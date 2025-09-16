Ratare uluitoare în Liga Campionilor. Colegul lui Dennis Man de la PSV avea poarta goală în față
Antena Sport, 16 septembrie 2025 21:30
Una dintre cele două partide care au dat startul în noul sezon de Liga Campionilor a fost marcată de o ratare monumentală. În duelul dintre PSV Einhoven și Royal Union Saint-Gilloise, un jucător al olandezilor nu a putut împinge mingea din fața porții goale. Acțiunea s-a petrecut la scorul de 2-0 pentru belgieni, astfel că […] The post Ratare uluitoare în Liga Campionilor. Colegul lui Dennis Man de la PSV avea poarta goală în față appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Mondialul e misiune posibilă appeared first on Antena Sport.
21:40
S-a încins atmosfera înainte de Real Madrid – Marseille! Fanii francezi, bătăi cu poliția lângă stadion # Antena Sport
Real Madrid și Marseille se întâlnesc marți seară în prima etapă a fazei principale din UEFA Champions League. Partida are loc pe ”Bernabeu”, acolo unde sunt așteptați câteva sute de ultrași francezi. Aceștia au creat probleme cu puțin timp înainte de startul jocului, chiar în afara stadionului. Forțele de ordine au intervenit imediat și au […] The post S-a încins atmosfera înainte de Real Madrid – Marseille! Fanii francezi, bătăi cu poliția lângă stadion appeared first on Antena Sport.
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Rapidul petrece appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
21:30
Andrei Nicolescu, răspuns pentru Zeljko Kopic, după ce antrenorul a cerut transferuri: „Suntem exclusiviști” # Antena Sport
După nouă etape, Dinamo se află pe ultima treaptă a podiumului în Liga 1. Gruparea antrenată de Zeljko Kopic a pierdut jucători importanți în vară, dar a avut inspirație pe piața transferurilor, reușind să aducă mai mulți fotbaliști care au confirmat rapid. După succesul clar obținut pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, antrenorul „câinilor” […] The post Andrei Nicolescu, răspuns pentru Zeljko Kopic, după ce antrenorul a cerut transferuri: „Suntem exclusiviști” appeared first on Antena Sport.
21:30
Ratare uluitoare în Liga Campionilor. Colegul lui Dennis Man de la PSV avea poarta goală în față # Antena Sport
Una dintre cele două partide care au dat startul în noul sezon de Liga Campionilor a fost marcată de o ratare monumentală. În duelul dintre PSV Einhoven și Royal Union Saint-Gilloise, un jucător al olandezilor nu a putut împinge mingea din fața porții goale. Acțiunea s-a petrecut la scorul de 2-0 pentru belgieni, astfel că […] The post Ratare uluitoare în Liga Campionilor. Colegul lui Dennis Man de la PSV avea poarta goală în față appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
20:50
Zeljko Kopic a fost întrebat de o revenire a lui Politic la Dinamo și a răspuns ferm: “A fost căpitanul meu” # Antena Sport
Zeljko Kopic a fost primit recent o întrebare cu privire la o posibilă întoarcere a lui Dennis Politic la Dinamo. Plecat la FCSB în vară în schimbul unui milion de euro, extrema stângă nu a evoluat până acum la nivelul așteptărilor. Politic a marcat doar două goluri în 13 meciuri bifate până acum pentru campioana […] The post Zeljko Kopic a fost întrebat de o revenire a lui Politic la Dinamo și a răspuns ferm: “A fost căpitanul meu” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
20:40
FCSB a remizat în etapa a 9-a cu nou promovata Csikszereda, iar patronul Gigi Becali a spus că se teme pentru prezența echipei în play-off. Campioana en-titre se va deplasa etapa viitoare pe terenul celor de la FC Botoșani, una dintre cele mai în formă echipe din Liga 1. Mihai Stoica a vorbit despre revenirile […] The post Mihai Stoica anunță o nouă absență pentru duelul cu Botoșani: „E boala anului” appeared first on Antena Sport.
