România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru finanțarea Autostrăzii Moldovei. Ilie Bolojan: Nu mai putem merge astfel

Aproximativ 74% dintre ucraineni ar accepta un acord de pace care să înghețe ostilitățile de-a lungul actualei linii de front și care să fie susținut de garanții de securitate occidentale, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat pe 16 septembrie. 18% dintre respondenți au declarat că ar putea „accepta cu ușurință” această opțiune, 56% au spus că ar fi dificil, dar acceptabil, în timp ce 15% au exclus-o complet, potrivit sondajului, citat de Kyiv Independent.