Cupa Mondială 2026: FIFA va redistribui 300 de milioane de euro cluburilor care vor avea jucători la competiţie
G4Media, 16 septembrie 2025 21:30
FIFA a anunţat, marţi, o decizie istorică din punct de vedere financiar privind sumele alocate cluburilor ai căror jucători vor participa la Cupa Mondială din... © G4Media.ro.
Acum 5 minute
21:40
STUDIU | Hrana umedă pentru animale de companie produce de șapte ori mai multe emisii de carbon decât hrana uscată # G4Media
Pe măsură ce numărul animalelor de companie crește la nivel mondial, oamenii de știință avertizează asupra impactului ecologic al alimentației acestora. Un studiu realizat de Márcio Brunetto... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
21:30
21:30
Papa Leon al XIV-lea a anunţat că l-a inclus în rugăciunile sale pe activistul american Charlie Kirk, care a fost ucis, transmite marţi Vaticanul, informează... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:20
Un videoclip nelistat și acum eliminat de Meta a prezentat o nouă pereche de ochelari inteligenți marca Ray-Ban, cu ecran și brățară pentru a ajuta... © G4Media.ro.
21:20
Columbia îşi suspendă achiziţiile de armament american / Preşedintele Petro anunţase deja că va pune capăt dependenţei forţelor armate columbiene de pomenile şi cadourile din SUA # G4Media
Ministrul columbian al apărării, Armando Benedetti, a anunţat marţi că ţara sa îşi suspendă achiziţiile de armament din Statele Unite, la o zi după ce... © G4Media.ro.
Acum o oră
21:10
Ford va elimina 1.000 de posturi din domeniul producției de automobile electrice la fabrica de la Koln, din cauza cererii slabe # G4Media
Producătorul auto american Ford a anunţat marţi că va elimina până la 1.000 de locuri de muncă din domeniul producţiei de automobile electrice la uzina... © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Ţoiu a subliniat necesitatea creşterii implicării OSCE în rezilienţa faţă de acţiunile destabilizatoare ale Rusiei # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, marţi, cu secretarul general al OSCE, Feridun H. Sinirlioglu, context în care a subliniat necesitatea creşterii implicării organizaţiei... © G4Media.ro.
21:00
Mulţi locuitori din Gaza pur şi simplu nu îşi pot permite să plece, în pofida ofensivei israeliene / Preţul de închiriere a unei maşini pentru a-şi transporta bunurile a crescut vertiginos la 5.000 de shekeli # G4Media
Mulţi palestinieni din oraşul Gaza pur şi simplu nu îşi pot permite să se refugieze spre sud, în aşa-numita „zonă umanitară”, aşa cum a ordonat... © G4Media.ro.
21:00
Rachida Dati, ministrul francez al culturii, investigată pentru nedeclararea unei colecţii impresionante de bijuterii # G4Media
Procurorii anticorupţie din Franţa au lansat o anchetă după acuzaţii că ministrul francez al culturii, Rachida Dati, nu şi-a menţionat colecţia de bijuterii scumpe în... © G4Media.ro.
21:00
LIVE Premierul Bolojan, interviu în plină controversă în coaliție despre reforma bugetarilor # G4Media
Premierul Bolojan e invitat de la ora 21.00 la Antena 3 la un interviu, în plină controversă în coaliție despre reforma bugetarilor, blocată în coaliție.... © G4Media.ro.
20:50
Poliţia din Germania a confiscat arme în timpul percheziţiilor care au vizat o grupare de extremă dreapta / Opt suspecţi, cu vârste cuprinse între 32 şi 57 de ani, ar fi format o grupare armată bazată pe convingeri extremiste # G4Media
Poliţia germană a confiscat mai multe arme în timpul unor percheziţii efectuate marţi în trei landuri şi care au vizat o grupare de extremă dreapta,... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:40
Este aşteptată o foarte puternică mobilizare la protestul din Franța, convocat joi împotriva austerităţii bugetare # G4Media
O prezenţă foarte numeroasă este aşteptată joi în Franţa pentru ziua de acţiune intersindicală împotriva austerităţii bugetare anunţate de fostul guvern şi la care noul... © G4Media.ro.
