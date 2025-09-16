Cine este judecătoarea filată timp de patru luni în dosarul Călin Georgescu: „Am stat cinci ore de vorbă cu el”, „a fost crescut de niște oameni grei” / Georgescu își dorea să fie ministra Justiției dacă el ar fi câștigat alegerile
HotNews.ro, 16 septembrie 2025 19:50
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara este magistratul cercetat pentru favorizarea infractorului în cazul Călin Georgescu, se arată în rechizitoriu. A fost monitorizată timp de patru luni, inclusiv în biroul de la…
• • •
Acum 5 minute
20:10
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului cere măsuri ferme împotriva campaniilor de dezinformare și nostalgie comunistă # HotNews.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a cerut, marți, măsuri ferme pentru combaterea „asaltului online” al campaniilor de dezinformare și nostalgie după comunism, scrie Agerpres. IICCMER evidențiază necesitatea unor măsuri…
Acum 30 minute
19:50
Incursiunea dronelor rusești în Polonia: Casa avariată a fost lovită de o rachetă lansată de pe un F-16 polonez. Președintele Nawrocki cere explicații guvernului # HotNews.ro
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut explicaţii guvernului polonez după ce ziarul „Rzeczpospolita” a publicat un articol potrivit căruia acoperişul unei case de lângă oraşul Lublin, care a fost avariat în dimineaţa invaziei dronelor ruseşti…
19:50
Cine este judecătoarea filată timp de patru luni în dosarul Călin Georgescu: „Am stat cinci ore de vorbă cu el”, „a fost crescut de niște oameni grei” / Georgescu își dorea să fie ministra Justiției dacă el ar fi câștigat alegerile # HotNews.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara este magistratul cercetat pentru favorizarea infractorului în cazul Călin Georgescu, se arată în rechizitoriu. A fost monitorizată timp de patru luni, inclusiv în biroul de la…
Acum o oră
19:20
Rusia este pe punctul de a lua o decizie neașteptată, după atacurile cu drone ale Ucrainei care i-au lovit cel puțin 10 rafinării # HotNews.ro
Monopolul rus al conductelor de petrol Transneft a avertizat companiile producătoare că ar putea fi nevoite să-și reducă producția în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra porturilor și rafinăriilor critice de export, au declarat…
Acum 2 ore
19:10
PressOne: Influenceri de pe TikTok care au trecut brusc de la monden și tutoriale de make-up la videoclipuri de susținere pentru AUR și Călin Georgescu # HotNews.ro
Mai mulți influenceri de pe TikTok care postau conținut apolitic au devenit, la finalul anului 2024, creatori de conținut de propagandă pentru partidul AUR. Ei neagă că ar fi fost plătiți și susțin că au…
18:50
Ce îi promitea Georgescu unui cunoscut om de afaceri pentru finanțarea campaniei electorale / „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin și eu” # HotNews.ro
Călin Georgescu i-a cerut lui Horațiu Potra să-l abordeze pe Frank Timiș în vederea susținerii financiare a campaniei electorale cu 20-35 milioane de dolari încă din anul 2022, acuză procurorii în rechizitoriul fostului candidat la…
18:40
Un fost șef SRI indică slăbiciunea MApN în incidentul cu drona rusească. „Detonează o muniție hibridă care nu pocnește cu flamă” # HotNews.ro
Eduard Hellvig, fostul director al Serviciului Român de Informații (SRI), a criticat luni, 16 septembrie, într-o notă extrem de ironică, reacția și modul în care instituțiile statului – și în special Ministerul Apărării Naționale (MApN)…
18:40
Startup-ul de inteligență artificială Druid, fondat în România, atrage finanțare de 31 milioane dolari de la investitori străini # HotNews.ro
Startup-ul de inteligență artificială Druid, fondat în România, anunță că a atras 31 milioane dolari într-o nouă rundă de finanțare, asigurată de fonduri de investiții străine. Citește mai departe pe StartupCafe… Foto: © BiancoBlue |…
18:40
Povestea lui Alfred Escher, sau cum o bancă are același destin ca cel al fondatorului ei # HotNews.ro
Istoria Credit Suisse este o poveste despre averi câștigate și pierdute, despre controverse, dezacorduri, dispute și acuzații. E mai mult despre oameni decât despre bani. Și este povestea fondatorul băncii, Alfred Escher, părintele fondator al…
18:30
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul Visa Waiver, după ce guvernul de la Budapesta a luat măsurile solicitate de guvernul SUA pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate, a anunțat marți administrația Trump,…
Acum 4 ore
18:10
Tragediile care i-au marcat viața lui Robert Redford: de la pierderea „nedreaptă” a mamei, la o traumă despre care a vorbit abia înspre sfârșitul vieții # HotNews.ro
Legendarul actor Robert Redford a murit marți la vârsta de 89 de ani la ranch-ul său din Utah, statul american în care a preferat să își trăiască majoritatea vieții, departe de agitația de la Hollywood…
