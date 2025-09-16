O mamă dă în judecată spitalul după ce fiica ei a murit. Medicii credeau că e răcită
Newsweek.ro, 16 septembrie 2025 16:50
O mamă dă în judecată spitalul după ce fiica ei a murit. Medicii credeau că e răcită. Ce acuzații le...
Harta cotelor de piață ale mașinilor electrice în UE. România stă mai bine ca Italia, Spania,Polonia # Newsweek.ro
În 2024, la nivelul Uniunii Europene, au fost înmatriculate 1,45 milioane de mașini electrice noi. I...
Ajutor la pensie pentru facturi. Depune cererea până pe 27 septembrie, să nu pierzi banii pe 2 luni # Newsweek.ro
ANPIS anunță că 27 septembrie 2025 este termenul-limită pentru depunerea cererilor în aplicația EPID...
Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani. Avea la activ două premii Oscar # Newsweek.ro
Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani. Avea la activ două premii Oscar. Ce probleme ...
Mirii și darul de nuntă scapă de verificările Fiscului. Pe cine se axează acum autoritățile? # Newsweek.ro
Mirii și darul de nuntă scapă de verificările Fiscului. Pe cine se axează acum autoritățile? De ce s...
Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident, adus la audieri. Se ascundea de Poliție # Newsweek.ro
Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier grav pe o stradă din capitală. A fugit de la...
Producătorii extind gama de elicoptere-drone cu variante înarmate. Pot lansa și 10 rachete # Newsweek.ro
Numeroase țări își propun să sporească capacitățile aeriene tactice fără pilot ale forțelor lor nava...
Când au apărut dronele, armele războiului modern ce amenință și România? Aportul lui Nikola Tesla # Newsweek.ro
Dronele - sau vehiculele aeriene fără pilot (UAV) - au devenit parte integrantă a activităților mili...
PNL spune în ce lună se dă ajutorul de 250 lei la pensie sub forma voucherelor de alimente # Newsweek.ro
Pensionarii vor primi în perioada următoare ajutorul de 250 lei la pensie cu care vor putea cumpăra ...
Nicușor Dan laudă Parchetul General pentru ancheta privind anularea alegerilor însă critică instituț...
România, ținta unui război hibrid de amploare coordonat de Rusia. Procurorul General arată dovezile # Newsweek.ro
Procurorul General al României, Alex Florența, a prezentat concluziile anchetei privind războiul hib...
Alexandru Nazare: TVA nu va crește momentan. Rectificarea bugetară, discutată cu Comisia Europeană # Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, marți, că nu există în prezent planuri pentru ma...
Potra ar vea să obțină azil în Rusia. Ce spune Procurorul General despre șeful mercenarilor români? # Newsweek.ro
Horațiu Potra, șeful mercenarilor care îl apără pe Călin Georgescu, ar putea obține azil în Rusia. P...
O felie importantă din Fondul Proprietatea, pe mâna familiei unui fost demnitar comunist sloven # Newsweek.ro
La cei 83 de ani, Herman Rigelnik este unul dintre mogulii Sloveniei, după ce a fost ministru comuni...
Planul dictaturii lui Călin Georgescu. Deturnarea României de la UE și NATO „scrisă” la Moscova # Newsweek.ro
Călin Georgescu și liderul paramilitar Horațiu Potra au fost trimiși în judecată, alături de alte 20...
Rogobete: România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică, capabilă să producă medicamente # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, la reuniunea informală a miniştrilor Sănătăţii d...
Zelenski îl acuză pe Putin că încearcă „să păcălească Statele Unite” pentru a scăpa de sancțiuni # Newsweek.ro
Volodimir Zelenski îl acuză pe Putin că încearcă „să păcălească Statele Unite” pentru a scăpa de san...
Metode naturale pentru a te proteja de gripă și răceală. De ce scade imunitate în sezonul rece? # Newsweek.ro
Odată cu venirea sezonului rece, sistemul imunitar devine mai vulnerabil, favorizând apariția răceli...
Ce trebuie să faci dacă rămâi cu mașina în pană pe autostradă, ca să nu riști un accident grav? # Newsweek.ro
Dacă rămâi cu mașina în pană pe autostradă, trebuie să urmezi cu strictețe procedura specificată în ...
SONDAJ Ce încredere au românii în NATO, UE sau Franța? Nicușor Dan, peste Trump sau Macron # Newsweek.ro
Un sondaj realizat de Avangarde arată că românii, în ciuda războiului hibrid la turație maximă din p...
Pensionarii păcăliți la pensie cu mii de lei. Avocatul Poporului: Abuzuri la obținerea adeverințelor # Newsweek.ro
Un raport al Avocatului Poporului arată că au existat abuzuri la obținerea adeverințelor de la mica ...
O bătrână care mergea cu trenul la Sf. Parascheva a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O bătrână care mergea cu trenul să se închine la moaștele Sfintei Parascheva, la Catedrala Mitropoli...
Cine înscrie copilul la școală, dacă părinții sunt în proces de divorț? Ministerul clarifică # Newsweek.ro
Cine înscrie copilul la școală, dacă părinții sunt în proces de divorț? Un ordin nou introdus în Reg...
