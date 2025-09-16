Noi detalii din ancheta ”liderului strategic” Călin Georgescu. Ceilalți îi ziceau ”șefu” și vorbeau doar la comandă
PSNews.ro, 16 septembrie 2025 15:20
Rolul lui Călin Gorgescu în tentativa de lovitură de stat a fost ”esențial în consolidarea hotărârii membrilor și în legitimarea acțiunilor planificate”, au stabilit procurorii în rechizitoriul prin care fostul candiat la prezidențiale a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane, potrivit unor surse judiciare. De asemenea, o martoră […] Articolul Noi detalii din ancheta ”liderului strategic” Călin Georgescu. Ceilalți îi ziceau ”șefu” și vorbeau doar la comandă apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 10 minute
15:30
VIDEO Cristian Pîrvulescu: USR ar dori să devină partidul președintelui și să realizeze o fuziune cu PNL # PSNews.ro
Analistul Cristian Pîrvulescu a analizat scena politică românească în cadrul emisiunii Puterea Ştirilor. El a explicat importanţa alegerilor din Bucureşti pentru toate partidele şi a explicat premisele unei fuyiuni USR-PNL. PS News: Va fi decisiv sprijinul pe care Nicușor Dan îl va da unui candidat, poate chiar Cătalin Drulă? Dacă o face explicit… Cristian Pîrvulescu: […] Articolul VIDEO Cristian Pîrvulescu: USR ar dori să devină partidul președintelui și să realizeze o fuziune cu PNL apare prima dată în PS News.
15:30
Captură uriașă de bani în Chișinău: 20 de milioane de lei, ridicați într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor # PSNews.ro
Peste 20 de milioane de lei au fost ridicate de oamenii legii în urma mai multor percheziții desfășurate în Chișinău. Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice. Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție (CNA), ancheta are în vizor un grup de persoane suspectate că […] Articolul Captură uriașă de bani în Chișinău: 20 de milioane de lei, ridicați într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
15:20
Noi detalii din ancheta ”liderului strategic” Călin Georgescu. Ceilalți îi ziceau ”șefu” și vorbeau doar la comandă # PSNews.ro
Rolul lui Călin Gorgescu în tentativa de lovitură de stat a fost ”esențial în consolidarea hotărârii membrilor și în legitimarea acțiunilor planificate”, au stabilit procurorii în rechizitoriul prin care fostul candiat la prezidențiale a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane, potrivit unor surse judiciare. De asemenea, o martoră […] Articolul Noi detalii din ancheta ”liderului strategic” Călin Georgescu. Ceilalți îi ziceau ”șefu” și vorbeau doar la comandă apare prima dată în PS News.
15:20
Cum a pierdut Guvernul 27 de milioane de euro, fonduri PNRR, destinate renovării propriului sediu – Palatul Victoria # PSNews.ro
135,7 milioane lei, fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au fost pierdute de către Guvernul României, instituție-cheie în negocierea și derularea acestui plan din cauza modului defectuos în care s-a derulat prima procedura de licitație începută pe vremea guvernelor Ciucă-Ciolacu dar și a doua începută sub guvernul Bolojan. Banii, contractați în anul […] Articolul Cum a pierdut Guvernul 27 de milioane de euro, fonduri PNRR, destinate renovării propriului sediu – Palatul Victoria apare prima dată în PS News.
15:10
Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, afirmă că, potrivit datelor existente până acum, „sunt premise ca economia să evite recesiunea”. În ceea ce priveşte creşterea economică, Dumitru a spus că aceasta va fi „destul de modestă” anul acesta şi cu „o uşoară accelerare” anul viitor, dar aceşti ani vor consemna creşteri economice […] Articolul Un economist ne dă speranță: Sunt premise ca economia să evite recesiunea apare prima dată în PS News.
