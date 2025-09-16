„Escrocul de pe Tinder” a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Digi24.ro, 16 septembrie 2025 18:20
Simon Leviev, israelianul devenit celebru după documentarul Netflix „The Tinder Swindler”, a fost arestat de autoritățile din Georgia, la solicitarea Interpol. Bărbatul, acuzat că a înșelat femei cu zeci de milioane de dolari, a fost prins pe aeroportul din Batumi.
Serviciile secrete ucrainene au lovit Brigada 155 marină a Rusiei în Extremul Orient, 8.000 km de Kiev. „Ne așteptăm la necrologuri” # Digi24.ro
Serviciile secrete ucrainene au lovit Brigada 155 de marină a Rusiei lângă Vladivostok, la 8.000 km de Kiev, provocând explozii într-o unitate cunoscută pentru crimele de război brutale.
Sprijin pentru România după incursiunea dronei rusești: Franța condamnă Moscova și trimite avioane Rafale pe flancul estic al NATO # Digi24.ro
Ministerul de Externe al Franței și-a reafirmat marți sprijinul pentru România și solidaritatea deplină, după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian românesc. Parisul condamnă „atitudinea iresponsabilă și inadmisibilă” a Moscovei și anunță că trimite trei avioane Rafale pentru misiuni de supraveghere pe flancul estic al NATO.
Donald Trump se îndreaptă spre Marea Britanie, într-o vizită de stat atent coregrafiată: „Îl flatezi, îl îmbunezi, îl distragi” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump urmează să petreacă aproape toată vizita sa de stat de două zile în Marea Britanie, săptămâna aceasta, cu ușile închise, departe de protestele masive planificate și fără a susține un discurs tradițional potențialilor critici din Parlament, care urmează să se intre în pauză în timp ce avionul său zboară deasupra Atlanticului, scrie New York Times.
Ucrainenii au lovit rafinăria de la Saratov, în timp ce Rusia este pe punctul de a reduce producția de petrol din cauza atacurilor # Digi24.ro
Forţele ucrainene au lovit rafinăria de petrol rusă Saratov în noaptea de luni spre marţi, provocând explozii şi un incendiu la instalaţie, a afirmat marţi pe Telegram statul major al forţelor armate ucrainene, în timp ce surse Reuters au declarat că Rusia este pe punctul de a reduce producţia de petrol din cauza atacurilor cu drone.
Uniunea Europeană amână noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Donald Trump nu le găsește suficient de dure (Bloomberg) # Digi24.ro
Uniunea Europeană a amânat prezentarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în urma cererilor președintelui american Donald Trump de a impune restricții mai stricte.
Adrian Năstase a oferit un interviu presei de Stat din China. Acesta a fost prezentat drept președinte al Fundației Europene Titulescu și „un vechi prieten al Chinei”, chiar dacă fostul lider de la București a susținut că a mers „în calitate de persoană particulară” . În cadrul discuției cu jurnalista de la Beijing, fostul premier a ținut să puncteze în mai multe rânduri faptul că România are nevoie de „relații apropiate cu China”.
Cu cât s-au scumpit alimentele de bază în august. Raportul Consiliului Concurenței pe baza datelor de la șase mari rețele comerciale # Digi24.ro
Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august faţă de iunie, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenţei pe baza datelor furnizate de şase mari reţele comerciale, Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, Profi şi Selgros.
Donald Trump, omagiu pentru Robert Redford, deși relația dintre cei doi nu era grozavă. Ce spune președintele # Digi24.ro
„Robert Redford a avut o serie de ani în care nu era nimeni mai bun decât el”, a spus Trump, după ce a fost informat de moartea actorului de reporteri chiar înainte de a se urca în Marine One pentru a-şi începe călătoria în Marea Britanie. „A fost o perioadă în care era cel mai popular. Eu îl consideram grozav”.