Pentru Dem Rădulescu luna septembrie a însemnat atât venirea pe lume, cât și trecerea la cele veșnic...
Producția de mașini în România, aproape de recordul din 2024. 346.800 de unități, în 8 luni # Newsweek.ro
În ciuda crizei generale din industria auto, producția de mașini în România merge aproape strună, în...
Povestea lui Ross Edgley, primul om care a înotat în jurul Islandei. Peste 1.600 km, în 114 zile # Newsweek.ro
Sportivul de anduranță și aventurierul britanic Ross Edgley a sfidat încă o dată limitele umane înot...
Călin Georgescu și Potra, trimiși în judecată pentru tentativă la lovitură de stat (SURSE) # Newsweek.ro
Călin Gerogescu, Horațiu Potra și încă 20 de au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt cer...
16 români au murit din cauza Covid-19, în ultima săptămână. Număr mare de cazuri de infectări # Newsweek.ro
Institutul Național de Sănătate Publică a transmis un raport privind evoluția cazurilor de Covid-19 ...
Cu ce obiecte periculoase vin unii elevi la școală? Jandarmii le-au confiscat și dus la Poliție # Newsweek.ro
Jandarmii au descoperit obiecte periculoase la unii elevi din București. Printre acestea se numără u...
Orban reînvie „securea războiului” cu Suedia pe tema imigrației. Kristersson:„Răspândește minciuni” # Newsweek.ro
Premierul suedez Ulf Kristersson a reacționat dur la afirmațiile lui Viktor Orban, care a susținut c...
Un tânăr a pierdut controlul maşinii şi a intrat într-o terasă, în Olt. 8 persoane, rănite # Newsweek.ro
Opt persoane au fost rănite în judeţul Olt, după ce un tânăr de 19 ani a pierdut controlul maşinii ş...
Apple a lansat iOS 26. Metode noi de a personaliza ecranul. Care iPhone-uri sunt compatibile # Newsweek.ro
iOS 26, împreună cu celelalte noi update-uri ale sistemelor de operare Apple, sunt acum disponibile ...
Stratul de ozon al Pământului este pe cale să se refacă în totalitate până la mijlocul secolului # Newsweek.ro
Stratul de ozon protector al Pământului este pe cale să se refacă complet până la mijlocul secolului...
Trump, în război deschis cu presa critică din SUA. Cere 15.000.000.000$ daune de la New York Times # Newsweek.ro
Donald Trump a declanșat „un război” împoriva presei care îl critică, anunțând că va intenta un proc...
Conform meteorologilor, între 15 septembrie și 13 octombrie 2025, în România se vor resimți temperat...
Polonia cere NATO instituirea unei zone de NO-fly deasupra ucrainiei. Nicușor Dan: „Mai degrabă nu” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat după ce ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a cer...
Statele Unite pregătesc o agresiune cu „caracter militar” împotriva Venezuelei, a declarat fără dove...
Marea Britanie transmite Rusiei:„Suntem uniți cu Polonia, România”. Trimite avioane Typhoon # Newsweek.ro
Londra l-a convoacă pe emisarul rus în urma unei „încălcări fără precedent” a spațiului aerian NATO,...
Multe dulciuri conțin ingrediente ultraprocesate. Cele naturale au fost înlocuite cu chimicale # Newsweek.ro
Multe dulciuri conțin ingrediente ultraprocesate. La ce trebuie să fim atenți când le cumpărăm deoar...
Nicușor Dan despre alegerile din R. Moldova: M-am angajat să sprijin atât cât pot această ţară # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova, că ...
Acord de militarde de lire, semnat de Trump în vizita la Londra. Se va lansa o epocă de aur nucleară # Newsweek.ro
Statele Unite şi Regatul Unit urmează să semneze săptămâna aceasta o serie de acorduri de miliarde d...
Taxe mai mari pe pensie în Austria. Diferența față de România: unde se plătește și mai mult # Newsweek.ro
Pensionarii din Austria se confruntă cu o reducere a veniturilor nete, după ce guvernul a decis majo...
Inteligența artificială, noul coșmar al șoferilor. Ce noi abateri vor „vedea” radarele și camerele? # Newsweek.ro
Soft-urile bazate Inteligență Artificială (AI) vor deveni noul coșmar al șoferilor. Specialiștii luc...
Codruța Kovesi a coordonat destructurarea unei rețele care a păgubit UE cu 350 de milioane de euro # Newsweek.ro
Parchetul European (EPPO) a anunțat că peste 2.400 de containere maritime au fost confiscate în port...
Salariul unui șofer de camion ajunge la 3.000€. Cum te poți angaja, chiar dacă ești începător? # Newsweek.ro
Salariul unui șofer de camion ajunge la 3.000€. Mulți angajatori recrutează inclusiv șoferi începăto...
Horoscop 17 septembrie. Luna în Leu le aduce Berbecilor noroc în dragoste. Scorpionii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 17 septembrie. Luna în Leu le aduce Berbecilor noroc în dragoste. Scorpionii impresionează....
