inflației care se va duce spre 10% înseamnă că oamenii ...
21:40
Comună din Iași cu doar 127 de copii, trecută în statisticile naționale cu 9 săli de gimnastică # Newsweek.ro
Miracol? O comună din Iași cu doar 127 de copii este trecută în statisticile naționale cu nouă săli ...
21:10
Iașul văzut de sus: 11 penthouse-uri de vânzare în oraș, între panorame şi terase uriașe # Newsweek.ro
Iașul văzut de sus: 11 penthouse-uri de vânzare în oraș, între panorame, terase uriașe și prețuri de...
20:50
VIDEO Polonia a aprobat trupe străine pe teritoriul său. Franța vine cu Rafale cu rachete nucleare # Newsweek.ro
Președintele Karol Nawrocki a autorizat desfășurarea forțelor NATO în Polonia, ca parte a răspunsulu...
20:50
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, la o întâlnire cu reprezentanţii Ford Otosan, că "economia R...
20:30
Ambasadorul României în Mexic şi alte state centramericane Marius Lazurcă, vehiculat la şefia SIE, a...
20:00
Cât de periculoasă este mușcătura de om? Un bărbat care s-a luptat cu un hoț, gata să-și piardă mâna # Newsweek.ro
Mușcătura unui om poate fi mai periculoasă decât a unui câine sau pisici, spun medicii. A descoperit...
19:40
Cele mai fanteziste sicrie din lume. Prețul: de la 700 $. De ce sunt realizate în asemenea forme? # Newsweek.ro
Cele mai fanteziste sicrie din lume au un preț care începe de la 700 de dolari și urcă în funcție de...
19:20
VIDEO Rusia lansează rachete Iskander-M, la 35 kilometri de Polonia. Militari SUA, în Belarus # Newsweek.ro
Rusia a pregătit lansarea rachetelor balistice ale complexului de rachete Iskander-M în regiunea Kal...
19:00
Angajaţii Crematoriului din Novosibirsk au participat la singura competiţie unde mai are voie Rusia # Newsweek.ro
Angajaţii Crematoriului din Novosibirsk au participat la singura cupă mondială unde mai are încă voi...
