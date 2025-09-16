Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Antena Sport, 16 septembrie 2025 13:50
Gabi Tamaş şi Dan Alexa au avut parte de noi peripeţii în Asia Express. În căutarea unei maşini care să-i ducă spre un anumit oraş din Filipine, cei doi foşti fotbalişti au ajuns în cea de poliţie. În etapa a doua din "Drumul Eroilor", Dan Alexa şi Gabi Tamaş au ajuns pe locul al treilea, […]
• • •
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:30
Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce – Alanyaspor! Motivul pentru care va sta în tribune, după debutul în Turcia # Antena Sport
Ianis Hagi s-a transferat la Alanyaspor, echipă pentru care a şi debutat deja. Sâmbătă, internaţionalul român a jucat 25 de minute în partida de pe terenul lui Konyaspor, câştigată de echipa sa cu 2-1. Pentru Alanyaspor urmează meciul cu Fenerbahce, dar Ianis Hagi va fi nevoit să stea în tribune la meciul contra viitoarei adversare […]
Acum 2 ore
13:00
Formula 1 şi FIA au anunţat unde se vor disputa cele şase curse de sprint din 2026. Trei dintre aceste locaţii vor organiza în premieră astfel de curse. Shanghai şi Miami sunt circuitele care vor ajunge în 2026 la al treilea an consecutiv în care organizează sprint, în timp ce la Silverstone, cursa de sprint […]
13:00
Veste bună pentru FCSB, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat când revine Adrian Şut # Antena Sport
FCSB a primit o veste bună, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat că Adrian Şut se pregăteşte să revină pe teren, după accidentarea suferită la echipa naţională. Mijlocaşul campioanei a fost trimis în teren de Mircea Lucescu în minutul 80 al partidei cu Cipru. El a rezistat pe teren doar cinci minute, fiind ulterior […]
12:50
Probleme uriaşe la PSG, înainte de debutul în Champions League. Luis Enrique are infirmeria plină # Antena Sport
PSG începe noua ediţie a Ligii Campionilor la fotbal cu mândria de a fi deţinătoarea trofeului, miercuri seara pe Parc des Princes, împotriva italienilor de la Atlanta Bergamo, dar şi cu frustrarea şi preocuparea generate de multiplele accidentări din lotul său. Ca şi cum accidentările suferite în timpul pauzei internaţionale de atacantul Ousmane Dembele, favorit […]
12:20
Jaqueline Cristian – Emma Răducanu LIVE SCORE (12:25), la Seul. Sorana Cîrstea începe după ora 14:00 # Antena Sport
Jaqueline Cristian (41 WTA) şi Emma Răducanu (33 WTA) se vor întâlni în primul tur de la Seul. Ambele jucătoare se află la primul turneu după participarea de la US Open. La New York, ambele jucătoare au fost învinse în turul al treilea. Jaqueline Cristian a fost învinsă la capătul unui meci echilibrat de Amanda […]
12:20
Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” # Antena Sport
Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să antreneze din nou în Liga 1. Antrenorul de 54 de ani a dezvăluit că a ajuns la o înţelegere cu Yunnan Yukun, formaţie din prima ligă din China. Marius Şumudică a transmis că îi va prelua pe chinezi din ianuarie, urmând să […]
Acum 4 ore
12:00
Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: “Sunt buni cu echipe medii spre slabe” # Antena Sport
Adrian Mutu i-a spulberat lui Dinamo visul suprem, acela de a câştiga campionatul. "Briliantul" a declarat că echipa lui Zeljko Kopic nu are forţa necesară pentru a cuceri primul titlu în Liga 1 după o pauză de 19 ani. Adrian Mutu a mai punctat faptul că Dinamo prestează un joc excelent în partidele în care […]
12:00
Ultimatum pentru Ruben Amorim, după startul dezastruos de sezon al lui Manchester United: “Să câştige rapid” # Antena Sport
Înfrângerea suferită duminică de Manchester United în faţa echipei Manchester City, scor 3-0, accentuează presiunea asupra antrenorului Ruben Amorim. O înfrângere la care au asistat Sir Jim Ratcliffe, acţionar minoritar, Omar Berrada, director general, şi Jason Wilcox, director sportiv. Ultimatum pentru Ruben Amorim, după startul dezastruos de sezon al lui Manchester United De la numirea […]
