„De multe ori am vrut să-l omor” Un ex-fotbalist de la Atletico dă detalii de culise despre relația sa cu Diego Simeone: „I-am spus-o în față!”
Golazo.ro, 16 septembrie 2025 21:30
Angel Correa (30 de ani), fostul jucător al lui Atletico Madrid, a vorbit despre relația sa cu Diego Simeone (55 de ani).
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
21:40
Le-a întors spatele Erik ten Hag a refuzat să preia echipa care l-a lansat în fotbal » Motivul incredibil pentru care a luat această decizie # Golazo.ro
Erik ten Hag (55 de ani) a refuzat să o preia pe Twente, echipa la care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de jucător.
Acum 30 minute
21:30
„Am ajuns la un acord” Cei doi granzi vor să cumpere arena veche și să facă un stadion modern în locul ei: „Trebuie să fie gata până în 2031” # Golazo.ro
Giuseppe Sala (68 de ani), primarul din Milano, a declarat că s-a ajuns la un acord pentru vânzarea stadionului San Siro către cele două cluburi legendare ale orașului, Milan și Inter.
21:30
„De multe ori am vrut să-l omor” Un ex-fotbalist de la Atletico dă detalii de culise despre relația sa cu Diego Simeone: „I-am spus-o în față!” # Golazo.ro
Angel Correa (30 de ani), fostul jucător al lui Atletico Madrid, a vorbit despre relația sa cu Diego Simeone (55 de ani).
Acum o oră
21:00
Furios pe Zenga Adrian Mutu, revoltat după ce a citit ce a spus legenda italiană despre Chivu: „Frustrare! Puțin bun simț, ai mâncat o pâine aici!” # Golazo.ro
Adrian Mutu îl critică pe Walter Zenga după acuzațiile la adresa lui Cristi Chivu.
Acum 2 ore
20:40
Debutează împotriva României Au schimbat selecționerul după înfrângerea rușinoasă din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Lilian Popescu este noul selecționer al Moldovei și va debuta împotriva României.
20:00
A murit Aurel Stoica Fostul jucător de la Steaua și U Cluj s-a stins la 67 de ani » Alungat din Ghencea după un conflict cu o legendă # Golazo.ro
Aurel Stoica, fost jucător la Steaua și U Cluj, a decedat la vârsta de 67 de ani.
19:50
Romario Benzar a semnat cu Politehnica Timișoara, formație din Liga 3.
Acum 4 ore
19:40
Chelsea, premieră la nivel european Londonezii sunt primii care profită de schimbarea celor de la UEFA # Golazo.ro
Chelsea este prima formație care profită de modificarea făcută de UEFA, cea prin care cluburile pot face modificări în lista de jucători, pe parcursul sezonului european.
19:30
Scandal la Balonul de Aur Ar fi încercat să mituiască un jurnalist pentru a-l promova pe Dembele! Ce explicații au oferit # Golazo.ro
O agenție de comunicare din India a încercat mituirea jurnalistului australian Neal Gardner, aflat printre cei care votează pentru Balonul de Aur.
19:10
Promisiunea lui Mircea Lucescu Ce a spus selecționerul României despre duelul decisiv cu Austria: „E imposibil” # Golazo.ro
Reconfirmat de FRF, selecționerul Mircea Lucescu a trecut de la dezamăgirea după egalul cu Cipru la un discurs motivațional înaintea meciului cu Austria, programat pe 12 octombrie.
19:00
Partey, contestat dur fani Suporterii lui Villarreal nu sunt de acord cu transferul fotbalistului acuzat de viol: „E vorba doar de indiferență” # Golazo.ro
Fotbalistul ghanez se confuntă cu mai multe acuzații de viol și agresiune sexuală, primite în ultimii ani.
19:00
În colaps financiar Clubul de tradiție a solicitat intrarea în insolvență » Datorii imense acumulate în 2024 # Golazo.ro
Ceahlăul Piatra Neamț, ocupanta locului 12 în Liga 2, a solicitat intrarea în insolvență, din cauza datoriilor uriașe acumulate în ultimii 5 ani.
