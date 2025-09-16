Qarabag a șocat continentul! 5 detalii de culoare de pe „Da Luz”, dintr-o seară istorică
Gazeta Sporturilor, 17 septembrie 2025 00:20
Pentru FCSB și fotbalul românesc un vis, pentru Qarabag realitate. În această seară, campioana Azerbaidjanului a luat startul în ceea ce reprezintă doar a doua ei participare în faza principală din Liga Campionilor și a obținut prima victorie la acest nivel, 3-2 cu Benfica, rezultat care a dat peste cap calculele hârtiei! O echipă de reporteri GSP a asistat la meciul de pe Estádio da Luz și vă prezintă câteva detalii de culoare. ...
• • •
Acum 30 minute
00:20
00:20
4-4 ca la teatru! » Repriză secundă antologică la Torino între Juventus și Borussia Dortmund # Gazeta Sporturilor
Juventus și Borussia Dortmund au încheiat la egalitate pe Allianz Stadium din Torino, scor 4-4, în cel mai așteptat și, în cele din urmă, și cel mai spectaculos duel al serii în UEFA Champions League.Programul complet al etapei #1 din Liga CampionilorNu mai puțin de zece ani au trecut de când cele două forțe din Italia, respectiv Germania, s-au duelat ultima dată pe cea mai mare scenă a fotbalului european. ...
Acum 2 ore
23:50
Ultima dată când Dinamo a avut 11 puncte peste FCSB s-a terminat rău pentru „câini”: de acolo a pornit declinul # Gazeta Sporturilor
Dinamo a pus 11 puncte între ea și FCSB, rivala care, până vara aceasta, a subordonat-o neîntrerupt timp de cinci sezoane. E o distanță nemaivăzută în ultimul deceniu și jumătate între cele două! „Câinii" au mai avut 11 puncte peste roș-albaștri în 2011, o distanță care s-a topit până la finalul sezonului respectivSuntem la jumătatea lui septembrie 2025, iar dinamoviștilor încă nu le vine să creadă că un astfel de scenariu e posibil! În decurs de nici două ...
23:50
Cu o doză de snobism: de ce ne încruntăm atât de tare când vorbim despre Superliga? Despre FCSB, despre națională? Nu vedem că ne separă zgârie-nori de fotbalul care contează cu adevărat?Începe tabloul principal din Champions League. Afișul nu e senzațional, se strecoară câte un PSV - Royale Union, hai, Man!, Benfica - Qarabag. Dar nu se mai strecoară România, din 2013. Explicațiile reale sunt lungi și plictisitoare. ...
23:30
Ce a declarat antrenorul lui Dennis Man, după debutul nefast în Champions League: „Dezamăgitor” # Gazeta Sporturilor
Peter Bosz, antrenorul lui PSV, a analizat eșecul cu Union St. Gilloise, scor 1-3, din prima etapă a grupei unice de Champions League. Meciul din Olanda a reprezentat debutul lui Dennis Man în UCL.Internaționalul român a fost trimis în teren în minutul 80 al partidei. Peter Bosz l-a băgat în locul lui Boadu, după ce în weekend nu îl folosise deloc pe Man în campionat.Dennis nu s-a remarcat pe fază ofensivă. A tins de câteva ori minge. ...
Acum 4 ore
22:40
Ghinion teribil pentru vedeta lui Real Madrid » Scos după 5 minute la primul meci din Champions League # Gazeta Sporturilor
Trent Alexander-Arnold, fundașul dreapta transferat de Real Madrid de la Liverpool în acest an, a avut ghinion la primul meci de Champions League în tricoul „los blancos”.Englezul a fost trimis titular de Xabi Alonso în partida cu Marseille, de pe „Santiago Bernabeu”. Doar că a fost lovit de ghinion încă din startul partidei. S-a accidentat în primele minute și a fost înlocuit de Dani Carvajal. ...
22:40
Ce poveste! Cordell Tinch, de la fabrica de hârtie igienică la titlul de campion mondial la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Cordell Tinch a parcurs un drum lung pentru a deveni un atlet de clasă mondială, dar și-a încununat un al doilea sezon superb ca profesionist, câștigând proba de 110 m garduri la Campionatele Mondiale, într-o altă seară toridă la Tokyo.Americanul de 25 de ani a demonstrat control și viteză, trecând impecabil peste cele 10 garduri și rezistând atacului rapid al competitorilor pe final, pentru a câștiga titlul cu un timp de 12,99 secunde. ...