11:20
Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax # Antena Sport
Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter a fost decis, după două înfrângeri suferite în primele trei etape din Serie A. Fabrizio Romano a făcut anunţul privind situaţia antrenorului român de pe banca nerazzurrilor. Conform jurnalistului italian, şefii lui Inter nu iau în calcul să-l demită pe Cristi Chivu. Aceştia îi oferă încredere totală […]
11:00
“N-avem noi bani pentru ei”. Gică Hagi, reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game # Antena Sport
Gică Hagi a oferit o reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game. "Regele" a făcut echipă cu mai mulţi foşti jucători de top, printre care Hristo Stoichkov, Alessandro Del Piero sau Kaka. Gică Hagi a fost trimis în teren în minutul 64 şi s-a făcut imediat remarcat. El a executat o lovitură […]
10:50
Mircea Lucescu a ajuns la sediul FRF, pentru o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu: “Dacă vor să mă înlocuiască…” # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, a ajuns la sediul FRF, acolo unde va avea o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal. După meciurile cu Canada şi Cipru i s-a cerut demisia lui Mircea Lucescu de pe banca naţionalei României. Selecţionerul şi preşedintele FRF au mai avut o şedinţă imediat după meciul […]
10:10
Schimbare importantă în UEFA Champions League! Noua regulă intră în vigoare din acest sezon # Antena Sport
UEFA Champions League revine marţi seară, cu faza principală. Este al doilea an la rând în care cea mai importantă competiţie inter-cluburi a Europei se desfăşoară cu noul format, de 36 de echipe. La fel ca anul trecut, fiecare echipă va disputa opt meciuri, patru pe teren propriu şi patru în deplasare. Nu mai există […]
10:10
Motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei, de la CFR Cluj: “Când opreşte trenul, trebuie să urci în el” # Antena Sport
Cristi Balaj a dezvăluit motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei în vară, de la CFR Cluj. Atacantul român de 23 de ani a fost curtat de mai multe formaţii puternice din Europa, însă în cele din urmă a continua sub comanda lui Andrea Mandorlini. Valencia, Nice şi Rennes au fost printre […]
Acum 6 ore
09:50
SuperFAZE, Ep. 3: Ioan Andone, despre egalul României cu Argentina lui Maradona şi Generaţia de Aur # Antena Sport
• Nu rata un noi episod din SuperFAZE, în fiecare luni seara, după Asia Express, la Antena 1! • Antena 1 transmite în exclusivitate FIFA World Cup 2026 și 2030 în România! Ioan Andone este invitatul lui Dan Pavel și Florin Răducioiu la Antena 1, într-o ediție plină de povești și emoții a emisiunii SuperFAZE. […]
09:40
Marius Şumudică, reacţie fermă despre şansele FCSB-ului la play-off: “La cum a jucat la Miercurea Ciuc…” # Antena Sport
Marius Şumudică a oferit o reacţie fermă despre şansele FCSB-ului de a prinde play-off-ul, în acest sezon de Liga 1. Campioana are doar şapte puncte, după nouă runde disputate, având şapte meciuri consecutive fără succes în campionat. În ultima etapă, roş-albaştrii au remizat cu Csikszereda, scor 1-1. "Şumi" este de părere că fie FCSB, fie […]
09:10
Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui # Antena Sport
David Popovici a avut încă un mare motiv de bucurie, în ziua în care împlinit 21 de ani. Campionul român a sărbătorit şi cinci ani de relaţie cu iubita lui. David Popovici şi Taisia Niţuleasa, partenera lui, s-au fotografiat împreună pe 15 septembrie, ziua în care David Popovici a împlinit 21 de ani (vezi galeria […]
09:10
Paul Papp, semne obsecene către fanii lui Dinamo: “Nu le cer scuze. M-au înjurat tot meciul” # Antena Sport
