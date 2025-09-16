Elevii care testează sistemul cu 4 zile la şcoală şi a cincea, online
ObservatorNews, 16 septembrie 2025 21:30
Patru zile de cursuri la școală, iar a cincea online! Elevii de clasa a 12-a de la 18 unitati de învăţămâmt din toata țara testează un program pilot, gândit să-i pregătească mai bine pentru Bacalaureat. Mai exact, disciplinele pentru examenul maturității le sunt predate în clasă, iar de acasă tinerii lucrează la proiecte pentru restul materiilor.
Actorul şi regizorul Robert Redfort a murit pe 16 septembrie la vârsta de 89 de ani. Redford a primit de două ori Premiul Oscar, în 1981 pentru regia filmului "Oameni obișnuiți" și în anul 2003, pentru întreaga sa activitate. El a fondat Festivalul de Film Sundance.
Ilie Bolojan: "România are stabilitate politică. Trebuie să facem tot ce ţine de noi să o menţinem" # ObservatorNews
Primul ministru Ilie Bolojan a afirmat că România are în prezent stabilitate politică, în contextul în care președintele României a subliniat necesitatea stabilității pentru a face față crizelor suprapuse.
Rețea de traficanţi, destructurată în închisori. "Scrisori" impregnate cu substanţe, vândute şi cu 1.500 lei # ObservatorNews
O grupare formată din zece deținuți, printre care și o femeie, a fost destructurată de DIICOT după ce anchetatorii au descoperit că introduceau droguri în penitenciare sub formă de "scrisori" impregnate cu substanțe interzise. Potrivit News.ro, drogurile erau vândute cu până la 1.500 de lei foaia, iar banii erau trimiși de familiile consumatorilor. Procurorii au făcut percheziții în trei închisori și cer acum arestarea preventivă a suspecților.
Depouri pe terenuri de lux, lăsate în paragină în mijlocul Capitalei. Două vor fi modernizate cu bani europeni # ObservatorNews
Două depouri din Capitală vor fi modernizate pe bani europeni. Altele însă, în zone de lux ale oraşului, rămân tot în paragină. Locuitorii se plâng de zgomot şi cer mutarea lor la periferia oraşului pentru a face loc unor parcuri sau parcări. Edilii nici nu iau în calcul o astfel de variantă, pentru că, spun ei, ar creşte mult preţul transportului public.
Potretul lui Robert Redford. "Cowboy-ul intelectual" care a cucerit Hollywood-ul și a schimbat lumea filmului # ObservatorNews
Lumea filmului e în doliu: Robert Redford, un simbol al Hollywood-ului, s-a stins din viaţă la 89 de ani. Câştigător a două premii Oscar, Redford a fondat unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Sundance. Cu un zâmbet fermecător pe micile ecrane, actorul a avut o viaţă marcată de tragedii: şi-a pierdut doi din cei patru copii. În ultimii ani, actorul a renunțat la statutul său de vedetă pentru a susține protejarea mediului.
Zelenski, după episoadele cu drone ruseşti în România şi Polonia: Putin testează NATO # ObservatorNews
Dronele pun iar pe jar flancul estic al NATO. Noaptea trecută, un aparat de zbor fără pilot a fost neutralizat în Varşovia, într-o zonă cu clădiri strategice, iar două persoane au fost arestate. După incidentul similar din weekend, din România, oficialii europeni atrag atenţia că Vladimir Putin vrea să testeze reacţia NATO. Un mesaj liniştitor vine însă de la Cotroceni: românii sunt în siguranţă, Alianţa funcţionează, spune Nicuşor Dan.
I-a dat foc la maşină şi a vrut să mutileze un poliţist rutier. Agresorul, prins cu seringi cu acid # ObservatorNews
Răzbunare în stil mafiot. Maşina unui poliţist din Bârlad a fost incendiată de un bărbat, supărat că agentul de la rutieră îi suspendase permisul la începutul anului, iar dosarul bătea pasul pe loc. Individul plănuia şi să îl mutileze pe omul legii. Bărbatul a fost prins în trafic cu două seringi cu acid cu care intenţiona să îl stropească.
