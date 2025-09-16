Preşedintele Egiptului a numit Israelul „inamic”, o premieră după semnarea tratatului de pace din 1979

10:30

Numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete a crescut alarmant, mai ales în ultimul an. Au fost 1.500 de accidente de la începutul anului încoace, față de 1.300 de accidente în tot anul trecut. Șapte oameni și-au pierdut viața, iar 1.600 de oameni au fost răniți. Cei mai mulți s-au urcat pe trotinete fără echipament de protecție și fără să țină cont de regulile de circulație.