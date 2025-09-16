Nicușor Dan, reacție după raportul Procurorului General: O dovadă consistentă a influențării alegerilor din 2024
PSNews.ro, 16 septembrie 2025 13:50
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat marți pe Facebook, după prezentarea făcută de Procurorul General Alex Florența privind atacurile hibride și campaniile de dezinformare cu origine în Federația Rusă. „Cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale […] Articolul Nicușor Dan, reacție după raportul Procurorului General: O dovadă consistentă a influențării alegerilor din 2024 apare prima dată în PS News.
Acum 10 minute
14:00
Un document oficial al Tesla Group, semnat de CEO-ul Dusan Lichardus și transmis Ministerului Finanțelor, explică motivele pentru care grupul ceh a renunțat la construcția unei fabrici de sisteme de stocare a energiei, la Brăila, decizie anunțată în exclusivitate de Profit.ro. Investiția era estimată la aproape 100 de milioane de euro și ar fi urmat […] Articolul Motivele pentru care Tesla a renunțat la megaproiectul de la Brăila apare prima dată în PS News.
14:00
Ministrul Finanțelor afirmă că ANAF folosește deja inteligența artificială pentru combaterea fraudei # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că ANAF a făcut progrese în relația cu contribuabilii și în digitalizare, folosind deja inteligența artificială pentru combaterea fraudei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că ANAF a început să transmită semnale pozitive în relația contribuabilii și că s-au realizat schimbări pozitive în ceea ce privește digitalizarea instituției. „Trebuie […] Articolul Ministrul Finanțelor afirmă că ANAF folosește deja inteligența artificială pentru combaterea fraudei apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
13:50
Nicușor Dan, reacție după raportul Procurorului General: O dovadă consistentă a influențării alegerilor din 2024 # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat marți pe Facebook, după prezentarea făcută de Procurorul General Alex Florența privind atacurile hibride și campaniile de dezinformare cu origine în Federația Rusă. „Cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale […] Articolul Nicușor Dan, reacție după raportul Procurorului General: O dovadă consistentă a influențării alegerilor din 2024 apare prima dată în PS News.
13:50
Vicepreședintele Parlamentului European atacă dur bâlbâielile statului român după incidentul cu drona # PSNews.ro
Victor Negrescu a criticat comunicarea publică după incidentul cu drona, referindu-se la președintele Nicușor Dan și la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Social-democratul, vicepreședinte al PE susține că subiectul trebuia tratat cu maximă seriozitate și actorii relevanți ai statului român ar trebui să se coordoneze mai bine atunci când fac declarații publice. „Sunt inadvertențe între declarațiile […] Articolul Vicepreședintele Parlamentului European atacă dur bâlbâielile statului român după incidentul cu drona apare prima dată în PS News.
13:50
Vasile Dîncu explică miliardele din SAFE: Ce uși ale fabricilor de armament ni se deschid și care se închid # PSNews.ro
„România și miliardele SAFE: între birocratie, datorii și șansa de a renaște industria de apărare”, un editorial pe care Vasile Dîncu, vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Adunarea Parlamentară a NATO (AP NATO) și fost ministru al Apărării în România îl semnează în exclusivitate pentru DefenseRomania. E vorba de programul european prin care România primește […] Articolul Vasile Dîncu explică miliardele din SAFE: Ce uși ale fabricilor de armament ni se deschid și care se închid apare prima dată în PS News.
13:40
Victor Ponta, fost premier al României, a vorbit despre coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR. Reformele făcute de Guvernul Bolojan prin primele două pachete de măsuri fiscal-bugetare afectează în primul rând populația, care s-a trezit cu TVA-ul mărit, cu impozite mai mari și cu o scădere a nivelului de trai. Fostul premier al României, Victor Ponta, consideră […] Articolul Victor Ponta: Bolojan trebuia să fie ferm. USR e hrăpăreț, TVA-ul a fost o greșeală apare prima dată în PS News.
Acum o oră
13:30
35 de ani. Atât a fost viața singurei rețele de tramvai înființate după Revoluție, municipalitatea orașului respectiv începând zilele trecute desființarea rețelei de tramvai după ce a casat și tramvaiele utilizate. Municipiul Botoșani a început scoaterea liniilor de tramvai de pe Calea Națională, rețeaua de tramvai a acestui oraș fiind înființată la 16 septembrie 1991, […] Articolul A început demontarea singurei rețele de tramvai inaugurate după Revoluție apare prima dată în PS News.