Avem locuri de o frumuseţe aparte în ţară, adevărate comori, pe care însă nu ştim să le preţuim. Lacul Nuntaşi din Tuzla a secat. Acolo unde altădată erau ape sărate și vegetație multă, acum pământul este crăpat. Vorbim nu doar de pierderea unui lac sărat, ci de distrugerea unui ecosistem complex, cu sute de păsări rare, peşti şi crustacee. Deşi seceta este principalul vinovat, nici oamenii nu au avut prea multă grijă. Chiar şi aşa, natura are resurse sepctaculoase: în ochiurile de apă caldă care au mai rămas şi-au făcut apariţia păsări flamingo.
Sute de victime după ce Israel a intrat cu tancurile în Fâşia Gaza. "Erau şi copii, nu au nicio vină" # ObservatorNews
Israelul a intrat cu tancurile în Fâşia Gaza la primele ore ale dimineţii, după o noapte de bombardamente intense care au făcut sute de victime. Ofensiva israeliană a fost lansată la scurt timp după ce de la Ierusalim, americanii au anunţat sprijin Israelului pentru eliminarea Hamas. Sute de mii de palestinieni şi-au părăsit deja locuinţele. Uniunea Europeană solicită Israelului să oprească invazia terestră şi anunţă că va impune sancţiuni.
Cinci persoane operate de urgenţă, după ce un şofer începător a intrat cu maşina într-o terasă # ObservatorNews
Accident cumplit în Piatra Olt: nouă oameni au fost răniţi, după ce o mașină condusă de un șofer începător a intrat în plin pe o terasă din centrul oraşului. Scenele filmate imediat după impact sunt cutremurătoare. Ca prin minune, toţi cei implicaţi în accident au scăpat cu viaţă.
România, pe cale să devină destinaţie gastronomică. Micii şi sarmalele, testaţi la Turnul Eiffel # ObservatorNews
Gastronomia ar putea da o mână de ajutor turismului autohton! Este ideea pe care o promovează tot mai mulţi specialişti, convinşi că nu ne promovăm suficient patrimoniul culinar. Străinii se îndrăgostesc pe loc de mâncarea românească, dar nimeni nu le arată preparatele tradiţionale înainte să ajungă la noi în ţară.
Judecătoare din Timișoara, interceptată în dosarul Georgescu. I-ar fi "oferit" postul de ministru al Justiției # ObservatorNews
O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a fost pusă sub supraveghere și interceptată de procurori, după ce în dosarul lui Călin Georgescu a apărut informația că fostul candidat i-ar fi propus funcția de ministru al Justiției, scrie Agerpres. Ancheta a vizat suspiciuni de favorizare a făptuitorului, însă Parchetul General a stabilit că magistratul nu a comis fapte penale și a dispus clasarea cauzei.
Controversata lege a pensiilor private, care limitează retragerea banilor din Piloanele 2 şi 3, a fost dezbătută cu scandal marţi în Parlament. Experţii şi senatorii vin cu propuneri de modificare: să poată fi retraşi toţi banii din cont în situaţii excepţionale, iar comisioanele furnizorilor de plată să fie mai mici.
Unde a stat ascuns Toto Dumitrescu după ce a rănit grav o fată. "A fost greşeala ei" # ObservatorNews
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost găsit de poliţişti după 48 de ore de căutări. Tânărul se ascundea în apartamentul unui prieten, în zona Pipera. A fost cooperant şi nu s-a opus reţinerii. Potrivit surselor din anchetă, Toto Dumitrescu a ieşit pozitiv la cocaină şi a fost dus la IML pentru analize de sânge. După impact, actorul nu a fost preocupat deloc de soarta tinerei rănite. Întrebat de reporterii Observator de ce, Toto Dumitrescu spune că a fost vina ei pentru ce s-a întâmplat.
