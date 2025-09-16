Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat

17:10

Spania, una dintre cele „cinci mari” țări participante la concursul muzical Eurovision, a decis să boicoteze evenimentul, dacă Israelul nu va fi exclus de la ediția din 2026, de la Viena, din cauza războiului din Gaza, scrie The Guardian. Țara se alătură altor trei state care au anunțat deja că nu vor participa din același motiv: Slovenia, Irlanda și Țările de Jos (Olanda).