13:20
Doi români au murit în Bulgaria după ce trei mașini înmatriculate în România au fost spulberate de un camion # PSNews.ro
Doi cetățeni români, respectiv șoferul de 39 de ani și pasagera sa în vârstă de 40 de ani, au murit duminică după amiază, după ce trei mașini înmatriculate în România au fost spulberate de un camion, între localitățile Vaglevți și Voneșta Vodă, scrie presa bulgară. În accidentul care a avut loc în Pasul Republica au fost implicate trei mașini […] Articolul Doi români au murit în Bulgaria după ce trei mașini înmatriculate în România au fost spulberate de un camion apare prima dată în PS News.
13:20
Analistul Radu Magdin analizează capcana venitului mediu pe care îl compară cu „o plăcintă care nu se mai mărește” și „duce la jocuri politice cu sumă nulă pentru divizarea ei, iar antreprenorii pierd întotdeauna astfel de jocuri”. „Un spectru bântuie Europa de Est, pe lângă cel al agresiunii Rusiei în Ucraina. Este cel al capcanei […] Articolul Radu Magdin: România Globală – „Rețeaua latină” și rețeta internaționalizării apare prima dată în PS News.
13:20
Lipsa încrederii face necesar ca procedurile de reducere a cheltuielilor să fie cât mai scurte, iar măsurile guvernamentale de reducere a cheltuielilor să fie finalizae cât mai repede, spune fostul ministru al Finanțelor Tanczos Barna, actual senator. El a făcut aceste declarații marți, la conferința NewMoney.Talks – „Barometrul antreprenorilor care construiesc România și Republica Moldova”. […] Articolul Numărul antreprenorilor care spun că vor concedia oameni e în creștere apare prima dată în PS News.
13:10
Cristian Pîrvulescu: Există informații că o echipă de tineri din PSD e pregătită să preia conducerea la Congres # PSNews.ro
Politologul Cristian Pîrvulescu a analizat situația din PSD în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. PS News: Ar putea merge până într-acolo PSD să rupă coaliția pentru că două partide din coaliție ar pune un candidat unic la primăria capitalei? Cristian Pîrvulescu: Nu știu dacă depinde doar de domnul Grindeanu și nu trebuie să uităm că domnul […] Articolul Cristian Pîrvulescu: Există informații că o echipă de tineri din PSD e pregătită să preia conducerea la Congres apare prima dată în PS News.
13:10
Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că nu vor mai fi alte creșteri de taxe și impozite # PSNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marți, că nu mai urmează alte creșteri de taxe și impozite în perioada următoare. Oficialul se declară împotriva majorării TVA în Horeca și spune că România ar fi în dezavantaj dacă acest domeniu ar avea o cotă standard a taxei pe valoare adăugată de 21%. „Din punctul nostru de vedere, […] Articolul Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că nu vor mai fi alte creșteri de taxe și impozite apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
13:00
Soarta hidrocentralei de la Paşcani. Şeful PSD Iaşi, apel de ultimă oră către ministrul Mediului # PSNews.ro
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, îi cere ministrului Mediului, Diana Buzoianu, deblocarea proiectului hidrocentralei de la Paşcani, realizat în proporţie de peste 70 la sută, el recunoscând că statul român nu a reuşit să îl finalizeze în aproape 40 de ani. Deputatul Bogdan Cojocaru susţine că proiectul hidrocentralei de la Paşcani este vital pentru […] Articolul Soarta hidrocentralei de la Paşcani. Şeful PSD Iaşi, apel de ultimă oră către ministrul Mediului apare prima dată în PS News.
13:00
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Procurorii îl văd drept „autor” # PSNews.ro
Călin Georgescu ar fi fost creierul din spatele lui Horațiu Potra și a mercenarilor acestuia, care au fost prinși în decembrie 2024, în urma unui apel la 112, în timp ce veneau înarmați la București pentru a deturna un protest (care nu a mai avut loc) și a genera violențe în Capitală, pe fondul anulării […] Articolul Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Procurorii îl văd drept „autor” apare prima dată în PS News.
13:00
Premierul Ilie Bolojan va merge săptămâna viitoare la Bruxelles pentru a se întâlni cu Ursula von der Leyern. Potrivit unor surse, Ilie Bolojan va merge luni, 22 septembrie, pentru a discuta cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Principalul subiect de discuţie va fi deficitul pe care îl înregistrează România, o temă pe care […] Articolul Ilie Bolojan, întâlnire cu Ursula von der Leyen pe tema deficitului – surse apare prima dată în PS News.
