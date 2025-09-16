Imagini spectaculoase - Umbrărescu lucrând în ceață la Autostrada Transilvania VIDEO&FOTO

14:00

Președintele ANAF, Adrian Nicușor, a declarat în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, despre colectare, că ANAF-ul a depășit planul de colectare cu un miliard în iulie. Despre bazelede date, el a arătat că nu i-ar plăcea ca, după ce depune acte, după ce E- factura arată toate facturile, să vină organul de control și să-i ceară din nou datele pe care le deține, arătând că este un minus al ANAF-ului.