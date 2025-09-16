Andreea Ana, bronz la Mondiale

Cotidianul de Hunedoara, 16 septembrie 2025 21:30

Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de bronz l [...] The post Andreea Ana, bronz la Mondiale appeared first on Cotidianul RO.

Acum 30 minute
21:30
Acum o oră
21:00
Adriana Stoicescu: Acum înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem? Cotidianul de Hunedoara
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supraveghere de procurori în dosarul lui [...] The post Adriana Stoicescu: Acum înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem? appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Tânăr mort după ce s-a răsturnat tractorul peste el Cotidianul de Hunedoara
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență [...] The post Tânăr mort după ce s-a răsturnat tractorul peste el appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Eduard Hellvig critică prestația ministrului Apărării: O fâstâceală Cotidianul de Hunedoara
Fostul director al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, susține că reacția ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, [...] The post Eduard Hellvig critică prestația ministrului Apărării: O fâstâceală appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
20:30
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut Cotidianul de Hunedoara
Toto Dumitrescu, în vârstă de 28 de ani, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu [...] The post Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Năstase, interviu în presa din China Cotidianul de Hunedoara
Într-un interviul oferit redacției în limba română a postului național [...] The post Năstase, interviu în presa din China appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Răsturnare de situație în incidentul cu drone din Polonia Cotidianul de Hunedoara
Președintele polonez Karol Nawrocki a cerut explicații guvernului polonez după ce ziarul Rzeczpospolita a publicat că acoperișul unei case din apropierea [...] The post Răsturnare de situație în incidentul cu drone din Polonia appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Cinstirea noului mucenic al Tismanei Cotidianul de Hunedoara
Proclamarea locală a canonizării sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana [...] The post Cinstirea noului mucenic al Tismanei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
19:40
S-a stins din viață un fost jucător al Universității Cluj Cotidianul de Hunedoara
Clubul de fotbal Universitatea Cluj a anunțat, marți, pe pagina sa de fotbal decesul fostului său jucător Aurel Stoica, la vârsta de [...] The post S-a stins din viață un fost jucător al Universității Cluj appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Avocatul lui Călin Georgescu. ”Va fi desființat de Justiție„ Cotidianul de Hunedoara
Procurorul general Alex Florența a anunțat că 22 de persoane au fost [...] The post Avocatul lui Călin Georgescu. ”Va fi desființat de Justiție„ appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Finanțarea campaniei lui Georgescu: „Au fost sesizate instituțiile statului” Cotidianul de Hunedoara
'ANAF investighează toate finanțările de campanie ieșite în spațiul public [...] The post Finanțarea campaniei lui Georgescu: „Au fost sesizate instituțiile statului” appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Drumul forestier din Pădurea Băneasa, șosea urbană. Fost ministru cere rezilierea Cotidianul de Hunedoara
Ca inițiator al noului Cod silvic, promulgat la începutul acestui an, [...] The post Drumul forestier din Pădurea Băneasa, șosea urbană. Fost ministru cere rezilierea appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Judecătoarea Adriana Stoicescu, interceptată după ce a vorbit cu Călin Georgescu Cotidianul de Hunedoara
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timişoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i [...] The post Judecătoarea Adriana Stoicescu, interceptată după ce a vorbit cu Călin Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Cu cât au crescut prețurile la alimente după majorarea TVA Cotidianul de Hunedoara
Prețurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepția fructelor și legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, [...] The post Cu cât au crescut prețurile la alimente după majorarea TVA appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Trump, omagiu pentru Redford Cotidianul de Hunedoara
Criticat de Robert Redford și catalogat drept „dictatorial” [...] The post Trump, omagiu pentru Redford appeared first on Cotidianul RO.
18:00
15 preparate care îți distrug încet sănătatea Cotidianul de Hunedoara
Junk foodul este primul arătat cu degetul când este vorba despre cancer, dar sunt multe alte preparate/produse care sunt la fel de periculoase. Iată câteva: [...] The post 15 preparate care îți distrug încet sănătatea appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Moaştele Sf Grigorie Palama, aduse la Iași Cotidianul de Hunedoara
Un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama va fi adus de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, Grecia, în [...] The post Moaştele Sf Grigorie Palama, aduse la Iași appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
17:40
Programul Visa Waiver. SUA au restabilit complet statutul Ungariei Cotidianul de Hunedoara
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în programul [...] The post Programul Visa Waiver. SUA au restabilit complet statutul Ungariei appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Chestionar de poluare pentru bucureșteni Cotidianul de Hunedoara
Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, îi invită pe bucureşteni să [...] The post Chestionar de poluare pentru bucureșteni appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Moartea vine pe trotinetă Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare [...] The post Moartea vine pe trotinetă appeared first on Cotidianul RO.