20:10
Fostul coleg al lui Chivu de la Ajax a vorbit la superlativ despre român, înaintea meciului cu „lăncierii”: „Căpitanul” # Antena Sport
Cristi Chivu și-a început cariera de antrenor la seniori pe banca celor de la Parma. Antrenorul român a reușit să îndeplinească obiectivul stabilit de conducere și anume salvarea de la retrogradare. Imediat, a venit oferta de nerefuzat de la Inter, care era în căutarea unui înlocuitor pentru Simone Inzaghi. Startul de sezon nu a fost […] The post Fostul coleg al lui Chivu de la Ajax a vorbit la superlativ despre român, înaintea meciului cu „lăncierii”: „Căpitanul” appeared first on Antena Sport.
20:10
“Nu va mai avea viață”. Viitor sumbru prevăzut pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev # Antena Sport
Vladislav Blănuță este văzut ca un “paria” de suporterii lui Dinamo Kiev, iar fanii au vrut să arate asta încă de la debutul oficial al atacantului în tricoul alb-albastru. După meciul în care românul a jucat contra lui Obolon Kiev, o sursă a transmis că oficialii clubului nu îi prevăd un viitor pe termen lung […] The post “Nu va mai avea viață”. Viitor sumbru prevăzut pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
19:40
Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, prezentat oficial în Liga a 3-a. Cu ce club a semnat # Antena Sport
Romario Benzar (33 ani) a semnat cu Poli Timişoara pe un an de zile, cu drept de prelungire pentru încă un sezon, a anunţat, marţi, clubul bănăţean. Zvonurile legate de mutarea fundașului apăruseră de câteva zile, iar acum totul a devenit oficial. Benzar a ajuns în liga a treia “Benzar s-a născut pe 26 martie […] The post Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, prezentat oficial în Liga a 3-a. Cu ce club a semnat appeared first on Antena Sport.
19:30
Dinamo confirmă și în acest sezon parcursul excelent sub comanda lui Zeljko Kopic, dar și atenția cu care cei din conducere au gestionat o perioadă financiară mai puțin liniștită. Evoluția echipei este vizibilă, „câinii” fiind poziționați pe locul al treilea, după 9 etape disputate. Basarab Panduru a remarcat prospețimea cu care jucătorii au evoluat și […] The post Basarab Panduru, impresionat de startul de sezon de la Dinamo appeared first on Antena Sport.
19:20
Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după momentele horror prin care a trecut # Antena Sport
Fostul dinamovist Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după ce a suferit o criză de epilepsie în timpul meciului de vineri cu KV Mechelen, din campionatul Belgiei, scrie site-ul walfoot.be. Josue Homawoo a suferit o criză de epilepsie după ce s-a ciocnit violent de un adversar şi a rămas inconştient pe gazon […] The post Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după momentele horror prin care a trecut appeared first on Antena Sport.
19:10
Premieră în istoria Ligii 1. A debutat un jucător născut într-o țară care se luptă să își obțină independența # Antena Sport
Partida de luni din Liga 1 dintre Hermannstadt și Unirea Slobozia a marcat o premieră absolută în istoria campionatului românesc. Un fotbalist născut în Noua Caledonie a pășit pe gazon și a devenit primul jucător din această țară care evoluează în competiția din România. Este vorba despre Jekob Jeno, fotbalistul celor de la Unirea Slobozia. […] The post Premieră în istoria Ligii 1. A debutat un jucător născut într-o țară care se luptă să își obțină independența appeared first on Antena Sport.
19:10
Investiție uriașă! Câți bani încasează Ronaldinho pentru a fi prezent la evenimentul din Iași # Antena Sport
Iașiul va fi gazda unui super-eveniment pe data de 29 noiembrie. ”Football World – Ronaldinho&Friends” va avea loc pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași, iar marea atracție a acestui meci demonstrativ va fi, bineînțeles, legendarul Ronaldinho. Fostul mare fotbalist al celor de la Paris Saint Germain, Barcelona și AC Milan va încasa o sumă uriașă […] The post Investiție uriașă! Câți bani încasează Ronaldinho pentru a fi prezent la evenimentul din Iași appeared first on Antena Sport.
18:50
Universitatea Craiova merge „ceas” în actualul sezon, fiind liderul la zi în Liga 1. Formația antrenată de Mirel Rădoi are un avans de patru puncte față de ocupanta locului doi. Mai mult decât atât, oltenii vor juca și în faza principală a UEFA Conference League. Ștefan Baiaram este cel mai în formă jucător al „leilor” […] The post De ce are nevoie Ștefan Baiaram pentru a prinde un super-transfer appeared first on Antena Sport.