12:50
Armata israeliană a lansat faza principală a ofensivei sale terestre asupra orașului Gaza în noaptea de luni spre marți, a declarat un oficial militar, care a estimat că mii de luptători Hamas se ascund în cel mai mare oraș din enclava palestiniană, informează AFP. Într-o conferință de presă cu jurnaliști străini, oficialul militar israelian a […] Articolul Israelul confirmă lansarea ofensivei terestre asupra orașului Gaza apare prima dată în PS News.
12:50
Descoperire halucinantă a polițiștilor care îl caută pe criminalul Emil Gânj de mai bine de două luni # PSNews.ro
Polițiștii care îl caută pe fugarul Emil Gânj au aflat cum a reușit criminalul din Mureș să reziste în sălbăticie de unul singur. Anchetatorii sunt acum siguri că bărbatul și-a premeditat crima încă din perioada în care era deținut în Penitenciarul Târgu Mureș. Căutat de mai bine de două luni, criminalul Emil Gânj este încă […] Articolul Descoperire halucinantă a polițiștilor care îl caută pe criminalul Emil Gânj de mai bine de două luni apare prima dată în PS News.
12:40
El este elevul care a învins sistemul în instanță: clasa desființată va continua să funcționeze # PSNews.ro
Un precedent important pentru drepturile elevilor din România: Tribunalul Constanța a suspendat decizia Inspectoratului Școlar Județean prin care se desființa o clasă de a IX-a la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu. Ieri, pe 15 septembrie, Tribunalul Constanța a admis acțiunea introdusă de elevul David-Dorinel Surlucianu împotriva Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța. Acesta a […] Articolul El este elevul care a învins sistemul în instanță: clasa desființată va continua să funcționeze apare prima dată în PS News.
12:40
Horațiu Potra face demersuri pentru a obține azil politic în Rusia. Anunțul procurorului general # PSNews.ro
Procurorul general Alex Florența a declarat marți că există indicii potrivit cărora mercenarul Horațiu Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia. Surse apropiate anchetei au declarat pentru G4Media că Potra ar fi contactat ambasada Rusiei din țara în care se află după ce a plecat din România. Horațiu Potra e dat în […] Articolul Horațiu Potra face demersuri pentru a obține azil politic în Rusia. Anunțul procurorului general apare prima dată în PS News.
12:30
Continuă disputele în coaliție în legătură cu plafonarea prețurilor. PSD spune că are planul B # PSNews.ro
Marius Budăi: Le cer celor de la PNL şi USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească preţurile la alimente şi ce înţelegere au cu marii retaileri / PSD are planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea la alimentele de bază PSD are planul B dacă premierul Ilie Bolojan nu va […] Articolul Continuă disputele în coaliție în legătură cu plafonarea prețurilor. PSD spune că are planul B apare prima dată în PS News.
12:30
Georgescu, Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Dosarul este unul stufos din care pe lângă acuzațiile formulate, reies și metodele prin care liderul mercenarilor recruta mercenari pentru operațiunile din Congo. Horațiu Potra, figură cheie a dosarului, al cărui nume apare de peste 840 […] Articolul Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari apare prima dată în PS News.
12:20
Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra 20 – 35 milioane de dolari: „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin şi eu!” # PSNews.ro
Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra sprijin financiar de 20 – 35 milioane de dolari Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra sprijin financiar de 20–35 milioane de dolari de la Frank Timiş, promiţând redeschiderea minelor din România. Călin Georgescu şi alte 21 de persoane au fost trimişi în judecată pentru tentativă de acţiuni […] Articolul Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra 20 – 35 milioane de dolari: „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin şi eu!” apare prima dată în PS News.
12:20
Procurorul general: România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, la alegerile din 2024 # PSNews.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, marţi, că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024 şi a adăugat că această campanie s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului. […] Articolul Procurorul general: România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, la alegerile din 2024 apare prima dată în PS News.
12:20
Schimbări importante pentru elevi – Anunț oficial de la Ministrul Educației despre Evaluarea Naţională # PSNews.ro
Evaluările naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate și vor cuprinde itemi de tip PISA, anunță ministrul Educației, Daniel David: „Ele ar trebui să măsoare mai multe competenţe” Evaluările naţionale în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi schimbate, a anunţat, marţi, ministrul Educaţiei, Daniel David, […] Articolul Schimbări importante pentru elevi – Anunț oficial de la Ministrul Educației despre Evaluarea Naţională apare prima dată în PS News.
