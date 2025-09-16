Noii șefi ai Renault, Nissan și Mitsubishi s-au întâlnit pentru prima dată, pentru a consolida Alianța pe segmentul de mașini electrice
Profit.ro, 16 septembrie 2025 18:20
Renault, Nissan și Mitsubishi au anunțat că parteneriatul strategic dintre cele trei companii „intră într-o nouă etapă în Europa”, pe segmentul de vehicule electrice. Renault are deja mai multe modele pe care le produce în Franța pentru cele două companii japoneze.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
18:20
Noii șefi ai Renault, Nissan și Mitsubishi s-au întâlnit pentru prima dată, pentru a consolida Alianța pe segmentul de mașini electrice # Profit.ro
Renault, Nissan și Mitsubishi au anunțat că parteneriatul strategic dintre cele trei companii „intră într-o nouă etapă în Europa”, pe segmentul de vehicule electrice. Renault are deja mai multe modele pe care le produce în Franța pentru cele două companii japoneze.
Acum o oră
18:10
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a depus 3 plângeri penale împotriva unor entități care ofereau jocuri de noroc online fără licență și care permiteau accesul jucătorilor din România.
17:50
Chinezii se descurcă cum pot pentru a-și muta producția modelelor cu care vor să cucerească Europa # Profit.ro
Chinezii se descurcă cum pot pentru a-și muta producția modelelor cu care vor să cucerească Europa într-una din uzinele existente, fie prin contracte de licențiere, fie prin parteneriate cu companiile europene. Leapmotor are Stellantis ca acționar și se va folosi de acest statut pentru a-și produce mașinile în uzinele acestei companii.
Acum 2 ore
17:20
FOTO Bolojan a discutat cu BERD soarta Portului Giurgiulești din Republica Moldova, pe care statul român vrea să-l cumpere, dar Fondul Proprietatea contestă achiziția # Profit.ro
Pemierul Ilie Bolojan, a discutat cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, despre achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova.
17:10
Bucureștenii sunt chemați să completeze un chestionar privind calitatea aerului.
17:10
Prețurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepția fructelor și legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august față de iunie, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenței pe baza datelor furnizate de șase mari rețele comerciale.
17:10
Din cauza lipsei de baterii, Nissan reduce drastic producția noului Leaf la uzina Tochigi din Japonia
17:00
Bucureștenii sunt chemați să completeze un chestionar privind calitatea aerului.
17:00
Atac cibernetic masiv la Jaguar Land Rover. Grupul nu poate relua producția de peste două săptămâni # Profit.ro
Grupul JLR nu poate relua producția de mașini la mai bine de două săptămâni după ce a fost ținta unui atac cibernetic. Există temeri că mai mulți furnizori ai grupului britanic ar putea da faliment din această cauză.
16:50
Imagini spectaculoase - Umbrărescu lucrând în ceață la Autostrada Transilvania VIDEO&FOTO # Profit.ro
Noi imagini sunt prezentate de pe șantierul secțiunii de autostradă Zimbor- Poarta Sălajului, parte a Autostrăzii Transilvania (A3)
16:50
Aproape 15% din populația suedeză, circa 1,5 milioane de persoane, a fost afectată în urma unui atac cibernetic ce a avut loc contra furnizorului de sisteme informatice Miljödata.
Acum 4 ore
16:30
Druid, companie românească din domeniul tehnologiei de inteligență artificială conversațională, anunță obținerea unei runde de finanțare de Serie C de 31 milioane dolari pentru a accelera expansiunea globală a platformei Agentic AI dedicate mediului enterprise, sub conducerea lui Joseph Kim, noul CEO al companiei.
16:30
Noi probleme pentru industria auto din Germania. Ford și Robert Bosch intensifică concedierile # Profit.ro
Ford Motor și Robert Bosch au anunțat noi tăieri de posturi la fabricile din Germania, în contextul în care industria auto continuă să se confrunte cu costuri ridicate și o cerere slabă.
16:30
Eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar putea duce la o inflație de 15% - a atenționat ministrul Agriculturii, social-democratul Florin Barbu.
16:20
Bosch a anunțat măsuri severe de reducere a costurilor, pe fondul crizei din industria auto.
16:20
Președintele ANAF, despre ancheta privind campania electorală a lui Călin Georgescu: ANAF și-a terminat verificările, a sesizat instituțiile statului vizavi de rezultatul controlului # Profit.ro
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat, despre ancheta privind campania electorală a lui Călin Georgescu, că ANAF și-a terminat verificările și a sesizat instituțiile statului, vizavi de rezultatul controlului.
16:20
Abdel-Fattah al-Sissi, președintele Egiptului, a descris Israelul drept "inamic", pentru prima dată din 1979.
