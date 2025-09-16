VIDEO | Spectacolul din UEFA Champions League se vede la Prima Sport! Dennis Man, doar rezervă la PSV! Programul complet al zilei
Primasport.ro, 16 septembrie 2025 19:50
VIDEO | Spectacolul din UEFA Champions League se vede la Prima Sport! Dennis Man, doar rezervă la PSV! Programul complet al zilei
• • •
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
Incredibil! Legendara Faith Kipyegon a câştigat al patrulea titlu mondial la atletism la 1.500 metri # Primasport.ro
19:30
Basarab Panduru le dă aripi dinamoviştilor după partida cu Petrolul: ”Au reuşit ditamai victoria. E clar!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
19:30
VIDEO | Spectacolul din UEFA Champions League revine! Două meciuri tari se joacă de la 19:45. Dennis Man, doar rezervă la PSV # Primasport.ro
Acum 2 ore
19:00
Încă o demitere în SuperLiga?! Dorinel Munteanu, aşteptat să semneze cu o echipă cu pretenţii la titlu + Un alt club se bate pentru semnătura „Neamţului” # Primasport.ro
18:50
Doliu în fotbalul românesc! Fostul jucător de la Steaua şi „U” Cluj s-a stins din viaţă la 67 de ani # Primasport.ro
18:50
Gigi Becali s-a decis! Patronul face revoluţie în atac! Cum va arăta formula de start: ”Aşa vreau” # Primasport.ro
18:30
Romario Benzar a semnat cu o echipă de mare tradiţie din România! Fostul fundaş de la FCSB a fost prezentat oficial: „Bine ai venit” # Primasport.ro
Acum 4 ore
18:00
Scor alb? Stai fără griji! Mega promoţie pe Mozzart Bet la startul noului sezon Champions League # Primasport.ro
18:00
Directorul sportiv al PSG a făcut anunţul după despărţirea de clubul din Hexagon: ”Munca mea nu se rezumă doar la asta” # Primasport.ro
17:40
Adrian Mutu, revenire de senzaţie în SuperLiga? „Am rămas prieteni. Ne gândim acum”
17:30
Surpriză mare! Fostul antrenor de la FCSB, aproape să semneze cu Petrolul
17:00
OFICIAL | Demitere şoc în SuperLiga! Antrenorul a fost dat afară după doar 9 etape: „Mult succes în continuare” # Primasport.ro
16:40
Adi Mutu a dat de pământ cu Walter Zenga, după ce italianul l-a criticat în termeni duri pe Cristi Chivu: „A mâncat o pâine aici şi s-a apucat să vorbească!” # Primasport.ro
16:20
Andreea Mikloş a ratat calificarea în finala de 400 metri liber la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Primasport.ro
Acum 6 ore
16:00
Volvo Car România garantează EcoBonus Instant şi răspunde provocărilor industriei auto # Primasport.ro
15:10
Boban Nikolov a revenit în SuperLiga
14:50
Mijlocaşul spaniol Juan Mata va evolua la Melbourne Victory
14:40
Gary Neville spune că antrenorul Ruben Amorim este în pericol, după rezultatele slabe înregistrate de Manchester United # Primasport.ro
Acum 8 ore
13:50
Mircea Lucescu, reacţie fermă după ce a fost reconfirmat de FRF! "Este imposibil să nu câştigăm împotriva Austriei" # Primasport.ro
13:30
Zeljko Kopic, încredere totală în echipa sa! Ce obiective şi-a propus tehnicianul lui Dinamo pentru acest sezon # Primasport.ro
13:20
S-a încheiat şedinţa! Decizia luată de Răzvan Burleanu în privinţa lui Mircea Lucescu # Primasport.ro
13:00
Revine Dennis Politic la Dinamo? Anunţul făcut de Zeljko Kopic
12:20
Schiorul italian Matteo Franzoso a murit după o căzătură în timpul unui antrenament în Chile # Primasport.ro
Acum 12 ore
11:50
O nouă zi de discuţii la sediul FRF! Mircea Lucescu, încă un refuz de a vorbi cu jurnaliştii: „Nu am de ce să fac o declaraţie oficială” # Primasport.ro
11:50
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Mutarea spectaculoasă pregătită de prahoveni | UPDATE # Primasport.ro
11:10
Fabrizio Romano a făcut ultimele dezvăluiri cu privire la situaţia lui Cristi Chivu
10:50
Petrolul, pe un butoi de pulbere! Paul Papp a aprins spiritele după ce a făcut semne obscene către suporteri în meciul cu Dinamo # Primasport.ro
10:50
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Mutarea spectaculoasă pregătită de prahoveni # Primasport.ro
10:30
Ronaldinho revine în România! Evenimentul la care va participa
10:10
Demisia! Galeria Petrolului s-a săturat şi cere îndepărtarea lui Liviu Ciobotariu
09:50
Surpriză de proporţii! FRF ia în considerare un singur posibil înlocuitor pentru Lucescu, iar acesta nu este Gică Hagi # Primasport.ro
09:30
VIDEO | Zi fericită pentru microbişti! Noul sezon de Champions League debutează astăzi, iar Real Madrid, Juventus şi Dortmund promit să facă spectacol # Primasport.ro
09:30
Statistică jenantă! FCSB, cea mai slabă campioană din Europa
08:00
Turul României s-a terminat cu o adevărată sărbătoare ciclistă în centrul Capitalei
Acum 24 ore
01:00
Bogdan Cosmescu, pronostic de cotă 10 la Oţelul - Universitatea Craiova! A mizat pe scor corect # Primasport.ro
00:30
Slobozia a surprins toată România, dar semnalul de alarmă a fost tras: ”Noi ştim că poate o să coborâm de acolo!” # Primasport.ro
00:30
Verdictul lui Basarab Panduru, după o nouă etapă din Superligă: ”O echipă serioasă, cu un antrenor care transmite seriozitate!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
00:30
VIDEO | Como - Genoa 1-1. Nicolae Stanciu, rezervă într-un meci cu faze rarisime
00:30
VIDEO | ”Nu suntem top, dar suntem ok”. Zeljko Kopic a bifat cel mai clar succes al sezonului # Primasport.ro
00:30
VIDEO | Îşi dă Liviu Ciobotariu demisia? ”Am trăit o umilinţă, o ruşine”
00:30
A fost anunţată următoarea lovitură de la Dinamo: ”2-3 milioane!” | VIDEO EXCLUSIV
15 septembrie 2025
23:40
Anunţul lui Chivu înainte de partida cu Ajax: ”Îmi asum meritul pentru prestaţie!”
23:40
VIDEO | Cătălin Cîrjan, reinventat de Dinamo. ”E foarte mare bucuria”
23:20
OUT după această etapă? Fanii cer demisia antrenorului, după un start de sezon slab
23:00
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo 0-3. ”Câinii” termină etapa pe podium
22:50
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo 0-2. ”Câinii” termină etapa pe podium
22:40
Conor McGregor, starul MMA, nu mai vrea să fie preşedintele Irlandei
22:30
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Armstrong dublează avantajul oaspeţilor # Primasport.ro
22:20
Slobozia a surprins toată România, dar mesajul de alarmă a fost surprins: ”Noi ştim că poate o să coborâm de acolo!” # Primasport.ro
