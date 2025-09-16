Mario Draghi deplânge lentoarea cu care Europa se reformează; von der Leyen dă vina pe celelalte instituţii
Financial Intelligence, 16 septembrie 2025 16:50
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns marţi "lentoarea" cu care acţionează Europa în a-şi […]
• • •
16:50
Procurorul general: România – ținta predilectă a unor campanii ample hibride, în contextul electoral din 2024 # Financial Intelligence
Procurorul general Alex Florența a explicat, marți, modurile prin care s-au derulat atacuri hibride asupra țării noastre, de […]
16:50
Călin Georgescu, trimis în judecată alături de mercenari din gruparea lui Potra (oficial) # Financial Intelligence
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la […]
16:50
16:40
Nica: ANAF i-a comunicat lui Iohannis suma pe care o datorează şi i-a solicitat predarea imobilului # Financial Intelligence
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că fostului preşedinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului […]
16:40
Potra – rol semnificativ în finanțarea campaniei lui Georgescu; milioane de dolari ceruți lui Frank Timiș (rechizitoriu) # Financial Intelligence
Mercenarul Horațiu Potra a avut un rol semnificativ în elaborarea și finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, […]
16:30
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că nu îşi propune să […]
16:30
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va verifica cazul deputatului PSD Mihai Weber care, potrivit presei, şi-ar fi […]
16:30
Nica: Se introduce testul de integritate pentru angajaţii bănuiţi că prestează servicii de contabilitate firmelor pe care le controlează # Financial Intelligence
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că, în scurt timp, vor fi demarate teste de integritate […]
16:20
ONJN a depus 3 plângeri penale împotriva unor entități care ofereau jocuri de noroc online fără licență # Financial Intelligence
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a făcut un pas decisiv într-o operațiune de amploare pe piața […]
16:20
Actorul și regizorul american Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani (New York Times) # Financial Intelligence
Cunoscutul actor și regizor american Robert Redford a murit marți la vârsta de 89 de ani, informează Reuters […]
16:20
Dezbateri la legea pensiilor private – Armeanu (ASF): Randamentul sistemului – 7,9% pentru participanţi # Financial Intelligence
Proiectul legii pensiilor private respectă toate principiile şi bunele practici internaţionale şi acest sistem al pensiilor private şi-a […]
13:00
Rusia speră că o nouă rundă de discuţii poate fi programată cu reprezentanţi ai SUA în această toamnă […]
11:20
ACER: Respectarea regulii de 70% din capacitatea rețelei ar fi putut evita creșterile bruște ale prețului energiei electrice în Europa de Sud-Est; Evenimente cu prețuri ridicate în Europa de Sud-Est în 2024 # Financial Intelligence
Respectarea regulii de 70% din capacitatea rețelei ar fi putut evita creșterile bruște ale prețului energiei electrice în […]
11:00
ANALIZĂ XTB: Petrolul înregistrează scăderi importante ale prețurilor. De ce se află sub presiune și cine poate profita? # Financial Intelligence
Pe piețele globale se observă o reducere evidentă a prețurilor petrolului, înregistrând scăderi de jumătate de punct procentual […]
10:50
Sondaj Avangarde: 57% dintre români, de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru Apărare # Financial Intelligence
Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca țara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, așa […]
10:10
Membrii Comitetului Reprezentanților: Fondul Proprietatea merită o decizie bine documentată și orientată spre viitor, în Adunarea Generală a Acționarilor din 29 septembrie, când se va decide viitorul administrării # Financial Intelligence
CR: "O decizie de revocare a tuturor membrilor CR ar bloca buna funcționare a Fondului, lăsând FP fără […]
10:00
Trump şi Zelenski ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, anunţă Marco Rubio # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump se va întâlni „probabil" cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare şi speră […]
09:40
IEA recunoaşte că ar putea fi nevoie de investiţii în noi proiecte de petrol şi gaze # Financial Intelligence
Investiţiile în noi proiecte petroliere şi gaziere s-ar putea dovedi indispensabile, a anunţat marţi Agenţia Internaţională pentru Energie […]