16:10
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica: ANAF-ul nu își propune să verifice mirii, să verifice darul de nuntă sau să strice nunți și petreceri. Vom prezenta o aplicație pe modelul Greciei, în care fiecare român poate să-și verifice cu telefonul bonul fiscal # Profit.ro
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat că ANAF-ul nu își propune să verifice mirii, să verifice darul de nuntă sau să strice nunți și petreceri el arătând că vor prezenta o aplicație pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-și verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată.
16:00
Robert Redford, care a câștigat un Oscar pentru regia filmului „Ordinary People” și care a devenit ulterior fondator al Festivalului de film independent de la Sundance, a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit Variety.
16:00
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson l-a acuzat pe omologul său maghiar că răspândește „minciuni scandaloase”, după ce Viktor Orban a declarat că țara nordică „se prăbușește”, deoarece bandele angajează zeci de copii ca asasini, relatează Reuters.
15:50
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, întâlnire cu Secretarul american al energiei, Chris Wright: România își consolidează rolul de lider energetic regional # Profit.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, s-a întâlnit cu Secretarul american al energiei, Chris Wright.
15:30
Ungaria a semnat un acord cu China, ceea ce reprezintă un potențial major pentru cooperarea dintre cele două țări în domeniile energiei nucleare, securității și inovării, a anunțat, la Viena, Péter Szijjártó.
15:20
Închiderea, până acum temporară, a frontierei polono-belaruse va fi prelungită 'până la o nouă notificare', a anunțat marți Ministerul de Interne polonez, într-un comunicat de presă, transmite EFE, care notează că anunțul are loc în contextul tensiunilor sporite dintre Varșovia și Minsk.
15:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că a discutat cu adjunctul ministrului Apărării ucrainean, Sergiy Boyev, despre proiecte comune de producție de drone în România.
15:10
Omul de afaceri Jurgen Faff și un alt administrator al companiei Fly Lili, sub control judiciar pentru evaziune fiscală în formă continuată # Profit.ro
Omul de afaceri Jurgen Faff și un alt administrator al companiei aeriene Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horațiu Potra, sunt urmăriți penal, sub control judiciar, pentru evaziune fiscală în formă continuată, fiind acuzați că nu au plătit impozitele și contribuțiile pentru salarii. Prejudiciul depășește 12 milioane de lei, fiind recuperat parțial. Procurorii au pus sechestru pe o aeronavă Airbus A319-112.
15:00
Unica rețea de tramvai inaugurată după 1989 în România, demontată și vândută la fier vechi # Profit.ro
Municipiul Botoșani a început scoaterea liniilor de tramvai.
Acum 6 ore
14:40
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat că instituția va începe verificări privind respectarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, în urma solicitării transmise cu o zi înainte de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.
14:30
Stațiunea Băile Govora va avea un parc de aventură, cu tiroliană, alpine coster și chiar piste de biciclete off-road, anunță administrația publică locală, care luni a semnat contractul de execuție al acestei investiții.
14:20
De-a lungul ultimilor șapte ani, parteneriatele strategice, inițiativele comunitare și dezvoltarea constantă au impulsionat expansiunea globală a companiei Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede. Colaborările cu legendarul Messi, Juventus FC, MotoGP, LaLiga și festivalul de muzică UNTOLD sunt doar câteva exemple care au extins prezența companiei dincolo de industria cripto, conectând brandul cu publicul și cu tendințele culturale globale.
14:20
Ministrul Finanțelor: Anii 2025-2026 vor fi grei, însă 2027 ar putea fi un an al relaxării fiscale # Profit.ro
Anii 2025-2026 vor fi grei, însă 2027 ar putea fi un an al relaxării fiscale, transmite ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
14:10
Un japonez s-a căsătorit cu un chatbot pe care l-a cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating # Profit.ro
În lumea lui Chiharu Shimoda, nimic nu se compară cu o conversație cu „soția” sa după ce se trezește și când se întoarce acasă de la serviciu, scrie cotidianul nipon Asahi Shimbun.
14:10
ANAF l-a anunțat pe Iohannis cât are de plată și i-a cerut predarea imobilului. "Va fi executat silit ca orice român!" # Profit.ro
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat că fostului președinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparține și i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia.
14:00
Președintele ANAF, Adrian Nicușor, a fost audiat în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, la solicitarea deputatului USR Cezar Drăgoescu.
14:00
Ministrul Finanțelor, despre nivelul inflației: Revine la finalul anului viitor în intervalul de referință # Profit.ro
Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, susține că nivelul inflației care a ajuns la final de august la aproape 10% va ajunge la nivelul de referință la finalul anului 2026.