12:10
Primele cifre după creșterea de taxe a Guvernului: Cheltuielile statului cresc mai mult decât veniturile # PSNews.ro
Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru a publicat pe pagina sa de facebook câteva date referitoare la execuția bugetară a lunii august, prima din care s-au aplicat cotele majorate de TVA și de accize. Potrivit acestora, veniturile la buget au crescut, dar cheltuielile au crescut și mai mult. “În luna august, prima lună cu […] Articolul Primele cifre după creșterea de taxe a Guvernului: Cheltuielile statului cresc mai mult decât veniturile apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
12:00
Înscrierile pentru noua ediție a Programului gratuit de inițiere în patinaj „Creștem Campioni” sunt deschise începând de astăzi, 16 septembrie, până pe 30 septembrie. Programul se adresează tuturor copiilor cu vârste între 4 şi 12 ani, care au domiciliul sau reşedința în Sectorul 4 şi care nu au mai participat, anterior, la nicio ediție a […] Articolul Programul „Creştem Campioni” continuă în această toamnă apare prima dată în PS News.
12:00
VIDEO Pîrvulescu, puternic semnal de alarmă: Guvernul vrea să preia controlul justiției, iar societatea civilă tace # PSNews.ro
Politologul Cristian Pîrvulescu a lansat luni, la emisiunea Puterea Știrilor, un avertisment dur privind pachetul legislativ promovat de Guvern, pe care îl consideră un atac direct la adresa statului de drept și a independenței justiției. „Numai naivii își pot imagina că această lege, care a trecut și prin asumarea răspundării guvernamentale, vizează reducerea pensiilor sau […] Articolul VIDEO Pîrvulescu, puternic semnal de alarmă: Guvernul vrea să preia controlul justiției, iar societatea civilă tace apare prima dată în PS News.
11:50
Actorul Victor Rebengiuc renunță la rolul Andre din spectacolul “Tatăl” Este ultimul rol din cariera sa de 70 de ani. Victor Rebengiuc a anunțat că își ia “adio” de la personajul Andre din piesa “Tatăl”. În iunie 2022, Victor Rebengiuc (92 de ani) anunța că rolul din “Tatăl” va fi ultimul din cariera sa. Trupul […] Articolul Victor Rebengiuc se retrage apare prima dată în PS News.
11:50
Nicuşor Dan, despre rata inflaţiei: „Oamenii vor cumpăra cu 10% mai puţin. Nu prea avem alternativă” # PSNews.ro
Nicuşor Dan a fost invitat aseară în platoul Antena 3 CNN. Preşedintele a explicat de ce l-a chemat în ţară pe ambasadorul României din Mexic, dar şi cum vede viitorul României. De asemenea, a atins şi subiecte controversate cum ar fi rata inflaţiei sau alegerile din Republica Moldova. Nicuşor Dan a vorbit despre unul dintre […] Articolul Nicuşor Dan, despre rata inflaţiei: „Oamenii vor cumpăra cu 10% mai puţin. Nu prea avem alternativă” apare prima dată în PS News.
11:30
Călin Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu mercenarii lor, trimiși în judecată pentru tentativă la lovitură de stat # PSNews.ro
Un dosar extrem de sensibil pentru securitatea națională a României a ajuns în atenția publicului. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și 21 de persoane asociate lui, printre care și Horațiu Potra, au fost trimiși în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. Ancheta ridică semne de […] Articolul Călin Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu mercenarii lor, trimiși în judecată pentru tentativă la lovitură de stat apare prima dată în PS News.
11:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România discută cu Ucraina despre dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone. Oficialul spune că o astfel de colaborare ar putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă și ar consolida industria națională de apărare. „Astăzi am avut o videoconferință cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, și […] Articolul România ar putea colabora cu Ucraina pentru producția de drone apare prima dată în PS News.
11:20
SONDAJ Mai mult de jumătate dintre români declară că nu sunt mulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan # PSNews.ro
Mai mult de jumătate dintre români declară că nu sunt mulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan în domeniul politicii externe şi nici de activitatea MAE, relevă datele unui sondaj Avangarde. La întrebarea ”Dumneavoastră personal sunteţi mulţumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului Preşedinte Nicuşor Dan?”, 51% dintre […] Articolul SONDAJ Mai mult de jumătate dintre români declară că nu sunt mulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan apare prima dată în PS News.
