Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie. Când cred ucrainenii că se va termina războiul
Digi24.ro, 16 septembrie 2025 22:50
Un sondaj dat publicității astăzi arată o anumită prudență în rândul ucrainenilor, întrebați când se va termina războiul.
• • •
Acum 10 minute
23:10
Procurorul general, despre rețeaua pusă la punct de Călin Georgescu: 20.000 de conturi TikTok, activate cu doar o zi înainte de alegeri # Digi24.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că pe Tik-Tok au fost activate, cu numai o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, 20.000 de conturi, reţea pusă la punct pentru fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu. Procurorul a explicat că reţeaua conţinea un sistem automatizat, care a rulat două milioane de comentarii ce s-au viralizat prin intermediul acestei infrastructuri.
23:10
Cheltuielile publice trebuie scăzute în continuare pentru a nu fi nevoiţi să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe, a declarat, marţi seara, prim-ministrul Ilie Bolojan.
Acum 30 minute
23:00
Ilie Bolojan, despre folosirea demisiei ca formă de presiune în coaliție: „Dacă doar mimăm, ne întoarcem la dificultăţi” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a respins ideea că ar folosi amenințarea cu demisia ca formă de presiune și a afirmat că responsabilitatea unui lider politic este să ducă la capăt proiectele începute. El a subliniat că reformele nu se pot face cu ochii la sondaje și că un premier are nevoie de autoritate și sprijin în cadrul coaliției pentru a-și putea exercita mandatul, informează News.ro.
22:50
România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru finanțarea Autostrăzii Moldovei. Ilie Bolojan: Nu mai putem merge astfel # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, întrebat despre situaţia economică a României, că în acest an ţara noastră va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei A7.
22:50
Acum o oră
22:30
Eduard Hellvig, fost șef SRI: Ezitarea ministrului Apărării e muniția cea mai devastatoare pe care drona a detonat-o în societate # Digi24.ro
Fostul director al SRI, Eduard Hellvig, îl atacă frontal pe Ionuț Moșteanu, actualul ministru al Apărării. Prilejul îl reprezintă episodul dronei și explicațiile care au curs după aceea. Hellvig crede că acestea u fost ezitante, neasumate politic, și că ar fi preferat un ministru care să spună: „băieții mei au făcut ce trebuie, legal și profesional, lăsați-i în pace, discutați cu mine.”
22:30
Ilie Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: Nu lucrezi pe bază de emoție. Despre majorarea TVA: Am fi ajuns în situația de sancționare # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre relația cu Nicușor Dan, că este una de „colaborare corectă, cu respect”. Declarația vine în contextul în care președintele a spus luni seară, legat de colaborarea cu șeful guvernului, că nu are voie să se enerveze. Totodată, prim-ministrul a explicat, marți seară, că, deși la instalarea guvernului a plecat de la ideea de a nu majora TVA-ul, cum ceruse președintele, analizele ulterioare au arătat că nu era posibilă o corecție fiscală excluzând această măsură.
22:20
SUA au aprobat primele livrări de arme către Ucraina pe cheltuiala membrilor europeni ai NATO (Reuters) # Digi24.ro
Administrația lui Donald Trump a aprobat primele pachete de ajutor militar pentru Ucraina în cadrul unui nou mecanism prin care armele sunt finanțate de membrii europeni NATO, au declarat pentru Reuters două persoane familiare cu situația.
Acum 2 ore
22:10
Donald Trump: „Avem un acord pentru TikTok”. Aplicația rămâne în SUA după aproape un an de dispute și incertitudine # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a anunțat marți că Statele Unite și China au ajuns la un acord pentru ca TikTok să continue să funcționeze pe piața americană. Înțelegerea prevede ca activele americane să fie transferate unor investitori din SUA, cu ByteDance păstrând o participație minoră. Aplicația are 170 de milioane de utilizatori în America, iar tranzacția ar putea fi finalizată în următoarele 30–45 de zile, potrivit Reuters și CNBC.
22:00
Ilie Bolojan anunță că România nu poate închide anul cu deficit bugetar sub 8% „cu toate măsurile pe care le-am luat” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că deficitul pentru anul trecut a fost mai mare de nouă la sută, dar nu s-a ajuns la zece la sută, el precizând că pentru 2025 deficitul bugetar va trece de opt la sută.