Acum o oră
15:00
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit, marţi, la Palatul Victoria, o delegaţie a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală şi de Sud-Est, aflată în vizită oficială în România unde s-a discutat despre progresul operaţiunilor BERD în România, prezentarea priorităţilor strategice şi identificarea de noi oportunităţi de […] Articolul Premierul Ilie Bolojan, discuţii cu BERD despre investiţii şi cooperare regională apare prima dată în PS News.
15:00
INSCOP Research lansează a doua ediție a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România și Republica Moldova # PSNews.ro
Cea de-a doua ediție a Barometrului antreprenorilor New Money – INSCOP (BANI) a fost lansată public în cadrul unui eveniment organizat marți la Aula Carol I a Palatului Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București în prezența unei numeroase asistențe. În cadrul aceluiași eveniment a fost lansat și Barometrul Antreprenorilor care construiesc viitorul Republicii […] Articolul INSCOP Research lansează a doua ediție a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România și Republica Moldova apare prima dată în PS News.
14:50
Procurorul general explică de ce dosarul lui Georgescu este judecat direct de Curtea de Apel # PSNews.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că procurorii au cercetat un magistrat în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Florenţa a precizat în cadrul anchetei indiciile iniţiale nu au […] Articolul Procurorul general explică de ce dosarul lui Georgescu este judecat direct de Curtea de Apel apare prima dată în PS News.
14:50
Noi rețineri în cazul scandalului din Craiova. 5 bărbați au ajuns în arest, iar alți 2 sunt căutați în continuare # PSNews.ro
Noi rețineri în cazul scandalului de sâmbătă din Craiova, soldat cu un mort și mai mulți răniți. Cinci bărbați au ajuns în arest, iar alți doi sunt în continuare căutați de polițiști. Este vorba despre un bărbat de 57 de ani care luni a fost externat la cerere din Spitalul Județean din Craiova. Acesta a […] Articolul Noi rețineri în cazul scandalului din Craiova. 5 bărbați au ajuns în arest, iar alți 2 sunt căutați în continuare apare prima dată în PS News.
14:40
Planul secret al lui Georgescu. Grup paramilitar cu 65 de explozive și pistoale, oprit la București # PSNews.ro
Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că au planificat deturnarea protestelor pașnice din 8 decembrie 2024 în acțiuni violente, folosindu-se de un grup paramilitar de 21 de persoane înarmat cu cuțite, pistoale și 65 de materiale pirotehnice F4, potrivit rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La 15 […] Articolul Planul secret al lui Georgescu. Grup paramilitar cu 65 de explozive și pistoale, oprit la București apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
14:30
Șeful ANAF: ”Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are # PSNews.ro
Klaus Iohannis va fi executat silit ”ca orice român” dacă nu predă casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță, a declarat Adrian Nicușor, președintele ANAF. Fostul președinte al țării Klaus Iohannis va fi executat silit ”ca orice român”, dacă nu va preda de bunăvoie casa din Sibiu pierdută în instanță, a declarat marți […] Articolul Șeful ANAF: ”Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are apare prima dată în PS News.
14:30
Atac în stil mafiot la Bârlad. Un bărbat a dat foc maşinii unui poliţist şi a vrut să-l mutileze # PSNews.ro
Un poliţist din Bârlad a fost ţinta unei răzbunări în stil mafiot. Un bărbat i-a dat foc maşinii, chiar în fața blocului în care locuiește. Şi asta nu este tot. Când a fost prins, suspectul de 58 de ani avea la el două seringi pline cu acid de baterie cu care ar fi vrut îl […] Articolul Atac în stil mafiot la Bârlad. Un bărbat a dat foc maşinii unui poliţist şi a vrut să-l mutileze apare prima dată în PS News.
14:10
Prima şedinţă a Comisiei speciale comune „România fără violenţă domestică” a avut loc, marţi, în cadrul căreia s-a aprobat iniţierea unei Declaraţii comune a Parlamentului, pe 2 octombrie, cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei, marcată anual la iniţiativa ONU, la propunerea preşedintei comisiei, Alina Gorghiu. În cadrul primei şedinţe a Comisiei speciale comune „România fără […] Articolul Prima şedinţă a Comisiei speciale comune „România fără violenţă domestică apare prima dată în PS News.
