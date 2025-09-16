Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
ObservatorNews, 16 septembrie 2025 19:50
Klaus Iohannis ar putea fi executat silit dacă nu va preda la timp casa din Sibiu, pe care a pierdut-o definitiv în instanţă. Este anunţul făcut azi de şeful ANAF. În plus, fostul preşedinte trebuie să achite statului aproape un milion euro, banii încasati din chiria imobilului plus dobânzi si penalităţi.
Acum 5 minute
20:10
Controversata lege a pensiilor private, care limitează retragerea banilor din Piloanele 2 şi 3, a fost dezbătută cu scandal marţi în Parlament. Experţii şi senatorii vin cu propuneri de modificare: să poată fi retraşi toţi banii din cont în situaţii excepţionale, iar comisioanele furnizorilor de plată să fie mai mici.
20:10
Unde a stat ascuns Toto Dumitrescu după ce a rănit grav o fată. "A fost greşeala ei" # ObservatorNews
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost găsit de poliţişti după 48 de ore de căutări. Tânărul se ascundea în apartamentul unui prieten, în zona Pipera. A fost cooperant şi nu s-a opus reţinerii. Potrivit surselor din anchetă, Toto Dumitrescu a ieşit pozitiv la cocaină şi a fost dus la IML pentru analize de sânge. După impact, actorul nu a fost preocupat deloc de soarta tinerei rănite. Întrebat de reporterii Observator de ce, Toto Dumitrescu spune că a fost vina ei pentru ce s-a întâmplat.
Acum 30 minute
19:50
19:50
Maia Sandu, înainte de alegerile parlamentare: Rusia a pregătit sume uriaşe pentru a cumpăra voturi # ObservatorNews
Alegeri cruciale la Chişinău, pe 28 septembrie, când Moldova alege între est şi vest. Nicuşor Dan atrage atenţia că Rusia vrea să influenţeze prin orice mijloace parcursul democratic peste Prut. Şi Maia Sandu vine cu un avertisment extrem de important: Moscova a pregătit milioane de euro ca să cumpere alegătorii din diaspora.
Acum o oră
19:30
Potra a cerut zeci de milioane de dolari de la Frank Timiş pentru finanţarea campaniei lui Călin Georgescu # ObservatorNews
Mercenarul Horaţiu Potra a avut un rol semnificativ în elaborarea şi finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, el fiind cel care i-a solicitat controversatului om de afaceri Frank Timiş în jur de 20 - 35 milioane dolari, în schimbul promisiunii că, dacă Georgescu va ajunge preşedinte, vor fi redeschise toate minele de aur din România pentru exploatare.
19:30
Vladimir Putin, în uniformă militară la exerciţiile comune ale Rusiei şi Belarusului "Zapad-2025" # ObservatorNews
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a asistat marţi la exerciţiile militare comune ale forţelor armate din Belarus şi Rusia, "Zapad-2025". Liderul, care a sosit în regiunea Nijni Novgorod îmbrăcat în uniformă militară, s-a întâlnit cu reprezentanţii ţărilor aliate şi a inspectat o expoziţie de armament şi echipamente, scrie agenţia de presă de stat a Rusiei, TASS.
19:30
Rusia a început operaţiunea "Călin Georgescu preşedinte" încă din 2022. A cumpărat influenceri şi boţi # ObservatorNews
Pentru prima dată, Parchetul General spune clar: Rusia a încercat să-și impună propriul candidat la Președinția României. Procurorii descriu o rețea coordonată de la Kremlin, încă din 2022, cu site-uri clonă, boți, reclame mascate, mesaje cu inteligență artificială și atacuri cibernetice, toate pentru a-l scoate pe Călin Georgescu preşedinte. Tot astăzi, fostul candidat a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat.
19:20
Începe un nou sezon de Liga Campionilor, cu o etapă care se întinde pe durata a 3 zile. Programul meciurilor # ObservatorNews
Marţi seara începe, practic, un nou sezon de Liga Campionilor, 36 de echipe rămânând în cursa pentru marele trofeu, după disputarea jocurilor din preliminarii şi play-off.
Acum 2 ore
19:10
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, este aşteptat marţi seară în vizită oficială în Regatul Unit. Acesta urmează să fie primit cu onoruri regale de către Regele Charles. Miercuri vor fi organizate un banchet de stat şi mai multe ceremonii fastuoase, iar joi preşedintele american se va întâlni cu premierul britanic.
