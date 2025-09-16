Qatar şi SUA au discutat despre atacul Israelului asupra Doha
Bursa, 16 septembrie 2025 18:20
Biroul emirului Qatarului, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a anunţat că liderul de la Doha s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio, discuţiile vizând consolidarea relaţiilor strategice bilaterale, în special în domeniul apărării, transmite Amiri Diwan.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
18:40
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală i-a solicitat fostului preşedinte Klaus Iohannis să predea imobilul din Sibiu pe care l-a pierdut definitiv în instanţă şi i-a comunicat suma datorată din închirierea acestuia, a declarat marţi şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, potrivit mass-media.
Acum 10 minute
18:30
Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a respins marţi solicitarea omologului său polonez, Karol Nawrocki, privind plata unor noi despăgubiri pentru distrugerile provocate de cel de-Al Doilea Război Mondial, transmite DPA.
Acum 15 minute
18:30
Procurorul general Alex Florenţa a declarat marţi că există indicii potrivit cărora mercenarul Horaţiu Potra, dat în urmărire internaţională, ar face demersuri pentru a obţine azil în Rusia, relatează mass-media.
Acum 30 minute
18:20
Biroul emirului Qatarului, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a anunţat că liderul de la Doha s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio, discuţiile vizând consolidarea relaţiilor strategice bilaterale, în special în domeniul apărării, transmite Amiri Diwan.
18:20
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi, la Casa Albă, că Hamas nu trebuie să folosească civili drept and #8222;scuturi umane and #8221; şi a reiterat apelul pentru eliberarea ostaticilor, relatează Al Jazeera.
18:20
Băsescu îl ironizează pe ambasadorul Rusiei după trimiterea în judecată a lui Georgescu şi Potra # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu a transmis un mesaj ironic ambasadorului Federaţiei Ruse la Bucureşti, în contextul trimiterii în judecată a lui Călin Georgescu şi a grupării conduse de Horaţiu Potra.
Acum o oră
18:10
Un procuror din Serbia a pus sub acuzare marţi 13 persoane, printre care şi fostul ministru al Construcţiilor, Infrastructurii şi Transporturilor, Goran Vesic, pentru rolul lor în prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad, tragedie soldată cu 16 morţi, relatează Reuters.
Acum 2 ore
17:30
Statele Unite şi China au ajuns la un acord care va permite aplicaţiei TikTok să continue să funcţioneze pe piaţa americană, prin transferul activelor sale către proprietari americani, a declarat marţi preşedintele Donald Trump, potrivit Reuters.
17:30
Guvernul Suediei s-a declarat and #8222;profund critic and #8221; faţă de extinderea ofensivei terestre israeliene în oraşul Gaza, a transmis pe X ministrul de externe Maria Malmer Stenergard, potrivit Al Jazeera.
17:20
Deputatul Mircea Fechet cere rezilierea contractului privind drumul forestier din Pădurea Băneasa # Bursa
Deputatul PNL Mircea Fechet a anunţat după o dezbatere organizată în Comisia pentru Mediu şi Echilibru Ecologic din Parlament, că va solicita Ministerului Mediului să analizeze legalitatea contractului prin care un drum forestier din Pădurea Băneasa a fost deschis traficului auto şi să facă demersuri pentru rezilierea acestuia, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
17:20
Companiile americane au înregistrat rezultate financiare superioare celor europene în al doilea trimestru din 2025, arată o analiză eToro semnată de Bogdan Maioreanu. Potrivit datelor LSEG I/B/E/S, firmele din indicele S and P 500 au raportat o creştere medie a profiturilor de 13,3% faţă de anul precedent, în timp ce companiile din Stoxx 600 au consemnat o majorare de doar 4,3%.
17:20
Preţurile alimentelor de bază, excluzând fructele şi legumele sezoniere, au crescut cu 1,53% în luna august comparativ cu iunie, potrivit unei analize a Consiliului Concurenţei pe baza datelor furnizate de şase mari lanţuri comerciale.
