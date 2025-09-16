Florin Barbu, ministrul Agriculturii, propune scutiri de taxe şi impozite timp de 10 ani pentru investiţiile în ferme şi fabrici, ca investitorii să recupereze 50% din bani, un nou credit pentru fermieri cu dobândă subvenţionată şi deblocarea rabla pentru tractoare

Ziarul Financiar, 16 septembrie 2025 18:30

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, propune scutiri de taxe şi impozite timp de 10 ani pentru investiţiile în ferme şi fabrici, ca investitorii să recupereze 50% din bani, un nou credit pentru fermieri cu dobândă subvenţionată şi deblocarea rabla pentru tractoare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 15 minute
18:30
Bursa de la Bucureşti pierde 0,5% marţi pe fondul deprecierilor de la One United Properties, Hidroelectrica şi BRD SocGen. Volumele rămân reduse Ziarul Financiar
18:30
Grecii, o forţă în energia din România. Grupul industrial Metlen a devenit unul dintre cei mai puternici furnizori pe piaţa angro a gazelor şi are sute MW verzi în dezvoltare Ziarul Financiar
De la preluarea operaţiu­nilor Enel de către PPC, grupurile din Grecia au devenit o prezenţă din ce în ce mai importantă în peisajul ener­getic local. Metlen Energy & Metals apare în rapoartele ANRE pentru luna iunie ca fiind unul dintre cei mai mari furnizori de gaze pe piaţa angro, dar firma are şi proiecte regenerabile de sute MW în dezvoltare.
18:30
Cine este Joseph Kim, executivul recrutat de DRUID AI pentru a prelua funcţia de CEO după decesul neaşteptat al fondatorului Liviu Drăgan. Kim vine cu peste 25 de ani de experienţă în scalarea companiilor de tehnologie şi a fost parte din tranzacţii de miliarde de dolari Ziarul Financiar
Înainte de a se alătura DRUID AI, Kim a fost Preşedinte şi CEO al Sumo Logic (mai 2023 - septembrie 2025), unde, în colaborare cu fondul de investiţii Francisco Partners, a orchestrat procesul de retragere de la bursă a companiei (delistare), într-o tranzacţie evaluată la 1,7 miliarde de dolari. În primul an sub conducerea sa, a reuşit să aducă compania la o creştere profitabilă.
18:30
Grupul Ion Moş preia brandul românesc Lucas Bites şi marchează un nou pas în consolidarea portofoliului său Ziarul Financiar
Bucureşti, 9 septembrie 2025 – Grupul Ion Moş, unul dintre liderii industriei alimentare din România, anunţă achiziţia companiei Lucas Bites, recunoscută pentru produsele sale inovatoare în domeniul mixurilor pentru deserturi.
18:30
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, propune scutiri de taxe şi impozite timp de 10 ani pentru investiţiile în ferme şi fabrici, ca investitorii să recupereze 50% din bani, un nou credit pentru fermieri cu dobândă subvenţionată şi deblocarea rabla pentru tractoare Ziarul Financiar
Acum 30 minute
18:15
Lituanianul Tadas Evaltas, noul director general al hotelului The Marmorosch: Bucureştiul ar putea să fie „micul Paris“ şi ca număr de turişti, dar trebuie să finalizeze renovarea clădirilor emblematice Ziarul Financiar
Lituanianul Tadas Evaltas, care a preluat luna aceasta conduce­rea hotelului de cinci stele The Marmorosch, spune că vede Bucureş­tiul ca pe „micul Paris“ datorită arhitecturii clădirilor şi istoriei, însă pentru a atrage mai mulţi turişti crede că este nevoie de o infrastructură mai dezvoltată şi de investiţii în renovarea clădirilor vechi.
