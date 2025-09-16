Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat
Digi24.ro, 16 septembrie 2025 16:50
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat, potrivit informațiilor Digi24.ro.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
17:10
Spania, una dintre cele 5 mari finanțatoare ale Eurovision, se retrage dacă Israelul participă. Cine mai boicotează concursul muzical # Digi24.ro
Spania, una dintre cele „cinci mari” țări participante la concursul muzical Eurovision, a decis să boicoteze evenimentul, dacă Israelul nu va fi exclus de la ediția din 2026, de la Viena, din cauza războiului din Gaza, scrie The Guardian. Țara se alătură altor trei state care au anunțat deja că nu vor participa din același motiv: Slovenia, Irlanda și Țările de Jos (Olanda).
17:10
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez (presă) # Digi24.ro
Acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost probabil distrus nu de o dronă doborâtă, ci de o rachetă trasă de un F-16 al cărui sistem de ghidare a cedat, potrivit publicației poloneze Rzeczpospolita, care citează surse din agențiile de securitate ale statului.
Acum 10 minute
17:00
UE va propune sancțiuni împotriva Israelului, pe fondul escaladării conflictului din Gaza # Digi24.ro
Comisia Europeană va prezenta miercuri sancțiuni împotriva Israelului, în timp ce armata israeliană continuă ofensiva terestră în orașul Gaza. Armata israeliană a lansat marți ofensiva terestră pentru a ocupa oraşul palestinian, scrie Axios, care citează oficiali israelieni. „IDF lovește cu pumnul de fier infrastructura teroristă”, a anunțat ministrul israelian al Apărării.
Acum 30 minute
16:50
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat # Digi24.ro
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat, potrivit informațiilor Digi24.ro.
16:50
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit probleme în cazul managerilor de spitale cu mame-patroni la privat # Digi24.ro
Cei doi manageri de spitale publice din Vâlcea, despre care Digi24.ro și Pacient în România au arătat aici că și-au folosit mamele pentru a deschide un spital privat în județ, nu au încălcat nicio normă de integritate, potrivit unui răspuns transmis de Consiliul Județean Vâlcea. Concluzia instituției vine în contradictoriu cu mesajele transmise chiar de un reprezentant al instituției, la momentul publicării anchetei, și de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
16:40
Un iaht a fost scufundat de balene ucigașe în largul coastelor Portugaliei: „Două-trei lovituri au fost suficiente” # Digi24.ro
Un iaht s-a scufundat în largul coastei Lisabonei, după un atac al balenelor ucigașe, în timp ce o a doua ambarcațiune a fost imobilizată într-un atac similar, ambele echipaje necesitând operațiuni de salvare, potrivit The Times.
16:40
Armata israeliană a atacat marți portul Hodeidah din Marea Roșie, în Yemen, a raportat marți postul de televiziune Al Masirah TV, afiliat mișcării Houthi, la câteva ore după ce Israelul a emis un ordin de evacuare pentru port.
Acum o oră
16:30
Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică # Digi24.ro
Un băiat de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe o trotinetă electrică, pe strada Ștefan cel Mare. Minorul a fost transportat la spital, dar medicii nu au mai putut să-l salveze, informează Agerpres.
16:30
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din legea funcționarului public # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit marţi că este neconstituţională o sintagmă din legea funcţionarului public privind participarea la concursul de promovare în grad.
16:20
Donald Trump se va întâlni cu Volodimir Zelenski. Avertismentul transmis de către Marco Rubio # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare şi speră în continuare să negocieze un acord de pace cu implicarea preşedintelui rus Vladimir Putin, a declarat, marţi, secretarul de stat Marco Rubio.
Acum 2 ore
16:10
Justiția din Serbia acuză 13 persoane pentru tragicul accident din 2024, prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad # Digi24.ro
Biroul procurorului general din Novi Sad a pus sub acuzare 13 persoane, printre care și un fost ministru, pentru rolul lor în prăbușirea acoperișului gării din oraș, anul trecut, care a provocat moartea a 16 persoane și a declanșat luni întregi de proteste antiguvernamentale la nivel național, scrie TVPWorld.
16:10
Președintele Germaniei i-a spus în față lui Nawrocki că Berlinul nu va plăti despăgubiri pentru cel de-al Doilea Război Mondial # Digi24.ro
Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a respins marţi pretenţia omologului său polonez Karol Nawrocki ca Germania să achite Poloniei noi despăgubiri pentru cel de-al Doilea Război Mondial.
