CNA notifică TikTok. Conturi suspecte vizează alegătorii moldoveni

Cotidianul de Hunedoara, 16 septembrie 2025 15:20

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, marţi, trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok, [...] The post CNA notifică TikTok. Conturi suspecte vizează alegătorii moldoveni appeared first on Cotidianul RO.

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 30 minute
15:20
15:20
Campania lui Georgescu, luată la bani mărunți Cotidianul de Hunedoara
'ANAF investighează toate finanțările de campanie ieșite în spațiul public [...] The post Campania lui Georgescu, luată la bani mărunți appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:50
Fiul lui Ilie Dumitrescu, prins Cotidianul de Hunedoara
Fiul lui Ilie Dumitrescu, prins. Surse judiciare au menționat că actorul se afla într-o (...) [...] The post Fiul lui Ilie Dumitrescu, prins appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Duda: ”Zelenski a încercat să atragă pe toată lumea în război” Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte al Poloniei admite că Ucraina a încercat să forțeze o reacție militară a Poloniei împotriva Rusiei, în 2022 [...] The post Duda: ”Zelenski a încercat să atragă pe toată lumea în război” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:20
ANAF îl amenință pe Iohannis cu executarea silită Cotidianul de Hunedoara
Adrian Nica a afirmat că în cazul în care fostul președinte [...] The post ANAF îl amenință pe Iohannis cu executarea silită appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Americanii asistă la exercițiile militare ale lui Lukașensko și Putin Cotidianul de Hunedoara
”Cine s-ar fi gândit că așa va începe dimineața unei zile din timpul exercițiului Zapad-2025”, a spus ministrul Apărării din Belarus [...] The post Americanii asistă la exercițiile militare ale lui Lukașensko și Putin appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Alex Florența: Potra ar vrea în Rusia Cotidianul de Hunedoara
Rusia nu a lipsit din discursul procurorului general, Alex Florența. După ce a zis că România ar fi ținta unor [...] The post Alex Florența: Potra ar vrea în Rusia appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Nicușor Dan reacționează la dezvăluirile procurorului general Cotidianul de Hunedoara
Cercetarea prezentată marţi de procurorul general reprezintă o dovadă "consistentă" a acţiunilor de dezinformare [...] The post Nicușor Dan reacționează la dezvăluirile procurorului general appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
13:30
Lansarea Bursei de Valori de la Chișinău, cu sprijin românesc Cotidianul de Hunedoara
Vicepremierul Republicii Moldova Doina Nistor, care deține și portofoliul de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, consideră că... [...] The post Lansarea Bursei de Valori de la Chișinău, cu sprijin românesc appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Un primar vrea interzicerea coroanelor din plastic Cotidianul de Hunedoara
Cert este că utilizarea acestor coroane care sunt confecţionate dintr-un plastic de calitate îndoielnică ne creează probleme, [...] The post Un primar vrea interzicerea coroanelor din plastic appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Termenul-limită pentru a solicita tichetul de energie Cotidianul de Hunedoara
Informațiile pe care trebuie să le introduceți în cerere fac referire la datele de identificare ale... [...] The post Termenul-limită pentru a solicita tichetul de energie appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Comisia de anchetă a ONU: Israelul a comis genocid în Gaza Cotidianul de Hunedoara
Un nou raport afirmă că există motive întemeiate pentru a concluziona că patru dintre cele cinci acte genocidale definite... [...] The post Comisia de anchetă a ONU: Israelul a comis genocid în Gaza appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Poligon construit de americani la Smârdan Cotidianul de Hunedoara
Armata americană în colaborare cu Forțele terestre române vor construi la Smârdan, în județul Galați, un nou poligon militar. [...] The post Poligon construit de americani la Smârdan appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Procurorul general: România, ținta unor campanii de război hibrid Cotidianul de Hunedoara
Alex Florența: modalitatea de realizare a conținutului online corespund tiparului acțional al Federației Ruse, fiind semnalate și în alte state precum Moldova sau Georgia. [...] The post Procurorul general: România, ținta unor campanii de război hibrid appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Internată după ce a căzut din cușetă Cotidianul de Hunedoara
O bucureșteancă de 80 de ani a ajuns la spital, după ce a căzut din cușeta trenului cu care călătorea către Iași [...] The post Internată după ce a căzut din cușetă appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Bugetul în alertă: Cheltuielile zboară, taxele abia țin pasul   Cotidianul de Hunedoara
Datele financiare ale statului pentru luna august 2025 arată o evoluție semnificativă a (...) [...] The post Bugetul în alertă: Cheltuielile zboară, taxele abia țin pasul   appeared first on Cotidianul RO.