16:50
E oficial! Lucescu a fost confirmat până la finalul campaniei de calificare! Cotidianul de Hunedoara
Gata, lucrurile sunt clare acum. FRF a anunțat continuarea activității de selecționer [...] The post E oficial! Lucescu a fost confirmat până la finalul campaniei de calificare! appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Încă două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen Cotidianul de Hunedoara
Comisia Europeană condusă de președinta Ursula von der Leyen va face obiectul a două moțiuni de cenzură în Parlamentul [...] The post Încă două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Dosar penal după amenințările primite de George Simion Cotidianul de Hunedoara
Poliţia Română a deschis un dosar penal, după ce AUR a depus o plângere în care reclama faptul că liderul formaţiunii, [...] The post Dosar penal după amenințările primite de George Simion appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Jucător al Borussiei Dortmund, luat la țintă pentru că l-a omagiat pe contul său pe Charlie Kirk! Cotidianul de Hunedoara
Faptul că nu toată lumea a reacționat cu compasiune față de familia greu încercată [...] The post Jucător al Borussiei Dortmund, luat la țintă pentru că l-a omagiat pe contul său pe Charlie Kirk! appeared first on Cotidianul RO.
16:20
”Scutul inteligent”. Deputat PNL vrea să introducă o nouă disciplină în școli Cotidianul de Hunedoara
Liberalul a precizat că va face consultări publice [...] The post ”Scutul inteligent”. Deputat PNL vrea să introducă o nouă disciplină în școli appeared first on Cotidianul RO.
16:10
”Trăim de multă vreme sub un partid unic” Cotidianul de Hunedoara
Elitele acționează precum cele din perioada târzie a URSS: mint în legătură cu producția, finanțele, libertatea. Sunt minciuni pe care oamenii își creează viziunea despre lume și propria viață”, David Starkey [...] The post ”Trăim de multă vreme sub un partid unic” appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Sechestru pe o aeronavă a companiei care transporta mercenari Cotidianul de Hunedoara
Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană - FlyLili - a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a [...] The post Sechestru pe o aeronavă a companiei care transporta mercenari appeared first on Cotidianul RO.
16:00
PF Daniel, la proclamarea locală a canonizării Sf. Sofian de la Antim Cotidianul de Hunedoara
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim [...] The post PF Daniel, la proclamarea locală a canonizării Sf. Sofian de la Antim appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Gest incalifical al fanilor ploieșteni la adresa jucătorilor Petrolului! Cotidianul de Hunedoara
Dinamo confirmă faptul că este una dintre cele mai bune echipe din SuperLiga printr-o [...] The post Gest incalifical al fanilor ploieșteni la adresa jucătorilor Petrolului! appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Parlamentar cu bolid de lux de la magazinul sătesc. Fiscul intră pe fir Cotidianul de Hunedoara
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va verifica cazul deputatului PSD Mihai Weber [...] The post Parlamentar cu bolid de lux de la magazinul sătesc. Fiscul intră pe fir appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
15:40
Premieră la Spitalul Marie Curie Cotidianul de Hunedoara
Premieră la Spitalul Marie Curie. Operaţia a fost posibilă datorită eforturilor familiei care a achiziţionat din fonduri proprii, [...] The post Premieră la Spitalul Marie Curie appeared first on Cotidianul RO.
15:20
CNA notifică TikTok. Conturi suspecte vizează alegătorii moldoveni Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, marţi, trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok, [...] The post CNA notifică TikTok. Conturi suspecte vizează alegătorii moldoveni appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Campania lui Georgescu, luată la bani mărunți Cotidianul de Hunedoara
'ANAF investighează toate finanțările de campanie ieșite în spațiul public [...] The post Campania lui Georgescu, luată la bani mărunți appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Fiul lui Ilie Dumitrescu, prins Cotidianul de Hunedoara
Fiul lui Ilie Dumitrescu, prins. Surse judiciare au menționat că actorul se afla într-o (...) [...] The post Fiul lui Ilie Dumitrescu, prins appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Duda: ”Zelenski a încercat să atragă pe toată lumea în război” Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte al Poloniei admite că Ucraina a încercat să forțeze o reacție militară a Poloniei împotriva Rusiei, în 2022 [...] The post Duda: ”Zelenski a încercat să atragă pe toată lumea în război” appeared first on Cotidianul RO.