16:00
Florin Barbu: Eliminarea plafonării prețurilor la alimente va duce la o inflaţie de aproape 15%, până în decembrie # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat marţi că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%. „Dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă”, avertizează el.
15:50
Demers fără precedent în Parlamentul European: Două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen # Digi24.ro
Parlamentul European va dezbate la începutul lunii octombrie două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, un demers fără precedent care a stârnit discuții aprinse între eurodeputați privind procedura și calendarul votului.
15:50
Adrian Nica: ANAF nu îşi propune să verifice mirii sau darul de nuntă. Cine e însă în vizorul Fiscului # Digi24.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, spune că instituția că nu îşi propune să verifice mirii şi darul de nuntă, ci vrea să-i identifice pe cei care încasează banii pentru organizarea nunţilor şi care trebuie să declare aceste sume.
15:40
A murit Robert Redford. Actorul și regizorul american, o legendă a Hollywood-ului, avea 89 de ani # Digi24.ro
Marele actor și regizor american, laureat al Premiului Oscar, Robert Redford, a murit la vârsta de 89 de ani, relatează The New York Times.
15:30
Șeful ANAF anunță controale la comercianți, după ce Grindeanu i-a acuzat că au majorat prețurile # Digi24.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că vor fi demarate controale în privinţa plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, aşa cum a solicitat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu o zi.
15:20
Preşedintele Egiptului a numit Israelul „inamic”, o premieră după semnarea tratatului de pace din 1979 # Digi24.ro
Preşedintele egiptean Abdel-Fattah al-Sissi a descris Israelul drept „inamic”, pentru oprima dată de când cele două ţări au semnat un tratat de pace în urmă cu 46 de ani, a afirmat un oficial guvernamental egiptean, informează marţi dpa.
Acum 4 ore
15:10
Mai mulți bărbați s-au luat la bătaie pe un bulevard din Ploieşti, blocând circulația. Când a ajuns Poliţia, scandalagiii plecaseră # Digi24.ro
Mai multe persoane s-au luat la bătaie pe una dintre principalele artere rutiere din Ploieşti, cele două benzi ale unui sens de mers fiind blocate de maşinile oprite şi de persoanele care s-au dat jos din ele. Când Poliţia a ajuns acolo, scandalagii plecaseră. Oficialii IPJ Prahova anunţă că fac cercetări pentru identificarea celor implicaţi.
15:00
Răpirea de femei pentru nuntă devine ilegală într-o țară din Asia Centrală: „Acest obscurantism flagrant nu poate fi justificat” # Digi24.ro
Răpirea de femei pentru a le căsători cu forţa este de acum încolo pasibilă de pedepse cu închisoarea în Kazahstan, în conformitate cu legea intrată în vigoare marţi în această ţară conservatoare din Asia Centrală, unde fenomenul persistă în pofida progreselor din apărarea drepturilor femeilor.
14:40
Adrian Nica: ANAF i-a comunicat lui Iohannis suma pe care o datorează pentru chiria casei din Sibiu şi i-a cerut predarea imobilului # Digi24.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că fostului preşedinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparţine şi i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia.
14:30
Ministrul Alexandru Nazare, mulțumit de activitatea ANAF: „În ultimele două luni, a colectat în plus față de plan” # Digi24.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat marți, la Digi24, despre audierea din Parlament a președintelui ANAF, Adrian Nicușor, că e un semnal foarte bun de transparență, argumentând că „până acum aceste invitații nu erau onorate”. El mai spune că „deja se văd semnale ale unei schimbări de atitudine” și că „în ultimele două luni de zile ANAF a colectat în plus față de plan”.
14:30
Închiderea, până acum temporară, a frontierei polono-belaruse va fi prelungită "până la o nouă notificare", a anunţat marţi Ministerul de Interne polonez, într-un comunicat de presă, transmite EFE, care notează că anunţul are loc în contextul tensiunilor sporite dintre Varşovia şi Minsk.
14:30
Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu. Legăturile directe cu Federația Rusă # Digi24.ro
Platforme care au legături directe cu Federația Rusă, site-uri care împrăștiau propaganda rusă și campanii artificiale pe TikTok, sunt doar câteva dintre mecanismele propagandei din spatele fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, trimis acum în judecată pentru tentativă la lovitură de stat.