12:00
A intrat cu mașina într-o terasă Cotidianul de Hunedoara
Nouă persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce un autoturism condus de un tânăr a intrat într-o terasă din [...] The post A intrat cu mașina într-o terasă appeared first on Cotidianul RO.
11:50
10 trucuri vestimentare simple pentru a arăta bine oriunde și oricând Cotidianul de Hunedoara
Imaginea ta personală e influențată de mai mulți factori. Contează nu doar ce porți, ci și cum porți, cum combini piesele, cât de bine ți se potrivesc [...] The post 10 trucuri vestimentare simple pentru a arăta bine oriunde și oricând appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Sondaj Avangarde: Românii și banii pentru Apărare Cotidianul de Hunedoara
Sondajul a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, pe 1.000 de subiecți, prin metoda CAT... [...] The post Sondaj Avangarde: Românii și banii pentru Apărare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:30
Călin Georgescu trimis în judecată la pachet cu Potra Cotidianul de Hunedoara
Acuzațiile aduse fostului candidat la alegerile prezidențiale se referă la perioada imdediată de după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie. [...] The post Călin Georgescu trimis în judecată la pachet cu Potra appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Mihaela Bilic și-a iritat colegii Cotidianul de Hunedoara
Mihaela Bilic și-a iritat colegii de breaslă. Colegiul Medicilor din Municipiul București a reacționat după ce dr. Bilic a vorbit despre [...] The post Mihaela Bilic și-a iritat colegii appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Președintele Poloniei va cere reparații de război într-o vizită tensionată la Berlin Cotidianul de Hunedoara
Tensiunile dintre Polonia și Germania complică efortul de a demonstra un front unit împotriva lui Vladimir Putin al Rusiei, relatează POLITICO.eu. [...] The post Președintele Poloniei va cere reparații de război într-o vizită tensionată la Berlin appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Dorian Popa, condamnat după ce a condus drogat Cotidianul de Hunedoara
Dorian Popa nu scapă chiar basma curată după ce a fost prins că a condus drogat, dar nici nu [...] The post Dorian Popa, condamnat după ce a condus drogat appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Caz concret. Ce înseamnă reducerea unor posturi la nivel local Cotidianul de Hunedoara
Numărul de posturi se reduce de la 150 la 125 – pragul minim necesar pentru păstrarea acreditării. [...] The post Caz concret. Ce înseamnă reducerea unor posturi la nivel local appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Proces răsunător. Trump cere 15 miliarde de dolari de la New York Times Cotidianul de Hunedoara
Președintele SUA Donald Trump a anunțat intentarea unui proces pentru defăimare împotriva New York Times în care... [...] The post Proces răsunător. Trump cere 15 miliarde de dolari de la New York Times appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Reparații placă de bază MacBook în București – soluții reale, nu improvizații Cotidianul de Hunedoara
Placa de bază a unui MacBook este un ansamblu complex. Reparațiile reușite nu au legătură cu norocul, ci cu metoda, experiența și disciplina tehnică. [...] The post Reparații placă de bază MacBook în București – soluții reale, nu improvizații appeared first on Cotidianul RO.
09:40
16 septembrie. Muribund, pianistul Dinu Lipatti susține ultimul său concert Cotidianul de Hunedoara
Despre acest concert a rămas mărturia lăsată de marele critic muzical Emile Vuillermoz (...) [...] The post 16 septembrie. Muribund, pianistul Dinu Lipatti susține ultimul său concert appeared first on Cotidianul RO.