18:30
Petrolul n-a renunțat la varianta “Marius Șumudică”. Ce a spus președintele clubului: “Ar fi un pas înainte” # Antena Sport
Claudiu Tudor, președintele de la Petrolul Ploiești, a intrat în direct după ce clubul a anunțat despărțirea de Liviu Ciobotariu. Oficialul “lupilor galbeni” a vorbit și despre posibilul înlocuitor al lui “Ciobi” și a dat șase nume de antrenori, inclusiv pe cel al lui Marius Șumudică, cel care a anunțat deja că s-a înțeles cu […] The post Petrolul n-a renunțat la varianta “Marius Șumudică”. Ce a spus președintele clubului: “Ar fi un pas înainte” appeared first on Antena Sport.
18:00
Perioada transferurilor este încă deschisă pe alte continente ale lumii. Juan Mata, fotbalistul care a îmbrăcat tricoul celor de la Manchester United și Chelsea, a semnat cu a șaptea echipă din cariera sa. Ajuns la vârsta de 37 de ani, jucătorul cu 41 de selecții și cu 10 goluri la naționala de fotbal a Spaniei […] The post Mutare surprinzătoare pentru fostul jucător de la Manchester United și Chelsea appeared first on Antena Sport.
18:00
Motivul pentru care Gianluigi Donnarumma a plecat de la PSG. Directorul sportiv al clubului a rupt tăcerea # Antena Sport
Luis Campos, directorul sportiv al celor de la Paris Saint-Germain, a vorbit despre plecarea lui Gianluigi Donnarumma din vestiarul lui Luis Enrique și motivul pentru care acest lucru s-a produs. Portughezul a invocat aspecte de ordin financiar care au apărut în momentul în care cele două tabere au vorbit despre eventuala prelungire a contractului. Mesajul […] The post Motivul pentru care Gianluigi Donnarumma a plecat de la PSG. Directorul sportiv al clubului a rupt tăcerea appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
17:40
Adrian Mutu sare în apărarea lui Cristi Chivu. Pe cine a criticat: “A mâncat o pâine aici și vorbește” # Antena Sport
Adrian Mutu a taxat declarațiile făcute de Walter Zenga, după ce Interul lui Cristi Chivu a pierdut contra lui Juventus în derby d’Italia, scor 3-4. Fostul atacant este de părere că în spatele declarațiilor italianului se ascunde și o frustrare generată de lipsa oportunității de a-i antrena și el pe “nerazzurri”, alături de care a […] The post Adrian Mutu sare în apărarea lui Cristi Chivu. Pe cine a criticat: “A mâncat o pâine aici și vorbește” appeared first on Antena Sport.
17:20
Petrolul Ploiești are un singur succes în actuala ediție de campionat și ocupă în prezent locul 14 în Liga 1, cu doar 6 puncte. Eșecul usturător suferit cu Dinamo București, în etapa a 9-a, a adus la despărțirea de Liviu Ciobotariu. Tehnicianul român nu a reușit decât o victorie în campionatul intern, plus cea din […] The post Ce variante are conducerea Petrolului pentru înlocuirea lui Liviu Ciobotariu appeared first on Antena Sport.
17:00
Adrian Mititelu contraatacă după mesajele grosolane afișate de suporterii lui FCU Craiova: “Acțiuni mârșave” # Antena Sport
Adrian Mititelu a venit cu un mesaj de reacție pe rețelele sociale, după ce suporterii lui FCU Craiova s-au întors împotriva sa. Fanii echipei au luat această decizie ca urmare a excluderii clubului de către FRF din eșalonul al treilea, unde a fost retrogradat nu pe baza sportivă, ci legislativă. Pe stadionul Ion Oblemenco, suporterii […] The post Adrian Mititelu contraatacă după mesajele grosolane afișate de suporterii lui FCU Craiova: “Acțiuni mârșave” appeared first on Antena Sport.
