Nicușor Dan, reacție după raportul Procurorului General: O dovadă consistentă a influențării alegerilor din 2024

19:20

Directorul din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) care s-a dus în training pe Coasta de Azur a rămas oficial fără serviciu. Ministrul Dragoş Pîslaru i-a semnat demiterea. Nu scapă nici ceilalţi 7 funcţionari care s-au dus pentru cursuri de calificare la mare şi la soare. Corpul de Control e în plină anchetă, iar în funcţie de […] Articolul Directorul din MIPE care a „fugit” la calificare pe Coasta de Azur, demis. Ministrul încă n-a decis ce face cu ceilalţi apare prima dată în PS News.