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii # ObservatorNews
Klaus Iohannis ar putea fi executat silit dacă nu va preda la timp casa din Sibiu, pe care a pierdut-o definitiv în instanţă. Este anunţul făcut azi de şeful ANAF. În plus, fostul preşedinte trebuie să achite statului aproape un milion euro, banii încasati din chiria imobilului plus dobânzi si penalităţi.
Maia Sandu, înainte de alegerile parlamentare: Rusia a pregătit sume uriaşe pentru a cumpăra voturi # ObservatorNews
Alegeri cruciale la Chişinău, pe 28 septembrie, când Moldova alege între est şi vest. Nicuşor Dan atrage atenţia că Rusia vrea să influenţeze prin orice mijloace parcursul democratic peste Prut. Şi Maia Sandu vine cu un avertisment extrem de important: Moscova a pregătit milioane de euro ca să cumpere alegătorii din diaspora.
Potra a cerut zeci de milioane de dolari de la Frank Timiş pentru finanţarea campaniei lui Călin Georgescu # ObservatorNews
Mercenarul Horaţiu Potra a avut un rol semnificativ în elaborarea şi finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, el fiind cel care i-a solicitat controversatului om de afaceri Frank Timiş în jur de 20 - 35 milioane dolari, în schimbul promisiunii că, dacă Georgescu va ajunge preşedinte, vor fi redeschise toate minele de aur din România pentru exploatare.
Vladimir Putin, în uniformă militară la exerciţiile comune ale Rusiei şi Belarusului "Zapad-2025" # ObservatorNews
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a asistat marţi la exerciţiile militare comune ale forţelor armate din Belarus şi Rusia, "Zapad-2025". Liderul, care a sosit în regiunea Nijni Novgorod îmbrăcat în uniformă militară, s-a întâlnit cu reprezentanţii ţărilor aliate şi a inspectat o expoziţie de armament şi echipamente, scrie agenţia de presă de stat a Rusiei, TASS.
Rusia a început operaţiunea "Călin Georgescu preşedinte" încă din 2022. A cumpărat influenceri şi boţi # ObservatorNews
Pentru prima dată, Parchetul General spune clar: Rusia a încercat să-și impună propriul candidat la Președinția României. Procurorii descriu o rețea coordonată de la Kremlin, încă din 2022, cu site-uri clonă, boți, reclame mascate, mesaje cu inteligență artificială și atacuri cibernetice, toate pentru a-l scoate pe Călin Georgescu preşedinte. Tot astăzi, fostul candidat a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat.
Începe un nou sezon de Liga Campionilor, cu o etapă care se întinde pe durata a 3 zile. Programul meciurilor # ObservatorNews
Marţi seara începe, practic, un nou sezon de Liga Campionilor, 36 de echipe rămânând în cursa pentru marele trofeu, după disputarea jocurilor din preliminarii şi play-off.
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, este aşteptat marţi seară în vizită oficială în Regatul Unit. Acesta urmează să fie primit cu onoruri regale de către Regele Charles. Miercuri vor fi organizate un banchet de stat şi mai multe ceremonii fastuoase, iar joi preşedintele american se va întâlni cu premierul britanic.
Șeful ANAF liniștește românii: "Nu verificăm darurile de nuntă". Controalele vizează evaziunea din restaurante # ObservatorNews
Șeful ANAF a lămurit, marți, o controversă apărută în spațiul public: instituția nu va merge la nunți sau botezuri pentru a verifica mirii ori darurile de nuntă și nu își propune să strice petrecerile românilor. Declarația vine după valul de discuții despre controalele la saloanele de evenimente. În schimb, ANAF pregătește o aplicație inspirată din modelul Greciei, prin care fiecare român va putea verifica, direct de pe telefon, dacă bonul fiscal primit la restaurant, la cazare sau la alte servicii este fiscalizat corect.
