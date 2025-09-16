Cupa Mondială 2026: FIFA va redistribui 300 de milioane de euro cluburilor care vor avea jucători la competiţie

G4Media, 16 septembrie 2025 21:30

FIFA a anunţat, marţi, o decizie istorică din punct de vedere financiar privind sumele alocate cluburilor ai căror jucători vor participa la Cupa Mondială din...   © G4Media.ro.

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
21:40
STUDIU | Hrana umedă pentru animale de companie produce de șapte ori mai multe emisii de carbon decât hrana uscată G4Media
Pe măsură ce numărul animalelor de companie crește la nivel mondial, oamenii de știință avertizează asupra impactului ecologic al alimentației acestora. Un studiu realizat de Márcio Brunetto...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
21:30
21:30
Papa Leon al XIV-lea a anunţat că se roagă pentru activistul american ucis Charlie Kirk G4Media
Papa Leon al XIV-lea a anunţat că l-a inclus în rugăciunile sale pe activistul american Charlie Kirk, care a fost ucis, transmite marţi Vaticanul, informează...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:20
Meta dezvăluie noua pereche de ochelari inteligenți Ray-Ban cu ecran pe lentilă G4Media
Un videoclip nelistat și acum eliminat de Meta a prezentat o nouă pereche de ochelari inteligenți marca Ray-Ban, cu ecran și brățară pentru a ajuta...   © G4Media.ro.
21:20
Columbia îşi suspendă achiziţiile de armament american / Preşedintele Petro anunţase deja că va pune capăt dependenţei forţelor armate columbiene de pomenile şi cadourile din SUA G4Media
Ministrul columbian al apărării, Armando Benedetti, a anunţat marţi că ţara sa îşi suspendă achiziţiile de armament din Statele Unite, la o zi după ce...   © G4Media.ro.
Acum o oră
21:10
Ford va elimina 1.000 de posturi din domeniul producției de automobile electrice la fabrica de la Koln, din cauza cererii slabe G4Media
Producătorul auto american Ford a anunţat marţi că va elimina până la 1.000 de locuri de muncă din domeniul producţiei de automobile electrice la uzina...   © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Ţoiu a subliniat necesitatea creşterii implicării OSCE în rezilienţa faţă de acţiunile destabilizatoare ale Rusiei G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, marţi, cu secretarul general al OSCE, Feridun H. Sinirlioglu, context în care a subliniat necesitatea creşterii implicării organizaţiei...   © G4Media.ro.
21:00
Mulţi locuitori din Gaza pur şi simplu nu îşi pot permite să plece, în pofida ofensivei israeliene / Preţul de închiriere a unei maşini pentru a-şi transporta bunurile a crescut vertiginos la 5.000 de shekeli G4Media
Mulţi palestinieni din oraşul Gaza pur şi simplu nu îşi pot permite să se refugieze spre sud, în aşa-numita „zonă umanitară”, aşa cum a ordonat...   © G4Media.ro.
21:00
Rachida Dati, ministrul francez al culturii, investigată pentru nedeclararea unei colecţii impresionante de bijuterii G4Media
Procurorii anticorupţie din Franţa au lansat o anchetă după acuzaţii că ministrul francez al culturii, Rachida Dati, nu şi-a menţionat colecţia de bijuterii scumpe în...   © G4Media.ro.
21:00
LIVE Premierul Bolojan, interviu în plină controversă în coaliție despre reforma bugetarilor G4Media
Premierul Bolojan e invitat de la ora 21.00 la Antena 3 la un interviu, în plină controversă în coaliție despre reforma bugetarilor, blocată în coaliție....   © G4Media.ro.
20:50
Poliţia din Germania a confiscat arme în timpul percheziţiilor care au vizat o grupare de extremă dreapta / Opt suspecţi, cu vârste cuprinse între 32 şi 57 de ani, ar fi format o grupare armată bazată pe convingeri extremiste G4Media
Poliţia germană a confiscat mai multe arme în timpul unor percheziţii efectuate marţi în trei landuri şi care au vizat o grupare de extremă dreapta,...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:40
Este aşteptată o foarte puternică mobilizare la protestul din Franța, convocat joi împotriva austerităţii bugetare G4Media
O prezenţă foarte numeroasă este aşteptată joi în Franţa pentru ziua de acţiune intersindicală împotriva austerităţii bugetare anunţate de fostul guvern şi la care noul...   © G4Media.ro.