14:10
BERLIN Germania a înregistrat o creștere accentuată a costului vieții în ultimii ani, explicată în primul rând prin dependența țării de gazul rusesc și de inflația post-pandemie. Potrivit unui studiu publicat marți de Oficiul Federal de Statistică, 4,2 milioane de gospodării din Germania se confruntă cu dificultăți în plata facturilor la gaz, electricitate și alte […] Articolul Știri din capitalele Europei, 16 septembrie apare prima dată în PS News.
14:10
Ţinutul din România care îşi păstrează statutul de Geoparc Internaţional UNESCO pentru încă 4 ani # PSNews.ro
Ţinutul Buzăului rămâne pe harta mondială a geoparcurilor UNESCO, după ce a primit ”cartonaşul verde” în urma procesului de revalidare desfăşurat în această vară. Decizia a fost luată recent, în cadrul celei de-a 11-a sesiuni a Consiliului UNESCO Global Geoparks, organizată în Geoparcul Kutralkura din Chile. Evaluatorii UNESCO au apreciat rezultatele obţinute în dezvoltarea şi […] Articolul Ţinutul din România care îşi păstrează statutul de Geoparc Internaţional UNESCO pentru încă 4 ani apare prima dată în PS News.
14:00
Un document oficial al Tesla Group, semnat de CEO-ul Dusan Lichardus și transmis Ministerului Finanțelor, explică motivele pentru care grupul ceh a renunțat la construcția unei fabrici de sisteme de stocare a energiei, la Brăila, decizie anunțată în exclusivitate de Profit.ro. Investiția era estimată la aproape 100 de milioane de euro și ar fi urmat […] Articolul Motivele pentru care Tesla a renunțat la megaproiectul de la Brăila apare prima dată în PS News.
14:00
Ministrul Finanțelor afirmă că ANAF folosește deja inteligența artificială pentru combaterea fraudei # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că ANAF a făcut progrese în relația cu contribuabilii și în digitalizare, folosind deja inteligența artificială pentru combaterea fraudei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că ANAF a început să transmită semnale pozitive în relația contribuabilii și că s-au realizat schimbări pozitive în ceea ce privește digitalizarea instituției. „Trebuie […] Articolul Ministrul Finanțelor afirmă că ANAF folosește deja inteligența artificială pentru combaterea fraudei apare prima dată în PS News.
13:50
Nicușor Dan, reacție după raportul Procurorului General: O dovadă consistentă a influențării alegerilor din 2024 # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat marți pe Facebook, după prezentarea făcută de Procurorul General Alex Florența privind atacurile hibride și campaniile de dezinformare cu origine în Federația Rusă. „Cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale […] Articolul Nicușor Dan, reacție după raportul Procurorului General: O dovadă consistentă a influențării alegerilor din 2024 apare prima dată în PS News.
13:50
Vicepreședintele Parlamentului European atacă dur bâlbâielile statului român după incidentul cu drona # PSNews.ro
Victor Negrescu a criticat comunicarea publică după incidentul cu drona, referindu-se la președintele Nicușor Dan și la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Social-democratul, vicepreședinte al PE susține că subiectul trebuia tratat cu maximă seriozitate și actorii relevanți ai statului român ar trebui să se coordoneze mai bine atunci când fac declarații publice. „Sunt inadvertențe între declarațiile […] Articolul Vicepreședintele Parlamentului European atacă dur bâlbâielile statului român după incidentul cu drona apare prima dată în PS News.
13:50
Vasile Dîncu explică miliardele din SAFE: Ce uși ale fabricilor de armament ni se deschid și care se închid # PSNews.ro
„România și miliardele SAFE: între birocratie, datorii și șansa de a renaște industria de apărare”, un editorial pe care Vasile Dîncu, vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Adunarea Parlamentară a NATO (AP NATO) și fost ministru al Apărării în România îl semnează în exclusivitate pentru DefenseRomania. E vorba de programul european prin care România primește […] Articolul Vasile Dîncu explică miliardele din SAFE: Ce uși ale fabricilor de armament ni se deschid și care se închid apare prima dată în PS News.