Paul Papp, fundaşul celor de la Petrolul Ploieşti, a avut viaţă grea în timpul meciului cu Dinamo. Pe lângă faptul că echipa lui Zeljko Kopic s-a impus cu 3-0 în meciul de pe Ilie Oană, veteranul de 35 de ani nu a fost menajat de către galeria lui Dinamo. Paul Papp le-a arătat semne obscene […]
09:00
“Nimic nu e întâmplător”. Cum a descris-o Florin Prunea pe Dinamo, după ce “câinii” au revenit pe podiumul Ligii 1 # Antena Sport
Florin Prunea a tras concluziile, după ce Dinamo a învins-o categoric pe Petrolul, scor 3-0, şi a revenit pe podiumul Ligii 1. Fostul internaţional s-a declarat încântat de jocul prestat de formaţia lui Zeljko Kopic. Cătălin Cîrjan, Danny Armstrong şi Maxime Sivis au marcat în victoria lui Dinamo de pe arena "Ilie Oană" din Ploieşti. […]
08:40
“Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica a făcut un anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB. Oficialul campioanei a oferit declaraţii, după remiza obţinută de campioană pe terenul celor de la Csikszereda, scor 1-1, în etapa a noua a Ligii 1. După ce Gigi Becali a anunţat că va scoate de pe liste mai mulţi […]
08:40
Andrei Nicolescu, în extaz după Petrolul – Dinamo 0-3: “Un joc extraordinar”. Ce mesaj a avut pentru suporteri # Antena Sport
Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, a fost extrem de încântat după victoria obţinută de "câini" pe Ilie Oană. Echipa lui Zeljko Kopic s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti şi a revenit pe podiumul Ligii 1. Nicolescu este bucuros că Dinamo a arătat un joc foarte bun din punct […]
Acum 24 ore
00:30
Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă, după 3-0 cu Petrolul: „Va trebui să înțelegem” # Antena Sport
Petrolul Ploiești a continuat luni sezon de coșmar și a suferit un nou eșec, de această dată în fața celor de la Dinamo. Prahovenii au avut câteva șanse importante de a marca în acest joc, însă niciuna nu a fost fructificată. Pentru Dinamo a fost a cincea victorie din acest sezon, iar gruparea antrenată de […]
00:30
Liviu Ciobotariu îşi decide la noapte viitorul, după Petrolul – Dinamo 0-3: “Răbdarea nu e aliatul meu” # Antena Sport
Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la Petrolul Ploieşti, îşi va decide viitorul în această noapte, după umilinţa trăită de "lupii galbeni" pe teren propriu. Dinamo s-a impus cu 3-0 pe Ilie Oană şi a revenit pe podiumul din Liga 1. După fluierul final, fanii celor de la Petrolul i-au cerut demisia lui Ciobotariu. Acesta a […]
15 septembrie 2025
23:30
Alexandru Musi a anunţat obiectivul lui Dinamo, după 3-0 cu Petrolul: “Cu siguranţă ne putem bate la titlu” # Antena Sport
Alexandru Musi este convins că Dinamo se poate bate la titlu sezonul acesta. "Câinii" au câştigat fără drept de apel meciul de pe Ilie Oană cu Petrolul, scor 3-0, şi au revenit pe podium în Liga 1. După meci, Alexandru Musi a declarat că jucătorii de la Dinamo sunt ca o familie şi că echipa […]
23:30
Cătălin Cîrjan, în culmea fericirii după ce a marcat cu Petrolul: „Muncesc foarte mult în fiecare zi” # Antena Sport
Dinamo București a obținut luni a cincea victorie din acest sezon. Formația antrenată de Zeljko Kopic s-a impus în deplasare pe terenul Petrolului, în ultimul meci al etapei a 9-a din Liga 1. Cătălin Cîrjan a avut iarăși o evoluție strălucitoare, fiind cel care a deblocat partida, cu un gol marcat în prima repriză. Acesta […]
22:50
Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la Csikszereda – FCSB: “Gigi Becali nu a spus un lucru” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a venit cu lămuriri după remiza înregistrată de campioana României la Miercurea Ciuc, pe terenul lui Csikzereda, scor 1-1. Patronul roş-albaştrilor a fost criticat pentru schimbările fîcute, dar Mihai Stoica a explicat că, în cazul lui Ionuţ Cercel, nu oficialii au decis să îl schimbe. Mihai […]
22:40
The post Jurnal Antena Sport | Cei mici le-au ridicat moralul jucătorilor de la FCSB appeared first on Antena Sport.