18:10
Sărutul gândacilor. O boală „neglijată” se răspândește tot mai mult în Statele Unite. „Așteptăm ca oamenii să recunoască faptul că această boală este prezentă în comunitățile noastre” # HotNews.ro
Boala Chagas, o afecțiune potențial mortală cauzată de un parazit transmis de insecte numite „gândaci sărutători”, ar trebui considerată acum endemică în Statele Unite, spun experții – și fără recunoașterea faptului că este o prezență…
18:00
Traian Băsescu, mesaj pentru ambasadorul Rusiei: Fugiți la Parchetul General, aveți un OZN # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu l-a ironizat luni pe ambasadorul Federației Ruse la București, după ce Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, a fost trimis în judecată de procurori, alături de mercenarii…
17:50
Aplicarea AI în una dintre cele mai puternice economii ale lumii a creat un efect neașteptat: crește angajările și diminuează inegalitățile # HotNews.ro
Inteligența artificială aduce două schimbări importante pe piața muncii, arată o analiză publicată pe VoxEU, platforma Centrul pentru Cercetare în Politici Economice. De data asta, ambele sunt pozitive, ceea ce e reconfortant într-un moment în…
17:30
Mutarea dintr-o locuință în alta sau dintr-un sediu de birouri într-un alt spațiu poate părea o provocare copleșitoare. Implică multă organizare, planificare, timp și efort. Totuși, cu pașii corecți și cu sprijinul unor servicii profesioniste,…
17:30
Venit în vizită la Berlin, președintele Poloniei se lovește de refuzul Germaniei într-o chestiune istorică # HotNews.ro
Președintele german Frank-Walter Steinmeier a respins marți pretenția omologului său polonez Karol Nawrocki ca Germania să achite Poloniei noi despăgubiri pentru cel de-al Doilea Război Mondial, informează agenția germană de presă DPA. Cu ocazia vizitei…
17:10
RECHIZITORIU. „Trebuie pus parul pe ei. Simplu, nu rugăciuni și speranțe”. Planul lui Călin Georgescu de destabilizare și preluare a puterii, pus la cale câțiva ani. Cine face parte din rețeaua fostului candidat la prezidențiale # HotNews.ro
Demersuri discrete, orientate spre identificarea și consolidarea sprijinului politic, social și financiar necesar pentru susținerea unui proiect electoral de amploare națională – așa a început planul lui Călin Georgescu de a candida la alegerile prezidențiale…
17:00
Președintele Donald Trump a afirmat marți că SUA și China au ajuns la un acord care va permite aplicației de videoclipuri scurte TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, prin transferul activelor sale din…
17:00
Dosarul tragediei care a zguduit Serbia ajunge în instanță. Un fost ministru și alți oficiali, acuzați pentru prăbușirea gării din Novi Sad # HotNews.ro
Un procuror sârb a pus sub acuzare marți 13 persoane, printre care și un fost ministru, pentru rolul lor în prăbușirea acoperișului gării de la Novi Sad, anul trecut, incident soldat cu moartea a 16…
16:50
„Uber-ul românesc” își cere insolvența după ce a solicitat inutil Guvernului reglementarea aplicațiilor de taxi # HotNews.ro
GoCab Software, care a dezvoltat în România o aplicație ce conectează pasagerii cu șoferii autorizați de taxi, independenți sau afiliați unui dispecerat, își cere insolvența pentru reorganizarea judiciară a companiei. Anul trecut, firma a avut…
16:40
ANAF va verifica magazinul sătesc care a cumpărat o mașină de lux pentru un parlamentar PSD. Achiziția, dezvăluită de Snoop # HotNews.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat marți, că instituția va verifica magazinul aflat într-un sat din Gorj care a cumpărat o mașină de lux pentru Mihai Weber, deputat PSD. Nica a răspuns întrebărilor jurnaliștilor azi,…
16:30
Cunoscutul actor Robert Redford a murit, marți dimineață, la reședința sa din Utah, la 89 de ani. Îm perioada de glorie a anilor ’70, puţini actori aveau carisma lui Redford, care a jucat de-a lungul vremii…
16:30
Un ministru din guvernul lui Bolojan avertizează că inflația riscă să ajungă la 15%. „Dacă se întâmplă, cineva trebuie să răspundă” # HotNews.ro
Eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%, a afirmat marți ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a adăugat adăugând că, dacă se va…
16:30
VIDEO Cosmin Vladimirescu (Mastercard): „Introducerea plății cu cardul în transportul public a schimbat viața a milioane de români” # HotNews.ro
Pe 17–18 septembrie, Bucureștiul găzduiește a doua ediție Impact Bucharest, conferința care aduce pe aceeași scenă lideri de business, inovatori, sportivi, creatori și influenceri. Evenimentul reunește sute de participanți și zeci de speakeri din domenii…
16:30
Legendarul actor american Robert Redford a apărut în ultimul său rol în 2019, într-un film care a devenit timp de aproape doi ani lungmetrajul cu cele mai mari încasări din istorie, relatează revista Variety. Ultimul…
16:20
Ancheta ANAF privind banii din campania lui Călin Georgescu, finalizată. Adrian Nica: „Am sesizat organele de anchetă” # HotNews.ro