18:40
A pierdut procesul cu ANAF Fostul jucător de la CFR și FCSB are conturile blocate! I-a acuzat pe clujeni că i-au falsificat semnătura # Golazo.ro
Billel Omrani, fost jucător de la FCSB și CFR Cluj, a pierdut procesul cu ANAF și e obligat să plătească o sumă mare de bani.
18:40
3 echipe de Champions sub FCSB! Începe Liga marilor contraste: 7 echipe de peste un miliard, dar și 10 care nu ajung la miliard nici împreună. Totul despre CL # Golazo.ro
Faza principală de Liga Campionilor demarează în marți seară. Trei dintre echipele calificate au loturi cu o cotă mai mică decât FCSB
18:20
„Ce bine că pleci” Antrenorul i-a spus în față lui Neymar că se bucură că nu îl va mai antrena: „Vede fotbalul diferit” # Golazo.ro
Luis Campos (61 de ani), directorul sportiv al celor de la PSG, a vorbit despre plecarea lui Neymar de la formația franceză, din vara anului 2023.
17:50
Robert Redford a murit Detalii mai puțin știute: a pierdut bursa de baseball din cauza consumului de alcool + VIDEO Scenă memorabilă: imaginea sportului nu a mai fost aceeași # Golazo.ro
Marele actor Robert Redford a murit azi, la 89 de ani, în locuința sa din Utah, SUA
Acum 6 ore
17:40
Ciobotariu, out! Antrenorul Petrolului a fost demis! Surprize pe lista de înlocuitori: „Variante și din America de Sud” # Golazo.ro
Liviu Ciobotariu (54 de ani) a fost demis din funcția de antrenor principal al celor de la Petrolul Ploiești.
17:20
Omul cu peste 100 de goluri în Serie A îl arată cu degetul pe Walter Zenga, care a contestat alegerile lui Cristi Chivu. Dezbaterea e necesară, dar e și mai bună dacă e scoasă din zona daco-geților care dau străinilor o pâine de mâncare
17:10
Sancționat pe viață pentru blat A trucat 22 de meciuri și a refuzat să coopereze cu ITIA # Golazo.ro
Tenismenul thailandez Jatuporn Na Lamphun (31 de ani) a fost suspendat pe viață și amendat cu 115.000 de dolari, deoarece a încălcat Programului anticorupție în tenis (TACP).
17:00
Trump vrea să schimbe o regulă din sport Președintele SUA, deranjat de modificare: „E rău pentru America! Cine vine cu ideile astea ridicole ?” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, a criticat noua regulă din NFL care vizează loviturile de începere.
16:50
Schimbare majoră FIFA: vin banii! Toate cluburile cu jucători la naționale vor fi plătite pentru Mondial. Dar și din urmă! Premieră # Golazo.ro
FIFA recompensează cluburile care au jucători implicați cu echipele naționale la CM 2026. Dar nu numai pentru turneul final, ca până acum. Ci și pentru participarea la preliminariile viitorului Campionat Mondial
16:40
Fanii nu au iertat-o Fiica lui The Rock, în centrul unui scandal pentru o postare făcută despre asasinarea lui Charlie Kirk # Golazo.ro
Ava Raine (24 de ani), fiica lui The Rock (53 de ani) a lansat un mesaj controversat pe rețelele de socializare legat de asasinatul lui Charlie Kirk.
16:10
S-a întors în Liga 1 Fostul atacant de la FCSB a revenit în România: „Nicăieri nu e ca acasă” » Cu precedenta echipă a ajuns în primăvara europeană # Golazo.ro
Boban Nikolov (31 de ani) este noul jucător al celor de la Farul Constanța.
16:00
„Asta se va întâmpla cu Blănuță!” Sursele GOLAZO.ro din Ucraina spun ce decizie se așteaptă să ia Dinamo Kiev: „A fost o prostie. Îi urăsc!” # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 23 de ani, va trece prin momente tot mai dificile din cauza postărilor sale pro-ruse. Ultrașii, dar și fanii obișnuiți ai lui Dinamo, îl contestă violent și ucrainenii nu cred că atacantul va rezista la Kiev
Acum 8 ore
15:40
Ianis Hagi, spectator de lux Motivul pentru care internaționalul român nu va putea juca pentru Alanyaspor în duelul cu Fenerbahce # Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) nu va putea juca pentru Alanyaspor în meciul cu Fenerbahce.