13:40
Victor Ponta, fost premier al României, a vorbit despre coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR. Reformele făcute de Guvernul Bolojan prin primele două pachete de măsuri fiscal-bugetare afectează în primul rând populația, care s-a trezit cu TVA-ul mărit, cu impozite mai mari și cu o scădere a nivelului de trai. Fostul premier al României, Victor Ponta, consideră […] Articolul Victor Ponta: Bolojan trebuia să fie ferm. USR e hrăpăreț, TVA-ul a fost o greșeală apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
13:30
35 de ani. Atât a fost viața singurei rețele de tramvai înființate după Revoluție, municipalitatea orașului respectiv începând zilele trecute desființarea rețelei de tramvai după ce a casat și tramvaiele utilizate. Municipiul Botoșani a început scoaterea liniilor de tramvai de pe Calea Națională, rețeaua de tramvai a acestui oraș fiind înființată la 16 septembrie 1991, […] Articolul A început demontarea singurei rețele de tramvai inaugurate după Revoluție apare prima dată în PS News.
13:20
Doi români au murit în Bulgaria după ce trei mașini înmatriculate în România au fost spulberate de un camion # PSNews.ro
Doi cetățeni români, respectiv șoferul de 39 de ani și pasagera sa în vârstă de 40 de ani, au murit duminică după amiază, după ce trei mașini înmatriculate în România au fost spulberate de un camion, între localitățile Vaglevți și Voneșta Vodă, scrie presa bulgară. În accidentul care a avut loc în Pasul Republica au fost implicate trei mașini […] Articolul Doi români au murit în Bulgaria după ce trei mașini înmatriculate în România au fost spulberate de un camion apare prima dată în PS News.
13:20
Analistul Radu Magdin analizează capcana venitului mediu pe care îl compară cu „o plăcintă care nu se mai mărește” și „duce la jocuri politice cu sumă nulă pentru divizarea ei, iar antreprenorii pierd întotdeauna astfel de jocuri”. „Un spectru bântuie Europa de Est, pe lângă cel al agresiunii Rusiei în Ucraina. Este cel al capcanei […] Articolul Radu Magdin: România Globală – „Rețeaua latină” și rețeta internaționalizării apare prima dată în PS News.
13:20
Lipsa încrederii face necesar ca procedurile de reducere a cheltuielilor să fie cât mai scurte, iar măsurile guvernamentale de reducere a cheltuielilor să fie finalizae cât mai repede, spune fostul ministru al Finanțelor Tanczos Barna, actual senator. El a făcut aceste declarații marți, la conferința NewMoney.Talks – „Barometrul antreprenorilor care construiesc România și Republica Moldova”. […] Articolul Numărul antreprenorilor care spun că vor concedia oameni e în creștere apare prima dată în PS News.
13:10
Cristian Pîrvulescu: Există informații că o echipă de tineri din PSD e pregătită să preia conducerea la Congres # PSNews.ro
Politologul Cristian Pîrvulescu a analizat situația din PSD în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. PS News: Ar putea merge până într-acolo PSD să rupă coaliția pentru că două partide din coaliție ar pune un candidat unic la primăria capitalei? Cristian Pîrvulescu: Nu știu dacă depinde doar de domnul Grindeanu și nu trebuie să uităm că domnul […] Articolul Cristian Pîrvulescu: Există informații că o echipă de tineri din PSD e pregătită să preia conducerea la Congres apare prima dată în PS News.
