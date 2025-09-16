Franţa se pregăteşte de proteste masive împotriva austerităţii bugetare

21:00

Rusia ar putea fi forţată să reducă producţia de petrol după ce atacurile cu drone ale Ucrainei au lovit cel puţin zece rafinării şi porturi critice de export, scrie Reuters, citând trei surse din industrie, relatează Reuters. Monopolul rus al conductelor de ţiţei, Transneft, a avertizat companiile producătoare că ar putea fi obligate să livreze mai puţin petrol dacă infrastructura suferă noi avarii.