Donald Trump, înainte de vizita de stat în Regatul Unit: "Regele este prietenul meu" # ObservatorNews
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, este aşteptat marţi în vizită de stat în Regatul Unit. Acesta urmează să fie primit cu onoruri regale de către Regele Charles. Miercuri vor fi organizate un banchet de stat şi mai multe ceremonii fastuoase, iar joi preşedintele american se va întâlni cu premierul britanic, conform programului oficial.
13 basarabeni pro-ruși, prinși într-un hotel din Iași sunând moldoveni să voteze cu Dodon # ObservatorNews
Un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova, susținători ai fostului președinte pro-rus Igor Dodon, a fost surprins la Hotelul Internațional din Iași, unde desfășura o campanie telefonică pentru a convinge alegătorii moldoveni să voteze la alegerile din 28 septembrie Partidul Socialiștilor, relatează G4Media.ro citând surse. Persoanele erau echipate cu laptopuri și căști și rezervaseră o sală de conferințe până pe 26 septembrie, dar, după o intervenție a poliției, au plecat brusc din România în noaptea de 15 spre 16 septembrie, achitând în avans o factură de aproape 100.000 de lei, deși aveau rezervări până după alegeri.
Ursula von der Leyen, vizată de două moțiuni de cenzură în Parlamentul European la început de octombrie # ObservatorNews
Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, va fi supusă în octombrie la două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Inițiativele, susținute de "Patrioți pentru Europa" și grupul Stângii, critică politicile economice și poziția Bruxelles-ului față de conflictul din Gaza, conform Agerpres.
Jurgen Faff, patronul FlyLili, sub control judiciar. Sechestru pe un Airbus A319, ar fi dus mercenari în Congo # ObservatorNews
Jurgen Faff, omul de afaceri din spatele companiei aeriene FlyLili, a intrat în vizorul procurorilor. Acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 12 milioane de lei. Ancheta a dus și la sechestrarea unui avion Airbus A319 din flota companiei, relatează Agerpres.
Soluţia autorităţilor pentru a scăpa de aglomeraţia de pe Transfăgărăşan. Şoferii ar putea plăti taxă de acces # ObservatorNews
Traversarea Transfăgărăşanului, cel mai spectaculos drum din România ar putea veni cu un tichet, la pachet. Autorităţile vor în acest fel să elimine ambuteiajele care au forţat la maximum nervii şoferilor în zona Lacului Bâlea. Şi tot pentru cei care pleacă în vacanţă la volan avem şi un avertisment: noul cod rutier din Grecia a intrat în vigoare în weekend cu amenzi mult mai mari, dar şi cu câteva reguli noi.
Reacţia lui Trump, după moartea lui Robert Redford: Nu era nimeni mai bun decât el. Îl consideram grozav # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a fost informat despre moartea actorului Robert Redford chiar înainte de a se urca în Marine One pentru a-şi începe călătoria în Marea Britanie. "Robert Redford a avut o serie de ani în care nu era nimeni mai bun decât el […] A fost o perioadă în care era cel mai popular. Eu îl consideram grozav" a spus Donald Trump, citat de News.ro.
Klaus Iohannis primeşte un ultimatum de la ANAF. Statul îi cere să predea casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanţă, altfel va fi executat silit "ca orice român", după cum a declarat chiar şeful Fiscului. Două-trei luni, atât mai are la dispoziţie fostul şef al statului să se conformeze.
O rachetă trasă de un F-16 a lovit acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în Polonia # ObservatorNews
Răsturnare de situaţie. Acoperișul casei avariate în Polonia, în timpul incursiunii dronelor rusești din 10 septembrie 2025, nu a fost lovit de o dronă, ci de o rachetă AIM-120 lansată de un avion F-16 polonez pentru a intercepta o dronă rusească, relatează Rzeczpospolita. Racheta ar fi suferit o defecțiune a sistemului de ghidare și, din fericire, nu a detonat la impact, potrivit sursei citate, care mai menționează că Procuratura și Ministerul Apărării nu au oferit informații publice pe acest subiect.