Donald Trump somează țările UE și NATO: „Trebuie să înceteze imediat achizițiile de petrol rusesc” # Digi24.ro
Achizițiile de petrol rusesc de către țările UE și NATO „trebuie să înceteze imediat”, a declarat, înainte să plece către Marea Britanie, președintele american Donald Trump. Trump a declarat în weekend că este pregătit să aplice sancțiuni „majore” asupra petrolului rusesc, dacă țările europene vor face același lucru. Presiunea exercitată de SUA pune însă responsabilitatea pe umerii Europei, care a amânat eliminarea treptată a gazului rusesc până după 2027, se arată într-un material al Bloomberg.
Un primar din Călărași și-a tăiat salariul și cere eliminarea funcției de viceprimar în numele austerității # Digi24.ro
În comuna Independența, Călărași, primarul Gabriel Rădulescu a stârnit controverse după ce a decis să facă economii la buget prin tăierea salariilor din administrație. El și-a redus propria indemnizație cu 30% și le-a cerut consilierilor să desființeze postul de viceprimar. Pentru că legea nu permite, edilul a continuat demersul și a dispus scăderea cu 30% a indemnizației viceprimarului și a secretarei.
Un șablon care nu se potrivește doar Varșoviei: Înainte de atacul dronelor, Polonia a fost saturată de campanii de dezinformare # Digi24.ro
Deși politicienii polonezi au avertizat de mult timp că agresiunea rusă s-ar putea extinde și mai mult spre vest, incursiunea din 10 septembrie a aproape 20 de drone rusești pare să-i fi luat prin surprindere. În ultimele luni, a devenit din ce în ce mai la modă să le spună alegătorilor că „acesta nu este războiul nostru”, comentează analistul publicației European Pravda.
Ucrainenii, reticenți față de acordul de pace care îngheață linia frontului cu sprijinul garanțiilor occidentale, arată un sondaj # Digi24.ro
Aproximativ 74% dintre ucraineni ar accepta un acord de pace care să înghețe ostilitățile de-a lungul actualei linii de front și care să fie susținut de garanții de securitate occidentale, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat pe 16 septembrie. 18% dintre respondenți au declarat că ar putea „accepta cu ușurință” această opțiune, 56% au spus că ar fi dificil, dar acceptabil, în timp ce 15% au exclus-o complet, potrivit sondajului, citat de Kyiv Independent.
Încăierarea de la Craiova: ultimele două persoane căutate de autorități pentru implicarea în scandal au fost prinse # Digi24.ro
Ultimele două persoane care erau căutate după ce au participat la încăierea de sâmbătă din Craiova, în urma căreia un bărbat a murit şi patru au fost răniţi, au fost prinse. Cele două persoane au fost duse la audieri.
Spania, una dintre cele 5 mari finanțatoare ale Eurovision, se retrage dacă Israelul participă. Cine mai boicotează concursul muzical # Digi24.ro
Spania, una dintre cele „cinci mari” țări participante la concursul muzical Eurovision, a decis să boicoteze evenimentul, dacă Israelul nu va fi exclus de la ediția din 2026, de la Viena, din cauza războiului din Gaza, scrie The Guardian. Țara se alătură altor trei state care au anunțat deja că nu vor participa din același motiv: Slovenia, Irlanda și Țările de Jos (Olanda).
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez (presă) # Digi24.ro
Acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost probabil distrus nu de o dronă doborâtă, ci de o rachetă trasă de un F-16 al cărui sistem de ghidare a cedat, potrivit publicației poloneze Rzeczpospolita, care citează surse din agențiile de securitate ale statului.
UE va propune sancțiuni împotriva Israelului, pe fondul escaladării conflictului din Gaza # Digi24.ro
Comisia Europeană va prezenta miercuri sancțiuni împotriva Israelului, în timp ce armata israeliană continuă ofensiva terestră în orașul Gaza. Armata israeliană a lansat marți ofensiva terestră pentru a ocupa oraşul palestinian, scrie Axios, care citează oficiali israelieni. „IDF lovește cu pumnul de fier infrastructura teroristă”, a anunțat ministrul israelian al Apărării.