14:00
Președintele ANAF, Adrian Nicușor: ANAF a depășit planul de colectare cu un miliard în iulie. Despre bazele de date: Nici mie nu mi-ar plăcea să vină organul de control și să-mi ceară din nou datele, după ce le-am depus # Profit.ro
Președintele ANAF, Adrian Nicușor, a declarat în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, despre colectare, că ANAF-ul a depășit planul de colectare cu un miliard în iulie. Despre bazelede date, el a arătat că nu i-ar plăcea ca, după ce depune acte, după ce E- factura arată toate facturile, să vină organul de control și să-i ceară din nou datele pe care le deține, arătând că este un minus al ANAF-ului.
13:40
Rețeaua de magazine de proximitate Froo, parte a grupului polonez Żabka, a ajuns în România la peste 120 de magazine în trei orașe.
13:20
PSD are un „plan B” dacă Bolojan nu prelungește plafonarea adaosului comercial la alimente # Profit.ro
PSD pledează în continuare pentru prelungirea plafonării la alimentele de bază după 1 octombrie.
13:20
Ministrul Sănătății: Este momentul ca România să investească strategic în producția internă de medicamente și în biotehnologii medicale # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat, la reuniunea informală a miniștrilor Sănătății din Europa, că este momentul ca România să investească strategic în producția internă de medicamente și în biotehnologii medicale. ”Aceste direcții ne vor permite să reducem dependența de importuri și să oferim pacienților soluții rapide și sigure”, a subliniat el.
13:20
Într-un context economic marcat de incertitudine, Volvo Car România lansează programul EcoBonus Instant, garantând tuturor clienților contravaloarea voucherului Rabla Plus pentru achiziția SUV-urilor electrice premium.
13:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că investitorii americani cu care s-a întâlnit la Washington sunt interesați de domenii strategice precum infrastructură, energie, tehnologie și sănătate.
13:20
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Peste 75% din arieratele firmelor către ANAF nu sunt recuperabile. O treime din datorii aparțin companiilor de stat # Profit.ro
Primii 50 de debitori, companii de stat și private, înregistrează la acest moment către ANAF arierate cumulate de 22,89 miliarde lei, din care 17,2 miliarde lei, reprezentând circa 75,18%, sunt nerecuperabile, conform unui document oficial analizat de Profit.ro.
13:10
Începând de astăzi, aplicația Uber este disponibilă în patru orașe noi: Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Reșița și Slobozia.
13:10
Retailerul german Kaufland anunță în România că simplifică procesul de achiziții dedicat exclusiv producătorilor locali și regionali, pentru a sprijini accesul acestora pe rafturile magazinelor sale.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0634 lei, de la 5,0632 lei, înregistrat luni.
12:50
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat intrarea Infinity Capital Investments și Gravity Capital Investments în acționariatul Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID România), cu un pachet cumulat de 26% din capitalul social și din drepturile de vot.
12:50
Un tratament experimental bazat pe un cocktail de trei anticorpi a reușit să protejeze șoarecii aproape împotriva tuturor tulpinilor de virus gripal testate, inclusiv tulpini de gripă aviară și gripă porcină cu potențial pandemic, potrivit unui studiu recent.
Acum 8 ore
12:40
Compania brașoveană Visual Fan, care deține brandul Allview, extinde portofoliul de electrocasnice prin lansarea gamei de mașini de spălat rufe Allview Sensy, cu inteligență artificială integrată.
12:30
O expediție recentă a cercetătorilor de la Departamentul Resurse Marine Vii din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanța arată o scădere alarmantă a capturilor de scrumbie de Dunăre și o prezență masivă a crabului albastru, specie invazivă ce amenință echilibrul ecosistemului marin, potrivit Radio Constanța preluat de Rador.
12:30
RAPORT Domeniile de risc fiscal sistemic vizate de ANAF: Transportul alternativ, comerțul online, vânzare cu firme din China, cazarea pe platforme online. Scheme identificate și evaziunea estimată # Profit.ro
Transportul alternativ, comerțul online, cel cu produse accizabile sau cel intermediat de firma din China, precum și închirierea de spații de cazare pe platforme online, difuzarea de conținut video online, precum și tranzacțșii cu deșeuri sau comerțul de mașini second hand se numără printrre domeniile de risc fiscal ridicat pe care se concentrează în prezent ANAF, conform unui raport oficial al instituției.
12:30
În primele 8 luni, ANAF a impus firmelor, în urma inspecțiilor fiscale, obligații suplimentare de plată de 2,5 miliarde lei # Profit.ro
În perioada ianuarie-august 2025, ANAF a stabilit obligații fiscale suplimentare de 2,5 miliarde lei, ca urmare a acțiunilor de control fiscal efectuate de organele de inspecție fiscală, inspecții fiscale (IF) și verificări documentare (VD).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.