22:00
Criza dronelor: eurodeputatul Victor Negrescu îl acuză de incoerență pe ministrul Ionuț Moșteanu. „Era nevoie de un mesaj de forță” # Digi24.ro
Incidentul cu drona rusească pe teritoriul României, de la finalul săptămânii trecute, naște dezbateri aprinse în Coaliție. Într-o intervenție în exclusivitate pentru Digi24, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat că România trebuia să transmită un mesaj de forță. El a criticat apoi modul în care ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a comunicat circumstanțele evenimentului și l-a acuzat de incoerență. De cealaltă parte, Ministrul Apărării spune că Rusia a testat apărarea NATO.
21:50
Suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, acuzat oficial de crimă. Tylor Robinson riscă pedeapsa cu moartea # Digi24.ro
Procurorii din Utah l-au acuzat oficial, marți, pe Tylor Robinson, suspectul în asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, de crimă agravată și intenționează să solicite pedeapsa cu moartea dacă va fi condamnat, informează Reuters.
21:40
Emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” a prezentat o hartă a Ucrainei fără Crimeea # Digi24.ro
În emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” s-a menționat războiul din Ucraina, însă pe harta țării nu a fost afișat Crimeeaocupată, informează Suspilne.
21:30
Procurorul general, despre dosarul Călin Georgescu: Este cel mai grav caz înregistrat şi monitorizat de către noi în aceşti 35 de ani # Digi24.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată este cel mai grav înregistrat şi monitorizat în ultmii 35 de ani, având ca obiect o infracţiune contra siguranţei naţionale.
Acum 4 ore
21:10
Urme de construcții anterioare, descoperite în timpul lucrărilor la Planșeul Unirii. Arheologii vor cerceta zona # Digi24.ro
Urme de construcţii anterioare au fost depistate în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii, iar zona a fost delimitată şi protejată, urmând să fie cercetată de arheologi.
21:10
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei Stoicescu și ce scrie în rechizitoriu despre ea # Digi24.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timişoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supraveghere de procurori în dosarul lui Călin Georgescu, a avut o primă reacţie, marţi, după ce informaţia a apărut în presă, în care vorbeşte de o „lume a şerpilor”, care „te vând pe 30 de arginţi”.
21:10
Rusia primește un nou lot de bombardiere Su-34. „Angajații noștri din fabrici, harnici, îmbunătățesc constant procesele de producție” # Digi24.ro
Directorul general al producătorului de avioane a anunțat o creștere a producției și a livrărilor în această lună. Se pare că multe dintre componentele critice ale aeronavei provin din țări occidentale, prin canale care eludează sancțiunile.
20:50
Ce s-a întâmplat după ce Robert Fico i-a strâns mâna lui Vladimir Putin, la Moscova. Repercusiuni asupra partidului premierului slovac # Digi24.ro
Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul Robert Fico, potrivit a patru oficiali informaţi despre această decizie, scrie Politico. Conducerea partidului socialist a luat această decizie cu unanimitate în cadrul unei reuniuni care a avut loc joi trecută, potrivit surselor citate de presa americană. Decizia va trebui ratificată în cadrul unei reuniuni care va avea loc la Amsterdam, între 16 şi 18 octombrie.
20:50
AUR a depus un denunț la Parchet împotriva Guvernului și AEP pentru că nu se organizează alegeri în București # Digi24.ro
AUR anunţă, marţi seară, că a sesizat Parchetul General cu privire la faptul că Guvernul şi AEP nu organizează alegerile parţiale în Bucureşti, deşi termenul legal a expirat în 3 septembrie. Formaţiunea face acuzaţii de abuz în serviciu şi împiedicarea exercitării drepturilor electorale.
20:40
Drona prăbușită în Lituania în iulie, lansată din Belarus. Scopul: testarea apărării și producerea unui „efect psihologic” (presă) # Digi24.ro
Drona Gerbera care s-a prăbușit pe teritoriul Lituaniei, la sfârșitul lunii iulie, a fost lansată intenționat din Belarus, scrie site-ul de știri Delfi, popular în țările baltice.
20:20
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești. Concluziile The Economist # Digi24.ro
Mulți experți și jurnaliști interpretează cele două incidente cu invadarea spațiului aerian al țărilor NATO de către drone rusești (10 septembrie – Polonia, 13 septembrie – România) ca o verificare, pe de o parte, a pregătirii operaționale a apărării antiaeriene și, pe de altă parte, a hotărârii politice a alianței de a-și apăra membrii.
20:10
Ce spun medicii de familie după ce ministrul Alexandru Rogobete a decis înfiinţarea unor cabinete în ambulatoriul spitalelor # Digi24.ro
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie a reacţionat, marţi, după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat un proiect pilot de înfiinţare a unor cabinete în ambulatoriul spitalelor. Medicii de familie consideră că reducerea continuă a resurselor umane în medicină primară, în special în mediul rural, reprezintă o problemă majoră care afectează accesul la servicii medicale de calitate pentru populaţia din aceste zone. Doctorii precizează că, în medicina de familie, se gestionează la nivel de cabinet peste 80% din totalul de cazuri.