20:30
Preşedintele Poloniei cere explicaţii guvernului după ce presa a relatat că o casă a fost avariată de o rachetă lansată de pe un F-16 pentru a doborî drone ruseşti. Racheta armatei poloneze ar fi funcţionat defectuos # G4Media
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut explicaţii guvernului polonez după ce ziarul „Rzeczpospolita” a publicat un articol potrivit căruia acoperişul unei case de lângă oraşul... © G4Media.ro.
20:20
LIVE Procurorul general, Alex Florența: O companie cu legături în Rusia a operat încă din 2019 în România după modelul Cambridge Analytica # G4Media
Procurorul general, Alex Florența, a declarat marți la Antena 3 în legătură cu dosarul lui Călin Georgescu că România a fost încă din 2019 ținta... © G4Media.ro.
20:20
AUR, plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului și AEP, pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei # G4Media
Formațiunea extremistă AUR anunță că a depus un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reprezentanților Guvernului și... © G4Media.ro.
20:20
Partidul premierului slovac pro-rus Robert Fico, exclus din familia socialiştilor europeni # G4Media
Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul pro-rus Robert Fico, potrivit a patru oficiali informaţi despre această... © G4Media.ro.
20:20
Ruta Mierii din Banat/ Silvia Păturică (profesor la Universitatea de Științele Vieții din Timișoara): „Turistul privește viața albinelor și cum muncesc și, în același timp, printr-o mască de unică folosință, va inhala aerul din stup, mirosul mierii” # G4Media
Universitatea de Științele Vieții din Timișoara, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională din Pancevo și Asociațiile de Crescători de Albine, filialele Timiș și Caraș-Severin,... © G4Media.ro.
20:10
O fetiţă de cinci ani, rănită de un lup în stațiunea Neos Marmaras din peninsula greacă Halkidiki # G4Media
O fetiţă sârbă în vârstă de cinci ani, aflată în vacanţă într-o staţiune din nordul Greciei, a fost atacată şi rănită de un lup pe... © G4Media.ro.
20:10
Eduard Hellvig – fost șef SRI din mandatul lui Iohannis – îl critică pe actualul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu: „O fâstâceală în fața provocării” # G4Media
Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, îl atacă în mod direct pe actualul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în contextul dronei rusești care a încălcat... © G4Media.ro.
19:50
Cine e judecătoarea anchetată în dosarul lui Călin Georgescu: fostă preşedintă a Tribunalului Timiş, cu discurs anti-DNA, cu atacuri împotriva comunității LGBTQ și cu opinii politice / Călin Georgescu i-a propus să fie ministra Justiţiei # G4Media
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timiş a fost anchetată în dosarul lui Călin Georgescu pentru favorizarea făptuitorului, dar a primit clasare, potrivit... © G4Media.ro.
19:50
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie, după ce Alexandru Rogobete a anunţat înfiinţarea unor cabinete în ambulatoriul spitalelor: Medicii de familie gestionează la nivel de cabinet peste 80% din totalul de cazuri # G4Media
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie a reacţionat, marţi, după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat un proiect pilot de înfiinţare a unor... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:40
Oamenii de știință au aflat secretul pisicilor. Experimentul prin care și-au dat seama că felinele chiar recunosc vocea stăpânilor # G4Media
Pisicile sunt al doilea cel mai iubit animal de companie din lume, imediat după câini. Totuși, în ciuda popularității felinelor, comportamentul lor continuă să fascineze și... © G4Media.ro.
19:40
China pierde miliarde după ce Polonia a închis granița cu Belarus ca răspuns la exercițiile militare commune ruso-belaruse # G4Media
Polonia a închis temporar frontiera cu Belarus, inclusiv principalele treceri feroviare și rutiere, ca răspuns la exercițiile militare comune ruso-belaruse Zapad-2025, desfășurate între 12 și... © G4Media.ro.
19:40
Proiectul de exploatare a cuprului de la Rovina, al doilea din Europa, blocat din cauze legislative / Președinte CJ Hunedoara: Dacă Guvernul ar fi capabil să dea drumul la această investiţie, mai ales că este declarată de interes european, România ar putea să o ducă bine # G4Media
Proiectul de exploatare a zăcământului de cupru de la Rovina, derulat de compania Samax şi apreciat ca al doilea din Europa, ca mărime, este blocat... © G4Media.ro.