11:20
Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan anunță că este optimist în privința activității ANAF. În schimb, șeful statului nu i-ar mai vrea în funcție pe actualii șefi ai DNA, Marius Voineag, și al Parchetului, Alex Florența. Nicușor Dan a declarat că nu este mulțumit de evaziunea fiscală, e vorba de informatizarea ANAF și în urma informatizării, reușirea de controale […] Articolul Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi apare prima dată în PS News.
10:50
Profesorul universitar dr. Valentin Stan a avut un discurs critic la adresa coaliției de guvernare, acuzând membrii ei de nerespectarea Constituției României, prin includerea în coaliție a unui partid a cărui conducător nu este cetățean român. La emisiunea Marius Tucă Show, transmisă live de Gândul, dr. Valentin Stan a pus la îndoială legitimitatea membrilor coaliției de […] Articolul Valentin Stan: În baza legii partidelor politice, conducerea USR este ilegală apare prima dată în PS News.
10:50
Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan a declarat despre viitoarea sa vizita în SUA că ar putea avea loc la începutul anului viitor. Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari, a mai spus președintele. „Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. Vizita […] Articolul Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când apare prima dată în PS News.
10:40
În plină austeritate, Bolojan își mai angajează un cosilier: Victor Giosan, fost sfătuitor și pentru Cioloș # PSNews.ro
Ilie Bolojan a semnat decretul. Fostul consilier al lui Dacian Cioloş, Victor Giosan, revine în Guvern. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată deja luni în Monitorul Oficial al României. Victor Giosan a fost numit în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost […] Articolul În plină austeritate, Bolojan își mai angajează un cosilier: Victor Giosan, fost sfătuitor și pentru Cioloș apare prima dată în PS News.
10:30
Cum a reușit Bulgaria să îndeplinească visul României: Diaspora se întoarce acasă şi stabilește recorduri # PSNews.ro
Bulgaria se confruntă cu o creștere atât a numărului de bulgari care se întorc să muncească în țara lor, cât și a numărului de lucrători străini care merg să se angajeze acolo, stabilind noi recorduri în ceea ce privește mișcarea forței de muncă, potrivit novinite.com. Georgi Parvanov, expert în Resurse Umane, a declarat pentru Bloomberg […] Articolul Cum a reușit Bulgaria să îndeplinească visul României: Diaspora se întoarce acasă şi stabilește recorduri apare prima dată în PS News.
10:30
Preşedintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-şi consolideze capacităţile de descurajare în urma incursiunii unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, relatează marţi dpa. „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”, a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild şi publicat luni, potrivit Agerpres. […] Articolul Președintele Poloniei avertizează: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război” apare prima dată în PS News.
10:20
Nicușor Dan: Unele pachete de măsuri se puteau face altfel. Deja sunt foarte multe dispute # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a recunoscut luni seara că ar fi abordat diferit unele dintre măsurile adoptate de Guvern, însă a subliniat că membrii coaliției de guvernare au reușit să ajungă la un consens. „Avem o coaliţie care a trecut nişte pachete de măsuri. Bineînţeles că sunt oameni care vorbesc unii împotriva altora, dar, una peste […] Articolul Nicușor Dan: Unele pachete de măsuri se puteau face altfel. Deja sunt foarte multe dispute apare prima dată în PS News.
10:20
Președintele Nicușor Dan a declarat că „nu are voie să se enerveze” pe premierul Ilie Bolojan, după decizia de a majora TVA. El a explicat că politicienii „nu vor fi niciodată complet aliniați” și a subliniat că nu regretă numirea lui Bolojan în funcția de premier, relatează News.ro. Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, luni […] Articolul Nicușor Dan, despre relația cu Ilie Bolojan: „Nu am voie să mă enervez” apare prima dată în PS News.
10:10
Studiu cu rezultate-surpriză: USR, pe primul loc la manipularea algoritmilor Facebook în campania electorală # PSNews.ro
O cercetare realizată de o echipă de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București) arată că USR și AUR au dominat clasamentul manipulării algoritmilor Facebook în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din România din 2024, fiind urmate de PNL și PSD. Studiul a analizat distribuirea postărilor de pe paginile oficiale de Facebook ale principalelor […] Articolul Studiu cu rezultate-surpriză: USR, pe primul loc la manipularea algoritmilor Facebook în campania electorală apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:00
Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, în direct la Puterea Știrilor, marți de la ora 16:00 # PSNews.ro
Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț (PNL) este invitat marți, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, în direct la Puterea Știrilor, marți de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
20:00
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, promovează, luni, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), votul urmând a avea loc în cursul zilei de joi. De asemenea, ţoiu a avut o discuţie cu directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, în cadrul căreia s-a discutat despre Retehnologizarea […] Articolul România candidează pentru conducerea AIEA. Votul va avea loc joi apare prima dată în PS News.
