Încă două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen
Cotidianul de Hunedoara, 16 septembrie 2025 16:50
Comisia Europeană condusă de președinta Ursula von der Leyen va face obiectul a două moțiuni de cenzură în Parlamentul [...]
Acum 5 minute
17:10
Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare [...]
Acum 30 minute
16:50
E oficial! Lucescu a fost confirmat până la finalul campaniei de calificare! # Cotidianul de Hunedoara
Gata, lucrurile sunt clare acum. FRF a anunțat continuarea activității de selecționer [...]
16:50
Comisia Europeană condusă de președinta Ursula von der Leyen va face obiectul a două moțiuni de cenzură în Parlamentul [...]
Acum o oră
16:40
Poliţia Română a deschis un dosar penal, după ce AUR a depus o plângere în care reclama faptul că liderul formaţiunii, [...]
16:30
Jucător al Borussiei Dortmund, luat la țintă pentru că l-a omagiat pe contul său pe Charlie Kirk! # Cotidianul de Hunedoara
Faptul că nu toată lumea a reacționat cu compasiune față de familia greu încercată [...]
16:20
”Scutul inteligent”. Deputat PNL vrea să introducă o nouă disciplină în școli # Cotidianul de Hunedoara
Liberalul a precizat că va face consultări publice [...]
Acum 2 ore
16:10
Elitele acționează precum cele din perioada târzie a URSS: mint în legătură cu producția, finanțele, libertatea. Sunt minciuni pe care oamenii își creează viziunea despre lume și propria viață", David Starkey [...]
16:10
Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană - FlyLili - a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a [...]
16:00
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim [...]
15:50
Dinamo confirmă faptul că este una dintre cele mai bune echipe din SuperLiga printr-o [...]
15:50
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va verifica cazul deputatului PSD Mihai Weber [...]
15:40
Premieră la Spitalul Marie Curie. Operaţia a fost posibilă datorită eforturilor familiei care a achiziţionat din fonduri proprii, [...]
15:20
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, marţi, trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok, [...]
15:20
'ANAF investighează toate finanțările de campanie ieșite în spațiul public [...]
Acum 4 ore
14:50
Fiul lui Ilie Dumitrescu, prins. Surse judiciare au menționat că actorul se afla într-o (...) [...]
14:40
Fostul președinte al Poloniei admite că Ucraina a încercat să forțeze o reacție militară a Poloniei împotriva Rusiei, în 2022 [...]
14:20
Adrian Nica a afirmat că în cazul în care fostul președinte [...]
14:10
"Cine s-ar fi gândit că așa va începe dimineața unei zile din timpul exercițiului Zapad-2025", a spus ministrul Apărării din Belarus [...]
14:00
Rusia nu a lipsit din discursul procurorului general, Alex Florența. După ce a zis că România ar fi ținta unor [...]
13:50
Cercetarea prezentată marţi de procurorul general reprezintă o dovadă "consistentă" a acţiunilor de dezinformare [...]
13:30
Vicepremierul Republicii Moldova Doina Nistor, care deține și portofoliul de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, consideră că... [...]
13:30
Cert este că utilizarea acestor coroane care sunt confecţionate dintr-un plastic de calitate îndoielnică ne creează probleme, [...]
Acum 6 ore
13:00
Informațiile pe care trebuie să le introduceți în cerere fac referire la datele de identificare ale... [...]
12:30
Un nou raport afirmă că există motive întemeiate pentru a concluziona că patru dintre cele cinci acte genocidale definite... [...]
12:30
Armata americană în colaborare cu Forțele terestre române vor construi la Smârdan, în județul Galați, un nou poligon militar. [...]
12:20
Alex Florența: modalitatea de realizare a conținutului online corespund tiparului acțional al Federației Ruse, fiind semnalate și în alte state precum Moldova sau Georgia. [...]
12:00
O bucureșteancă de 80 de ani a ajuns la spital, după ce a căzut din cușeta trenului cu care călătorea către Iași [...]
12:00
Datele financiare ale statului pentru luna august 2025 arată o evoluție semnificativă a (...) [...]
12:00
Nouă persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce un autoturism condus de un tânăr a intrat într-o terasă din [...]
11:50
Imaginea ta personală e influențată de mai mulți factori. Contează nu doar ce porți, ci și cum porți, cum combini piesele, cât de bine ți se potrivesc [...]
11:50
Sondajul a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, pe 1.000 de subiecți, prin metoda CAT... [...]
11:30
Acuzațiile aduse fostului candidat la alegerile prezidențiale se referă la perioada imdediată de după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie. [...]
Acum 8 ore
11:10
Mihaela Bilic și-a iritat colegii de breaslă. Colegiul Medicilor din Municipiul București a reacționat după ce dr. Bilic a vorbit despre [...]
11:00
Președintele Poloniei va cere reparații de război într-o vizită tensionată la Berlin # Cotidianul de Hunedoara
Tensiunile dintre Polonia și Germania complică efortul de a demonstra un front unit împotriva lui Vladimir Putin al Rusiei, relatează POLITICO.eu. [...]
11:00
Dorian Popa nu scapă chiar basma curată după ce a fost prins că a condus drogat, dar nici nu [...]
10:20
Numărul de posturi se reduce de la 150 la 125 – pragul minim necesar pentru păstrarea acreditării. [...]
10:00
Președintele SUA Donald Trump a anunțat intentarea unui proces pentru defăimare împotriva New York Times în care... [...]
10:00
Reparații placă de bază MacBook în București – soluții reale, nu improvizații # Cotidianul de Hunedoara
Placa de bază a unui MacBook este un ansamblu complex. Reparațiile reușite nu au legătură cu norocul, ci cu metoda, experiența și disciplina tehnică. [...]
09:40
16 septembrie. Muribund, pianistul Dinu Lipatti susține ultimul său concert # Cotidianul de Hunedoara
Despre acest concert a rămas mărturia lăsată de marele critic muzical Emile Vuillermoz (...) [...]
09:40
Un program de screening gratuit pentru depistarea precoce a cancerului bronhopulmonar se lansează la CEO - Rovinari [...]
09:20
Videoclipurile obținute de CNN au arătat cadavrele mai multor copii însângerați ajungând la spitalele din nordul Gazei, precum și... [...]
Acum 12 ore
08:50
„Știi cine îți pune ție la ora actuală hangarale în spatele poporului român, ca parte a coaliției la guvernare? [...]
08:40
Tehnologia, preferințele jucătorilor și inovațiile aduse de providerii de conținut pentru cazinouri au transformat experiența de joc într-una din ce în ce mai interactivă [...]
08:40
Dacă-i ordin, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Dacă-i ordin, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...]
08:30
"Din verificările efectuate a reieşit că, în cursul zilei de 13 septembrie, în intervalul... [...]
08:10
După prăbușirea a patru guverne în doi ani, Franța nu are prea multe motive de strălucire. Dincolo de Alpi, această dezordine politică este aproape un spectacol, relatează Le Figaro. [...]
07:50
Analiza impactului inflației de 10% asupra puterii de cumpărare a românilor se bazează pe câteva ipoteze fundamentale, menite să ofere o imagine clară și realistă (...) [...]
07:30
Piloți, profesioniști din domeniul medical, profesori și un angajat al Serviciului Secret se numără printre... [...]
07:00
Ca-ntr-un film cu... nepriceputi. Presedintelui Nicusor Dan este ironizat dupa o declaratie privind... [...]
06:40
România „mai degrabă nu susţine instituirea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei” # Cotidianul de Hunedoara
Rusia ar considera drept o declaraţie de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicţie aeriană [...]