14:20
ANAF îl amenință pe Iohannis cu executarea silită Cotidianul de Hunedoara
Adrian Nica a afirmat că în cazul în care fostul președinte [...] The post ANAF îl amenință pe Iohannis cu executarea silită appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Americanii asistă la exercițiile militare ale lui Lukașensko și Putin Cotidianul de Hunedoara
”Cine s-ar fi gândit că așa va începe dimineața unei zile din timpul exercițiului Zapad-2025”, a spus ministrul Apărării din Belarus [...] The post Americanii asistă la exercițiile militare ale lui Lukașensko și Putin appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Alex Florența: Potra ar vrea în Rusia Cotidianul de Hunedoara
Rusia nu a lipsit din discursul procurorului general, Alex Florența. După ce a zis că România ar fi ținta unor [...] The post Alex Florența: Potra ar vrea în Rusia appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Nicușor Dan reacționează la dezvăluirile procurorului general Cotidianul de Hunedoara
Cercetarea prezentată marţi de procurorul general reprezintă o dovadă "consistentă" a acţiunilor de dezinformare [...] The post Nicușor Dan reacționează la dezvăluirile procurorului general appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
13:30
Lansarea Bursei de Valori de la Chișinău, cu sprijin românesc Cotidianul de Hunedoara
Vicepremierul Republicii Moldova Doina Nistor, care deține și portofoliul de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, consideră că... [...] The post Lansarea Bursei de Valori de la Chișinău, cu sprijin românesc appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Un primar vrea interzicerea coroanelor din plastic Cotidianul de Hunedoara
Cert este că utilizarea acestor coroane care sunt confecţionate dintr-un plastic de calitate îndoielnică ne creează probleme, [...] The post Un primar vrea interzicerea coroanelor din plastic appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Termenul-limită pentru a solicita tichetul de energie Cotidianul de Hunedoara
Informațiile pe care trebuie să le introduceți în cerere fac referire la datele de identificare ale... [...] The post Termenul-limită pentru a solicita tichetul de energie appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Comisia de anchetă a ONU: Israelul a comis genocid în Gaza Cotidianul de Hunedoara
Un nou raport afirmă că există motive întemeiate pentru a concluziona că patru dintre cele cinci acte genocidale definite... [...] The post Comisia de anchetă a ONU: Israelul a comis genocid în Gaza appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Poligon construit de americani la Smârdan Cotidianul de Hunedoara
Armata americană în colaborare cu Forțele terestre române vor construi la Smârdan, în județul Galați, un nou poligon militar. [...] The post Poligon construit de americani la Smârdan appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Procurorul general: România, ținta unor campanii de război hibrid Cotidianul de Hunedoara
Alex Florența: modalitatea de realizare a conținutului online corespund tiparului acțional al Federației Ruse, fiind semnalate și în alte state precum Moldova sau Georgia. [...] The post Procurorul general: România, ținta unor campanii de război hibrid appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Internată după ce a căzut din cușetă Cotidianul de Hunedoara
O bucureșteancă de 80 de ani a ajuns la spital, după ce a căzut din cușeta trenului cu care călătorea către Iași [...] The post Internată după ce a căzut din cușetă appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Bugetul în alertă: Cheltuielile zboară, taxele abia țin pasul   Cotidianul de Hunedoara
Datele financiare ale statului pentru luna august 2025 arată o evoluție semnificativă a (...) [...] The post Bugetul în alertă: Cheltuielile zboară, taxele abia țin pasul   appeared first on Cotidianul RO.
12:00
A intrat cu mașina într-o terasă Cotidianul de Hunedoara
Nouă persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce un autoturism condus de un tânăr a intrat într-o terasă din [...] The post A intrat cu mașina într-o terasă appeared first on Cotidianul RO.
11:50
10 trucuri vestimentare simple pentru a arăta bine oriunde și oricând Cotidianul de Hunedoara
Imaginea ta personală e influențată de mai mulți factori. Contează nu doar ce porți, ci și cum porți, cum combini piesele, cât de bine ți se potrivesc [...] The post 10 trucuri vestimentare simple pentru a arăta bine oriunde și oricând appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Sondaj Avangarde: Românii și banii pentru Apărare Cotidianul de Hunedoara
Sondajul a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, pe 1.000 de subiecți, prin metoda CAT... [...] The post Sondaj Avangarde: Românii și banii pentru Apărare appeared first on Cotidianul RO.