19:10
Șeful ANAF liniștește românii: "Nu verificăm darurile de nuntă". Controalele vizează evaziunea din restaurante # ObservatorNews
Șeful ANAF a lămurit, marți, o controversă apărută în spațiul public: instituția nu va merge la nunți sau botezuri pentru a verifica mirii ori darurile de nuntă și nu își propune să strice petrecerile românilor. Declarația vine după valul de discuții despre controalele la saloanele de evenimente. În schimb, ANAF pregătește o aplicație inspirată din modelul Greciei, prin care fiecare român va putea verifica, direct de pe telefon, dacă bonul fiscal primit la restaurant, la cazare sau la alte servicii este fiscalizat corect.
18:50
Donald Trump, înainte de vizita de stat în Regatul Unit: "Regele este prietenul meu" # ObservatorNews
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, este aşteptat marţi în vizită de stat în Regatul Unit. Acesta urmează să fie primit cu onoruri regale de către Regele Charles. Miercuri vor fi organizate un banchet de stat şi mai multe ceremonii fastuoase, iar joi preşedintele american se va întâlni cu premierul britanic, conform programului oficial.
18:20
13 basarabeni pro-ruși, prinși într-un hotel din Iași sunând moldoveni să voteze cu Dodon # ObservatorNews
Un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova, susținători ai fostului președinte pro-rus Igor Dodon, a fost surprins la Hotelul Internațional din Iași, unde desfășura o campanie telefonică pentru a convinge alegătorii moldoveni să voteze la alegerile din 28 septembrie Partidul Socialiștilor, relatează G4Media.ro citând surse. Persoanele erau echipate cu laptopuri și căști și rezervaseră o sală de conferințe până pe 26 septembrie, dar, după o intervenție a poliției, au plecat brusc din România în noaptea de 15 spre 16 septembrie, achitând în avans o factură de aproape 100.000 de lei, deși aveau rezervări până după alegeri.
18:20
Ursula von der Leyen, vizată de două moțiuni de cenzură în Parlamentul European la început de octombrie # ObservatorNews
Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, va fi supusă în octombrie la două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Inițiativele, susținute de "Patrioți pentru Europa" și grupul Stângii, critică politicile economice și poziția Bruxelles-ului față de conflictul din Gaza, conform Agerpres.
18:20
Jurgen Faff, patronul FlyLili, sub control judiciar. Sechestru pe un Airbus A319, ar fi dus mercenari în Congo # ObservatorNews
Jurgen Faff, omul de afaceri din spatele companiei aeriene FlyLili, a intrat în vizorul procurorilor. Acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 12 milioane de lei. Ancheta a dus și la sechestrarea unui avion Airbus A319 din flota companiei, relatează Agerpres.
Acum 4 ore
18:10
Soluţia autorităţilor pentru a scăpa de aglomeraţia de pe Transfăgărăşan. Şoferii ar putea plăti taxă de acces # ObservatorNews
Traversarea Transfăgărăşanului, cel mai spectaculos drum din România ar putea veni cu un tichet, la pachet. Autorităţile vor în acest fel să elimine ambuteiajele care au forţat la maximum nervii şoferilor în zona Lacului Bâlea. Şi tot pentru cei care pleacă în vacanţă la volan avem şi un avertisment: noul cod rutier din Grecia a intrat în vigoare în weekend cu amenzi mult mai mari, dar şi cu câteva reguli noi.
18:00
Reacţia lui Trump, după moartea lui Robert Redford: Nu era nimeni mai bun decât el. Îl consideram grozav # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a fost informat despre moartea actorului Robert Redford chiar înainte de a se urca în Marine One pentru a-şi începe călătoria în Marea Britanie. "Robert Redford a avut o serie de ani în care nu era nimeni mai bun decât el […] A fost o perioadă în care era cel mai popular. Eu îl consideram grozav" a spus Donald Trump, citat de News.ro.
18:00
Klaus Iohannis primeşte un ultimatum de la ANAF. Statul îi cere să predea casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanţă, altfel va fi executat silit "ca orice român", după cum a declarat chiar şeful Fiscului. Două-trei luni, atât mai are la dispoziţie fostul şef al statului să se conformeze.
17:50
O rachetă trasă de un F-16 a lovit acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în Polonia # ObservatorNews
Răsturnare de situaţie. Acoperișul casei avariate în Polonia, în timpul incursiunii dronelor rusești din 10 septembrie 2025, nu a fost lovit de o dronă, ci de o rachetă AIM-120 lansată de un avion F-16 polonez pentru a intercepta o dronă rusească, relatează Rzeczpospolita. Racheta ar fi suferit o defecțiune a sistemului de ghidare și, din fericire, nu a detonat la impact, potrivit sursei citate, care mai menționează că Procuratura și Ministerul Apărării nu au oferit informații publice pe acest subiect.