16:50
Petrolul Ploiești a luat o decizie în ceea ce privește viitorul antrenorului Liviu Ciobotariu. După eșecul dureros suferit pe teren propriu cu Dinamo, cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Liviu Ciobotariu, capăt de drum la Petrolul „FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor […] The post Petrolul a anunțat despărțirea de Liviu Ciobotariu! Eșecul cu Dinamo, fatal appeared first on Antena Sport.
16:40
Salutare! Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update 1. Lucescu rămâne la naţională Mircea Lucescu a fost reconfirmat ca selecţioner, după discuţiile cu Burleanu: “Să fie clar, nu mă leg de poziţia asta“. El a dezvăluit şi că Denis Drăguş a fost singurul “tricolor” care l-a contactat. 2. Şut, aproape […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 septembrie appeared first on Antena Sport.
16:30
O legendă din Bănie debordează de încredere: “E anul Craiovei”. Ce a spus despre șansele la titlu și grupa UECL # Antena Sport
Gică Craioveanu, fostul jucător al ultimei echipe din Craiova care a cucerit un titlu de campioană, este convins că formația lui Mirel Rădoi are atuurile necesare pentru a ridica trofeul Ligii 1 deasupra capului la finalul acestui sezon. În plus, el a oferit și o predicție legată de parcursul alb-albaștrilor în grupa Conference League, acolo […] The post O legendă din Bănie debordează de încredere: “E anul Craiovei”. Ce a spus despre șansele la titlu și grupa UECL appeared first on Antena Sport.
16:20
Statisticienii au anunțat cine este principala favorită la câștigarea UEFA Champions League # Antena Sport
Noul sezon al UEFA Champions League începe marți, mai multe dueluri tari fiind programate pe cele mai importante stadioane din Europa. Capul de afiș al primei zile este cu siguranță duelul dintre Real Madrid și Marseille, care va avea loc în capitala Spaniei. Statisticienii au analizat toate echipele participante în ediția de anul acesta și […] The post Statisticienii au anunțat cine este principala favorită la câștigarea UEFA Champions League appeared first on Antena Sport.
15:50
Real Madrid – Marseille şi Juventus – Dortmund LIVE SCORE (22:00), în Champions League. Arsenal joacă la 19:45 # Antena Sport
UEFA Champions League revine marţi seară cu un nou sezon. În primele meciuri ale fazei principale joacă Arsenal, Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid şi Tottenham. Primele două meciuri vor începe de la ora 19:45. Arsenal merge în Ţara Bascilor pentru duelul cu Bilbao, în timp ce PSV primeşte vizita lui Royal Union SG. Real Madrid […] The post Real Madrid – Marseille şi Juventus – Dortmund LIVE SCORE (22:00), în Champions League. Arsenal joacă la 19:45 appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
15:40
Echipa de fotbal Farul Constanţa a anunţat, marţi, prin intermediul site-ului oficial, achiziţionarea mijlocaşului nord-macedonean Boban Nikolov, care a evoluat ultima oară la FK Borac Banja Luka, în Bosnia-Herţegovina. “Bun venit, Boban Nikolov. Începând de astăzi, macedoneanul Boban Nikolov este noul jucător al Farului, după ce a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani. […] The post Boban Nikolov s-a întors în Liga 1. Cu ce echipă a semnat fostul jucător de la FCSB appeared first on Antena Sport.
14:50
Steaua e singura câștigătoare de CCE care joacă în liga a doua! Trei foste finaliste, în aceeași situație # Antena Sport
Astăzi începe oficial o nouă ediție de Champions League, cu o singură grupă și 36 de echipe la start. Înființată în 1955 și cunoscută inițial drept Cupa Campionilor Europeni, competiția are o istorie bogată. Un detaliu atrage atenția. Dintre toate cele 24 de câștigătoare de Liga Campionilor, una singură nu evoluează în prima ligă din […] The post Steaua e singura câștigătoare de CCE care joacă în liga a doua! Trei foste finaliste, în aceeași situație appeared first on Antena Sport.
14:50
“Ai antrena FCSB?” Leo Grozavu a răspuns fără să stea pe gânduri: “Să fii secund ca principal e mai dificil” # Antena Sport
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoşani, a recunoscut înaintea meciului direct cu FCSB că nu ar refuza să stea pe banca roş-albaştrilor, în ciuda trecutului său dinamovist. Grozavu susţine că nu ar avea o problemă să o antreneze pe FCSB, dar recunoaşte că în acest moment este dificil de gestionat ce se întâmplă […] The post “Ai antrena FCSB?” Leo Grozavu a răspuns fără să stea pe gânduri: “Să fii secund ca principal e mai dificil” appeared first on Antena Sport.