13:10
Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că nu vor mai fi alte creșteri de taxe și impozite # PSNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marți, că nu mai urmează alte creșteri de taxe și impozite în perioada următoare. Oficialul se declară împotriva majorării TVA în Horeca și spune că România ar fi în dezavantaj dacă acest domeniu ar avea o cotă standard a taxei pe valoare adăugată de 21%. „Din punctul nostru de vedere, […] Articolul Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că nu vor mai fi alte creșteri de taxe și impozite apare prima dată în PS News.
13:00
Soarta hidrocentralei de la Paşcani. Şeful PSD Iaşi, apel de ultimă oră către ministrul Mediului # PSNews.ro
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, îi cere ministrului Mediului, Diana Buzoianu, deblocarea proiectului hidrocentralei de la Paşcani, realizat în proporţie de peste 70 la sută, el recunoscând că statul român nu a reuşit să îl finalizeze în aproape 40 de ani. Deputatul Bogdan Cojocaru susţine că proiectul hidrocentralei de la Paşcani este vital pentru […] Articolul Soarta hidrocentralei de la Paşcani. Şeful PSD Iaşi, apel de ultimă oră către ministrul Mediului apare prima dată în PS News.
13:00
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Procurorii îl văd drept „autor” # PSNews.ro
Călin Georgescu ar fi fost creierul din spatele lui Horațiu Potra și a mercenarilor acestuia, care au fost prinși în decembrie 2024, în urma unui apel la 112, în timp ce veneau înarmați la București pentru a deturna un protest (care nu a mai avut loc) și a genera violențe în Capitală, pe fondul anulării […] Articolul Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Procurorii îl văd drept „autor” apare prima dată în PS News.
13:00
Premierul Ilie Bolojan va merge săptămâna viitoare la Bruxelles pentru a se întâlni cu Ursula von der Leyern. Potrivit unor surse, Ilie Bolojan va merge luni, 22 septembrie, pentru a discuta cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Principalul subiect de discuţie va fi deficitul pe care îl înregistrează România, o temă pe care […] Articolul Ilie Bolojan, întâlnire cu Ursula von der Leyen pe tema deficitului – surse apare prima dată în PS News.
12:50
Armata israeliană a lansat faza principală a ofensivei sale terestre asupra orașului Gaza în noaptea de luni spre marți, a declarat un oficial militar, care a estimat că mii de luptători Hamas se ascund în cel mai mare oraș din enclava palestiniană, informează AFP. Într-o conferință de presă cu jurnaliști străini, oficialul militar israelian a […] Articolul Israelul confirmă lansarea ofensivei terestre asupra orașului Gaza apare prima dată în PS News.
12:50
Descoperire halucinantă a polițiștilor care îl caută pe criminalul Emil Gânj de mai bine de două luni # PSNews.ro
Polițiștii care îl caută pe fugarul Emil Gânj au aflat cum a reușit criminalul din Mureș să reziste în sălbăticie de unul singur. Anchetatorii sunt acum siguri că bărbatul și-a premeditat crima încă din perioada în care era deținut în Penitenciarul Târgu Mureș. Căutat de mai bine de două luni, criminalul Emil Gânj este încă […] Articolul Descoperire halucinantă a polițiștilor care îl caută pe criminalul Emil Gânj de mai bine de două luni apare prima dată în PS News.
12:40
El este elevul care a învins sistemul în instanță: clasa desființată va continua să funcționeze # PSNews.ro
Un precedent important pentru drepturile elevilor din România: Tribunalul Constanța a suspendat decizia Inspectoratului Școlar Județean prin care se desființa o clasă de a IX-a la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu. Ieri, pe 15 septembrie, Tribunalul Constanța a admis acțiunea introdusă de elevul David-Dorinel Surlucianu împotriva Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța. Acesta a […] Articolul El este elevul care a învins sistemul în instanță: clasa desființată va continua să funcționeze apare prima dată în PS News.
12:40
Horațiu Potra face demersuri pentru a obține azil politic în Rusia. Anunțul procurorului general # PSNews.ro
Procurorul general Alex Florența a declarat marți că există indicii potrivit cărora mercenarul Horațiu Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia. Surse apropiate anchetei au declarat pentru G4Media că Potra ar fi contactat ambasada Rusiei din țara în care se află după ce a plecat din România. Horațiu Potra e dat în […] Articolul Horațiu Potra face demersuri pentru a obține azil politic în Rusia. Anunțul procurorului general apare prima dată în PS News.