18:15
Gigantul Alphabet pune pe masă 6,8 miliarde dolari pentru AI-ul britanic: Londra va avea un centru de date ultramodern, unde se vor crea anual peste 8.000 de locuri de muncă Ziarul Financiar
Acum o oră
17:45
DRUID AI, una dintre cele mai valoroase companii româneşti din IT, merge înainte după decesul neaşteptat al fondatorului, Liviu Drăgan: Compania anunţă o nouă rundă de finanţare de serie C de 31 mil. dolari şi recrutarea unui nou CEO, Joseph Kim. ”Odată cu această nouă etapă de creştere, vom duce DRUID pe scena globală” Ziarul Financiar
17:45
Vrei să începi să investeşti? Începe cu tine, căci investiţia în propria persoană e cea mai bună Ziarul Financiar
17:45
Mario Draghi, fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, trage un semnal de alarmă: Europa începe să pierdă teren în faţa SUA şi Chinei din cauza inacţiunii politice Ziarul Financiar
17:45
România, ţara UE cu cea mai mare pondere din populaţie care se confruntă cu lipsuri materiale şi sociale grave Ziarul Financiar
România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul lipsuri materiale şi sociale grave, potrivit datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Aşadar, în anul 2024, ponderea din populaţia României care se confrunta cu lipsuri materiale şi sociale grave a fost de 17,2%, cea mai mare dintre statelele membre ale Uniunii Europene. Nivelul este de aproa­pe trei ori mai mare decât media Uniunii Europene, de 6,4%.
Acum 2 ore
17:30
Ionuţ Negoiţă: Piaţa hotelieră din Bucureşti este concurată de Airbnb. Cel puţin o treime din apartamentele Rin Grand Hotel au fost cumpărate pentru închiriere. A convertit în 960 de apartamente toate camerele hotelului Rin Grand Hotel, anunţat ca fiind cel mai mare hotel la deschidere. Ziarul Financiar
Ionuţ Negoiţă, care a dezvoltat hotelul Rin Grand Hotel în urmă cu mai bine de un deceniu şi jumătate, spune că cel puţin o treime din aparta­mentele vândute din cadrul acestei clădiri se închiriază acum pe platforma Airbnb de către proprietari.
17:15
Consiliul Concurenţei: Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,5% în august faţă de iunie, sub majorarea TVA . Cele mai mari creşteri la produse n0n-sezoniere au fost la zahăr, carne tocată, smântână şi unt Ziarul Financiar
17:15
Ce spun asigurătorii despre fuziuni şi achiziţii. Piaţa este efervescentă, toţi se uită la oportunităţi şi sunt deschişi, dar deocamdată nimic nu este de vânzare. În perioada următoare consolidarea este cuvântul cheie, iar creşterea organică trebuie să rămână ancorată în cultura companiilor indiferent de direcţie Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor din România este plină de oportunităţi, iar acestea creează concurenţă, şi într-o piaţă concurenţială este logic să te adaptezi şi să creşti prin achiziţii, dar prioritară trebuie să rămână calitatea, iar achiziţiile întotdeauna să aibă sens în contextul businessului companiei care cumpără, acestea au fost câteva din concluziile desprinse din discuţia directorilor a şase dintre cele mai mari companii de asigurări de pe piaţa locală.
17:15
DRUID AI, proiectul fondat de Liviu Drăgan, anunţă o rundă de finanţare de Serie C de 31 milioane USD şi recrutarea unui nou CEO - Joseph Kim Ziarul Financiar
DRUID AI, unul dintre cele mai promiţătoare proiecte tech lansate din România, a anunţat obţinerea unei runde de finanţare de Serie C de 31 milioane USD pentru a accelera expansiunea globală a platformei Agentic AI dedicate mediului enterprise, sub conducerea lui Joseph Kim, noul CEO al companiei. Această investiţie strategică – menită să contribuie la misiunea DRUID AI de a ajuta companiile să creeze, să gestioneze şi să orchestreze agenţi AI conversaţionali – a fost condusă de Cipio Partners, cu participarea TQ Ventures, Karma Ventures, Smedvig şi Hoxton Ventures.
17:00
Gábor Mozga, CEO, MOL România: Clienţii-flote şi-au redus volumele, există o presiune ridicată asupra consumatorilor, dar cred că economia României este puternică şi are capacitatea de a se redresa rapid Ziarul Financiar
MOL România este o subsi­diară a MOL Group şi una dintre cele mai im­portante companii petro­liere din România, cu o pre­zenţă de 30 ani pe piaţa autohtonă. Compania a terminat anul trecut cu o cifră de afaceri de 9,5 mld. lei, plus 4%, şi un pro­fit net de 166 mil. lei. Firma avea la finalul anului trecut 278 de angajaţi şi 237 de staţii de servicii la nivel naţional.