14:40
Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: “E la acelaşi nivel cu Cîrjan şi Musi” # Antena Sport
Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo. Mijlocaşul de 19 de ani a fost transferat de “câini” de la Brighton, în vară, în schimbul sumei de 400.000 de euro. Adrian Mazilu a început să se antreneze separat şi va mai dura până când se va alătura şedinţelor de pregătire conduse de […] The post Zeljko Kopic a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: “E la acelaşi nivel cu Cîrjan şi Musi” appeared first on Antena Sport.
14:30
Mircea Lucescu, prima reacţie după ce a fost reconfirmat ca selecţioner: “Să fie foarte clar”. Ce a vorbit cu Răzvan Burleanu # Antena Sport
Mircea Lucescu a oferit prima reacţie, după ce a fost reconfirmat în funcţia de selecţioner al României. “Il Luce” a decis să continue pe banca naţionalei, pe care speră în continuare să o ducă la World Cup 2026, turneu care se va vedea exclusiv în Universul Antena. Mircea Lucescu a avut şi azi o nouă […] The post Mircea Lucescu, prima reacţie după ce a fost reconfirmat ca selecţioner: “Să fie foarte clar”. Ce a vorbit cu Răzvan Burleanu appeared first on Antena Sport.
14:30
Ce tricolor l-a contactat pe Mircea Lucescu după tensiunile de la naţională: “În astfel de momente te simţi singur” # Antena Sport
Mircea Lucescu va rămâne la echipa naţională a României, după rezultatele nefavorabile din meciurile cu Canada şi Cipru. “Il Luce” a avut o nouă discuţie cu Răzvan Burleanu şi va continua pe banca tricolorilor. Selecţionerul este pregătit să ducă mai departe treaba şi va începe acum discuţiile cu jucătorii care evoluează în străinătate şi care […] The post Ce tricolor l-a contactat pe Mircea Lucescu după tensiunile de la naţională: “În astfel de momente te simţi singur” appeared first on Antena Sport.
13:50
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” # Antena Sport
Gabi Tamaş şi Dan Alexa au avut parte de noi peripeţii în Asia Express. În căutarea unei maşini care să-i ducă spre un anumit oraş din Filipine, cei doi foşti fotbalişti au ajuns în cea de poliţie. În etapa a doua din “Drumul Eroilor”, Dan Alexa şi Gabi Tamaş au ajuns pe locul al treilea, […] The post Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:30
Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce – Alanyaspor! Motivul pentru care va sta în tribune, după debutul în Turcia # Antena Sport
Ianis Hagi s-a transferat la Alanyaspor, echipă pentru care a şi debutat deja. Sâmbătă, internaţionalul român a jucat 25 de minute în partida de pe terenul lui Konyaspor, câştigată de echipa sa cu 2-1. Pentru Alanyaspor urmează meciul cu Fenerbahce, dar Ianis Hagi va fi nevoit să stea în tribune la meciul contra viitoarei adversare […] The post Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce – Alanyaspor! Motivul pentru care va sta în tribune, după debutul în Turcia appeared first on Antena Sport.
13:00
Formula 1 şi FIA au anunţat unde se vor disputa cele şase curse de sprint din 2026. Trei dintre aceste locaţii vor organiza în premieră astfel de curse. Shanghai şi Miami sunt circuitele care vor ajunge în 2026 la al treilea an consecutiv în care organizează sprint, în timp ce la Silverstone, cursa de sprint […] The post Formula 1 a anunţat unde vor avea loc cursele de sprint din 2026. Calendarul complet appeared first on Antena Sport.
13:00
Veste bună pentru FCSB, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat când revine Adrian Şut # Antena Sport
FCSB a primit o veste bună, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat că Adrian Şut se pregăteşte să revină pe teren, după accidentarea suferită la echipa naţională. Mijlocaşul campioanei a fost trimis în teren de Mircea Lucescu în minutul 80 al partidei cu Cipru. El a rezistat pe teren doar cinci minute, fiind ulterior […] The post Veste bună pentru FCSB, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat când revine Adrian Şut appeared first on Antena Sport.
