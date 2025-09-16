Ratare uluitoare în Liga Campionilor. Colegul lui Dennis Man de la PSV avea poarta goală în față

14:50

Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoşani, a recunoscut înaintea meciului direct cu FCSB că nu ar refuza să stea pe banca roş-albaştrilor, în ciuda trecutului său dinamovist. Grozavu susţine că nu ar avea o problemă să o antreneze pe FCSB, dar recunoaşte că în acest moment este dificil de gestionat ce se întâmplă