16:45
Când statul reduce bugetele şi clasele din şcolile publice se aglomerează, investitorii privaţi investesc milioane de euro să-şi facă loc în educaţie Ziarul Financiar
În timp ce statul reduce cheltuielile pentru educaţie şi clasele din şcolile publice devin tot mai aglomerate, sectorul privat accelerează investiţiile şi construieşte şcoli în timp record. Noile proiecte, finanţate integral din capital privat, au bugete de milioane de euro şi vin să acopere golurile lăsate de sistemul public.
16:45
România este interesată de preluarea portului Giurgiuleşti din Republica Moldova, aflat într-un proces internaţional de achiziţie iniţiat de BERD Ziarul Financiar
16:45
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare: Noua ţină a deficitului bugetar va depăşi 8% . Această nouă ţintă a deficitului este negociată în paralel cu Comisia Europeană Ziarul Financiar
16:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 17 septembrie 2025, ora 09.30 cu Bogdan Ceuca, Head of Trading Department, Transilvania Investments Alliance Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:30
Proiect european de peste 7 mil. lei pentru renovare energetică a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ’’Constantin Păunescu’’ din Recaş, judeţul Timiş Ziarul Financiar
16:30
Investiţie de peste 139 mil. lei pentru reabilitarea şi modernizarea Teatrului Municipal Baia Mare Ziarul Financiar
16:15
Kaufland simplifică procesul de achiziţii pentru listarea producătorilor locali. "Obiectivul nostru este să avem furnizori reprezentativi în fiecare oraş" Ziarul Financiar
16:00
Sondaj: Trei din zece mame se simt copleşite, iar 28% sunt epuizate emoţional, cele mai mari temeri ale lor în privinţa copiilor fiind legate de impactul telefonului, de jocurile pe calculator şi droguri Ziarul Financiar
15:30
Casa de avocatură Clifford Chance o recrutează pe Flavia Petcu-Ciurel în rolul de senior associate în cadrul practicii de Corporate M&A şi Real Estate Ziarul Financiar
15:30
​Florin Barbu, ministrul Agriculturii spune că avocado a urcat pe primul loc în topul importurilor de fructe şi legume: „Dacă vrem să mâncăm mozzarella şi avocado şi nu vrem să mâncăm roşii şi brânză de la ţăranii români, deficitul va creşte.” Ziarul Financiar
15:00
Cât influenţează stilul de viaţă anii pe care îi trăim? Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:45
Se vede lumina de la capătul tunelului: Încrederea investitorilor în economia Germaniei creşte surprinzător în septembrie după luni întregi de declin. Apar primele semne că economia ar putea prinde din nou viteză împinsă de la spate de cheltuielile guvernamentale şi reducerea dobânzilor Ziarul Financiar
13:45
Alexandru Nazare, Ministrul Finanţelor dă asigurări: TVA nu va creşte. 2025 şi 2026 vor fi nişte ani grei, dar 2027 ar putea fi anul relaxării fiscale Ziarul Financiar
13:30
Infinity Capital Investments şi Gravity Capital Investments intră în acţionariatul PAID şi preiau 26% din capital, pachet preluat de la Astra, Carpatica şi Certasig, aflate în faliment Ziarul Financiar
13:30
Bergenbier S.A. lansează Raportul de sustenabilitate pentru 2024 Ziarul Financiar
13:00
Bogdan Cârpăveche, PwC: Impozitul de 16% revine. Care este impactul noilor reglementări fiscale asupra persoanelor fizice Ziarul Financiar
Acum 8 ore
12:30
Piaţa muncii din Marea Britanie încetineşte pentru a şaptea lună consecutiv: Salariile scad uşor, dar presiunea inflaţionistă rămâne pe radarul Băncii Angliei Ziarul Financiar
12:15
Indexul de Trafic 2025: Şoferii din Bucureşti pierd echivalentul a peste 12 zile de lucru anual din cauza aglomeraţiei din trafic, urmaţi de cei din Timişoara şi Iaşi Ziarul Financiar
12:00
Aurul sparge recorduri istorice! Slăbiciunea dolarului şi presiunea politică pe Rezerva Federală împing metalul preţios spre noi culmi Ziarul Financiar