Președintele ANAF a anunțat marți că verificările care vizează banii folosiți de Călin Georgescu în campania electorală s-au încheiat și că instituțiile de anchetă responsabile au fost sesizate. Marți, șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat…
Acum 6 ore
16:10
RECHIZITORIU. Cum pregătea Horațiu Potra a doua revoluție în România pentru Călin Georgescu: „Eu instig la revoltă! Ieșiți cu parul”. Detalii din întâlnirea de la Ciolpani # HotNews.ro
Rețeaua coordonată de Horațiu Potra era pregătită de violențe extreme în București, după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie, arată datele din rechizitoiul Parchetului General, consultat de HotNews. În documentul care cuprinde peste 320 de pagini,…
16:00
Sala Palatului și secretele din jur. O bucată din cortina de blocuri e falsă, cu fațadă care mimează apartamente inexistente, dar cu perdele în geam # HotNews.ro
Sala Palatului nu este doar o clădire în sine, e parte dintr-un ansamblu urbanistic alcătuit din Sala de Congrese a P.M.R/P.C.R, un parc și blocurile de pe străzile Ion Câmpineanu și Știrbei Vodă. E una…
15:50
O mișcare fără precedent împotriva Ursulei von der Leyen: două moțiuni de cenzură în Parlamentul European # HotNews.ro
Parlamentul European va dezbate și apoi va vota două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al președintei Parlamentului, Roberta Metsola, consultat de…
15:40
Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător. Potrivit unui top al LPF, otbaliştii care au ieșit în evidență în partidele etapei a noua sunt:
15:30
Robert Redford, emblematicul actor care a devenit regizor premiat cu Oscar, a murit marți dimineață devreme la reședința sa din Utah, anunță The New York Times. Actorul legendar avea 89 de ani. Moartea sa a…
15:30
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, prins la 48 de ore după ce a fost implicat într-un accident și a fugit de la fața locului # HotNews.ro
Toto Dumitrescu a fost implicat, duminică, într-un accident rutier în cartierul Primăverii din București. Fiul lui Ilie Dumitrescu a plecat de la locul accidentului, dar a fost găsit după 48 de ore de polițiști, potrivit…
15:10
Șeful ANAF anunță controale extinse la comercianți, după solicitarea liderului PSD Sorin Grindeanu # HotNews.ro
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți că vor fi începute controale în privința plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, așa cum a cerut în ziua precedentă președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.…
15:00
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat, marți, că fostului președinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparține și i s-a comunicat suma pe care o datorează statului din închirierea acestuia.…
14:40
Proprietarul navei care a provocat explozia uriașă din Beirut, soldată cu peste 200 de morți, a fost prins în Bulgaria după 5 ani # HotNews.ro
Proprietarul navei implicate în explozia care a avut loc în 2020 în portul din Beirut a fost arestat pe 5 septembrie pe aeroportul din Sofia, a anunțat marți purtătoarea de cuvânt a tribunalului din capitala…
14:30
Ajungem MARI lansează Muzeul Viu al Empatiei. Poveștile copiilor și tinerilor din sistemul de protecție prind viață prin vocile unor actori îndrăgiţi # HotNews.ro
Ajungem MARI, cel mai mare program socio-educațional pentru copiii instituționalizați din România, lansează Muzeul Viu al Empatiei, un proiect pe termen lung prin care își propune să creeze un spațiu interactiv și emoțional care conectează…
14:20
Rusia și Belarus au exersat lansarea armelor nucleare trimise de Moscova lui Aleksandr Lukașenko: „Altfel, de ce ar fi pe teritoriul bielorus?” # HotNews.ro
Rusia și Belarus exersează lansarea armelor nucleare tactice rusești ca parte a unor exerciții militare comune, a declarat marți liderul bielorus Aleksandr Lukașenko, citat de Reuters. Mass-media de stat de stat de la Minsk l-a…
14:20
Zece suporteri, prinşi cu materiale pirotehnice şi unul cu droguri în bagaj, la meciul de fotbal Petrolul-Dinamo # HotNews.ro
Zece suporteri, între care mai mulţi minori, au fost prinşi cu materiale pirotehnice pe care au încercat să le introducă pe stadion, la partida de fotbal Petrolul Ploieşti-Dinamo Bucureşti, care s-a desfăşurat luni seară, pe…
Acum 8 ore
14:00
Doar trei partide vor intra în Parlamentul Republicii Moldova, arată un nou sondaj înaintea alegerilor din 28 septembrie / Cine sunt favoriții scrutinului # HotNews.ro
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se află pe primul loc în preferințele electoratului cu mai puțin de două săptămâni înaintea scrutinului legislativ din Republica Moldova, potrivit sondajului realizat de Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări…
13:50
Articole obligatorii de toamnă – cum să alegi botine elegante, perfecte pentru vremea schimbătoare?