20:30
Preşedintele Poloniei cere explicaţii guvernului după ce presa a relatat că o casă a fost avariată de o rachetă lansată de pe un F-16 pentru a doborî drone ruseşti. Racheta armatei poloneze ar fi funcţionat defectuos G4Media
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut explicaţii guvernului polonez după ce ziarul „Rzeczpospolita” a publicat un articol potrivit căruia acoperişul unei case de lângă oraşul...   © G4Media.ro.
20:20
LIVE Procurorul general, Alex Florența: O companie cu legături în Rusia a operat încă din 2019 în România după modelul Cambridge Analytica G4Media
Procurorul general, Alex Florența, a declarat marți la Antena 3 în legătură cu dosarul lui Călin Georgescu că România a fost încă din 2019 ținta...   © G4Media.ro.
20:20
AUR, plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului și AEP, pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei G4Media
Formațiunea extremistă AUR anunță că a depus un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reprezentanților Guvernului și...   © G4Media.ro.
20:20
Partidul premierului slovac pro-rus Robert Fico, exclus din familia socialiştilor europeni G4Media
Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul pro-rus Robert Fico, potrivit a patru oficiali informaţi despre această...   © G4Media.ro.
20:20
Ruta Mierii din Banat/ Silvia Păturică (profesor la Universitatea de Științele Vieții din Timișoara): „Turistul privește viața albinelor și cum muncesc și, în același timp, printr-o mască de unică folosință, va inhala aerul din stup, mirosul mierii” G4Media
Universitatea de Științele Vieții din Timișoara, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională din Pancevo și Asociațiile de Crescători de Albine, filialele Timiș și Caraș-Severin,...   © G4Media.ro.
20:10
O fetiţă de cinci ani, rănită de un lup în stațiunea Neos Marmaras din peninsula greacă Halkidiki G4Media
O fetiţă sârbă în vârstă de cinci ani, aflată în vacanţă într-o staţiune din nordul Greciei, a fost atacată şi rănită de un lup pe...   © G4Media.ro.
20:10
Eduard Hellvig – fost șef SRI din mandatul lui Iohannis – îl critică pe actualul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu: „O fâstâceală în fața provocării” G4Media
Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, îl atacă în mod direct pe actualul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în contextul dronei rusești care a încălcat...   © G4Media.ro.
19:50
Cine e judecătoarea anchetată în dosarul lui Călin Georgescu: fostă preşedintă a Tribunalului Timiş, cu discurs anti-DNA, cu atacuri împotriva comunității LGBTQ și cu opinii politice / Călin Georgescu i-a propus să fie ministra Justiţiei G4Media
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timiş a fost anchetată în dosarul lui Călin Georgescu pentru favorizarea făptuitorului, dar a primit clasare, potrivit...   © G4Media.ro.
19:50
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie, după ce Alexandru Rogobete a anunţat înfiinţarea unor cabinete în ambulatoriul spitalelor: Medicii de familie gestionează la nivel de cabinet peste 80% din totalul de cazuri G4Media
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie a reacţionat, marţi, după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat un proiect pilot de înfiinţare a unor...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:40
Oamenii de știință au aflat secretul pisicilor. Experimentul prin care și-au dat seama că felinele chiar recunosc vocea stăpânilor G4Media
Pisicile sunt al doilea cel mai iubit animal de companie din lume, imediat după câini. Totuși, în ciuda popularității felinelor, comportamentul lor continuă să fascineze și...   © G4Media.ro.
19:40
China pierde miliarde după ce Polonia a închis granița cu Belarus ca răspuns la exercițiile militare commune ruso-belaruse G4Media
Polonia a închis temporar frontiera cu Belarus, inclusiv principalele treceri feroviare și rutiere, ca răspuns la exercițiile militare comune ruso-belaruse Zapad-2025, desfășurate între 12 și...   © G4Media.ro.
19:40
Proiectul de exploatare a cuprului de la Rovina, al doilea din Europa, blocat din cauze legislative / Președinte CJ Hunedoara: Dacă Guvernul ar fi capabil să dea drumul la această investiţie, mai ales că este declarată de interes european, România ar putea să o ducă bine G4Media
Proiectul de exploatare a zăcământului de cupru de la Rovina, derulat de compania Samax şi apreciat ca al doilea din Europa, ca mărime, este blocat...   © G4Media.ro.
