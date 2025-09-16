Casa de avocatură Clifford Chance o recrutează pe Flavia Petcu-Ciurel în rolul de senior associate în cadrul practicii de Corporate M&A şi Real Estate

08:15

Start-up-ul Selftalk, care a dezvoltat o platformă de autoterapie ghidată, ţinteşte o creştere de zece ori a veniturilor recurente lunar (MRR) până la finalul acestui an, de la 1.000 de euro în prezent la 10.000 de euro. În paralel, compania, care a atras deja o finanţare pre-seed de 300.000 de lire, pregăteşte o nouă rundă de tip seed, de peste jumătate de milion de euro, pentru începutul anului viitor. Planurile de creşterea se bazează pe o tracţiune de aproape 5.000 de utilizatori actuali şi pe dezvoltarea accelerată a serviciilor B2B cu ajutorul cărora vrea să atragă clienţi noi pe segmentul corporate.