17:30
Fiul fostului internaţional Ilie Dumitrescu a fost găsit de Poliţie, la două zile după ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat, în nordul Capitalei. Anchetatorii au aflat şi motivul dispariţiei lui: analizele de sânge au arătat că actorul consumase cocaină.
17:30
Un băiat de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut, în mers, de pe trotineta electrică # ObservatorNews
Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe trotineta electrică pe care circula. Băiatul a fost dus de urgență la spital, dar medicii nu l-au mai putut salva, scrie Agerpres.
17:20
Doi octogenari din Sibiu au căzut de pe triciclu după o depășire riscantă. Șoferul vinovat a fugit # ObservatorNews
Doi octogenari din Avrig, județul Sibiu, au ajuns la spital după ce s-au dezechilibrat și au căzut de pe triciclul electric pe care circulau. Totul s-a întâmplat când un șofer i-a depășit riscant și apoi a dispărut de la locul accidentului, scrie Mediafax.
17:00
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova # ObservatorNews
Cu două săptămâni înainte de alegerile parlamentare cruciale, procurorii anticorupție din Republica Moldova au ridicat peste 20 de milioane de lei, adică peste un milion de euro, după mai multe percheziții în Chișinău, într-un dosar de finanțare ilegală a unor partide politice (care nu au fost numite).
16:50
București, septembrie 2025. Joia aceasta, la Biblioteca Națională a României, se dă startul celei de-a doua ediții AccessABILITY Expo, cel mai important eveniment din Europa de Est dedicat incluziunii persoanelor cu dizabilități. Pe 18, 19 şi 20 septembrie, între orele 09.00-18.00, vizitatorii vor putea participa gratuit la un program complex ce aduce împreună zona expozițională interactivă, conferinţa RAAD (Romanian Accessibility Awareness Day), târgul de joburi incluzive şi zona de sport, cultură și gaming, toate într-un spațiu complet accesibil.
16:50
Ministrul Agriculturii vorbeşte despre inflaţie de 15%: "Dacă se întâmplă, cineva va trebui să răspundă" # ObservatorNews
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat marţi că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%, el adăugând că, dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă.
16:30
Apple a lansat iOS 26. Ce noutăţi aduce Liquid Glass şi care sunt dispozitivele compatibile # ObservatorNews
Apple a lansat iOS 26, un sistem de operare care, alături de celelalte actualizări majore ale sistemelor de operare, este acum disponibil și poate fi instalat pe dispozitivele dezvoltate de compania americană, scrie News.ro.
16:20
Uniunea Europeană amână al 19-lea pachet de sancţiuni pentru Kremlin din cauza presiunilor lui Donald Trump # ObservatorNews
UE amână noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după presiunile lui Donald Trump. Președintele SUA cere oprirea totală a importurilor de petrol rusesc și tarife pentru China și India. Decizia europeană ar putea veni abia peste două săptămâni.
16:20
Bătaie ca-n filme în Ploiești. Mai mulţi şoferi şi pasageri şi-au împărţit pumni pe carosabil, apoi au fugit # ObservatorNews
Bătaie în trafic, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Ploiești. Mai mulți șoferi și pasageri s-au luat la pumni chiar pe carosabil, blocând complet circulația pe un sens de mers. Potrivit Mediafax, când au ajuns polițiștii, scandalagiii dispăruseră fără urmă.
Acum 6 ore
16:10
SUA nu vor impune Chinei tarife de 100% pentru petrolul rusesc decât dacă Europa o face prima # ObservatorNews
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, avertizează că Washingtonul nu va impune noi tarife Chinei pentru importurile de petrol rusesc fără ca Europa să taxeze mai întâi Beijingul și India. Bessent susține că sancțiuni dure din partea Europei ar putea opri războiul din Ucraina în 90 de zile.
16:10
Elevii din gimnaziu, tot mai afectați emoțional. Raport: 1 din 4 prezintă risc de tulburări psihice # ObservatorNews
Un raport recent arată că 1 din 4 elevi de gimnaziu din România prezintă risc de tulburări emoționale. Fetele, elevii din urban, romii și copiii refugiați sunt cei mai vulnerabili. Lipsa intervențiilor specializate și a sprijinului emoțional sistematic agravează situația.