17:10
Thales a anunţat că a finalizat testele de acceptanţă în fabrică pentru sistemele de misiune şi de luptă destinate fregatelor Type 31 din clasa Inspiration ale Marinei Regale Britanice, potrivit unui comunicat al companiei emis redacţiei.
17:00
Peste 65 de companii din cele 170 înscrise au fost selectate să participe la prima ediţie a programului COMPETITIV, dedicat integrării sustenabilităţii în strategiile de business, potrivit unui comunicat Raiffeisen Bank. Proiectul, derulat de Asociaţia Planeta Verde în parteneriat cu PIVOT-C şi cu sprijinul Raiffeisen Bank România, se desfăşoară între septembrie 2025 şi februarie 2026.
16:50
Ministerul de Externe palestinian cere acţiuni internaţionale privind porţile instalate de Israel în Cisiordania ocupată # Bursa
Ministerul de Externe al Palestinei a cerut comunităţii internaţionale să intervină pentru a obliga Israelul să înlăture porţile de fier montate la intrările mai multor localităţi din Cisiordania ocupată, relatează Al Jazeera.
Acum 4 ore
16:10
Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID România) a anunţat că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat intrarea societăţilor Infinity Capital Investments şi Gravity Capital Investments în acţionariat, cu un pachet cumulat de 26% din capitalul social şi din drepturile de vot, potrivit unui comunicat al companiei
15:50
Al Jazeera: Atacul Israelului asupra Qatarului amplifică îndoielile privind protecţia oferită de SUA # Bursa
Statele Unite se confruntă cu îndoieli privind capacitatea de a proteja statele din Golf, după atacul Israelului asupra capitalei Qatarului, scrie Al Jazeera.
15:40
Proiectul rezidenţial Liziera de Lac a anunţat lansarea unui parteneriat cu fintech-ul 123Credit.ro, menit să faciliteze accesul la credite ipotecare pentru cei interesaţi să achiziţioneze locuinţe în ansamblu. Potrivit dezvoltatorului, clienţii vor beneficia de consultanţă financiară personalizată şi de sprijin pe parcursul întregului proces de finanţare.
15:40
Comisarii Uniunii Europene vor adopta miercuri un nou pachet de acţiuni împotriva Israelului, a anunţat purtătoarea de cuvânt Paula Pinho, citată de Reuters.
15:30
Patru din zece traderi români sunt antreprenori, potrivit unei analize a programelor de mentorat în trading derulate pe piaţa locală şi accesate inclusiv de participanţi din Marea Britanie, SUA sau Canada. Concluzia reflectă faptul că antreprenorii au un avantaj competitiv în tranzacţionare, fiind obişnuiţi să gestioneze riscul şi să gândească pe termen lung.
15:30
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că instituţia va începe controale privind respectarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, după ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut acest lucru, potrivit HotNews.
15:30
Doar trei formaţiuni politice ar depăşi pragul electoral la alegerile parlamentare din Republica Moldova programate pe 28 septembrie, potrivit unui sondaj realizat de Comunitatea WatchDog.MD şi CBS Research.
15:20
Noile reglementări fiscale asumate de Guvern marchează o schimbare semnificativă în regimul de impozitare aplicabil persoanelor fizice, potrivit unei analize realizate de Bogdan Cârpăveche, Director PwC România. Prevederile arată o tendinţă de revenire la cota de 16% de la cea de 10% introdusă în 2018.
15:10
Barometrul Antreprenorilor New Money - INSCOP (BANI), ediţia a II-a, prezentat marţi la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, arată că majoritatea antreprenorilor români privesc cu îngrijorare evoluţia economiei şi a mediului fiscal, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Cercetarea a fost realizată în perioada 19-25 august 2025 pe un eşantion de 1.100 de respondenţi.
15:00
and #8222;Gaza arde and #8221;, a scris marţi dimineaţă ministrul israelian al Apărării, Israel Katz
15:00
Netanyahu: Lovitura IDF din Doha a fost o and #8222;operaţiune independentă a Israelului and #8221; # Bursa
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat, într-o postare pe X/Twitter, luni, că lovitura din Doha a fost o operaţiune and #8222;în întregime independentă and #8221; a Israelului
14:50
Începând de joi, 18 septembrie, Romexpo găzduieşte patru târguri dedicate unor domenii diferite - mobilă, cosmetice, artă şi creativitate. Evenimentele se desfăşoară până duminică, 21 septembrie.