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat # Digi24.ro
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat, potrivit informațiilor Digi24.ro.
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit probleme în cazul managerilor de spitale cu mame-patroni la privat # Digi24.ro
Cei doi manageri de spitale publice din Vâlcea, despre care Digi24.ro și Pacient în România au arătat aici că și-au folosit mamele pentru a deschide un spital privat în județ, nu au încălcat nicio normă de integritate, potrivit unui răspuns transmis de Consiliul Județean Vâlcea. Concluzia instituției vine în contradictoriu cu mesajele transmise chiar de un reprezentant al instituției, la momentul publicării anchetei, și de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Un iaht a fost scufundat de balene ucigașe în largul coastelor Portugaliei: „Două-trei lovituri au fost suficiente” # Digi24.ro
Un iaht s-a scufundat în largul coastei Lisabonei, după un atac al balenelor ucigașe, în timp ce o a doua ambarcațiune a fost imobilizată într-un atac similar, ambele echipaje necesitând operațiuni de salvare, potrivit The Times.
Armata israeliană a atacat marți portul Hodeidah din Marea Roșie, în Yemen, a raportat marți postul de televiziune Al Masirah TV, afiliat mișcării Houthi, la câteva ore după ce Israelul a emis un ordin de evacuare pentru port.
Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică # Digi24.ro
Un băiat de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe o trotinetă electrică, pe strada Ștefan cel Mare. Minorul a fost transportat la spital, dar medicii nu au mai putut să-l salveze, informează Agerpres.
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din legea funcționarului public # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit marţi că este neconstituţională o sintagmă din legea funcţionarului public privind participarea la concursul de promovare în grad.
Donald Trump se va întâlni cu Volodimir Zelenski. Avertismentul transmis de către Marco Rubio # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare şi speră în continuare să negocieze un acord de pace cu implicarea preşedintelui rus Vladimir Putin, a declarat, marţi, secretarul de stat Marco Rubio.
Justiția din Serbia acuză 13 persoane pentru tragicul accident din 2024, prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad # Digi24.ro
Biroul procurorului general din Novi Sad a pus sub acuzare 13 persoane, printre care și un fost ministru, pentru rolul lor în prăbușirea acoperișului gării din oraș, anul trecut, care a provocat moartea a 16 persoane și a declanșat luni întregi de proteste antiguvernamentale la nivel național, scrie TVPWorld.
Președintele Germaniei i-a spus în față lui Nawrocki că Berlinul nu va plăti despăgubiri pentru cel de-al Doilea Război Mondial # Digi24.ro
Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a respins marţi pretenţia omologului său polonez Karol Nawrocki ca Germania să achite Poloniei noi despăgubiri pentru cel de-al Doilea Război Mondial.
Florin Barbu: Eliminarea plafonării prețurilor la alimente va duce la o inflaţie de aproape 15%, până în decembrie # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat marţi că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%. „Dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă”, avertizează el.
Demers fără precedent în Parlamentul European: Două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen # Digi24.ro
Parlamentul European va dezbate la începutul lunii octombrie două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, un demers fără precedent care a stârnit discuții aprinse între eurodeputați privind procedura și calendarul votului.
Adrian Nica: ANAF nu îşi propune să verifice mirii sau darul de nuntă. Cine e însă în vizorul Fiscului # Digi24.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, spune că instituția că nu îşi propune să verifice mirii şi darul de nuntă, ci vrea să-i identifice pe cei care încasează banii pentru organizarea nunţilor şi care trebuie să declare aceste sume.
A murit Robert Redford. Actorul și regizorul american, o legendă a Hollywood-ului, avea 89 de ani # Digi24.ro
Marele actor și regizor american, laureat al Premiului Oscar, Robert Redford, a murit la vârsta de 89 de ani, relatează The New York Times.