12:00
Clifford Chance o recrutează pe Flavia Petcu-Ciurel în rolul de senior associate în cadrul practicii de Corporate M&A şi Real Estate Ziarul Financiar
11:30
Cum merge piaţa bancară, care este impactul scăderii economice asupra băncilor? Cum reuşesc băncile să facă profit într-o economie care stagnează? Care sunt marjele cu care operează băncile faţă de marjele din alte sectoare economice? Urmăriţi ZF Live marţi , 16 septembrie, ora 12:00, o discuţie cu Florin Dănescu, directorul executiv al ARB – Asociaţia Română a Băncilor Ziarul Financiar
11:30
Ce oferte au băncile la creditele ipotecare/imobiliare pentru persoanele fizice? Cu ce bani se cumpără acum apartamentele, cât este proporţia banilor proprii vs credit? Urmăriţi ZF Live marţi , 16 septembrie, ora 12:30, o discuţie cu Dan Niculae, CEO al brokerului de credite Imobiliare.ro Finance Ziarul Financiar
11:30
Ford Otosan dă lovitura la Craiova, la 18 ani de când Ford Motor Company a preluat uzina: depăşeşte Dacia două luni la rând şi marchează cea mai bună lună din 2025 Ziarul Financiar
11:15
Cât de important este să ai o cafenea la birou: Clădirile care includ spaţii de community şi au acces direct la metrou au o rată medie de neocupare de doar 7%, faţă cu 26% în cazul clădirilor tradiţionale Ziarul Financiar
11:15
Cristian Tudorescu, consultant financiar: Cum a fost scăzut deficitul de la 6.5% în 2010 la 1.4% în 2015? Scăderea deficitului în următorii 3 ani s-ar putea să vină de unde nu ne-am aştepta Ziarul Financiar
11:00
Mutare-surpriză pe piaţa imobiliară: omul din spatele unora dintre cele mai noi proiecte din Bucureşti vine la REDPORT pentru a proiecta viitoarele dezvoltări Ziarul Financiar
11:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a reziliat contractul cu Duro Felguera, constructorul termocentralei Iernut: Avem o termocentrală aproape finalizată, dar blocată de ani de zile din cauza insolvenţei constructorului şi a problemelor juridice Ziarul Financiar
10:45
Reţeaua Froo, dezvoltată de grupul polonez Żabka, a deschis un nou magazin în Bucureşti, în clădirea de birouri America House, având peste 120 de unităţi în 3 oraşe din România Ziarul Financiar
Acum 12 ore
10:15
Mutare-surpriză pe piaţa imobiliară: omul din spatele celor mai noi proiecte ale One United Properties vine la REDPORT pentru a proiecta viitoarele dezvoltări Ziarul Financiar
10:15
Comitetul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea: Fondul merită o decizie bine documentată şi orientată spre viitor, în Adunarea Generală a Acţionarilor din 29 septembrie. Strategia lichidării rapide poate fi adecvată pentru un anumit profil de investitor, cum ar fi fondurile de investiţii axate pe randamente pe termen scurt, în special cele cu experienţă în domeniul imobiliar Ziarul Financiar
10:00
Donald Trump dă lovitura la Fed: Stephen Miran, unul dintre cei mai fideli susţinători ai preşedintelui american ar putea deveni guvernator în cadrul Rezervei Federale, întărind controlul Casei Albe asupra uneia dintre cele mai puternice bănci din lume Ziarul Financiar
09:30
The New York Times, una dintre cele mai influente publicaţii din lume, a intrat în colimatorul lui Donald Trump. Preşedintele american dă în judecată unul din cele mai grele nume din presa americană într-un proces de defăimare cu o miză de 15 mld. dolari Ziarul Financiar
09:15
Răzvan Mihai Prisada, preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), vine la ZF Health & Pharma Summit, pe 29 septembrie Ziarul Financiar
09:15
Criză tăcută a energiei: Rezervele globale de petrol se epuizează rapid, iar fără investiţii colosale de minim 540 mld. dolari pe an, planeta ar putea rămâne fără surse sigure de aprovizionare înainte de 2050 Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.