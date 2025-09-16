13 basarabeni pro-ruși, prinși într-un hotel din Iași sunând moldoveni să voteze cu Dodon

15:00

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat. Rechizitoriul întocmit de procurori dezvăluie în detaliu schema prin care cei doi ar fi pus la cale, alături de un grup de 21 de persoane, o acțiune organizată menită să destabilizeze ordinea constituțională. Documentul descrie pas cu pas revenirea lui Potra în țară, întâlnirile conspirative, mobilizarea prin mesaje criptate, campania de dezinformare și propaganda mediatică lansată de Călin Georgescu, precum și planul logistic de înarmare și coordonare a echipajelor care urmau să deturneze protestele din 8 decembrie 2024 în manifestații violente. Ancheta menționează explicit și pregătirea pentru violență: arme albe, două pistoale și un lot de materiale pirotehnice/explozive de tip profesional (65 de dispozitive din categoria F4) destinate a fi folosite în cursul acțiunilor planificate.