12:30
Continuă disputele în coaliție în legătură cu plafonarea prețurilor. PSD spune că are planul B # PSNews.ro
Marius Budăi: Le cer celor de la PNL şi USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească preţurile la alimente şi ce înţelegere au cu marii retaileri / PSD are planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea la alimentele de bază PSD are planul B dacă premierul Ilie Bolojan nu va […] Articolul Continuă disputele în coaliție în legătură cu plafonarea prețurilor. PSD spune că are planul B apare prima dată în PS News.
12:30
Georgescu, Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Dosarul este unul stufos din care pe lângă acuzațiile formulate, reies și metodele prin care liderul mercenarilor recruta mercenari pentru operațiunile din Congo. Horațiu Potra, figură cheie a dosarului, al cărui nume apare de peste 840 […] Articolul Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari apare prima dată în PS News.
12:20
Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra 20 – 35 milioane de dolari: „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin şi eu!” # PSNews.ro
Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra sprijin financiar de 20 – 35 milioane de dolari Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra sprijin financiar de 20–35 milioane de dolari de la Frank Timiş, promiţând redeschiderea minelor din România. Călin Georgescu şi alte 21 de persoane au fost trimişi în judecată pentru tentativă de acţiuni […] Articolul Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra 20 – 35 milioane de dolari: „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin şi eu!” apare prima dată în PS News.
12:20
Procurorul general: România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, la alegerile din 2024 # PSNews.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, marţi, că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024 şi a adăugat că această campanie s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului. […] Articolul Procurorul general: România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, la alegerile din 2024 apare prima dată în PS News.
12:20
Schimbări importante pentru elevi – Anunț oficial de la Ministrul Educației despre Evaluarea Naţională # PSNews.ro
Evaluările naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate și vor cuprinde itemi de tip PISA, anunță ministrul Educației, Daniel David: „Ele ar trebui să măsoare mai multe competenţe” Evaluările naţionale în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi schimbate, a anunţat, marţi, ministrul Educaţiei, Daniel David, […] Articolul Schimbări importante pentru elevi – Anunț oficial de la Ministrul Educației despre Evaluarea Naţională apare prima dată în PS News.
12:10
Primele cifre după creșterea de taxe a Guvernului: Cheltuielile statului cresc mai mult decât veniturile # PSNews.ro
Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru a publicat pe pagina sa de facebook câteva date referitoare la execuția bugetară a lunii august, prima din care s-au aplicat cotele majorate de TVA și de accize. Potrivit acestora, veniturile la buget au crescut, dar cheltuielile au crescut și mai mult. “În luna august, prima lună cu […] Articolul Primele cifre după creșterea de taxe a Guvernului: Cheltuielile statului cresc mai mult decât veniturile apare prima dată în PS News.
12:00
Înscrierile pentru noua ediție a Programului gratuit de inițiere în patinaj „Creștem Campioni” sunt deschise începând de astăzi, 16 septembrie, până pe 30 septembrie. Programul se adresează tuturor copiilor cu vârste între 4 şi 12 ani, care au domiciliul sau reşedința în Sectorul 4 şi care nu au mai participat, anterior, la nicio ediție a […] Articolul Programul „Creştem Campioni” continuă în această toamnă apare prima dată în PS News.
12:00
VIDEO Pîrvulescu, puternic semnal de alarmă: Guvernul vrea să preia controlul justiției, iar societatea civilă tace # PSNews.ro
Politologul Cristian Pîrvulescu a lansat luni, la emisiunea Puterea Știrilor, un avertisment dur privind pachetul legislativ promovat de Guvern, pe care îl consideră un atac direct la adresa statului de drept și a independenței justiției. „Numai naivii își pot imagina că această lege, care a trecut și prin asumarea răspundării guvernamentale, vizează reducerea pensiilor sau […] Articolul VIDEO Pîrvulescu, puternic semnal de alarmă: Guvernul vrea să preia controlul justiției, iar societatea civilă tace apare prima dată în PS News.
