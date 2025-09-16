Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”

16:30

Bela Bartha, cel mai bun jucător al României din meciul cu Olanda, pierdut de tricolori cu 0-3 la seturi, a oferit prima reacţie după înfrângerea care a eliminat România de la Campionatul Mondial de volei din Filipine. Bartha, cel mai bun marcator al României, cu 14 puncte, este de părere că tricolorii au făcut un […]