19:40
Cisternă încărcată cu acid sulfuric, răsturnată pe DN 1, în judeţul Braşov / Traficul deviat pe rute ocolitoare G4Media
O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat, marţi, pe DN 1, în judeţul Braşov, după explozia unei roţi. Din primele informaţii, şoferul nu a...   © G4Media.ro.
19:20
VIDEO Dezbatere USR în Parlament despre riscurile AI și combaterea manipulării online: “Avem nevoie de o colaborare reală între instituții și societate” G4Media
Grupul parlamentar USR a organizat luni, la Parlament, o dezbatere cu tema „Inteligența Artificială și detectarea conținutului manipulator”. Evenimentul a vizat impactul noilor tehnologii asupra...   © G4Media.ro.
19:20
Trenul spre Machu Picchu, suspendat din cauza unei manifestaţii / Localnicii cer ca o nouă companie să preia transportul cu autobuzele de la gara de tren până la situl arheologic G4Media
Serviciul feroviar spre citadela incaşă Machu Picchu, principala atracţie turistică din Peru, a trebuit să fie suspendat luni din cauza unei manifestaţii a localnicilor, a...   © G4Media.ro.
19:10
SURSE Variantă discutată de partidele din coaliția de guvernare pentru Reforma administrației: Plafon maxim de cheltuieli cu salariile în loc de reducerea numărului de angajați G4Media
O variantă discutată în coaliția de guvernare vizează plafonarea cheltuielilor de salarii plătite din sume de echilibrare provenite de la bugetul de stat, în locul...   © G4Media.ro.
19:10
La Senat a fost depusă o primă inițiativă legislativă de incriminare a avortului / Inițiatorii, doi deputați, soț și soție, aleși în Parlament de pe listele POT G4Media
Doi deputați aleși în Parlament de pe listele POT, Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu (soț și soție), cer să fie incriminat avortul, iar o...   © G4Media.ro.
19:10
Primăria retrage acordul de amplasare pentru firma de trotinete din Piatra-Neamţ, după moartea unui adolescent G4Media
Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat, marţi, că a dispus retragerea acordului de amplasare pe domeniul public a trotinetelor electrice, după moartea tragică a...   © G4Media.ro.
18:50
Indexul de Trafic 2025: Bucureștiul pierde peste 12 zile de lucru pe an în aglomerație G4Media
România intră într-o nouă etapă a mobilității urbane, iar rezultatele Indexului de Trafic 2025 arată schimbări majore în modul în care ne deplasăm prin orașe. Potrivit...   © G4Media.ro.
18:50
BREAKING Încă două dosare pe numele lui Călin Georgescu: unul pentru comunicarea de informații false în interviurile acordate conspiraționistului Alex Jones și podcasterului Shawn Ryan și altul pentru instigare publică / Georgescu a declarat că NATO bagă România în al Treilea Război Mondial G4Media
Fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu s-a ales cu alte două noi dosare penale, pe lângă cele două trimise deja în judecată, potrivit rechizitoriului Parchetului...   © G4Media.ro.
18:40
207 milioane de lei – fonduri de la UE pentru combaterea analfabetismului funcțional G4Media
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat marți un contract de finanţare în valoare de peste 207 milioane de lei, pentru un proiect care...   © G4Media.ro.
18:00
Tanczos Barna: Procedurile de reducere a cheltuielilor şi de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid, iar în următoarele săptămâni este esenţial să discutăm despre iniţiative care pot susţine economia şi relansarea creşterii economice G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi, că procedurile de reducere a cheltuielilor şi de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid,...   © G4Media.ro.
18:00
Cel puţin 10.000 de copii din Gaza au nevoie de un tratament contra malnutriţiei acute, trage un semnal de alarmă UNICEF G4Media
Peste 10.000 de copii au nevoie de un tratament contra malnutriţiei acute în oraşul Gaza, unde armata israeliană a lansat marţi o ofensivă terestră masivă,...   © G4Media.ro.
18:00
Zece persoane aflate în penitenciare, cercetate de DIICOT pentru constituirea unei grupări care procura şi distribuia droguri în unităţi de detenţie, impregnate pe foi trimise ca ”scrisori” G4Media
Zece persoane aflate în diferite penitenciare sunt suspectate de procurorii DIICOT că au constituit o grupare care se ocupa cu procurarea şi distribuirea de droguri...   © G4Media.ro.
18:00
Moaştele Sf Grigorie Palama, aduse în pelerinaj la Iaşi cu prilejul Hramului Sf Parascheva G4Media
Un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama va fi adus de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, Grecia, în pelerinaj la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, din...   © G4Media.ro.