09:30
Gabriel Avrămescu: Titlurile de stat Fidelis sunt primul pas sigur și accesibil către investiții bursiere # Financial Intelligence
Ediția din septembrie 2025 a programului Fidelis s-a încheiat cu subscrieri totale de peste 2,1 miliarde de lei, […]
08:40
Aurul atinge un nou record înainte de reducerea așteptată a ratei dobânzii de către Rezerva Federală # Financial Intelligence
Aurul a atins un nou record, investitorii pariind pe o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală […]
08:40
Comisia lansează o nouă strategie de consolidare a infrastructurilor tehnologice și de cercetare din Europa # Financial Intelligence
Comisia Europeană a lansat ieri strategia europeană privind infrastructurile de cercetare și tehnologie pentru a consolida poziția de […]
08:40
Trump va da în judecată New York Times pentru 15 miliarde de dolari, pentru defăimare și calomnie # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a declarat luni că va intenta un proces de 15 miliarde de dolari împotriva […]
08:30
Băncile americane au împrumutat 1,5 miliarde de dolari de la Rezerva Federală, semnal de presiune uşoară pe lichiditate # Financial Intelligence
Băncile din SUA au apelat luni la facilitatea permanentă de recumpărare a Rezervei Federale (SRF), împrumutând 1,5 miliarde […]
08:10
ELECTROMAGNETICA S.A. – Licitație pentru vânzarea liniei de producție relee # Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […]
08:10
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna iulie 2025 a fost de 9.201 lei, cu 45 […]
07:00
Polonia a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale; doi cetăţeni belaruşi reţinuţi # Financial Intelligence
Serviciul de Protecţie a Statului (SOP) din Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra unor locaţii sensibile […]
07:00
Preşedintele Donald Trump sugerează ca marile companii americane să raporteze rezultatele financiare la şase luni în loc de trei # Financial Intelligence
Preşedintele Donald Trump a sugerat luni ca marile companii americane să nu mai publice rapoarte financiare la fiecare […]
06:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că a semnat decretul prezidenţial prin care desfăşoară trupe ale Gărzii […]
06:50
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Statele Unite că pregătesc o "agresiune" cu "caracter militar" # Financial Intelligence
Statele Unite pregătesc o "agresiune" cu caracter militar împotriva Venezuelei, care îşi va exercita "dreptul legitim de a […]
06:50
Există zone de mare corupţie care nu sunt "atacate" de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), a afirmat, luni, preşedintele […]
06:50
SUA au atacat o nouă ambarcaţiune cu "narcoterorişti" din Venezuela, anunţă Trump # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat pe platforma sa Truth Social că armata americană a efectuat luni o […]
06:50
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson l-a acuzat luni pe omologul său maghiar că răspândește „minciuni scandaloase", după ce Viktor […]
06:50
SUA: ADN-ul găsit la locul asasinării lui Charlie Kirk este cel al suspectului, anunţă FBI # Financial Intelligence
Probele de ADN prelevate de la două obiecte găsite în apropierea locului asasinării influencerului conservator Charlie Kirk corespund […]
06:40
Nicușor Dan spune că România mai degrabă nu susține instituirea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a declarat că România 'mai degrabă' nu susține instituirea unei zone no-fly deasupra Ucrainei. El […]
06:40
Nicușor Dan: Avem o rată a inflației care se va duce spre 10%, asta înseamnă că oamenii vor cumpăra cu 10% mai puțin; dar ignorarea deficitului ar fi făcut ca piețele financiare să nu mai vrea să împrumute România și inflația ar fi fost și mai mare # Financial Intelligence
Avem o rată a inflației care se va duce spre 10%, asta înseamnă că oamenii vor cumpăra cu […]
01:30
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, reţinut # Financial Intelligence
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu […]
15 septembrie 2025
22:00
Ministerul britanic de Externe îl convoacă pe ambasadorul rus în legătură cu incidentele cu drone din Polonia și România # Financial Intelligence
„Marea Britanie este solidară cu Polonia, România, Ucraina și aliații noștri din NATO în condamnarea fără rezerve a […]
21:50
Donald Tusk: Serviciul de Protecție
Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Belweder, anunţă […] The post Donald Tusk: Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Belweder appeared first on Financial Intelligence.