14:20
Un milion de euro destinat coruperii alegătorii din Republica Moldova a confiscat de anchetatori de la oamenii lui Putin de peste Prut # Digi24.ro
Peste 20 de milioane de lei moldovenești au fost ridicate de oamenii legii din Republica Moldova în urma mai multor percheziții desfășurate în Chișinău. Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice.
14:10
Nazare: Creșterea inflației este temporară, chiar dacă nivelul este ridicat. Ce spune ministrul despre ținta de deficit # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus la Digi24 că Guvernul nu are în plan creșterea TVA. El adaugă că inflația în creștere, în urma adoptării pachetului de măsuri fiscale, este doar un fenomen temporar.
14:00
Elton John și Paul McCartney, apel înaintea vizitei lui Trump în UK. Ce îi cer artiștii britanici premierului Keir Starmer # Digi24.ro
Artiști britanici de renume, printre care Elton John, Paul McCartney, Mick Jagger și Kate Bush, i-au adresat o scrisoare premierului Keir Starmer în care cer protejarea drepturilor de autor și a operei creatorilor în fața companiilor de inteligență artificială. Demersul vine chiar înaintea vizitei de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie, când se așteaptă anunțarea unui acord tehnologic între Londra și Washington.
13:40
Cum încearcă Putin să pună mâna pe guvernul de la Chișinău. Schema devoalată de autoritățile de la Vilnius # Digi24.ro
Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, care candidează la alegerile parlamentare pe lista Blocului „Patriotic” din Republica Moldova, nu va putea intra în Lituania în următorii cinci ani. Ministerul Afacerilor Externe de la Vilnius a anunțat astăzi, 16 septembrie, că decizia a fost luată din cauza legăturilor acesteia cu Rusia și a sprijinului acordat Moscovei în încercările de a influența ilegal procesele politice din Republica Moldova.
13:40
Nicușor Dan, după ce Procurorul General a prezentat contextul anulării alegerilor: O dovadă a acțiunilor de dezinformare ale Rusiei # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, că cercetarea prezentată de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acţiunilor de dezinformare din partea Rusiei în România și a influențării alegerilor prezidenţiale din 2024.
13:40
Armata lui Putin a bombardat mai multe case în sudul Ucrainei. Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 18 rănite # Digi24.ro
Forţele ruse au lansat marţi dimineaţă un atac de amploare asupra oraşului ucrainean Zaporojie, ucigând un bărbat de 41 de ani, rănind cel puţin 18 persoane şi provocând incendii, a declarat guvernatorul regional, relatează Reuters.
13:30
Ionuț Dumitru, despre riscul ca România să intre în recesiune: „Nu poți să vinzi iluzii”. Ce spune despre inflație și măsurile fiscale # Digi24.ro
Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, avertizează că România nu are soluții miraculoase pentru a ieși din criza bugetară. Acesta a declarat la Digi24 că ajustările fiscale sunt inevitabile, dar pot evita riscul de recesiune, iar inflația ar trebui să înceapă să scadă după luna octombrie.
13:30
Șeful ANAF explică de ce inspectorii „preferă” controalele la micii contribuabili: „Activitatea este mult mai simplă” # Digi24.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor, a fost audiat marţi, în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, la solicitarea deputatului USR Cezar Drăgoescu. Şeful instituţiei a anunţat că reorganizarea ANAF-ului va veni imediat ce un proces de digitalizare se finalizează şi a dat explicaţii privind controalele dese la micii contribuabili.
13:20
Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia, spune procurorul general al României # Digi24.ro
Există indicii potrivit cărora mercenarul Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Federația Rusă, a declarat, marți, în conferința de presă, procurorul general al României, Alex Florența. Potra este dat în urmărire internațională, după ce justiția din țara noastră a decis arestarea lui preventivă.
13:20
Cine este proprietarul navei care a dus la explozia devastatoare din Beirut de acum cinci ani. Bărbatul a fost arestat în Sofia # Digi24.ro
Proprietarul navei implicate în explozia care a avut loc în 2020 în portul din Beirut a fost arestat pe 5 septembrie pe aeroportul din Sofia, a anunţat marţi purtătoarea de cuvânt a tribunalului din capitala bulgară.