12:50
Probleme uriaşe la PSG, înainte de debutul în Champions League. Luis Enrique are infirmeria plină # Antena Sport
PSG începe noua ediţie a Ligii Campionilor la fotbal cu mândria de a fi deţinătoarea trofeului, miercuri seara pe Parc des Princes, împotriva italienilor de la Atlanta Bergamo, dar şi cu frustrarea şi preocuparea generate de multiplele accidentări din lotul său. Ca şi cum accidentările suferite în timpul pauzei internaţionale de atacantul Ousmane Dembele, favorit […] The post Probleme uriaşe la PSG, înainte de debutul în Champions League. Luis Enrique are infirmeria plină appeared first on Antena Sport.
12:20
Jaqueline Cristian – Emma Răducanu LIVE SCORE (12:25), la Seul. Sorana Cîrstea începe după ora 14:00 # Antena Sport
Jaqueline Cristian (41 WTA) şi Emma Răducanu (33 WTA) se vor întâlni în primul tur de la Seul. Ambele jucătoare se află la primul turneu după participarea de la US Open. La New York, ambele jucătoare au fost învinse în turul al treilea. Jaqueline Cristian a fost învinsă la capătul unui meci echilibrat de Amanda […] The post Jaqueline Cristian – Emma Răducanu LIVE SCORE (12:25), la Seul. Sorana Cîrstea începe după ora 14:00 appeared first on Antena Sport.
12:20
Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” # Antena Sport
Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să antreneze din nou în Liga 1. Antrenorul de 54 de ani a dezvăluit că a ajuns la o înţelegere cu Yunnan Yukun, formaţie din prima ligă din China. Marius Şumudică a transmis că îi va prelua pe chinezi din ianuarie, urmând să […] The post Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” appeared first on Antena Sport.
12:00
Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: “Sunt buni cu echipe medii spre slabe” # Antena Sport
Adrian Mutu i-a spulberat lui Dinamo visul suprem, acela de a câştiga campionatul. “Briliantul” a declarat că echipa lui Zeljko Kopic nu are forţa necesară pentru a cuceri primul titlu în Liga 1 după o pauză de 19 ani. Adrian Mutu a mai punctat faptul că Dinamo prestează un joc excelent în partidele în care […] The post Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: “Sunt buni cu echipe medii spre slabe” appeared first on Antena Sport.
12:00
Ultimatum pentru Ruben Amorim, după startul dezastruos de sezon al lui Manchester United: “Să câştige rapid” # Antena Sport
Înfrângerea suferită duminică de Manchester United în faţa echipei Manchester City, scor 3-0, accentuează presiunea asupra antrenorului Ruben Amorim. O înfrângere la care au asistat Sir Jim Ratcliffe, acţionar minoritar, Omar Berrada, director general, şi Jason Wilcox, director sportiv. Ultimatum pentru Ruben Amorim, după startul dezastruos de sezon al lui Manchester United De la numirea […] The post Ultimatum pentru Ruben Amorim, după startul dezastruos de sezon al lui Manchester United: “Să câştige rapid” appeared first on Antena Sport.
11:20
Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax # Antena Sport
Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter a fost decis, după două înfrângeri suferite în primele trei etape din Serie A. Fabrizio Romano a făcut anunţul privind situaţia antrenorului român de pe banca nerazzurrilor. Conform jurnalistului italian, şefii lui Inter nu iau în calcul să-l demită pe Cristi Chivu. Aceştia îi oferă încredere totală […] The post Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax appeared first on Antena Sport.
11:00
“N-avem noi bani pentru ei”. Gică Hagi, reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game # Antena Sport
Gică Hagi a oferit o reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game. “Regele” a făcut echipă cu mai mulţi foşti jucători de top, printre care Hristo Stoichkov, Alessandro Del Piero sau Kaka. Gică Hagi a fost trimis în teren în minutul 64 şi s-a făcut imediat remarcat. El a executat o lovitură […] The post “N-avem noi bani pentru ei”. Gică Hagi, reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game appeared first on Antena Sport.