14:50
Uni Systems, contract-cadru de 326 milioane euro pentru securitate cibernetică la nivelul UE # Bursa
Direcţia Generală Servicii Digitale (DG DIGIT) a Comisiei Europene a atribuit un contract-cadru în valoare de maximum 326 de milioane de euro consorţiului EUCYBERSAFE, format din Unisys (lider), Uni Systems şi Wavestone, pentru furnizarea de servicii de securitate cibernetică instituţiilor Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al Uni Systems. Contractul are o durată de patru ani, între 2025 şi 2029.
14:50
Deşi Bitcoin continuă să fie considerat and #8222;aurul digital and #8221;, ciclul cripto din 2025 marchează o schimbare de accent către monede alternative de prim rang - ether (ETH), Binance Coin (BNB) şi XRP -, care devin tot mai importante în definirea infrastructurii financiare digitale globale, arată o analiză Binance.
Acum 6 ore
14:40
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegaţie a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală şi de Sud-Est, aflată în vizită oficială la Bucureşti, potrivit unui comunicat al Guvernului Potrivit unui comunicat al Guvernului.
14:40
Polonia a decis să prelungească pe termen nelimitat închiderea frontierei cu Belarus, măsură care fusese anunţată iniţial ca fiind temporară, and #8222;până la o nouă notificare and #8221;, a transmis marţi Ministerul de Interne polonez, citat de EFE.
14:40
Rusia şi Belarus au exersat lansarea armelor nucleare tactice desfăşurate pe teritoriul bielorus, în cadrul exerciţiilor militare comune and #8222;Zapad and #8221;, a declarat marţi preşedintele Aleksandr Lukaşenko, citat de Reuters.
14:30
Studiu CES Bucharest: românii cumpără cel mai des alimente şi cosmetice sustenabile, dar preţul ridicat descurajează achiziţiile # Bursa
Peste jumătate dintre români (52%) declară că adoptă un comportament sustenabil în viaţa de zi cu zi, iar 53% afirmă că achiziţionează frecvent produse sustenabile, arată un studiu realizat de Bucharest Center for Economy and Society (CES Bucharest).
14:10
ADVERTORIAL Bitget împlineşte 7 ani şi prezintă conceptul de and #8222;Universal Exchange and #8221; # Bursa
De-a lungul ultimilor şapte ani, parteneriatele strategice, iniţiativele comunitare şi dezvoltarea constantă au impulsionat expansiunea globală a companiei https://www.bitget.com/Bitget Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede. Colaborările cu legendarul https://messi.com/en/bitget-partners-with-leo-messi/Messi, https://www.juventus.com/en/news/articles/juve-and-bitget-renew-partnershipJuventus FC, https://www.motogp.com/en/news/2025/06/21/bitget-becomes-regional-partner-of-motogp-for-four-gps-in-2025/752648MotoGP, https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-enters-a-multi-million-dollar-deal-with-la-ligaLaLiga şi festivalul de muzică https://www.instagram.com/p/DNHMhFiITM3/?utm_source=ig_web_copy_linkUNTOLD sunt doar câteva exemple care au extins prezenţa companiei dincolo de industria cripto, conectând brandul cu publicul şi cu tendinţele culturale globale.
13:50
Preţurile petrolului au înregistrat scăderi de circa 0,5% pentru contractele Brent şi WTI, în condiţiile în care presiunile financiare şi sezoniere domină piaţa, arată o analiză XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.
13:40
Infosan, singurul spital privat de oftalmopediatrie din România, construieşte Refugiul Infosan pe creasta Munţilor Făgăraş, la altitudinea de 2100 m, în zona Curmătura Bratilei, potrivit unui comunicat de presă al companiei. Investiţia se ridică la 60.000 de euro şi este realizată în parteneriat cu Asociaţia Montană Carpaţi, voluntarii acesteia şi ISU Braşov.