Șeful ANAF anunță controale la comercianți, după ce Grindeanu i-a acuzat că au majorat prețurile # Digi24.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că vor fi demarate controale în privinţa plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, aşa cum a solicitat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu o zi.
Preşedintele Egiptului a numit Israelul „inamic”, o premieră după semnarea tratatului de pace din 1979 # Digi24.ro
Preşedintele egiptean Abdel-Fattah al-Sissi a descris Israelul drept „inamic”, pentru oprima dată de când cele două ţări au semnat un tratat de pace în urmă cu 46 de ani, a afirmat un oficial guvernamental egiptean, informează marţi dpa.
Mai mulți bărbați s-au luat la bătaie pe un bulevard din Ploieşti, blocând circulația. Când a ajuns Poliţia, scandalagiii plecaseră # Digi24.ro
Mai multe persoane s-au luat la bătaie pe una dintre principalele artere rutiere din Ploieşti, cele două benzi ale unui sens de mers fiind blocate de maşinile oprite şi de persoanele care s-au dat jos din ele. Când Poliţia a ajuns acolo, scandalagii plecaseră. Oficialii IPJ Prahova anunţă că fac cercetări pentru identificarea celor implicaţi.
Răpirea de femei pentru nuntă devine ilegală într-o țară din Asia Centrală: „Acest obscurantism flagrant nu poate fi justificat” # Digi24.ro
Răpirea de femei pentru a le căsători cu forţa este de acum încolo pasibilă de pedepse cu închisoarea în Kazahstan, în conformitate cu legea intrată în vigoare marţi în această ţară conservatoare din Asia Centrală, unde fenomenul persistă în pofida progreselor din apărarea drepturilor femeilor.
Adrian Nica: ANAF i-a comunicat lui Iohannis suma pe care o datorează pentru chiria casei din Sibiu şi i-a cerut predarea imobilului # Digi24.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că fostului preşedinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparţine şi i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia.
Ministrul Alexandru Nazare, mulțumit de activitatea ANAF: „În ultimele două luni, a colectat în plus față de plan” # Digi24.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat marți, la Digi24, despre audierea din Parlament a președintelui ANAF, Adrian Nicușor, că e un semnal foarte bun de transparență, argumentând că „până acum aceste invitații nu erau onorate”. El mai spune că „deja se văd semnale ale unei schimbări de atitudine” și că „în ultimele două luni de zile ANAF a colectat în plus față de plan”.
Închiderea, până acum temporară, a frontierei polono-belaruse va fi prelungită "până la o nouă notificare", a anunţat marţi Ministerul de Interne polonez, într-un comunicat de presă, transmite EFE, care notează că anunţul are loc în contextul tensiunilor sporite dintre Varşovia şi Minsk.
Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu. Legăturile directe cu Federația Rusă # Digi24.ro
Platforme care au legături directe cu Federația Rusă, site-uri care împrăștiau propaganda rusă și campanii artificiale pe TikTok, sunt doar câteva dintre mecanismele propagandei din spatele fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, trimis acum în judecată pentru tentativă la lovitură de stat.
Un milion de euro destinat coruperii alegătorii din Republica Moldova a confiscat de anchetatori de la oamenii lui Putin de peste Prut # Digi24.ro
Peste 20 de milioane de lei moldovenești au fost ridicate de oamenii legii din Republica Moldova în urma mai multor percheziții desfășurate în Chișinău. Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice.
Nazare: Creșterea inflației este temporară, chiar dacă nivelul este ridicat. Ce spune ministrul despre ținta de deficit # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus la Digi24 că Guvernul nu are în plan creșterea TVA. El adaugă că inflația în creștere, în urma adoptării pachetului de măsuri fiscale, este doar un fenomen temporar.