Acum 6 ore
13:10
„Pușcăria poate fi o binecuvântare”. Mesajul transmis de fostul primar Cătălin Cherecheș, din penitenciar # Digi24.ro
Fostul primar al orașului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, condamnat la închisoare pentru corupție, a transmis un mesaj din penitenciar, în timpul vizitei ministrului Justiției.
13:00
Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că nu vor mai fi alte creșteri de taxe și impozite: „Pachetul de măsuri fiscale e terminat” # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marți, că nu mai urmează alte creșteri de taxe și impozite în perioada următoare. Oficialul se declară împotriva majorării TVA în Horeca și spune că România ar fi în dezavantaj dacă acest domeniu ar avea o cotă standard a taxei pe valoare adăugată de 21%.
12:50
Luxemburgul intenţionează să se alăture săptămâna viitoare, în cadrul unei reuniuni la New York, ţărilor care recunosc statul Palestina.
12:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 16 septembrie
12:40
Fritz le cere partidelor din coaliție să cedeze către USR 20% din posturile numite politic. „Este un proces mai greu, mai ales la PSD” # Digi24.ro
USR ar trebui să primească o pondere de 20% din numirile politice, a declarat preşedintele partidului, Dominic Fritz, menţionând că acest procentaj nu este respectat în prezent. El le cere partidelor de coaliție să respecte protocolul.
12:40
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat, văzut de procurori drept „autor” # Digi24.ro
Călin Georgescu ar fi fost creierul din spatele lui Horațiu Potra și a mercenarilor acestuia, care au fost prinși în decembrie 2024, în urma unui apel la 112, în timp ce veneau înarmați la București pentru a deturna un protest (care nu a mai avut loc) și a genera violențe în Capitală, pe fondul anulării primului tur al alegerilor prezidențiale, potrivit unor surse judiciare.
12:30
Cum sună viitorul în jazz - aflăm la Jazz in the Park Competition
12:20
Categoriile cu cele mai mari creșteri de prețuri, după ridicarea plafonării pentru poliţele RCA. Ce spune vicepreședintele ASF # Digi24.ro
Vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu, responsabil cu sectorul asigurărilor în cadrul instituţiei, a discutat la Digi24 despre creșterile RCA, după ridicarea plafonării, și a explicat care sunt categoriile unde au fost înregistrate cele mai mari creșteri de prețuri.
12:10
Putin schimbă discursul și renunță la termenul de „țări neprietenoase”. Cu ce vrea acesta să-l înlocuiască # Digi24.ro
Rusia se îndepărtează treptat de termenul „țări neprietenoase”, există țări cu guverne „neprietenoase” față de Moscova, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, transmite oficiosul Kremlinului.
12:10
Armata norvegiană a început să antreneze viitorii instructori ai forțelor armate ucrainene într-o bază secretă din sud-estul Poloniei, în cadrul celei mai mari operațiuni militare din străinătate întreprinse vreodată de această țară nordică, scrie TVPWorld.
12:10
Vlad Babenco, doctor în științe politice: „Ne urâm unii pe alții fără să știm de ce"
12:10
Dominic Fritz, despre măsurile economice anunțate de PSD: „Nu e semn de maturitate politică. Deficitul a explodat cu PSD la guvernare” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, este de părere că social-democrații nu dau dovadă de maturitate politică și solidaritate propunând, separat, modificarea unor măsuri pe care Guvernul le-a adoptat deja, în încercarea de a aduce bani la buget.
11:50
Zelenski: „Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el” # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a cerut o „poziţie clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina, pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu pentru Sky News, preşedintele ucrainean spune că omologul său american are „suficientă forță” pentru a-l opri pe Vladimir Putin.
11:50
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că școlile au nevoie de mai mulți consilieri și specialiști care să se ocupe de sănătatea psihologică și emoțională a elevilor, alături de componenta curriculară deja existentă.
11:30
Mai mult de jumătate dintre români sunt nemulţumiţi de activitatea lui Nicuşor Dan în politica externă (sondaj) # Digi24.ro
Mai mult de jumătate dintre români se declară nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan în domeniul politicii externe şi de activitatea Ministerului de Externe, potrivit datelor unui sondaj Avangarde.
11:30
Procurorul general: România a fost ţinta unor campanii ample cu atacuri cibernetice și dezinformare înaintea alegerilor din 2024 # Digi24.ro
România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024, a spus Procurorul general al României, Alex Florenţa, într-o conferință de presă. Această campanie s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.