20:00
PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării la alimentele de bază – surse # PSNews.ro
Partidul Social Democrat ia în calcul adoptarea în Parlament a unei măsuri privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază, spun surse politice pentru Gândul. Asta dacă premierul Bolojan nu se răzgândește, între timp. Social-democrații vor face presiune pentru a fi adoptată, totuși, în Guvern decizia de prelungire. Plafonarea ar urma să expire la 1 octombrie. […] Articolul PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării la alimentele de bază – surse apare prima dată în PS News.
20:00
Patronul companiei Fly Lili, cu care zburau mercenarii lui Horațiu Potra, a fost arestat # PSNews.ro
Patronul Fly Lili, Jurgen Faff, a fost reținut de polițiștii Capitalei pentru evaziune fiscală în valoare de 12 milioane lei. Nu ar fi plătit taxele reținute de la salariați. El va fi prezentat în fața judecătorilor cu propunere de arest preventiv. „Cel în cauză a fost reținut, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat […] Articolul Patronul companiei Fly Lili, cu care zburau mercenarii lui Horațiu Potra, a fost arestat apare prima dată în PS News.
19:40
Donald Trump spune că favoritul alegerilor pentru primăria New York este „un mic comunist” # PSNews.ro
Donald Trump a criticat-o luni pe guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, pentru că şi-a anunţat susţinerea la alegerile municipale din New York pentru candidatul de stânga radicală Zohran Mamdani, pe care îl califică drept un „mic comunist”, relatează AFP. Zohran Mamdani, care este un socialist declarat, a primit sprijinul guvernatoarei democrate a […] Articolul Donald Trump spune că favoritul alegerilor pentru primăria New York este „un mic comunist” apare prima dată în PS News.
19:40
Geniul suedez al săriturii cu prăjina Armand Duplantis și-a îmbunătățit luni recordul mondial și a împins limitele sportului său și mai mult, trecând de 6,30 m la a treia încercare, după ce și-a asigurat titlul la Mondialele de atletism de la Tokyo, informează AFP. Atletul în vârstă de 25 de ani și-a îmbunătățit pentru a […] Articolul Nou record mondial: Armand Duplantins a sărit peste ștacheta înălțată la 6,3 metri apare prima dată în PS News.
19:30
Virusul West Nile face ravagii în România! Numărul de cazuri a explodat. Ce recomandă medicii # PSNews.ro
Crește bilanțul românilor infectați cu virusul West Nile! Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că în perioada 2 iunie – 11 septembrie, au fost înregistrate 21 de cazuri de infecţie. Dintre acestea 20 sunt confirmate. Ce recomandă specialiștii pentru a evita infectarea cu virusul West Nile Cele mai multe cazuri au fost înregistrate […] Articolul Virusul West Nile face ravagii în România! Numărul de cazuri a explodat. Ce recomandă medicii apare prima dată în PS News.
19:30
România continuă să înregistreze diferențe semnificative în tarifele la apă și canalizare, în funcție de județ și de operator. Potrivit datelor publicate de ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) și prezentate grafic de news.ro, locuitorii din Ploiești și București se numără printre cei mai avantajați consumatori din țară. România continuă […] Articolul Tarifele la apă și canalizare în România. Care sunt oraşele cu cele mai mici costuri apare prima dată în PS News.
19:20
Directorul din MIPE care a „fugit” la calificare pe Coasta de Azur, demis. Ministrul încă n-a decis ce face cu ceilalţi # PSNews.ro
Directorul din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) care s-a dus în training pe Coasta de Azur a rămas oficial fără serviciu. Ministrul Dragoş Pîslaru i-a semnat demiterea. Nu scapă nici ceilalţi 7 funcţionari care s-au dus pentru cursuri de calificare la mare şi la soare. Corpul de Control e în plină anchetă, iar în funcţie de […] Articolul Directorul din MIPE care a „fugit” la calificare pe Coasta de Azur, demis. Ministrul încă n-a decis ce face cu ceilalţi apare prima dată în PS News.