15:40
Teoria conspirației Un fotbalist de la Atletico Madrid a văzut imaginea postată de un adversar și a comentat: „Urme chimice” # Golazo.ro
Marcos Llorente (30 de ani) e din nou în centrul atenției pentru viziunea sa conspiraționistă.
15:20
Șocurile depresiei lui Hatton Momentele care l-au doborât psihic pe legendarul boxer: „Eram la fundul prăpastiei” # Golazo.ro
Ricky Hatton a murit duminică, la 46 de ani. De mult timp, fostul mare campion englez intrase într-o depresie care a devenit tot mai profundă, cu dependențe grave de alcool și droguri
15:00
Benjamin Mendy, destinație surpriză Campionul mondial din 2018 va fi coleg cu doi români # Golazo.ro
Benjamin Mendy (31 de ani) a semnat un contract valabil pe doi ani cu polonezii de la Pogon Szczecin.
14:50
Lucescu, o nouă abordare Selecționerul anunță schimbări la națională: „Băieții aceștia pot mult mai mult” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a oferit prima reacție după ce a fost reconfirmat ca selecționer al României.
14:50
Serena și Venus din nou împreună Surorile Williams vor colabora din nou, de astă dată nu pe teren, ci la un podcast # Golazo.ro
Serena și Venus Williams lansează „Stockton Street”: mai mult decât tenis, o radiografie intimă a vieții de surori
14:30
Șocat de ce s-a scris despre el Fotbalistul cu 15 trofee câștigate la Barcelona, nevoit să intervină: „N-ar trebui să existe” # Golazo.ro
Eric Abidal (46 de ani) a fost victima unei informații false, propagate pe rețelele sociale, în care se anunța că a murit.
14:10
Ciobotariu, pe făraș? Antrenorul contactat pentru a-l înlocui la Petrolul : „M-au sunat aseară și azi-dimineață” » A răspuns imediat # Golazo.ro
Petrolul Ploiești ar căuta înlocuitor pentru Liviu Ciobotariu (54 de ani), după ce a pierdut derby-ul împotriva celor de la Dinamo, 0-3.
14:00
Mititelu ia măsuri Patronul FCU Craiova îi dă în judecată pe cei care au afișat mesaje morbide la adresa sa: „Acțiuni mârșave de intimidare” # Golazo.ro
Adrian Mititelu (57 de ani), patronul celor de la FCU Craiova, este decis să îl acționeze în instanță pe fostul șef de galerie al echipei, pentru mesajele morbide afișate pe „Ion Oblemenco”.
Acum 12 ore
13:30
Scut portabil antiglonț în NFL Cât costă măsura de securitate la care a apelat Taylor Swift: „Probabil primește multe amenințări” # Golazo.ro
Momente neobișnuite înaintea meciului din NFL, dintre Kansas City Chiefs și Philadelphia Eagles.
13:10
Mutu taie din elanul lui Dinamo „Briliantul” nu vede trupa lui Kopic în lupta pentru titlu : „E bună cu echipele medii spre slabe” # Golazo.ro
PETROLUL - DINAMO 0-3. Adrian Mutu (46 de ani) este de părere că trupa lui Kopic nu are forța necesară pentru a se bate la titlu.
12:50
Moment cum rar vezi Un antrenor din Anglia și-a certat propriii fani : „Nu vreau să văd așa ceva. Nu-mi place” # Golazo.ro
Rob Edward (42 de ani), antrenorul celor de la Middlesborough, i-a certat pe fanii propriei echipe, după meciul cu Preston.