22:10
A crescut tensiunea pe ”Ilie Oană”! Un oficial al „găzarilor”, eliminat direct după ce a sărit la arbitru # Antena Sport
Petrolul Ploiești – Dinamo București este duelul care închide etapa cu numărul 9 din Liga 1. Disputa de pe "Ilie Oană" a fost lipsită de ocazii importante, cel puțin în prima parte, însă „câinii" tot au intrat în avantaj la pauză, grație golului marcat de Cătălin Cîrjan. Tensiunea de la marginea terenului a atins cote […]
22:00
Costel Gâlcă trece prin momente dificile. Antrenorul celor de la Rapid şi-a pierdut fratele. Anunţul a fost făcut de clubul din Giuleşti în cursul serii de luni. Până în acest moment, Rapid nu a oferit detalii legate de decesul fratelui lui Costel Gâlcă. Fratele lui Costel Gâlcă a murit „Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt […]
21:50
Un fost campion din tenis, cuvinte uriaşe pentru Carlos Alcaraz: “Este un miracol! Suntem foarte norocoşi” # Antena Sport
Spaniolul Carlos Alcaraz este un dar pentru tenis, chiar atunci când părea că era de aur a jocului masculin se apropia de sfârşit, a spus fostul număr doi mondial şi compatriotul său Alex Corretja, conform agenţiei Reuters. Retragerea spaniolului Rafael Nadal, cu 22 de titluri de Mare Şlem în palmares, după încheierea carierei elveţianului Roger […] The post Un fost campion din tenis, cuvinte uriaşe pentru Carlos Alcaraz: “Este un miracol! Suntem foarte norocoşi” appeared first on Antena Sport.
21:50
FCSB traversează o perioadă de criză, având un singur succes până acum în cele nouă etape disputate în Liga 1. Remiza de pe terenul celor de la Csikszereda i-a demoralizat și mai mult pe jucătorii lui Elias Charalambous, care nu par să găsească o ieșire din această situație. După ce a avut un mesaj agresiv […] The post Mihai Stoica a făcut haz de necaz, după remiza cu Csikszereda: „Ne scapă de baraj” appeared first on Antena Sport.
21:40
Jurnal Antena Sport | Baiaram a jucat şah contra unui campion mondial pe Ion Oblemenco # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Baiaram a jucat şah contra unui campion mondial pe Ion Oblemenco appeared first on Antena Sport.
20:50
Fără club de la plecarea sa de la Lille în vară, Samuel Umtiti a anunţat, luni, pe contul său de Instagram, că se retrage din activitate la vârsta de 31 de ani. Campionul mondial din 2018, format la OL, a jucat foarte puţin cu Lille (13 meciuri în doi ani) şi a fost foarte afectat […] The post Samuel Umtiti s-a retras din fotbal: “Am dat totul cu pasiune şi nu regret nimic” appeared first on Antena Sport.
20:50
Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu Slobozia: „Același scenariu îl văd de când sunt aici” # Antena Sport
Hermannstadt a suferit luni al patrulea eșec din actuala ediție a Ligii 1. Formația sibiană a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Unirea Slobozia, la capătul unui meci pe care gazdele l-au controlat. Contrar cursului jocului, gruparea antrenată de Andrei Prepeliță a reușit să lovească de două ori și să închidă meciul. […] The post Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu Slobozia: „Același scenariu îl văd de când sunt aici” appeared first on Antena Sport.
20:00
CFR Cluj face mutări pe bandă rulantă, însă rezultatele se lasă așteptate, indiferent că ne referim la cupe europene sau campionatul intern. Formația antrenată de Andrea Mandorlini a remizat etapa aceasta pe terenul celor de la Metaloglobus, scor 1-1. După Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani, oficialii clubului din Gruia au realizat transferul unui […] The post CFR Cluj a anunțat un nou transfer, la două zile după remiza cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
20:00
Victor Piţurcă a avut un mesaj clar pentru Mircea Lucescu: “Să îşi vadă de treaba lui” # Antena Sport
Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, îl susţine pe Mircea Lucescu şi este de părere că “Il Luce” ar trebui să continue la echipa naţională. De trei ori selecţioner al României, Piţurcă spune că Mircea Lucescu trebuie să rămână, atrăgând atenţia asupra faptului că tricolorii mai pot ajunge la World Cup 2026 prin intermediul meciurilor […] The post Victor Piţurcă a avut un mesaj clar pentru Mircea Lucescu: “Să îşi vadă de treaba lui” appeared first on Antena Sport.