09:40
„Oltenia respiră mai bine” Cotidianul de Hunedoara
Un program de screening gratuit pentru depistarea precoce a cancerului bronhopulmonar se lansează la CEO - Rovinari [...] The post „Oltenia respiră mai bine” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:20
BREAKING Israelul a început ofensiva terestră pentru a ocupa orașul Gaza Cotidianul de Hunedoara
Videoclipurile obținute de CNN au arătat cadavrele mai multor copii însângerați ajungând la spitalele din nordul Gazei, precum și... [...] The post BREAKING Israelul a început ofensiva terestră pentru a ocupa orașul Gaza appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Analistul Valentin Stan a aruncat bomba la Marius Tucă Show Cotidianul de Hunedoara
„Știi cine îți pune ție la ora actuală hangarale în spatele poporului român, ca parte a coaliției la guvernare? [...] The post Analistul Valentin Stan a aruncat bomba la Marius Tucă Show appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Cele mai populare jocuri de casino online în 2025 Cotidianul de Hunedoara
Tehnologia, preferințele jucătorilor și inovațiile aduse de providerii de conținut pentru cazinouri au transformat experiența de joc într-una din ce în ce mai interactivă [...] The post Cele mai populare jocuri de casino online în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Dacă-i ordin Cotidianul de Hunedoara
Dacă-i ordin, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Dacă-i ordin, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Dacă-i ordin appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Fără frică de Dumnezeu Cotidianul de Hunedoara
”Din verificările efectuate a reieşit că, în cursul zilei de 13 septembrie, în intervalul... [...] The post Fără frică de Dumnezeu appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Presa italiană râde de Franța: „O societate înapoiată și corporatistă” Cotidianul de Hunedoara
După prăbușirea a patru guverne în doi ani, Franța nu are prea multe motive de strălucire. Dincolo de Alpi, această dezordine politică este aproape un spectacol, relatează Le Figaro. [...] The post Presa italiană râde de Franța: „O societate înapoiată și corporatistă” appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Banii dispar: cum ne afectează inflația de 10% Cotidianul de Hunedoara
Analiza impactului inflației de 10% asupra puterii de cumpărare a românilor se bazează pe câteva ipoteze fundamentale, menite să ofere o imagine clară și realistă (...) [...] The post Banii dispar: cum ne afectează inflația de 10% appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
07:30
Cei care se bucură de moartea lui Charlie Kirk au încurcat-o Cotidianul de Hunedoara
Piloți, profesioniști din domeniul medical, profesori și un angajat al Serviciului Secret se numără printre... [...] The post Cei care se bucură de moartea lui Charlie Kirk au încurcat-o appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Atac dur: ”Nicuşor Dan este efectiv bătut în cap” Cotidianul de Hunedoara
Ca-ntr-un film cu... nepriceputi. Presedintelui Nicusor Dan este ironizat dupa o declaratie privind... [...] The post Atac dur: ”Nicuşor Dan este efectiv bătut în cap” appeared first on Cotidianul RO.
06:40
România „mai degrabă nu susţine instituirea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei” Cotidianul de Hunedoara
Rusia ar considera drept o declaraţie de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicţie aeriană [...] The post România „mai degrabă nu susţine instituirea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei” appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Atac prezidențial la DNA: E o mare corupție care n-a fost deranjată Cotidianul de Hunedoara
Pe DNA, cumva, evaluarea globală generală e mai simplă - e o [...] The post Atac prezidențial la DNA: E o mare corupție care n-a fost deranjată appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Polonia a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale Cotidianul de Hunedoara
Doi cetățeni belaruși au fost reținuți în legătură cu incidentul, iar poliția investighează circumstanțele producerii acestuia [...] The post Polonia a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
00:30
Dan, reacție despre intrarea dronei rusești în spațiul României Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a declarat luni că drona [...] The post Dan, reacție despre intrarea dronei rusești în spațiul României appeared first on Cotidianul RO.
15 septembrie 2025
23:30
Președintele Dan ”nu are voie„ să se enerveze pe Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Când suntem în poziția asta, nu mai e loc [...] The post Președintele Dan ”nu are voie„ să se enerveze pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Nicușor Dan, ”listă scurtă„ pentru serviciile de informații (video) Cotidianul de Hunedoara
Președintele are o ”listă scurtă„ privind persoanele care [...] The post Nicușor Dan, ”listă scurtă„ pentru serviciile de informații (video) appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Externat și arestat. Alți 4 ridicați de la priveghi Cotidianul de Hunedoara
Scandalul din municipiul Craiova, de pe bulevardul Nicolae Romanescu, se lasă cu urmări. [...] The post Externat și arestat. Alți 4 ridicați de la priveghi appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Andreea Ana se bate pentru bronz la Mondiale Cotidianul de Hunedoara
Ana a trecut, luni, în preliminarii, de chinezoaica [...] The post Andreea Ana se bate pentru bronz la Mondiale appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Traian Băsescu se dă drept exemplu Cotidianul de Hunedoara
În contextul măsurilor de austeritate [...] The post Traian Băsescu se dă drept exemplu appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Spitalizaţi după ce colegii le-au lipit ochii Cotidianul de Hunedoara
Au ajuns la spital după [...] The post Spitalizaţi după ce colegii le-au lipit ochii appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Decizie grea luată de Victor Rebengiuc Cotidianul de Hunedoara
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, nu va mai urca pe scena Teatrului Bulandra pentru a [...] The post Decizie grea luată de Victor Rebengiuc appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Nicușor Dan l-a rechemat în țară pe ambasadorul vehiculat la șefia SIE Cotidianul de Hunedoara
Marius-Gabriel Lazurcă a fost rechemat din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, [...] The post Nicușor Dan l-a rechemat în țară pe ambasadorul vehiculat la șefia SIE appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Maia Sandu acuză Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă Cotidianul de Hunedoara
'Rușii vizează diaspora', a afirmat Maia Sandu, subliniind că sprijinul diasporei a fost esențial pentru obținerea celui de-al doilea mandat prezidențial [...] The post Maia Sandu acuză Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă appeared first on Cotidianul RO.