20:00
Percheziții în Germania la o grupare de extremă dreaptă. S-au găsit arme, muniţie, bani lichizi şi materiale cu potențial exploziv # Digi24.ro
Poliţia germană a confiscat mai multe arme în timpul unor percheziţii efectuate marţi în trei landuri şi care au vizat o grupare de extremă dreapta, relatează DPA.
20:00
Țara din nordul Europei care interzice utilizarea telefoanelor mobile în școli. Cum stau lucrurile în România # Digi24.ro
Suedia va implementa o interdicție la nivel național privind utilizarea telefoanelor mobile în toate școlile, în încercarea de a îmbunătăți securitatea și condițiile de studiu pentru elevi. Începând cu anul școlar următor, din toamna anului 2026, toate școlile și cluburile școlare vor avea obligația de a colecta telefoanele elevilor și de a le păstra până la sfârșitul zilei de curs, anunță The Guardian.
20:00
Proiect de 207 milioane de lei pentru combaterea analfabetismului funcțional. Sunt vizați peste 15.000 de elevi din 176 de școli # Digi24.ro
Ministerul Educației a semnat un contract de finanțare în valoare de peste 207 milioane de lei pentru un proiect strategic ce urmărește combaterea analfabetismului funcțional. Programul vizează peste 15.000 de elevi din 176 de școli primare și gimnaziale, dar și zeci de mii de cadre didactice, care vor lua parte la activități pentru dezvoltarea competențelor profesionale.
19:50
România este campioană mondială la prim-ajutor. Cine sunt paramedicii care de 17 ani fac echipă ca să salveze vieți # Digi24.ro
România este campioană mondială la prim-ajutor: o echipă de paramedici din țara noastră a câștigat concursul la care au participat cei mai pregătiți salvatori din lume. Echipa a depășit pompieri din țări precum Statele Unite ale Americii, Franța sau Germania.
19:50
Descoperire macabră în Timiș: un bărbat a găsit fragmente de oase într-o baltă cu pești. Poliția a deschis dosar penal # Digi24.ro
Un bărbat din localitatea Sacoșu Mare, județul Timiș, a alertat marți autoritățile după ce a găsit mai multe fragmente de oase, posibil umane, într-o baltă cu pești. Polițiștii au deschis o anchetă și au trimis rămășițele la Institutul de Medicină Legală din Timișoara.
19:40
Imaginile care circulă online arată o dronă rusească lovind marți o clădire din nord-estul Ucrainei, în Harkov – potrivit unor surse, o universitate – în timp ce resturi în urma exploziei sunt împrăștiate în aer.
19:30
„Proiect pentru nepoți”: lucrările la noul terminal al Aeroportului Otopeni demarează greu. Când ar urma să fie finalizat # Digi24.ro
Înghesuială la Aeroportul Otopeni, inclusiv pentru noul terminal. Nouă consorții au depus oferte pentru proiectarea acestuia. Contractul ajunge la 40 de milioane de euro. Deocamdată, proiectul se află în fază incipientă, una care se dezvoltă lent. Construcția noului terminal este pentru... nepoți. În a doua parte a deceniului următor poate vom avea un terminal complet finalizat, anunță Digi24.
19:30
Cisternă cu acid sulfuric, răsturnată pe DN 1 în județul Brașov. Traficul rutier, deviat pe rute ocolitoare # Digi24.ro
O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat marți pe DN 1, între localitățile Voila și Făgăraș, după explozia unei roți. Traficul rutier a fost deviat pe rute alternative, informează News.ro. La locul accidentului intervin pompieri și polițiști, fiind anunțată și Garda de Mediu.
19:30
Cum distribuia o grupare infracțională droguri în închisorile din România: metoda scrisorilor # Digi24.ro
Zece persoane aflate în diferite penitenciare sunt suspectate de procurorii DIICOT că au constituit o grupare care se ocupa cu procurarea şi distribuirea de droguri şi substanţe psihoactive în unităţi de detenţie. Drogurile erau impregnate pe foi care erau apoi introduse în penitenciare sub formă de „scrisori”, la preţuri variind între 1.000 şi 1.500 de lei. Anchetatorii au făcut percheziţii în acest dosar, inclusiv în trei penitenciare, ei solicitând arestarea preventivă a celor zece persoane.