19:30
“Impardonabil” Dumitru Dragomir l-a criticat pe Gigi Becali şi îl consideră principalul vinovat: “De pe altă planetă” # Antena Sport
Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu l-a menajat pe Gigi Becali, după remiza dintre Csikszereda şi FCSB, scor 1-1. Dragomir este de părere că patronul roş-albaştrilor este principalul vinovat pentru rezultatul campioanei din meciul de la Miercurea Ciuc. Potrivit fostului şef de la LPF, schimbările făcute de FCSB în timpul partidei […] The post “Impardonabil” Dumitru Dragomir l-a criticat pe Gigi Becali şi îl consideră principalul vinovat: “De pe altă planetă” appeared first on Antena Sport.
19:20
Debut cu stângul pentru Florinel Coman în Liga Campionilor! Românul, scos de pe teren într-un meci cu 7 goluri # Antena Sport
Florinel Coman a fost titular luni seară în disputa dintre Al Sharjah și Al-Gharafa, din prima etapă a Ligii Campionilor Asiei. Fotbalistul român nu a avut mari realizări în cele 63 de minute jucate, fiind înlocuit de Alvaro Djalo. A fost abia al doilea meci ca titular pentru internaționalul român, care a trecut prin clipe […] The post Debut cu stângul pentru Florinel Coman în Liga Campionilor! Românul, scos de pe teren într-un meci cu 7 goluri appeared first on Antena Sport.
18:40
Programul complet al Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) # Antena Sport
După un weekend liber, Formula 1 revine cu Marele Premiu al Azerbaidjanului, care va avea loc în perioada 19-21 septembrie, pe circuitul stradal de la Baku. Piloţii vin după cursa de la Monza, acolo unde Max Verstappen s-a impus pentru a treia oară în cariera sa. În Azerbaidjan vom avea parte de un weekend obişnuit, […] The post Programul complet al Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) appeared first on Antena Sport.
18:30
FCSB trece printr-o perioadă de criză, rezultatul de la Csikszereda confirmând momentul prost pe care îl traversează campioana României. Gruparea antrenată de Elias Charalambous s-a chinuit contra nou promovatei și a rămas cu o singură victorie în acest sezon. În următorul meci de campionat, formația roș-albastră va da piept cu FC Botoșani, una dintre revelațiile […] The post Valeriu Iftime i-a pus gând rău FCSB-ului: „Viața mea e să schimb antrenorul” appeared first on Antena Sport.
18:10
Daniel Pancu ştie care este problema FCSB-ului în acest debut de sezon. Campioana României are o singură victorie în primele 9 etape şi nu a putut câştiga nici pe terenul nou-promovatei Csikszereda. Fostul selecţioner al naţionalei U21 este de părere că echipa lui Elias Charalambous suferă din cauza regulii U21, considerând că cei patru tineri […] The post Daniel Pancu a identificat singura problemă de la FCSB: “Nu au cum” appeared first on Antena Sport.
18:00
Daniel Pancu a spus cine este marea surpriză de la Universitatea Craiova: „Pierde foarte greu mingea” # Antena Sport
Universitatea Craiova este de departe cea mai în formă echipă din fotbalul românesc, fiind liderul la zi din Liga 1. Oltenii au impresionat și pe plan european, reușind să se califice în faza principală a UEFA Conference League. Transferurile efectuate de conducerea oltenilor au fost inspirate, lucru scos în evidență și de Daniel Pancu, fostul […] The post Daniel Pancu a spus cine este marea surpriză de la Universitatea Craiova: „Pierde foarte greu mingea” appeared first on Antena Sport.
17:30
Armand Duplantis a stabilit un nou record mondial! Medalie de aur pentru suedez la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Antena Sport
Suedezul Armand „Mondo” Duplantis a câştigat luni, la Tokyo, al treilea titlu consecutiv de campion mondial la săritura cu prăjina, el devenind primul atlet din lume care a sărit 6.30 metri. După ce şi-a asigurat victoria în faţa grecului Emmanouil Karalis (6,00 m) şi a australianului Kurtis Marschall (5,95 m), deţinătorul recordului mondial (6,29 m) […] The post Armand Duplantis a stabilit un nou record mondial! Medalie de aur pentru suedez la Campionatele Mondiale de la Tokyo appeared first on Antena Sport.
17:30
Cele mai tari ştiri ale zilei sunt pe as.ro, de la deciziile luate de Gigi Becali după ce FCSB a ajuns la 7 meciuri fără victorie în Liga 1, la recordul stabilit de Lewa şi Raphinha în Barcelona – Valencia 6-0. AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 septembrie 1. Becali îi […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 septembrie appeared first on Antena Sport.
