Petrolul a anunțat despărțirea de Liviu Ciobotariu! Eșecul cu Dinamo, fatal

20:50

Fără club de la plecarea sa de la Lille în vară, Samuel Umtiti a anunţat, luni, pe contul său de Instagram, că se retrage din activitate la vârsta de 31 de ani. Campionul mondial din 2018, format la OL, a jucat foarte puţin cu Lille (13 meciuri în doi ani) şi a fost foarte afectat