19:40
Cisternă încărcată cu acid sulfuric, răsturnată pe DN 1, în judeţul Braşov / Traficul deviat pe rute ocolitoare # G4Media
O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat, marţi, pe DN 1, în judeţul Braşov, după explozia unei roţi. Din primele informaţii, şoferul nu a... © G4Media.ro.
19:20
VIDEO Dezbatere USR în Parlament despre riscurile AI și combaterea manipulării online: “Avem nevoie de o colaborare reală între instituții și societate” # G4Media
Grupul parlamentar USR a organizat luni, la Parlament, o dezbatere cu tema „Inteligența Artificială și detectarea conținutului manipulator”. Evenimentul a vizat impactul noilor tehnologii asupra... © G4Media.ro.
19:20
Trenul spre Machu Picchu, suspendat din cauza unei manifestaţii / Localnicii cer ca o nouă companie să preia transportul cu autobuzele de la gara de tren până la situl arheologic # G4Media
Serviciul feroviar spre citadela incaşă Machu Picchu, principala atracţie turistică din Peru, a trebuit să fie suspendat luni din cauza unei manifestaţii a localnicilor, a... © G4Media.ro.
19:10
SURSE Variantă discutată de partidele din coaliția de guvernare pentru Reforma administrației: Plafon maxim de cheltuieli cu salariile în loc de reducerea numărului de angajați # G4Media
O variantă discutată în coaliția de guvernare vizează plafonarea cheltuielilor de salarii plătite din sume de echilibrare provenite de la bugetul de stat, în locul... © G4Media.ro.
19:10
La Senat a fost depusă o primă inițiativă legislativă de incriminare a avortului / Inițiatorii, doi deputați, soț și soție, aleși în Parlament de pe listele POT # G4Media
Doi deputați aleși în Parlament de pe listele POT, Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu (soț și soție), cer să fie incriminat avortul, iar o... © G4Media.ro.
19:10
Primăria retrage acordul de amplasare pentru firma de trotinete din Piatra-Neamţ, după moartea unui adolescent # G4Media
Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat, marţi, că a dispus retragerea acordului de amplasare pe domeniul public a trotinetelor electrice, după moartea tragică a... © G4Media.ro.
18:50
România intră într-o nouă etapă a mobilității urbane, iar rezultatele Indexului de Trafic 2025 arată schimbări majore în modul în care ne deplasăm prin orașe. Potrivit... © G4Media.ro.
18:50
BREAKING Încă două dosare pe numele lui Călin Georgescu: unul pentru comunicarea de informații false în interviurile acordate conspiraționistului Alex Jones și podcasterului Shawn Ryan și altul pentru instigare publică / Georgescu a declarat că NATO bagă România în al Treilea Război Mondial # G4Media
Fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu s-a ales cu alte două noi dosare penale, pe lângă cele două trimise deja în judecată, potrivit rechizitoriului Parchetului... © G4Media.ro.
18:40
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat marți un contract de finanţare în valoare de peste 207 milioane de lei, pentru un proiect care... © G4Media.ro.
18:00
Tanczos Barna: Procedurile de reducere a cheltuielilor şi de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid, iar în următoarele săptămâni este esenţial să discutăm despre iniţiative care pot susţine economia şi relansarea creşterii economice # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi, că procedurile de reducere a cheltuielilor şi de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid,... © G4Media.ro.
18:00
Cel puţin 10.000 de copii din Gaza au nevoie de un tratament contra malnutriţiei acute, trage un semnal de alarmă UNICEF # G4Media
Peste 10.000 de copii au nevoie de un tratament contra malnutriţiei acute în oraşul Gaza, unde armata israeliană a lansat marţi o ofensivă terestră masivă,... © G4Media.ro.
18:00
Zece persoane aflate în penitenciare, cercetate de DIICOT pentru constituirea unei grupări care procura şi distribuia droguri în unităţi de detenţie, impregnate pe foi trimise ca ”scrisori” # G4Media
Zece persoane aflate în diferite penitenciare sunt suspectate de procurorii DIICOT că au constituit o grupare care se ocupa cu procurarea şi distribuirea de droguri... © G4Media.ro.