17:30
Mihai Stoica i-a mustrat pe fanii FCSB-ului, după 1-1 cu Csikszereda: „Cam asta este definiția acestui termen” # Antena Sport
FCSB pare să fie într-o criză fără precedent în Liga 1, după ce a remizat duminică seară pe terenul nou promovatei Csikszereda, scor 1-1. Gigi Becali și-a criticat jucătorii după acest rezultat catastrofal, iar fanii i-au băgat și ei în ședință pe Olaru și coechipierii săi. Mihai Stoica a reacționat a doua zi după semi-eșecul […] The post Mihai Stoica i-a mustrat pe fanii FCSB-ului, după 1-1 cu Csikszereda: „Cam asta este definiția acestui termen” appeared first on Antena Sport.
17:10
Andrei Rațiu nu mai e ce-a fost! Două erori și erou negativ în Spania: „Leneș în replieri, coboară ca la plimbare!” # Antena Sport
Andrei Rațiu traversează un început complicat de sezon, după ce în precedenta stagiune a atras atenția marilor cluburi din Europa. În ultima etapă, românul a fost integralist în eșecul lui Rayo Vallecano la Pamplona, cu Osasuna, scor 0-2. Raul García (min. 15) și Iker Benito (77) au semnat cele două goluri, iar Rayo e pe […] The post Andrei Rațiu nu mai e ce-a fost! Două erori și erou negativ în Spania: „Leneș în replieri, coboară ca la plimbare!” appeared first on Antena Sport.
17:00
Legends Charity Game LIVE TEXT (22:00). Gică Hagi, în echipă cu Stoichkov, Kaka şi Del Pierro. Figo şi Deco, printre adversari # Antena Sport
Gică Hagi participă luni seară la un meci demonstrativ în Portugalia. Legends Charity Game începe la ora 22:00 şi aliniază nume uriaşe din fotbalul mondial. Luis Figo, Deco şi Pepe sunt câteva dintre numele mari ale echipei Portugaliei care vor juca pe Estadio Jose Alvalade. În echipa lumii se află nume uriaşe precum Gică Hagi, […] The post Legends Charity Game LIVE TEXT (22:00). Gică Hagi, în echipă cu Stoichkov, Kaka şi Del Pierro. Figo şi Deco, printre adversari appeared first on Antena Sport.
16:50
Ronaldinho revine în România! Evenimentul la care startul brazilian și-a anunțat participarea # Antena Sport
Ronaldinho își va face din nou apariția în România, după ce a participat în cadrul Sports Festival, la Cluj-Napoca. Fostul mare fotbalist brazilian va fi prezent la Iași, în cadrul evenimentului ”Football World – Ronaldinho&Friends”. Câștigător al Balonului de Aur, Ronaldinho va participa într-un meci demonstrativ care va avea loc pe data de 29 noiembrie, […] The post Ronaldinho revine în România! Evenimentul la care startul brazilian și-a anunțat participarea appeared first on Antena Sport.
16:30
Bela Bartha, după înfrângerea României cu Olanda, de la CM de volei: “Este tristeţe. Experienţa şi-a spus cuvântul” # Antena Sport
Bela Bartha, cel mai bun jucător al României din meciul cu Olanda, pierdut de tricolori cu 0-3 la seturi, a oferit prima reacţie după înfrângerea care a eliminat România de la Campionatul Mondial de volei din Filipine. Bartha, cel mai bun marcator al României, cu 14 puncte, este de părere că tricolorii au făcut un […] The post Bela Bartha, după înfrângerea României cu Olanda, de la CM de volei: “Este tristeţe. Experienţa şi-a spus cuvântul” appeared first on Antena Sport.
16:20
Când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani la CFR Cluj. Anunțul făcut de Cristi Balaj # Antena Sport
CFR Cluj a reușit câteva mutări de marcă în această perioadă de transferuri, Kurt Zouma fiind de departe cel mai răsunător. Ardelenii l-au adus în Gruia și pe Islam Slimani, iar suporterii așteaptă cu nerăbdare debutul celor doi. Cristi Balaj, președintele formației patronate de Neluțu Varga, a oferit informații noi despre cei doi fotbaliști sosiți […] The post Când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani la CFR Cluj. Anunțul făcut de Cristi Balaj appeared first on Antena Sport.