Acum 6 ore
19:10
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?” # Digi24.ro
Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și Horațiu Potra, acuzați de tentativă de locitură de stat, l-a făcut pe Traian Băsescu să îi întoarcă ironia ambasadorului rus la București, cel care, ieri, persifla autoritățile române spunând că obiectul zburător care încălcase granițele țării fusese un OZN și nu o dronă.
18:50
Militarii ruşi şi belaruşi exersează lansarea armelor nucleare tactice ale Rusiei desfăşurate în Belarus, în cadrul unor manevre comune, a declarat marţi preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, citat de Reuters. Presa de stat de la Minsk a difuzat o precizare a şefului statului-major belarus, conform căreia în exerciţii a fost implicată şi racheta hipersonică rusească Oreşnik, lansată pentru prima dată pentru testare în războiul împotriva Ucrainei. Exerciţiile ruso-belaruse Zapad, care au durat cinci zile, sunt aproape de final.
18:50
România la testul curajului, NATO la testul solidarității: Eastern Sentry - garanție împotriva amenințărilor Kremlinului # Digi24.ro
Nu mai poate fi considerat accident faptul că dronele Kremlinului intră nepermis pe teritoriile României, Poloniei și Republicii Moldovei. Semnalul este cât se poate de clar: Rusia testează reacția țărilor NATO de pe flancul estic. În acest context, răspunsul Alianței prin lansarea misiunii Eastern Sentry este un pas major. Dar întrebarea rămâne: România, ca stat aflat în prima linie a acestui front geopolitic, va avea curajul și capacitatea să-și asume pe deplin rolul de pilon defensiv al NATO?
18:40
Serviciile secrete ucrainene au lovit Brigada 155 marină a Rusiei în Extremul Orient, 8.000 km de Kiev. „Ne așteptăm la necrologuri” # Digi24.ro
Serviciile secrete ucrainene au lovit Brigada 155 de marină a Rusiei lângă Vladivostok, la 8.000 km de Kiev, provocând explozii într-o unitate cunoscută pentru crimele de război brutale.
18:40
Sprijin pentru România după incursiunea dronei rusești: Franța condamnă Moscova și trimite avioane Rafale pe flancul estic al NATO # Digi24.ro
Ministerul de Externe al Franței și-a reafirmat marți sprijinul pentru România și solidaritatea deplină, după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian românesc. Parisul condamnă „atitudinea iresponsabilă și inadmisibilă” a Moscovei și anunță că trimite trei avioane Rafale pentru misiuni de supraveghere pe flancul estic al NATO.
18:40
Donald Trump se îndreaptă spre Marea Britanie, într-o vizită de stat atent coregrafiată: „Îl flatezi, îl îmbunezi, îl distragi” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump urmează să petreacă aproape toată vizita sa de stat de două zile în Marea Britanie, săptămâna aceasta, cu ușile închise, departe de protestele masive planificate și fără a susține un discurs tradițional potențialilor critici din Parlament, care urmează să se intre în pauză în timp ce avionul său zboară deasupra Atlanticului, scrie New York Times.
18:30
Ucrainenii au lovit rafinăria de la Saratov, în timp ce Rusia este pe punctul de a reduce producția de petrol din cauza atacurilor # Digi24.ro
Forţele ucrainene au lovit rafinăria de petrol rusă Saratov în noaptea de luni spre marţi, provocând explozii şi un incendiu la instalaţie, a afirmat marţi pe Telegram statul major al forţelor armate ucrainene, în timp ce surse Reuters au declarat că Rusia este pe punctul de a reduce producţia de petrol din cauza atacurilor cu drone.
18:20
Simon Leviev, israelianul devenit celebru după documentarul Netflix „The Tinder Swindler”, a fost arestat de autoritățile din Georgia, la solicitarea Interpol. Bărbatul, acuzat că a înșelat femei cu zeci de milioane de dolari, a fost prins pe aeroportul din Batumi.
18:20
Uniunea Europeană amână noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Donald Trump nu le găsește suficient de dure (Bloomberg) # Digi24.ro
Uniunea Europeană a amânat prezentarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în urma cererilor președintelui american Donald Trump de a impune restricții mai stricte.
18:00
Adrian Năstase a oferit un interviu presei de Stat din China. Acesta a fost prezentat drept președinte al Fundației Europene Titulescu și „un vechi prieten al Chinei”, chiar dacă fostul lider de la București a susținut că a mers „în calitate de persoană particulară” . În cadrul discuției cu jurnalista de la Beijing, fostul premier a ținut să puncteze în mai multe rânduri faptul că România are nevoie de „relații apropiate cu China”.