11:50
Actorul Victor Rebengiuc renunță la rolul Andre din spectacolul “Tatăl” Este ultimul rol din cariera sa de 70 de ani. Victor Rebengiuc a anunțat că își ia “adio” de la personajul Andre din piesa “Tatăl”. În iunie 2022, Victor Rebengiuc (92 de ani) anunța că rolul din “Tatăl” va fi ultimul din cariera sa. Trupul […] Articolul Victor Rebengiuc se retrage apare prima dată în PS News.
11:50
Nicuşor Dan, despre rata inflaţiei: „Oamenii vor cumpăra cu 10% mai puţin. Nu prea avem alternativă” # PSNews.ro
Nicuşor Dan a fost invitat aseară în platoul Antena 3 CNN. Preşedintele a explicat de ce l-a chemat în ţară pe ambasadorul României din Mexic, dar şi cum vede viitorul României. De asemenea, a atins şi subiecte controversate cum ar fi rata inflaţiei sau alegerile din Republica Moldova. Nicuşor Dan a vorbit despre unul dintre […] Articolul Nicuşor Dan, despre rata inflaţiei: „Oamenii vor cumpăra cu 10% mai puţin. Nu prea avem alternativă” apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:30
Călin Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu mercenarii lor, trimiși în judecată pentru tentativă la lovitură de stat # PSNews.ro
Un dosar extrem de sensibil pentru securitatea națională a României a ajuns în atenția publicului. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și 21 de persoane asociate lui, printre care și Horațiu Potra, au fost trimiși în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. Ancheta ridică semne de […] Articolul Călin Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu mercenarii lor, trimiși în judecată pentru tentativă la lovitură de stat apare prima dată în PS News.
11:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România discută cu Ucraina despre dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone. Oficialul spune că o astfel de colaborare ar putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă și ar consolida industria națională de apărare. „Astăzi am avut o videoconferință cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, și […] Articolul România ar putea colabora cu Ucraina pentru producția de drone apare prima dată în PS News.
11:20
SONDAJ Mai mult de jumătate dintre români declară că nu sunt mulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan # PSNews.ro
Mai mult de jumătate dintre români declară că nu sunt mulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan în domeniul politicii externe şi nici de activitatea MAE, relevă datele unui sondaj Avangarde. La întrebarea ”Dumneavoastră personal sunteţi mulţumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului Preşedinte Nicuşor Dan?”, 51% dintre […] Articolul SONDAJ Mai mult de jumătate dintre români declară că nu sunt mulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan apare prima dată în PS News.
11:20
Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan anunță că este optimist în privința activității ANAF. În schimb, șeful statului nu i-ar mai vrea în funcție pe actualii șefi ai DNA, Marius Voineag, și al Parchetului, Alex Florența. Nicușor Dan a declarat că nu este mulțumit de evaziunea fiscală, e vorba de informatizarea ANAF și în urma informatizării, reușirea de controale […] Articolul Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi apare prima dată în PS News.
10:50
Profesorul universitar dr. Valentin Stan a avut un discurs critic la adresa coaliției de guvernare, acuzând membrii ei de nerespectarea Constituției României, prin includerea în coaliție a unui partid a cărui conducător nu este cetățean român. La emisiunea Marius Tucă Show, transmisă live de Gândul, dr. Valentin Stan a pus la îndoială legitimitatea membrilor coaliției de […] Articolul Valentin Stan: În baza legii partidelor politice, conducerea USR este ilegală apare prima dată în PS News.
10:50
Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan a declarat despre viitoarea sa vizita în SUA că ar putea avea loc la începutul anului viitor. Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari, a mai spus președintele. „Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. Vizita […] Articolul Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.