22:20
CFR Cluj a oficializat un nou transfer: Mateus Peloggia, mijlocaș brazilian, în vârstă de 22 de ani, mutare anunțată de GSP.ro.Mateus Peloggia este un mijlocaș de profil defensiv și a evoluat doar la cluburi U20 din Brazilia, conform portalului Transfermarkt. Mijlocașul nu are cotă pe site-urile de specialitate și măsoară 1,85 metri. ...
21:40
Luptătoarea Andreea Ana a cucerit bronzul la Campionatele Mondiale de la Zagreb # Gazeta Sporturilor
Andreea Ana (24 de ani) a urcat, marți, pe treapta a treia a podiumului la categoria 55 kg, în cadrul Campionatelor Mondiale de lupte de la Zagreb (Croația). Românca a trecut în finala pentru bronz de cubaneza Yaynelis Sanz Verdecia cu 6-3.Andreea Ana a adus prima medalie pentru România la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb. Românca a cucerit bronzul la categoria 55 de kilograme. ...
21:20
Debutul pe care îl așteaptă o lume întreagă » Australianul Gout Gout intră în concurs la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Gout Gout (17 ani), considerat unul dintre viitoarele staruri ale atletismului, debutează miercuri la Tokyo în proba de 200 m, singura în care va lua startul la această ediție de Campionate Mondiale.Gout Gout și-a făcut deja numele cunoscut la nivel mondial, coborând la vârsta sa sub zece secunde, 9,99 s, în proba de 100 m și sub 20 de secunde, 19,84, în cea de 200. ...
21:20
Virgil Van Dijk a analizat fiecare transfer estival făcut de Liverpool » Care este părerea batavului despre noii colegi # Gazeta Sporturilor
Căpitanul de 34 de ani al lui Liverpool, Virgil van Dijk, a vorbit, în cadrul conferinței de presă dinaintea debutului în Liga Campionilor împotriva lui Atletico Madrid, printre altele, despre noile achiziții, în special despre Alexander Isak.Mâine-seară, la ora 22:00, Liverpool va întâlni Atletico Madrid. ...
21:20
Înainte de Real Madrid - Olympique Marseille, meciul serii din Liga Campionilor, fanii francezilor s-au bătut cu poliția pe străzile din capitala Spaniei.Real Madrid - Marseille, duelul acestei seri de Liga Campionilor, a fost programat de la ora 22:00 pe Santiago Bernabeu. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
21:10
Novak Djokovic, reverență pentru un atlet campion mondial la Tokyo: „Măreția nu are plafon” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic, legendarul tenismen în vârstă de 38 de ani, a fost fascinat de performanța pe care atletul suedez Armand Duplantis, 25 de ani, a realizat-o la Campionatele Mondiale de Atletism, desfășurate în Tokyo. Nole a postat pe conturile personale de socializare un mesaj special.Armand Duplantis a izbutit să devină pentru a treia oară campion mondial la săritura cu prăjina, după încoronările din 2022 de la Eugene și 2023 de la Budapesta. ...
21:00
A trecut prin depresie, s-a retras temporar și a avut probleme la inimă: „Eram un zombie” » Fran Kirby a revenit și a câștigat tot: 8 titluri în Anglia, Champions League și EURO # Gazeta Sporturilor
Fran Kirby (32 de ani), fostul mijlocașul ofensiv al Angliei, are o poveste de viață impresionantă. Ea este una dintre cele mai importante jucătoare ale naționalei, însă a trecut prin mai multe perioade grele până să ajungă în acest punct.În prezent, Fran Kirby joacă la Brighton & Hove Albion, din 2024, însă echipa la care s-a făcut remarcată a fost Chelsea. Fotbalista a făcut parte din lotul formației din Londra din 2015 și până în 2024. ...
Acum 6 ore
20:30
Adrian Mititelu a vorbit în direct despre relația cu fiul lui: „Dacă era după el...” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mititelu, acționarul FCU Craiova, a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” și a vorbit despre relația cu fiul lui, Adrian Mititelu Jr., retras din viața publică de mai bine de un an.Finanțatorul de la FCU Craiova a declarat că fiul lui i-a cerut să iasă din fotbal. ...
20:10
MM Stoica, laude pentru marea rivală: „Se pare că cine a decis să vină jucătorii aceștia...” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a analizat startul de sezon al rivalilor de la Dinamo, imediat după ce „câinii” s-au impus în fața Petrolului, scor 3-0. Mihai Stoica a lăudat scouting-ul celor de la Dinamo, dar și pregătirea fizică făcută de croatul Zeljko Kopic la echipa alb-roșie. Mihai Stoica, laude pentru rivala Dinamo: „Se pare că cine a decis să vină Armstrong, Karamoko şi ceilalţii... ...