17:50
Dacă dormi cu animalul de companie în pat, ai aceste șapte calități, susțin psihologii. Ce te diferențiază de restul lumii G4Media
Pentru unii oameni, ideea de a împărți patul cu un câine sau o pisică e inconfortabilă sau lipsită de igienă; pentru alții, această apropiere este o...   © G4Media.ro.
17:50
Militarii ruşi şi belaruşi exersează lansarea de arme nucleare tactice din Belarus G4Media
Militarii ruşi şi belaruşi exersează lansarea armelor nucleare tactice ale Rusiei desfăşurate în Belarus, în cadrul unor manevre comune, a declarat marţi preşedintele belarus Aleksandr...   © G4Media.ro.
17:50
Proiect de 5 milioane de euro pentru energia verde în clădirile publice din Călărași, în mare fiind vizate școli și licee G4Media
Municipiul Călăraşi va beneficia de un proiect de energie regenerabilă, în valoare de 5 milioane de euro, prin care vor fi instalate panouri fotovoltaice pe...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:40
Rusia ar putea reduce producția de petrol din cauza atacurilor ucrainene cu drone (surse) G4Media
Transneft a avertizat companiile petroliere că ar putea fi nevoite să reducă producția în viitor din cauza atacurilor cu drone asupra infrastructurii de export –...   © G4Media.ro.
17:40
Şeful Gărzii Naţionale de Mediu: Constatările noastre au condus la o concluzie destul de tristă, aceea că economia circulară şi reciclarea sunt la stadiul de obligaţie şi nu de oportunitate / Pierdem resurse extrem de importante tratând deşeurile ca gunoi G4Media
Şeful Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, afirmă că, în urma controalelor făcute, s-a ajuns ”la o concluzie destul de tristă”, aceea că economia circulară...   © G4Media.ro.
17:30
Un fost şef al Serviciului Federal de Informaţii din Germania ar fi implicat într-un răsunător caz de răpire de copii G4Media
Justiţia germană a anunţat marţi că anchetează asupra unui fost şef al spionajului german, suspectat că a ajutat-o pe moştenitoarea unui celebru lanţ de restaurante...   © G4Media.ro.
17:30
FC Barcelona amână deschiderea Camp Nou – Catalanii vor disputa partida cu Getafe tot pe stadionul Johan Cruyff de 6.000 de locuri / Incertitudini pentru duelul cu PSG G4Media
FC Barcelona a confirmat că meciul împotriva lui Getafe, programat duminică, 21 septembrie, pentru etapa a 5-a din La Liga, se va disputa pe stadionul...   © G4Media.ro.
17:30
Consiliul Concurenţei: Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august faţă de iunie G4Media
Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în...   © G4Media.ro.
17:20
Cum pregătești castraveți murați în saramură după rețeta tradițională/ Trucuri pentru a rămâne crocanți mai mult timp G4Media
Castraveții murați, pregătiți pentru iarnă sunt profund diferiți de castraveții covăsiți, de vară, cei destinați unei conservări mai lungi având o fermentare treptată și îndelungă, în...   © G4Media.ro.
17:20
Oamenii de ştiinţă cred că au descoperit cele mai vechi mumii din lume în China şi Asia de Sud-Est / Acestea ar avea o vechime de peste 10.000 de ani G4Media
Anumite societăţi antice din Cina şi Asia de Sud-Est îşi uscau morţii prin expunere la fum, ceea ce arată că aceste populaţii practicau mumificarea rituală...   © G4Media.ro.
17:10
Cetățenii maghiari pot călători în Statele Unite fără viză G4Media
Statutul Ungariei în cadrul programului de scutire de viză va fi restabilit în totalitate, întrucât Budapesta a luat măsuri pentru a reduce riscurile de securitate,...   © G4Media.ro.
17:10
Armata israeliană a atacat portul Hodeidah din Yemen G4Media
Armata israeliană a atacat marţi portul yemenit Hodeidah, de la Marea Roşie, la câteva ore după ce Israelul a emis un ordin de evacuare, a...   © G4Media.ro.
17:10
Ungaria interzice preluarea de către o firmă străină a unui producător de lactate pe motiv că există riscuri legate de securitatea aprovizionării G4Media
Guvernul Ungariei a interzis preluarea de către o firmă străină a companiei de lactate Alfoldi Tej Kft, citând temeri legate de aprovizionare şi interesele naţionale,...   © G4Media.ro.
