Florin Barbu, ministrul Agriculturii, propune scutiri de taxe şi impozite timp de 10 ani pentru investiţiile în ferme şi fabrici, ca investitorii să recupereze 50% din bani, un nou credit pentru fermieri cu dobândă subvenţionată şi deblocarea rabla pentru tractoare

Piaţa asigurărilor din România este plină de oportunităţi, iar acestea creează concurenţă, şi într-o piaţă concurenţială este logic să te adaptezi şi să creşti prin achiziţii, dar prioritară trebuie să rămână calitatea, iar achiziţiile întotdeauna să aibă sens în contextul businessului companiei care cumpără, acestea au fost câteva din concluziile desprinse din discuţia directorilor a şase dintre cele mai mari companii de asigurări de pe piaţa locală.