17:50
Cu cât s-au scumpit alimentele de bază în august. Raportul Consiliului Concurenței pe baza datelor de la șase mari rețele comerciale # Digi24.ro
Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august faţă de iunie, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenţei pe baza datelor furnizate de şase mari reţele comerciale, Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, Profi şi Selgros.
17:50
Donald Trump, omagiu pentru Robert Redford, deși relația dintre cei doi nu era grozavă. Ce spune președintele # Digi24.ro
„Robert Redford a avut o serie de ani în care nu era nimeni mai bun decât el”, a spus Trump, după ce a fost informat de moartea actorului de reporteri chiar înainte de a se urca în Marine One pentru a-şi începe călătoria în Marea Britanie. „A fost o perioadă în care era cel mai popular. Eu îl consideram grozav”.
17:50
Donald Trump somează țările UE și NATO: „Trebuie să înceteze imediat achizițiile de petrol rusesc” # Digi24.ro
Achizițiile de petrol rusesc de către țările UE și NATO „trebuie să înceteze imediat”, a declarat, înainte să plece către Marea Britanie, președintele american Donald Trump. Trump a declarat în weekend că este pregătit să aplice sancțiuni „majore” asupra petrolului rusesc, dacă țările europene vor face același lucru. Presiunea exercitată de SUA pune însă responsabilitatea pe umerii Europei, care a amânat eliminarea treptată a gazului rusesc până după 2027, se arată într-un material al Bloomberg.
17:40
Un primar din Călărași și-a tăiat salariul și cere eliminarea funcției de viceprimar în numele austerității # Digi24.ro
În comuna Independența, Călărași, primarul Gabriel Rădulescu a stârnit controverse după ce a decis să facă economii la buget prin tăierea salariilor din administrație. El și-a redus propria indemnizație cu 30% și le-a cerut consilierilor să desființeze postul de viceprimar. Pentru că legea nu permite, edilul a continuat demersul și a dispus scăderea cu 30% a indemnizației viceprimarului și a secretarei.
17:40
Un șablon care nu se potrivește doar Varșoviei: Înainte de atacul dronelor, Polonia a fost saturată de campanii de dezinformare # Digi24.ro
Deși politicienii polonezi au avertizat de mult timp că agresiunea rusă s-ar putea extinde și mai mult spre vest, incursiunea din 10 septembrie a aproape 20 de drone rusești pare să-i fi luat prin surprindere. În ultimele luni, a devenit din ce în ce mai la modă să le spună alegătorilor că „acesta nu este războiul nostru”, comentează analistul publicației European Pravda.
17:30
Ucrainenii, reticenți față de acordul de pace care îngheață linia frontului cu sprijinul garanțiilor occidentale, arată un sondaj # Digi24.ro
Aproximativ 74% dintre ucraineni ar accepta un acord de pace care să înghețe ostilitățile de-a lungul actualei linii de front și care să fie susținut de garanții de securitate occidentale, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat pe 16 septembrie. 18% dintre respondenți au declarat că ar putea „accepta cu ușurință” această opțiune, 56% au spus că ar fi dificil, dar acceptabil, în timp ce 15% au exclus-o complet, potrivit sondajului, citat de Kyiv Independent.
17:30
Încăierarea de la Craiova: ultimele două persoane căutate de autorități pentru implicarea în scandal au fost prinse # Digi24.ro
Ultimele două persoane care erau căutate după ce au participat la încăierea de sâmbătă din Craiova, în urma căreia un bărbat a murit şi patru au fost răniţi, au fost prinse. Cele două persoane au fost duse la audieri.
Acum 8 ore
17:10
Spania, una dintre cele 5 mari finanțatoare ale Eurovision, se retrage dacă Israelul participă. Cine mai boicotează concursul muzical # Digi24.ro
Spania, una dintre cele „cinci mari” țări participante la concursul muzical Eurovision, a decis să boicoteze evenimentul, dacă Israelul nu va fi exclus de la ediția din 2026, de la Viena, din cauza războiului din Gaza, scrie The Guardian. Țara se alătură altor trei state care au anunțat deja că nu vor participa din același motiv: Slovenia, Irlanda și Țările de Jos (Olanda).
17:10
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez (presă) # Digi24.ro
Acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost probabil distrus nu de o dronă doborâtă, ci de o rachetă trasă de un F-16 al cărui sistem de ghidare a cedat, potrivit publicației poloneze Rzeczpospolita, care citează surse din agențiile de securitate ale statului.