12:40
Kovacs își trage fratele după el! Ajutor în familie. Istvan îl promovează pe Szabolcs la cel mai înalt nivel în Liga Campionilor # Golazo.ro
Istvan Kovacs (40 de ani) l-a inclus pe fratele mai mic Szabolcs (37) în brigada sa pentru prima oară la un meci din faza principală de Champions League
12:10
Detalii din vestiarul lui Inter Fabrizio Romano anunță decizia luată de conducere în privința lui Cristi Chivu : „Mulţi mă întreabă despre el” # Golazo.ro
Fabrizio Romano (32 de ani), cunoscutul jurnalist italian specializat în transferuri, vine cu informații despre situația lui Cristian Chivu (44 de ani) la Inter Milano.
11:50
„De ce să-și dea demisia?” Basarab Panduru, sfat pentru Liviu Ciobotariu » Ce a spus Mateiu despre antrenorul său: „Îmi vine să plâng!” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani) crede că Liviu Ciobotariu (54 de ani) trebuie să continue la Petrolul până când conducerea va decide rezilierea contractului.
11:30
Cât de rău a ajuns Manchester Cifrele dezastrului cu Amorim antrenor. Nimeni ca el după Al Doilea Război Mondial. Mai slab ca tot Premier # Golazo.ro
Ruben Amorim se afundă tot mai adânc în prăpastie cu Manchester United. Nicio altă echipă din cele 17 care au jucat în Premier League în ultimele două sezoane nu sub „diavoli”
11:10
Liga Campionilor LIVE de la ora 19:45 » Real Madrid - Marseille și Juventus - Dortmund, capetele de afiș ale serii # Golazo.ro
Athletic Bilbao - Arsenal și PSV - Union Saint-Gilloise deschid noul sezon din Liga Campionilor, de la ora 19:45. Toate meciurile din Liga Campionilor sunt liveTEXT pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante se văd în direct pe Prima Sport și Digi Sport.
11:00
Impresionat de Dinamo „Câinii” lui Kopic, lăudați după demonstrația de forță de la Ploiești: „Au un joc elaborat, cu identitate” # Golazo.ro
PETROLUL - DINAMO 0-3. Ilie Dumitrescu (56 de ani) s-a arătat impresionat de jocul formației antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani).
10:50
Ronaldinho revine în România Starul brazilian va juca la Iași alături de nume uriașe din fotbal: „Un moment istoric” » Când va avea loc meciul # Golazo.ro
Ronaldinho (45 de ani) va juca un meci demonstrativ, pe 29 noiembrie, la Iași.
10:30
Papp, în conflict cu fanii Fundașul a explicat motivul pentru care le-a arătat semne obscene : „Nu le cer scuze!” # Golazo.ro
PETROLUL - DINAMO 0-3. Paul Papp (35 de ani) a fost protagonistul unui derapaj la finalul partidei.
10:20
Cartonaș Panini, preț record Un colecționar al celebrelor stickere a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacție. Messi, în prim plan # Golazo.ro
Un colecționar a cumpărat un catonaș Panini cu Lionel Messi (38 de ani) din sezonul de debut al argentinianului pentru prima formație a celor de la FC Barcelona, pentru 1.5 milioane de dolari.
10:20
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 68.
09:50
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv : „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul # Golazo.ro
Boris Becker (57 de ani), fost mare jucător de tenis, a venit cu noi detalii sumbre despre perioada petrecută în închisoare.
09:20
Lucescu s-a înțeles cu FRF GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: cât timp va mai rămâne Il Luce selecționer # Golazo.ro
Mircea Lucescu rămâne selecționerul României. Va conduce „tricolorii” și la barajul pentru Mondial. Azi va fi reconfirmat de FRF.
09:10
Românul e imaginea lui Bayern Șvabul bănățean căruia GOLAZO.ro i-a aflat povestea a debutat în Bundesliga » Gestul făcut de Kimmich pentru el # Golazo.ro
Tom Bischof, 20 de ani, noul internațional german de origine română, a jucat prima oară în campionat cu Bayern. Semnul care arată respectul căpitanului naționalei pentru el
Acum 24 ore
00:50
„Un joc extraordinar” Andrei Nicolescu, euforic: „Jucătorii se simt imbatabili” » Ce le-a cerut fanilor lui Dinamo # Golazo.ro
Petrolul - Dinamo 0-3. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor roșii” a fost încântat de presația elevilor lui Zeljko Kopic.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.