21:40
Nicuşor Dan: Utilitatea domnului Marius-Gabriel Lazurcă la București e mai mare decât în poziția sa de ambasador; Nicuşor Dan confirmat că are deja „o listă scurtă” pentru şefii serviciilor # Financial Intelligence
Utilitatea domnului Marius-Gabriel Lazurcă la București e mai mare decât în poziția sa de ambasador, a declarat Președintele […] The post Nicuşor Dan: Utilitatea domnului Marius-Gabriel Lazurcă la București e mai mare decât în poziția sa de ambasador; Nicuşor Dan confirmat că are deja „o listă scurtă” pentru şefii serviciilor appeared first on Financial Intelligence.
21:30
Primarul municipiului Hunedoara solicită desecretizarea contractului de privatizare a combinatului siderurgic, din anul 2003 # Financial Intelligence
Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a solicitat președintelui României, Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan, mai multor miniștri și […] The post Primarul municipiului Hunedoara solicită desecretizarea contractului de privatizare a combinatului siderurgic, din anul 2003 appeared first on Financial Intelligence.
21:30
Nicuşor Dan, întrebat cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte: Am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras şi o explozie şi pe inflaţie şi pe situaţia financiară # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că, dacă George Simion ar fi câştigat alegerile prezidenţiale, ar fi […] The post Nicuşor Dan, întrebat cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte: Am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras şi o explozie şi pe inflaţie şi pe situaţia financiară appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Marius-Gabriel Lazurcă – rechemat din calitatea de ambasador al României în Statele Unite Mexicane # Financial Intelligence
Marius-Gabriel Lazurcă a fost rechemat din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele Unite Mexicane, […] The post Marius-Gabriel Lazurcă – rechemat din calitatea de ambasador al României în Statele Unite Mexicane appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, reţinut / El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei # Financial Intelligence
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu […] The post Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, reţinut / El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Ministerul Energiei, Transgaz şi Transelectrica – vizită de lucru pe șantierul noii centrale electrice de la Mintia, o investiție de aproximativ 1,4 miliarde de euro # Financial Intelligence
Astăzi, la Mintia, a avut loc o vizită de lucru, ocazie cu care a fost analizat stadiul construirii […] The post Ministerul Energiei, Transgaz şi Transelectrica – vizită de lucru pe șantierul noii centrale electrice de la Mintia, o investiție de aproximativ 1,4 miliarde de euro appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Raport CA si Situatii Financiare Consolidate la 30 iunie 2025 EVERGENT Investments # Financial Intelligence
Disponibilitatea Raportului Consiliului de administrație și a Situațiilor financiare consolidate interimare simplificate la 30 iunie 2025 Grupul EVERGENT […] The post Raport CA si Situatii Financiare Consolidate la 30 iunie 2025 EVERGENT Investments appeared first on Financial Intelligence.
18:50
GoCab Software anunță inițierea demersurilor legale pentru depunerea unei cereri de deschidere a procedurii de insolvență # Financial Intelligence
GoCab Software anunță inițierea demersurilor legale pentru depunerea unei cereri de deschidere a procedurii de insolvență, potrivit unui […] The post GoCab Software anunță inițierea demersurilor legale pentru depunerea unei cereri de deschidere a procedurii de insolvență appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Grupul EVERGENT Investments anunță active record de 3,72 miliarde de lei, la 30 iunie 2025 # Financial Intelligence
Grupul EVERGENT Investments, un jucător important în sectorul financiar, a înregistrat un record de 3,72 miliarde de lei […] The post Grupul EVERGENT Investments anunță active record de 3,72 miliarde de lei, la 30 iunie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Alphabet devine a patra companie din lume cu o capitalizare de piaţă de 3 trilioane de dolari, în urma unei decizii favorabile în justiţie într-un proces antitrust # Financial Intelligence
Acţiunile Alphabet, compania mamă a Google, au urcat cu peste 4% luni, propulsând gigantul tehnologic în clubul exclusivist […] The post Alphabet devine a patra companie din lume cu o capitalizare de piaţă de 3 trilioane de dolari, în urma unei decizii favorabile în justiţie într-un proces antitrust appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului. S-au înregistrat 40 de […] The post Senat: Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației – respinsă appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Bessent: Acordul-cadru pentru TikTok a fost încheiat cu China, Trump și Xi îl vor finaliza vineri # Financial Intelligence
SUA și China au ajuns la un acord-cadru pentru platforma de socializare TikTok, a declarat luni secretarul Trezoreriei, […] The post Bessent: Acordul-cadru pentru TikTok a fost încheiat cu China, Trump și Xi îl vor finaliza vineri appeared first on Financial Intelligence.