16:00
Israelul a comis genocid în Gaza, susţine o comisie ONU independentă. Israelul respinge acuzațiile # ObservatorNews
Un nou raport ONU acuză Israelul că a comis patru dintre cele cinci acte care definesc genocidul în Gaza, citând atacuri asupra civililor și blocarea ajutoarelor, relatează BBC. Israelul respinge acuzațiile şi declară că raportul promovează propaganda Hamas.
15:40
Crimă şocantă în Galaţi: şi-a bătut fără milă propriul frate, după o ceartă. Victima a murit în spital # ObservatorNews
Crimă înfiorătoare în Galați. Un bărbat și-a ucis fratele în bătaie, după un conflict izbucnit în locuința comună. Victima a murit la spital, la aproape două săptămâni după agresiune, iar criminalul a fost arestat preventiv pentru omor, scrie Mediafax.
15:30
Actorul şi regizorul Robert Redfort a murit la data de 16 septembrie. Cunosct drept fondatorul Festivalului de Film Sundance, Redford a primit Premiul Oscar de două ori, în 1981 pentru regia filmului "Oameni obișnuiți" și pentru întreaga sa activitate în anul 2003. Acesta s-a stins la vârsta de 89 de ani.
15:00
Schema pas cu pas prin care Călin Georgescu și Horațiu Potra au vrut să dea o lovitură de stat # ObservatorNews
Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat. Rechizitoriul întocmit de procurori dezvăluie în detaliu schema prin care cei doi ar fi pus la cale, alături de un grup de 21 de persoane, o acțiune organizată menită să destabilizeze ordinea constituțională. Documentul descrie pas cu pas revenirea lui Potra în țară, întâlnirile conspirative, mobilizarea prin mesaje criptate, campania de dezinformare și propaganda mediatică lansată de Călin Georgescu, precum și planul logistic de înarmare și coordonare a echipajelor care urmau să deturneze protestele din 8 decembrie 2024 în manifestații violente. Ancheta menționează explicit și pregătirea pentru violență: arme albe, două pistoale și un lot de materiale pirotehnice/explozive de tip profesional (65 de dispozitive din categoria F4) destinate a fi folosite în cursul acțiunilor planificate.
15:00
Patru fugari care se ascundeau după măcelul din Craiova, prinşi şi reţinuţi pentru 24 de ore # ObservatorNews
Patru dintre cei şase bărbaţi căutaţi după conflictul violent din 13 septembrie, la Craiova, au fost prinşi şi reţinuţi pentru 24 de ore. Scandalul dintre cele două familii era mai vechi şi a pornit de la o căsătorie eşuată, pentru care s-au plătit 50.000 de euro.
14:50
Procurorul general al României, despre spionul KGB: "Căuta informaţii despre siguranţa naţională" # ObservatorNews
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat, în legătură cu bărbatul acuzat că ar fi divulgat secrete de stat unor ofiţeri din Belarus, că în acest caz au loc percheziţii informatice,iar un tablou complet îl putem avea la finalul anchetei DIICOT, informează news.ro.
14:40
Situaţie dramatică la Constanţa. Un lac care până nu demult adăpostea un ecosistem plin de viaţă, plante, păsări şi o largă varietate de peşti, aproape a dispărut. Vorbim despre lacul Nuntaşi care face parte din rezervaţia Deltei Dunării şi care acum este pe jumătate secat. Seceta dar mai ales ignoranţa oamenilor a dus la dispariţia a sute de hectare de luciu de apă şi a lăsat în urmă imagini apocaliptice.
14:40
Un bărbat a ajuns la urgențe după ce a băut sodă caustică într-un bar. El ceruse un pahar cu apă # ObservatorNews
Caz neobișnuit în orașul italian Monza. Un bărbat a ajuns la terapie intensivă după ce a fost servit la restaurant cu sodă caustică.
14:40
Horațiu Potra face demersuri pentru a obține azil în Rusia, a anunţat procurorul general # ObservatorNews
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat că momentan nu se știe unde se află Horaţiu Potra, trimis marţi în judecată împreună cu fostul candidat la președinție Călin Georgescu. Totuși, ancheta arată că Potra încearcă să obțină azil în Rusia.
14:40
Doi bărbaţi din Pakistan, reținuţi după ce au intrat ilegal în România ascunşi în remorca unui TIR # ObservatorNews
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat doi bărbați de cetățenie pakistaneză care au încercat să intre ilegal în România, ascunși în remorca unui TIR. Cei doi au fost prinși în apropierea Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă, după ce părăsiseră vehiculul.