18:00
Moaştele Sf Grigorie Palama, aduse în pelerinaj la Iaşi cu prilejul Hramului Sf Parascheva # G4Media
Un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama va fi adus de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, Grecia, în pelerinaj la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, din... © G4Media.ro.
17:50
Dacă dormi cu animalul de companie în pat, ai aceste șapte calități, susțin psihologii. Ce te diferențiază de restul lumii # G4Media
Pentru unii oameni, ideea de a împărți patul cu un câine sau o pisică e inconfortabilă sau lipsită de igienă; pentru alții, această apropiere este o... © G4Media.ro.
17:50
Militarii ruşi şi belaruşi exersează lansarea armelor nucleare tactice ale Rusiei desfăşurate în Belarus, în cadrul unor manevre comune, a declarat marţi preşedintele belarus Aleksandr... © G4Media.ro.
17:50
Proiect de 5 milioane de euro pentru energia verde în clădirile publice din Călărași, în mare fiind vizate școli și licee # G4Media
Municipiul Călăraşi va beneficia de un proiect de energie regenerabilă, în valoare de 5 milioane de euro, prin care vor fi instalate panouri fotovoltaice pe... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:40
Transneft a avertizat companiile petroliere că ar putea fi nevoite să reducă producția în viitor din cauza atacurilor cu drone asupra infrastructurii de export –... © G4Media.ro.
17:40
Şeful Gărzii Naţionale de Mediu: Constatările noastre au condus la o concluzie destul de tristă, aceea că economia circulară şi reciclarea sunt la stadiul de obligaţie şi nu de oportunitate / Pierdem resurse extrem de importante tratând deşeurile ca gunoi # G4Media
Şeful Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, afirmă că, în urma controalelor făcute, s-a ajuns ”la o concluzie destul de tristă”, aceea că economia circulară... © G4Media.ro.
17:30
Un fost şef al Serviciului Federal de Informaţii din Germania ar fi implicat într-un răsunător caz de răpire de copii # G4Media
Justiţia germană a anunţat marţi că anchetează asupra unui fost şef al spionajului german, suspectat că a ajutat-o pe moştenitoarea unui celebru lanţ de restaurante... © G4Media.ro.
17:30
FC Barcelona amână deschiderea Camp Nou – Catalanii vor disputa partida cu Getafe tot pe stadionul Johan Cruyff de 6.000 de locuri / Incertitudini pentru duelul cu PSG # G4Media
FC Barcelona a confirmat că meciul împotriva lui Getafe, programat duminică, 21 septembrie, pentru etapa a 5-a din La Liga, se va disputa pe stadionul... © G4Media.ro.
17:30
Consiliul Concurenţei: Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august faţă de iunie # G4Media
Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în... © G4Media.ro.
17:20
Cum pregătești castraveți murați în saramură după rețeta tradițională/ Trucuri pentru a rămâne crocanți mai mult timp # G4Media
Castraveții murați, pregătiți pentru iarnă sunt profund diferiți de castraveții covăsiți, de vară, cei destinați unei conservări mai lungi având o fermentare treptată și îndelungă, în... © G4Media.ro.
17:20
Oamenii de ştiinţă cred că au descoperit cele mai vechi mumii din lume în China şi Asia de Sud-Est / Acestea ar avea o vechime de peste 10.000 de ani # G4Media
Anumite societăţi antice din Cina şi Asia de Sud-Est îşi uscau morţii prin expunere la fum, ceea ce arată că aceste populaţii practicau mumificarea rituală... © G4Media.ro.
17:10
Statutul Ungariei în cadrul programului de scutire de viză va fi restabilit în totalitate, întrucât Budapesta a luat măsuri pentru a reduce riscurile de securitate,... © G4Media.ro.
17:10
Armata israeliană a atacat marţi portul yemenit Hodeidah, de la Marea Roşie, la câteva ore după ce Israelul a emis un ordin de evacuare, a... © G4Media.ro.
17:10
Ungaria interzice preluarea de către o firmă străină a unui producător de lactate pe motiv că există riscuri legate de securitatea aprovizionării # G4Media
Guvernul Ungariei a interzis preluarea de către o firmă străină a companiei de lactate Alfoldi Tej Kft, citând temeri legate de aprovizionare şi interesele naţionale,... © G4Media.ro.
