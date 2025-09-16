Florin Barbu, ministrul Agriculturii, propune scutiri de taxe şi impozite timp de 10 ani pentru investiţiile în ferme şi fabrici, ca investitorii să recupereze 50% din bani, un nou credit pentru fermieri cu dobândă subvenţionată şi deblocarea rabla pentru tractoare
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, propune scutiri de taxe şi impozite timp de 10 ani pentru investiţiile în ferme şi fabrici, ca investitorii să recupereze 50% din bani, un nou credit pentru fermieri cu dobândă subvenţionată şi deblocarea rabla pentru tractoare
Grecii, o forţă în energia din România. Grupul industrial Metlen a devenit unul dintre cei mai puternici furnizori pe piaţa angro a gazelor şi are sute MW verzi în dezvoltare # Ziarul Financiar
De la preluarea operaţiunilor Enel de către PPC, grupurile din Grecia au devenit o prezenţă din ce în ce mai importantă în peisajul energetic local. Metlen Energy & Metals apare în rapoartele ANRE pentru luna iunie ca fiind unul dintre cei mai mari furnizori de gaze pe piaţa angro, dar firma are şi proiecte regenerabile de sute MW în dezvoltare.
Cine este Joseph Kim, executivul recrutat de DRUID AI pentru a prelua funcţia de CEO după decesul neaşteptat al fondatorului Liviu Drăgan. Kim vine cu peste 25 de ani de experienţă în scalarea companiilor de tehnologie şi a fost parte din tranzacţii de miliarde de dolari # Ziarul Financiar
Înainte de a se alătura DRUID AI, Kim a fost Preşedinte şi CEO al Sumo Logic (mai 2023 - septembrie 2025), unde, în colaborare cu fondul de investiţii Francisco Partners, a orchestrat procesul de retragere de la bursă a companiei (delistare), într-o tranzacţie evaluată la 1,7 miliarde de dolari. În primul an sub conducerea sa, a reuşit să aducă compania la o creştere profitabilă.
Grupul Ion Moş preia brandul românesc Lucas Bites şi marchează un nou pas în consolidarea portofoliului său # Ziarul Financiar
Bucureşti, 9 septembrie 2025 – Grupul Ion Moş, unul dintre liderii industriei alimentare din România, anunţă achiziţia companiei Lucas Bites, recunoscută pentru produsele sale inovatoare în domeniul mixurilor pentru deserturi.
Lituanianul Tadas Evaltas, noul director general al hotelului The Marmorosch: Bucureştiul ar putea să fie „micul Paris“ şi ca număr de turişti, dar trebuie să finalizeze renovarea clădirilor emblematice # Ziarul Financiar
Lituanianul Tadas Evaltas, care a preluat luna aceasta conducerea hotelului de cinci stele The Marmorosch, spune că vede Bucureştiul ca pe „micul Paris“ datorită arhitecturii clădirilor şi istoriei, însă pentru a atrage mai mulţi turişti crede că este nevoie de o infrastructură mai dezvoltată şi de investiţii în renovarea clădirilor vechi.
DRUID AI, una dintre cele mai valoroase companii româneşti din IT, merge înainte după decesul neaşteptat al fondatorului, Liviu Drăgan: Compania anunţă o nouă rundă de finanţare de serie C de 31 mil. dolari şi recrutarea unui nou CEO, Joseph Kim. ”Odată cu această nouă etapă de creştere, vom duce DRUID pe scena globală” # Ziarul Financiar
România, ţara UE cu cea mai mare pondere din populaţie care se confruntă cu lipsuri materiale şi sociale grave # Ziarul Financiar
România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul lipsuri materiale şi sociale grave, potrivit datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Aşadar, în anul 2024, ponderea din populaţia României care se confrunta cu lipsuri materiale şi sociale grave a fost de 17,2%, cea mai mare dintre statelele membre ale Uniunii Europene. Nivelul este de aproape trei ori mai mare decât media Uniunii Europene, de 6,4%.
Ionuţ Negoiţă: Piaţa hotelieră din Bucureşti este concurată de Airbnb. Cel puţin o treime din apartamentele Rin Grand Hotel au fost cumpărate pentru închiriere. A convertit în 960 de apartamente toate camerele hotelului Rin Grand Hotel, anunţat ca fiind cel mai mare hotel la deschidere. # Ziarul Financiar
Ionuţ Negoiţă, care a dezvoltat hotelul Rin Grand Hotel în urmă cu mai bine de un deceniu şi jumătate, spune că cel puţin o treime din apartamentele vândute din cadrul acestei clădiri se închiriază acum pe platforma Airbnb de către proprietari.