Toamna vine mereu cu surprize: dimineți răcoroase, prânzuri însorite și seri cu ploi mărunte. Ți se întâmplă să nu știi exact ce încălțăminte să porți ca să fii pregătită pentru toate aceste schimbări? Răspunsul se…
13:40
Horațiu Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat, vrea să obțină azil în Rusia, susține procurorul general # HotNews.ro
Autoritățile române nu știu în acest moment unde se află Horațiu Potra, considerat liderul unei grupări paramilitare, care a fost trimis în judecată alături de Călin Georgescu pentru infrațiuni împotriva ordinii constituţionale, a declarat marți…
13:40
VIDEO John Malkovich e unul dintre cei mai celebri dirijori români într-un nou film cu o distribuție de top. Când apare în cinematografe # HotNews.ro
Vertical Entertainment a lansat marți primul trailer integral pentru filmul „Cravata Galbenă”, în care John Malkovich îl interpretează pe marele dirijor român Sergiu Celibidache, și a anunțat că acesta va putea fi văzut în cinematografe…
13:40
„Am fost plătitor de taxe, dar am fost și victima Statului. Știu foarte bine cum e văzut statul de antreprenori”, spune un viitor secretar de stat de la Economie # HotNews.ro
”Sunt un antreprenor cu peste 25 de ani de experiență. Am construit mai multe companii, dintre care cea mai importantă e o companie în zona producției de mobilier. Din calitatea asta de antreprenor am fost…
13:20
Timpul liber petrecut la jocurile de casino online poate genera experiențe plăcute mereu, doar dacă accentul este pus pe distracție responsabilă, conștientizând mecanismul și scopul jocurilor de noroc. A juca responsabil la cazino nu reprezintă…
13:10
Regimul din Venezuela se pregătește de o invazie militară a SUA. Preoții merg în prezent prin țară, stropind cu apă sfințită tancurile Armatei Bolivariene # HotNews.ro
Armata americană a lansat luni un nou atac asupra unei nave suspectate că aparține unui cartel de droguri venezuelean care se îndrepta spre Statele Unite, iar regimul de la Caracas se teme acum de posibilitatea…
13:10
Procurorul general: România, ţinta unor campanii hibride, legate de Rusia, în timpul alegerilor din 2024 / Beneficiarul a fost Călin Georgescu # HotNews.ro
Patru companii cu legături în Federația Rusă au derulat acțiuni în timpul campaniei electorale și a alegerilor din 2024, cu scopul „modelării opiniei publice, destabilizării capacităţii de decizie a autorităţilor şi diluarii gradului de coeziune…
12:40
PSD are un „plan B” în cazul în care Ilie Bolojan decide să nu prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază # HotNews.ro
Partidul condus interimar de Sorin Grindeanu pledează în continuare pentru prelungirea plafonării la alimentele de bază după data de 1 octombrie prin vocea deputatul Marius Budăi, fost ministru al Muncii, care susține că social-democrații au…
12:30
Impozitul de 16% revine: Care este impactul noilor reglementări fiscale asupra persoanelor fizice # HotNews.ro
Modificările fiscale, incluse în cel de-al doilea pachet pentru care guvernul și-a asumat răspunderea, marchează o schimbare semnificativă în regimul de impozitare aplicabil persoanelor fizice, în special în ceea ce privește veniturile din investiții și…
12:30
Igienizarea orală profesională, gestul simplu care îți poate salva dinții. La ce interval de timp ar fi ideal să fie făcută, explică dr. Bianca Gîrjoabă, medic parodontolog: „Indiferent de cât de bine credem că periem acasă, nu o facem atât de bine” # HotNews.ro
Când vine vorba de sănătatea dinților, mulți dintre noi credem că dacă ne spălăm de două ori pe zi pe dinți, am bifat tot ce era de făcut. În realitate, chiar și cel mai riguros…
12:20
Declarația a fost făcută de președintele Volodimir Zelenski care a cerut o „poziţie clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina. Într-o…