13:40
ProCredit lansează ProConnect, reţeaua digitală de business networking din Europa de Sud-Est şi de Est # Bursa
ProCredit, grupul german de bănci orientate spre impact, a lansat platforma ProConnect, prima reţea digitală de business networking din Europa de Sud-Est şi de Est, potrivit unui comunicat de presă al băncii. Platforma este adresată exclusiv clienţilor persoane juridice şi are rolul de a facilita accesul la noi pieţe şi conexiuni de afaceri în 12 ţări.
13:40
Preţul aurului a înregistrat o creştere spectaculoasă în ultimele 20 de zile, pe fondul incertitudinilor economice şi geopolitice globale, arată o analiză realizată de Daniel Văduva, partener Avangard Gold.
13:40
Kaufland România a anunţat simplificarea procesului de achiziţii dedicat exclusiv producătorilor locali şi regionali, pentru a facilita accesul acestora pe rafturile magazinelor sale, potrivit unui comunicat de presă transmis de companie.
13:20
Procurorul general, anunţ după ce Georgescu a fost trimis în judecată: Cum şi-a băgat Rusia coada în alegeri # Bursa
România se confruntă cu efectele tot mai vizibile ale ceea ce procurorul general Alex Florenţa numeşte and #8222;subversiune politică and #8221;, o formă insidioasă de război hibrid care exploatează reţele de afaceri, mass-media şi surse politice interne pentru a influenţa deciziile guvernamentale
13:10
*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/horatiu-potra-face-demersuri-pentru-a-obtine-azil-politic-in-rusia-42879657 Horaţiu Potra face demersuri pentru a obţine azil politic în Rusia---Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi mercenarii acestuia au fost trimişi în judecată în dosarul în care sunt acuzaţi de tentativă la lovitură de stat
13:10
România se află în mijlocul unui dosar de amploare care zguduie scena politică şi juridică, în care fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu şi Horaţiu Potra sunt trimişi în judecată pentru tentative de subminare a ordinii constituţionale
13:00
Donald Trump şi soţia sa, Melania, vor începe marţi a doua vizită de stat pe teritoriul britanic, un moment important pentru regat, premierul Keir Starmer contând pe faptul că familia regală britanică îşi va etala puterea and #8222;soft and #8221; de neegalat pentru a-l and #8222;îmblânzi and #8221; pe preşedintele SUA aşa cum puţini alţii pot face, relatează Reuters.
Acum 8 ore
12:30
Ed Sheeran va fi vedeta echipamentului FC Barcelona în meciul împotriva formaţiei Real Madrid, programat pentru 26 octombrie pe Santiago Bernabeu.
12:20
Noul sezon al Ligii Campionilor debutează marţi, când sunt programate şase meciuri, celelalte partide urmând să aibă loc miercuri şi joi. Partidele încep la ora 22.00, cu excepţia câtorva întâlniri programate la ora 19.45.
12:20
Zece suporteri, prinşi cu materiale pirotehnice şi unul cu droguri în bagaj, la meciul de fotbal Petrolul-Dinamo # Bursa
Zece suporteri, între care mai mulţi minori, au fost prinşi cu materiale pirotehnice pe care au încercat să le introducă pe stadion, la partida de fotbal Petrolul Ploieşti-Dinamo Bucureşti, care s-a desfăşurat luni seară, pe stadionul din Ploieşti.
12:20
Mai mult de jumătate dintre români declară că nu sunt mulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan în domeniul politicii externe şi nici de activitatea MAE
12:10
PSD are planul B dacă premierul Ilie Bolojan nu va prelungi plafonarea la alimentele de bază, a afirmat marţi deputatul social-democrat Marius Budăi, fost ministru al Muncii.
12:10
Sondaj AVANGARDE: Maia Sandu şi Donald Trump sunt liderii politici externi în care românii au cea mai mare încredere # Bursa
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu şi preşedintele SUA Donald Trump sunt liderii politici externi în care românii au cea mai mare încredere, cu o cotă de 44%
11:50
Procurorul general: România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024 # Bursa
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, astăzi, că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024 şi a adăugat că această campanie s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.