10:50
Mircea Lucescu a ajuns la sediul FRF, pentru o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu: “Dacă vor să mă înlocuiască…” # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, a ajuns la sediul FRF, acolo unde va avea o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal. După meciurile cu Canada şi Cipru i s-a cerut demisia lui Mircea Lucescu de pe banca naţionalei României. Selecţionerul şi preşedintele FRF au mai avut o şedinţă imediat după meciul […] The post Mircea Lucescu a ajuns la sediul FRF, pentru o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu: “Dacă vor să mă înlocuiască…” appeared first on Antena Sport.
10:10
Schimbare importantă în UEFA Champions League! Noua regulă intră în vigoare din acest sezon # Antena Sport
UEFA Champions League revine marţi seară, cu faza principală. Este al doilea an la rând în care cea mai importantă competiţie inter-cluburi a Europei se desfăşoară cu noul format, de 36 de echipe. La fel ca anul trecut, fiecare echipă va disputa opt meciuri, patru pe teren propriu şi patru în deplasare. Nu mai există […] The post Schimbare importantă în UEFA Champions League! Noua regulă intră în vigoare din acest sezon appeared first on Antena Sport.
10:10
Motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei, de la CFR Cluj: “Când opreşte trenul, trebuie să urci în el” # Antena Sport
Cristi Balaj a dezvăluit motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei în vară, de la CFR Cluj. Atacantul român de 23 de ani a fost curtat de mai multe formaţii puternice din Europa, însă în cele din urmă a continua sub comanda lui Andrea Mandorlini. Valencia, Nice şi Rennes au fost printre […] The post Motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei, de la CFR Cluj: “Când opreşte trenul, trebuie să urci în el” appeared first on Antena Sport.
09:50
SuperFAZE, Ep. 3: Ioan Andone, despre egalul României cu Argentina lui Maradona şi Generaţia de Aur # Antena Sport
• Nu rata un noi episod din SuperFAZE, în fiecare luni seara, după Asia Express, la Antena 1! • Antena 1 transmite în exclusivitate FIFA World Cup 2026 și 2030 în România! Ioan Andone este invitatul lui Dan Pavel și Florin Răducioiu la Antena 1, într-o ediție plină de povești și emoții a emisiunii SuperFAZE. […] The post SuperFAZE, Ep. 3: Ioan Andone, despre egalul României cu Argentina lui Maradona şi Generaţia de Aur appeared first on Antena Sport.
09:40
Marius Şumudică, reacţie fermă despre şansele FCSB-ului la play-off: “La cum a jucat la Miercurea Ciuc…” # Antena Sport
Marius Şumudică a oferit o reacţie fermă despre şansele FCSB-ului de a prinde play-off-ul, în acest sezon de Liga 1. Campioana are doar şapte puncte, după nouă runde disputate, având şapte meciuri consecutive fără succes în campionat. În ultima etapă, roş-albaştrii au remizat cu Csikszereda, scor 1-1. “Şumi” este de părere că fie FCSB, fie […] The post Marius Şumudică, reacţie fermă despre şansele FCSB-ului la play-off: “La cum a jucat la Miercurea Ciuc…” appeared first on Antena Sport.
09:10
Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui # Antena Sport
David Popovici a avut încă un mare motiv de bucurie, în ziua în care împlinit 21 de ani. Campionul român a sărbătorit şi cinci ani de relaţie cu iubita lui. David Popovici şi Taisia Niţuleasa, partenera lui, s-au fotografiat împreună pe 15 septembrie, ziua în care David Popovici a împlinit 21 de ani (vezi galeria […] The post Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui appeared first on Antena Sport.
09:10
Paul Papp, semne obsecene către fanii lui Dinamo: “Nu le cer scuze. M-au înjurat tot meciul” # Antena Sport
Paul Papp, fundaşul celor de la Petrolul Ploieşti, a avut viaţă grea în timpul meciului cu Dinamo. Pe lângă faptul că echipa lui Zeljko Kopic s-a impus cu 3-0 în meciul de pe Ilie Oană, veteranul de 35 de ani nu a fost menajat de către galeria lui Dinamo. Paul Papp le-a arătat semne obscene […] The post Paul Papp, semne obsecene către fanii lui Dinamo: “Nu le cer scuze. M-au înjurat tot meciul” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.