Consiliul Concurenţei: Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,5% în august faţă de iunie, sub majorarea TVA . Cele mai mari creşteri la produse n0n-sezoniere au fost la zahăr, carne tocată, smântână şi unt # Ziarul Financiar
Ce spun asigurătorii despre fuziuni şi achiziţii. Piaţa este efervescentă, toţi se uită la oportunităţi şi sunt deschişi, dar deocamdată nimic nu este de vânzare. În perioada următoare consolidarea este cuvântul cheie, iar creşterea organică trebuie să rămână ancorată în cultura companiilor indiferent de direcţie # Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor din România este plină de oportunităţi, iar acestea creează concurenţă, şi într-o piaţă concurenţială este logic să te adaptezi şi să creşti prin achiziţii, dar prioritară trebuie să rămână calitatea, iar achiziţiile întotdeauna să aibă sens în contextul businessului companiei care cumpără, acestea au fost câteva din concluziile desprinse din discuţia directorilor a şase dintre cele mai mari companii de asigurări de pe piaţa locală.
DRUID AI, proiectul fondat de Liviu Drăgan, anunţă o rundă de finanţare de Serie C de 31 milioane USD şi recrutarea unui nou CEO - Joseph Kim # Ziarul Financiar
DRUID AI, unul dintre cele mai promiţătoare proiecte tech lansate din România, a anunţat obţinerea unei runde de finanţare de Serie C de 31 milioane USD pentru a accelera expansiunea globală a platformei Agentic AI dedicate mediului enterprise, sub conducerea lui Joseph Kim, noul CEO al companiei. Această investiţie strategică – menită să contribuie la misiunea DRUID AI de a ajuta companiile să creeze, să gestioneze şi să orchestreze agenţi AI conversaţionali – a fost condusă de Cipio Partners, cu participarea TQ Ventures, Karma Ventures, Smedvig şi Hoxton Ventures.
Gábor Mozga, CEO, MOL România: Clienţii-flote şi-au redus volumele, există o presiune ridicată asupra consumatorilor, dar cred că economia României este puternică şi are capacitatea de a se redresa rapid # Ziarul Financiar
MOL România este o subsidiară a MOL Group şi una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezenţă de 30 ani pe piaţa autohtonă. Compania a terminat anul trecut cu o cifră de afaceri de 9,5 mld. lei, plus 4%, şi un profit net de 166 mil. lei. Firma avea la finalul anului trecut 278 de angajaţi şi 237 de staţii de servicii la nivel naţional.
Când statul reduce bugetele şi clasele din şcolile publice se aglomerează, investitorii privaţi investesc milioane de euro să-şi facă loc în educaţie # Ziarul Financiar
În timp ce statul reduce cheltuielile pentru educaţie şi clasele din şcolile publice devin tot mai aglomerate, sectorul privat accelerează investiţiile şi construieşte şcoli în timp record. Noile proiecte, finanţate integral din capital privat, au bugete de milioane de euro şi vin să acopere golurile lăsate de sistemul public.
Se vede lumina de la capătul tunelului: Încrederea investitorilor în economia Germaniei creşte surprinzător în septembrie după luni întregi de declin. Apar primele semne că economia ar putea prinde din nou viteză împinsă de la spate de cheltuielile guvernamentale şi reducerea dobânzilor # Ziarul Financiar
Cum merge piaţa bancară, care este impactul scăderii economice asupra băncilor? Cum reuşesc băncile să facă profit într-o economie care stagnează? Care sunt marjele cu care operează băncile faţă de marjele din alte sectoare economice? Urmăriţi ZF Live marţi , 16 septembrie, ora 12:00, o discuţie cu Florin Dănescu, directorul executiv al ARB – Asociaţia Română a Băncilor # Ziarul Financiar
Ce oferte au băncile la creditele ipotecare/imobiliare pentru persoanele fizice? Cu ce bani se cumpără acum apartamentele, cât este proporţia banilor proprii vs credit? Urmăriţi ZF Live marţi , 16 septembrie, ora 12:30, o discuţie cu Dan Niculae, CEO al brokerului de credite Imobiliare.ro Finance # Ziarul Financiar
Comitetul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea: Fondul merită o decizie bine documentată şi orientată spre viitor, în Adunarea Generală a Acţionarilor din 29 septembrie. Strategia lichidării rapide poate fi adecvată pentru un anumit profil de investitor, cum ar fi fondurile de investiţii axate pe randamente pe termen scurt, în special cele cu experienţă în domeniul imobiliar # Ziarul Financiar
