Andia, moment de excepție! Artista a cântat Imnul Romaniei la Palatul Regal, în cadrul unui eveniment special: ”Am simțit fiecare cuvânt” | VIDEO

Cea de-a doua ediție a etapei din Asia Express – Drumul Eroilor, care a fost lider de audiență, a venit cu o premieră absolută în istoria show-ului. Una dintre echipe, cea formată din Gabriel Tamaş şi Dan Alexa, a reușit să ajungă cu o oră și jumătate înaintea Irinei Fodor la punctul de logare pentru jocul de amuletă. Construcțiile de pe șoselele din Filipine au dat peste cap întreaga competiție. Un drum care în mod normal durează 30 de minute a ajuns să se transforme într-o adevărată provocare de aproape două ore, blocajele schimbând complet cursa. Deși Irina avea un avans considerabil, de aproximativ 30 de minute, mașina sa a rămas prinsă în trafic, fără nicio posibilitate de a avansa.