20:00
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Ionuț Cercel, fundașul dreapta al campioanei. Jucătorul de 18 ani a cerut schimbarea în meciul cu Csikszereda, scor 1-1, de duminică.Cercel, una dintre soluțiile pentru regula U21 la FCSB, a ieșit marți din antrenament, după cum a declarat Mihai Stoica. El ar avea o problemă la coloana lombară. ...
19:30
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a lăsat de înțeles că e greu să mai aducă jucători acum, după ce antrenorul Zeljko Kopic a mai cerut „2-3 transferuri”.Perioada de transferuri s-a încheiat pe 8 septembrie, iar Dinamo mai poate aduce doar jucători liberi de contract. Andrei Nicolescu a declarat că Dinamo nu poate aduce jucători care cer salarii de peste 20. ...
19:30
Romario Benzar (33 de ani), fostul fundaș al celor de la FC Botoșani, a fost prezentat oficial la Poli Timișoara, echipă din Liga 3 a României. Romario Benzar, timișorean la origine, a semnat un contract valabil pe un an, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon competițional și va ataca promovarea în eșalonul secund alături de Poli Timișoara, sub comanda lui Dan Alexa. ...
19:20
Aurel Stoica, fostul jucător de la Steaua și U Cluj, a murit la 67 de ani. Povești memorabile din carieră # Gazeta Sporturilor
Aurel Stoica, fostul mijlocaș de la U Cluj, ASA Tg Mureș, Bihor și Steaua, a murit la vârsta de 67 de ani. Acesta avea grave probleme de sănătate.Aurel Stoica a jucat 5 ani la Universitatea Cluj. La Steaua a evoluat jumătate de sezon, plecând după un conflict cu Tudorel Stoica. ...
19:10
Basarab Panduru, fost internațional român și actual analist TV, a vorbit despre startul de sezon al celor de la Dinamo și a avut un pariu legat de locul „câinilor” în clasament la final de 2025. Fostul internațional român este de părere că până la finalul anului calendaristic Dinamo va rămâne pe loc de play-off în Superliga, în ciuda așteptărilor sale de la începutul sezonului. ...
19:10
Chivu, lăudat de un fost coleg de la Ajax: „Cristian este un lider înnăscut. Se va descurca bine și ca antrenor” # Gazeta Sporturilor
Gazzetta dello Sport a prefațat duelul Interului lui Chivu cu prima sa echipă la care a jucat în străinătate cu un interviu făcut cu Andy van der Meyde. „Într-una dintre numeroasele echipe de excepție ale lui Ajax de la începutul secolului, doi tineri talentați împărtășeau același vis. Fundașul român dădea mare încredere, în timp ce extrema olandeză era opusul său, culmea imprevizibilității și a nebuniei. ...
19:00
Un fost lider mondial s-a întors săptămâna aceasta în circuit după o pauză extrem de lungă # Gazeta Sporturilor
Karolina Pliskova (33 de ani) a trecut în primul tur al turneului WTA 125 de la Caldas da Rainha (Portugalia) de Tessah Andrianjafitrimo (26 de ani, 279 WTA) cu 6-1, 4-6, 7-5. Fostul lider mondial nu mai jucase un meci de la US Open 2024, când a părăsit terenul într-un scaun cu rotile, cu glezna praf. ...
Acum 8 ore
18:50
Florin Gardoș a identificat principalul motiv pentru criza de la FCSB: „Dacă aș spune tot ce simt...” # Gazeta Sporturilor
Florin Gardoș (36 de ani), fostul fotbalist de la FCSB și actual analist TV, a vorbit despre criza de la campioana României: o singură victorie în 9 etape.Florin Gardoș consideră că programul încărcat al roș-albaștrilor și transferurile nereușite sunt cauza crizei de la FCSB, echipă calificată în faza grupelor în Europa League, dar clasată pe locul 11 în campionat, cu 7 puncte acumulate după 9 etape. ...
18:40
Moldova a ales noul selecționer, după 1-11 cu Norvegia » Debutează la București # Gazeta Sporturilor
După umilința suferită în fața Norvegiei, 1-11 în preliminariile CM 2026, Moldova are un nou selecționer. Lilian Popescu a fost prezentat oficial, luându-i locul lui Serghei Cleşcenco.Popescu, 51 de ani, va debuta pe banca naționalei Moldovei la București, în amicalul cu România, programat pe 9 octombrie. Moldovenii au 5 eșecuri în 5 meciuri în preliminariile Campionatului Mondial, golaverajul fiind de 3-25. ...