Fiul fostului internaţional Ilie Dumitrescu a fost găsit de Poliţie, la două zile după ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat, în nordul Capitalei. Anchetatorii au aflat şi motivul dispariţiei lui: analizele de sânge au arătat că actorul consumase cocaină.
Un băiat de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut, în mers, de pe trotineta electrică # ObservatorNews
Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe trotineta electrică pe care circula. Băiatul a fost dus de urgență la spital, dar medicii nu l-au mai putut salva, scrie Agerpres.
Doi octogenari din Sibiu au căzut de pe triciclu după o depășire riscantă. Șoferul vinovat a fugit # ObservatorNews
Doi octogenari din Avrig, județul Sibiu, au ajuns la spital după ce s-au dezechilibrat și au căzut de pe triciclul electric pe care circulau. Totul s-a întâmplat când un șofer i-a depășit riscant și apoi a dispărut de la locul accidentului, scrie Mediafax.
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova # ObservatorNews
Cu două săptămâni înainte de alegerile parlamentare cruciale, procurorii anticorupție din Republica Moldova au ridicat peste 20 de milioane de lei, adică peste un milion de euro, după mai multe percheziții în Chișinău, într-un dosar de finanțare ilegală a unor partide politice (care nu au fost numite).
București, septembrie 2025. Joia aceasta, la Biblioteca Națională a României, se dă startul celei de-a doua ediții AccessABILITY Expo, cel mai important eveniment din Europa de Est dedicat incluziunii persoanelor cu dizabilități. Pe 18, 19 şi 20 septembrie, între orele 09.00-18.00, vizitatorii vor putea participa gratuit la un program complex ce aduce împreună zona expozițională interactivă, conferinţa RAAD (Romanian Accessibility Awareness Day), târgul de joburi incluzive şi zona de sport, cultură și gaming, toate într-un spațiu complet accesibil.
Ministrul Agriculturii vorbeşte despre inflaţie de 15%: "Dacă se întâmplă, cineva va trebui să răspundă" # ObservatorNews
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat marţi că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%, el adăugând că, dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă.
Apple a lansat iOS 26. Ce noutăţi aduce Liquid Glass şi care sunt dispozitivele compatibile # ObservatorNews
Apple a lansat iOS 26, un sistem de operare care, alături de celelalte actualizări majore ale sistemelor de operare, este acum disponibil și poate fi instalat pe dispozitivele dezvoltate de compania americană, scrie News.ro.
Uniunea Europeană amână al 19-lea pachet de sancţiuni pentru Kremlin din cauza presiunilor lui Donald Trump # ObservatorNews
UE amână noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după presiunile lui Donald Trump. Președintele SUA cere oprirea totală a importurilor de petrol rusesc și tarife pentru China și India. Decizia europeană ar putea veni abia peste două săptămâni.
Bătaie ca-n filme în Ploiești. Mai mulţi şoferi şi pasageri şi-au împărţit pumni pe carosabil, apoi au fugit # ObservatorNews
Bătaie în trafic, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Ploiești. Mai mulți șoferi și pasageri s-au luat la pumni chiar pe carosabil, blocând complet circulația pe un sens de mers. Potrivit Mediafax, când au ajuns polițiștii, scandalagiii dispăruseră fără urmă.
SUA nu vor impune Chinei tarife de 100% pentru petrolul rusesc decât dacă Europa o face prima # ObservatorNews
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, avertizează că Washingtonul nu va impune noi tarife Chinei pentru importurile de petrol rusesc fără ca Europa să taxeze mai întâi Beijingul și India. Bessent susține că sancțiuni dure din partea Europei ar putea opri războiul din Ucraina în 90 de zile.
