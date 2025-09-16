Fotbalul pentru juniori e scump, iar sistemul plin de abuzuri. Ce înseamnă să-ți dai copilul la un sport de performanță în România

19:40

În loc să le fie frică de primarii care-i jefuiesc la drumul mare, în loc să le fie scârbă față de șefii de județene care au devenit adevărați baroni feudali, în loc să urască corupția care hrănește zeci de firme mufate la contracte pe bani publici, românii sunt invitați să se urască între ei, iar dacă nu le reușește nici asta, să-i urască pe cei refugiați aici din calea războiului sau sărăciei lucii.