14:40
De ce Polonia a doborât imediat o dronă rusească deasupra Varşoviei, iar România doar a escortat-o # ObservatorNews
Varşovia a anunţat luni seară că a neutralizat un aparat fără pilot, cel mai probabil de recunoaştere, asupra unei clădiri guvernamentale din Capitală. Strada deasupra căreia ajunsese aparatul fără pilot e desemnată zonă cu interdicţie de zbor, iar abaterile de la regulă se pedepsesc cu până la 5 ani de închisoare.
Acum 8 ore
14:10
Mişcarea pregătită de PSD dacă Bolojan nu prelungește plafonarea preţurilor pentru alimentele de bază # ObservatorNews
Războiul din Coaliţie este departe de a se stinge. Liderii partidelor de la guvernare îşi aruncă săgeţi cu orice prilej şi pe orice temă. De la plafonarea preţurilor pentru alimentele de bază, la concedierile din administraţia locală şi alegerile pentru primăria capitalei.
14:10
Modificările propuse la legea privind retragerea banilor din Pilonul 2 de pensii. La ce trebuie să ne aşteptăm # ObservatorNews
În urmă cu scurt timp s-a încheiat şi dezbaterea din Parlament pe controversata lege a pensiilor private. Este pentru prima oară când legea intră în comisiile din Parlament, mai ales după discuţiile aprinse legate de limitarea retragerii banilor din Piloanele 2 şi 3. La Senat au fost propuse mai multe modificări.
14:00
Jaf la o mănăstire din Cluj. Un bărbat a fost arestat după ce a furat banii din două cutii ale milei # ObservatorNews
A furat din două cutii ale milei aflate într-o mănăstire din comuna Bucea, județul Cluj, dar a vrut să se asigure și că nu va fi prins. Așa că a luat și suportul pe care erau stocate imaginile filmate de camerele de supraveghere ale mănăstirii.
14:00
Atac în stil mafiot la Bârlad. Un bărbat a dat foc maşinii unui poliţist şi a vrut să-l mutileze # ObservatorNews
Un poliţist din Bârlad a fost ţinta unei răzbunări în stil mafiot. Un bărbat i-a dat foc maşinii, chiar în fața blocului în care locuiește. Şi asta nu este tot. Când a fost prins, suspectul de 58 de ani avea la el două seringi pline cu acid de baterie cu care ar fi vrut îl mutileze pe poliţist.
13:50
Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic a fost împuşcată. Animalul, găsit după 33 de ore # ObservatorNews
Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic a fost împuşcată, după ample căutări care au depăşit 33 de ore. Sălbăticiunea şi-a făcut apariţia în acelaşi loc unde l-a atacat pe bărbatul de 66 de ani.
13:50
Un băiat de 13 ani a murit, după ce a luat ATV-ul din curtea casei şi a intrat cu el într-un copac # ObservatorNews
Accident şocant într-o comună din Argeş unde un copil în vârstă de 13 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a lovit de un copac. Băiatul luase vehiculul din curtea părinţilor, fără ştirea acestora, şi nu purta cască de protecţie.
13:50
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt # ObservatorNews
Accident cumplit seara trecută în oraşul Piatra-Olt. Un tânăr de 19 ani a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-o terasă plină de oameni. Cinci tineri care erau la mese au fost răniţi. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoţional.
13:40
Chef Richard Abou Zaki aduce la Domeniul Știrbey restaurantul său cu stea Michelin, Retroscena # ObservatorNews
Chef Richard Abou Zaki aduce în premieră în România primul pop-up cu stea Michelin: juratul Chefi la cuțite va recrea, între 5 și 16 noiembrie, la Domeniul Știrbey magia restaurantului său cu stea Michelin, Retroscena. Biletele pentru cel mai important eveniment culinar al anului în România sunt puse în vânzare de azi pe retroscena.domeniul-stirbey.ro.
13:40
Nicuşor Dan, reacţie după dovezile Parchetului privind războiul hibrid dus de Rusia în România # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi că raportul prezentat de Procurorul General constituie o dovadă solidă a campaniilor de dezinformare desfăşurate de Rusia în România în ultimii ani şi a influenţei majore exercitate asupra alegerilor prezidenţiale din 2024. El a felicitat Parchetul General pentru această cercetare, subliniind însă că îşi menţine criticile exprimate anterior faţă de activitatea generală a instituţiei.
13:40