Elevii din gimnaziu, tot mai afectați emoțional. Raport: 1 din 4 prezintă risc de tulburări psihice # ObservatorNews
Un raport recent arată că 1 din 4 elevi de gimnaziu din România prezintă risc de tulburări emoționale. Fetele, elevii din urban, romii și copiii refugiați sunt cei mai vulnerabili. Lipsa intervențiilor specializate și a sprijinului emoțional sistematic agravează situația.
Israelul a comis genocid în Gaza, susţine o comisie ONU independentă. Israelul respinge acuzațiile # ObservatorNews
Un nou raport ONU acuză Israelul că a comis patru dintre cele cinci acte care definesc genocidul în Gaza, citând atacuri asupra civililor și blocarea ajutoarelor, relatează BBC. Israelul respinge acuzațiile şi declară că raportul promovează propaganda Hamas.
Crimă şocantă în Galaţi: şi-a bătut fără milă propriul frate, după o ceartă. Victima a murit în spital # ObservatorNews
Crimă înfiorătoare în Galați. Un bărbat și-a ucis fratele în bătaie, după un conflict izbucnit în locuința comună. Victima a murit la spital, la aproape două săptămâni după agresiune, iar criminalul a fost arestat preventiv pentru omor, scrie Mediafax.
Schema pas cu pas prin care Călin Georgescu și Horațiu Potra au vrut să dea o lovitură de stat # ObservatorNews
Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat. Rechizitoriul întocmit de procurori dezvăluie în detaliu schema prin care cei doi ar fi pus la cale, alături de un grup de 21 de persoane, o acțiune organizată menită să destabilizeze ordinea constituțională. Documentul descrie pas cu pas revenirea lui Potra în țară, întâlnirile conspirative, mobilizarea prin mesaje criptate, campania de dezinformare și propaganda mediatică lansată de Călin Georgescu, precum și planul logistic de înarmare și coordonare a echipajelor care urmau să deturneze protestele din 8 decembrie 2024 în manifestații violente. Ancheta menționează explicit și pregătirea pentru violență: arme albe, două pistoale și un lot de materiale pirotehnice/explozive de tip profesional (65 de dispozitive din categoria F4) destinate a fi folosite în cursul acțiunilor planificate.
Patru fugari care se ascundeau după măcelul din Craiova, prinşi şi reţinuţi pentru 24 de ore # ObservatorNews
Patru dintre cei şase bărbaţi căutaţi după conflictul violent din 13 septembrie, la Craiova, au fost prinşi şi reţinuţi pentru 24 de ore. Scandalul dintre cele două familii era mai vechi şi a pornit de la o căsătorie eşuată, pentru care s-au plătit 50.000 de euro.
Procurorul general al României, despre spionul KGB: "Căuta informaţii despre siguranţa naţională" # ObservatorNews
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat, în legătură cu bărbatul acuzat că ar fi divulgat secrete de stat unor ofiţeri din Belarus, că în acest caz au loc percheziţii informatice,iar un tablou complet îl putem avea la finalul anchetei DIICOT, informează news.ro.
Situaţie dramatică la Constanţa. Un lac care până nu demult adăpostea un ecosistem plin de viaţă, plante, păsări şi o largă varietate de peşti, aproape a dispărut. Vorbim despre lacul Nuntaşi care face parte din rezervaţia Deltei Dunării şi care acum este pe jumătate secat. Seceta dar mai ales ignoranţa oamenilor a dus la dispariţia a sute de hectare de luciu de apă şi a lăsat în urmă imagini apocaliptice.
Un bărbat a ajuns la urgențe după ce a băut sodă caustică într-un bar. El ceruse un pahar cu apă # ObservatorNews
Caz neobișnuit în orașul italian Monza. Un bărbat a ajuns la terapie intensivă după ce a fost servit la restaurant cu sodă caustică.