Elton John și Paul McCartney, apel înaintea vizitei lui Trump în UK. Ce îi cer artiștii britanici premierului Keir Starmer # Digi24.ro
Artiști britanici de renume, printre care Elton John, Paul McCartney, Mick Jagger și Kate Bush, i-au adresat o scrisoare premierului Keir Starmer în care cer protejarea drepturilor de autor și a operei creatorilor în fața companiilor de inteligență artificială. Demersul vine chiar înaintea vizitei de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie, când se așteaptă anunțarea unui acord tehnologic între Londra și Washington.
Cum încearcă Putin să pună mâna pe guvernul de la Chișinău. Schema devoalată de autoritățile de la Vilnius # Digi24.ro
Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, care candidează la alegerile parlamentare pe lista Blocului „Patriotic” din Republica Moldova, nu va putea intra în Lituania în următorii cinci ani. Ministerul Afacerilor Externe de la Vilnius a anunțat astăzi, 16 septembrie, că decizia a fost luată din cauza legăturilor acesteia cu Rusia și a sprijinului acordat Moscovei în încercările de a influența ilegal procesele politice din Republica Moldova.
Nicușor Dan, după ce Procurorul General a prezentat contextul anulării alegerilor: O dovadă a acțiunilor de dezinformare ale Rusiei # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, că cercetarea prezentată de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acţiunilor de dezinformare din partea Rusiei în România și a influențării alegerilor prezidenţiale din 2024.
Armata lui Putin a bombardat mai multe case în sudul Ucrainei. Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 18 rănite # Digi24.ro
Forţele ruse au lansat marţi dimineaţă un atac de amploare asupra oraşului ucrainean Zaporojie, ucigând un bărbat de 41 de ani, rănind cel puţin 18 persoane şi provocând incendii, a declarat guvernatorul regional, relatează Reuters.
Ionuț Dumitru, despre riscul ca România să intre în recesiune: „Nu poți să vinzi iluzii”. Ce spune despre inflație și măsurile fiscale # Digi24.ro
Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, avertizează că România nu are soluții miraculoase pentru a ieși din criza bugetară. Acesta a declarat la Digi24 că ajustările fiscale sunt inevitabile, dar pot evita riscul de recesiune, iar inflația ar trebui să înceapă să scadă după luna octombrie.
Șeful ANAF explică de ce inspectorii „preferă” controalele la micii contribuabili: „Activitatea este mult mai simplă” # Digi24.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor, a fost audiat marţi, în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, la solicitarea deputatului USR Cezar Drăgoescu. Şeful instituţiei a anunţat că reorganizarea ANAF-ului va veni imediat ce un proces de digitalizare se finalizează şi a dat explicaţii privind controalele dese la micii contribuabili.
Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia, spune procurorul general al României # Digi24.ro
Există indicii potrivit cărora mercenarul Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Federația Rusă, a declarat, marți, în conferința de presă, procurorul general al României, Alex Florența. Potra este dat în urmărire internațională, după ce justiția din țara noastră a decis arestarea lui preventivă.
Cine este proprietarul navei care a dus la explozia devastatoare din Beirut de acum cinci ani. Bărbatul a fost arestat în Sofia # Digi24.ro
Proprietarul navei implicate în explozia care a avut loc în 2020 în portul din Beirut a fost arestat pe 5 septembrie pe aeroportul din Sofia, a anunţat marţi purtătoarea de cuvânt a tribunalului din capitala bulgară.
„Pușcăria poate fi o binecuvântare”. Mesajul transmis de fostul primar Cătălin Cherecheș, din penitenciar # Digi24.ro
Fostul primar al orașului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, condamnat la închisoare pentru corupție, a transmis un mesaj din penitenciar, în timpul vizitei ministrului Justiției.
Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că nu vor mai fi alte creșteri de taxe și impozite: „Pachetul de măsuri fiscale e terminat” # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marți, că nu mai urmează alte creșteri de taxe și impozite în perioada următoare. Oficialul se declară împotriva majorării TVA în Horeca și spune că România ar fi în dezavantaj dacă acest domeniu ar avea o cotă standard a taxei pe valoare adăugată de 21%.