18:30
Thomas Partey, reținut la Londra » Motivul pentru care mijlocașul ghanez se desparte de colegii de la Villarreal # Gazeta Sporturilor
Thomas Partey va avea o călătorie mai lungă la Londra. Mijlocașul, care nu e anunțat titular la Villarreal pentru meciul cu Tottenham, trebuie să rămână în capitala Marii Britanii și nu-și poate însoți colegii înapoi în Spania. Ghanezul de 32 de ani are mâine termen de judecată în procesul deschis împotriva lui și va merge la Tribunalul Magistraturii din Westminster împreună cu avocații săi. ...
18:30
Ce dramă la FCSB: DISPARE fotbalistul care „ar fi jucat la Barcelona, peste Hagi” # Gazeta Sporturilor
Puștiul Tavi Popescu juca meci de meci la FCSB, era decisiv, ajungea la naționala mare. Senior, e o rezervă banală a campioanei, în curând se vor împlini 1.000 de zile de când nu mai e în circuitul primei reprezentative. În continuare, o comparație usturătoare pentru fotbalistul de 22 de ani, 23 în decembrie.Tavi debuta la 17 ani la FCSB. Și era foarte bun. La primul lui sezon la seniori, înscria de 4 ori, reușea 8 assisturi. ...
18:30
Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a interzis unui jucător profesionist thailandez în vârstă de 31 de ani, Jatuporn Na Lamphun, să mai practice vreodată sportul alb, după ce s-a dovedit că a manipulat sau a încercat să influențeze 22 de meciuri între anii 2023 și 2024.Conform investigației, în majoritatea cazurilor, acesta a oferit sau a dat bani altor persoane pentru a truca meciuri. ...
18:20
PSV - Royale Union, în prima etapă a grupei de Champions League » Dennis Man poate debuta în UCL # Gazeta Sporturilor
PSV, echipa lui Dennis Man, primește vizita lui Royale Union SG, în prima etapă a grupei unice de Champions League. Meciul va avea loc de la ora 19:45, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Pentru Dennis Man poate fi debutul în Liga Campionilor. Cu toate acestea, internaționalul român nu e anunțat titular la campioana Olandei. ...
18:20
Desire e mereu acolo pentru „Mundo” Duplantis, sportivul momentului în lume » Scenă cu repetiție: sărutul de la Tokyo a devenit viral # Gazeta Sporturilor
Desire Inglander (24 de ani) este mereu prima care îl felicită pe Armand Duplantis (25 de ani) pentru recordurile stabilite. Și au fost multe momente în care viitoarea soție a campionului olimpic și mondial la săritura cu prăjina a fost în centrul atenției.Armand Gustav „Mondo” Duplantis este sportivul-fenomen al ultimului deceniu. La Campionatele Mondiale de la Tokyo, suedezul a stabilit încă un record mondial la săritura cu prăjina, 6,30 metri.GALERIE FOTO. ...
18:00
Clubul din România a cerut intrarea în insolvență » Datorii de peste 2,5 milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Pe 15 septembrie, Ceahlăul Piatra Neamț și-a cerut intrarea în insolvență. Anterior, Tribunalul Neamț a respins cererea clubului moldovean de a intra în concordat preventiv.Concordatul preventiv reprezintă ultimul pas pe care o societate îl poate face înainte de intrarea în insolvență. Diferența dintre cele două forme este următoarea: în concordat e obligatorie plata tuturor datoriilor, în insolvență se pot șterge din acestea. ...
18:00
Președintele Petrolului a reacționat după gesturile obscene ale lui Papp și scandalul cu galeria: „Până la urmă suntem oameni” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul, a reacționat după scenele de la finalul meciului cu Dinamo, pierdut de „lupii galbeni” cu 0-3. La finalul partidei antrenorul Liviu Ciobotariu, demis astăzi de la Ploiești, și jucătorii au fost băgați în ședință de suporteri după seria de rezultate proaste. Aceștia au reacționat violent, amenințând chiar cu moartea. ...
17:40
Antrenorul lui Ajax așteaptă întâlnirea cu Cristi Chivu: „Mă voi bucura să-l îmbrățișez din nou! Mereu vigilent și comunicativ” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Ajax, John Heitinga, a vorbit cu mare respect despre Inter și Cristi Chivu, înaintea confruntării de miercuri din Liga Campionilor. Inter, finalista ediției trecute din Liga Campionilor, debutează în noua stagiune cu o deplasare la Amsterdam. Va fi primul meci al antrenorului Chivu în cea mai tare competiție continentală. John Heitinga, discurs la superlativ despre Cristi Chivu„Pe vremuri, Cristian Chivu era căpitanul lui Ajax. ...
17:30
„Lotul e departe de ce ne-am dori, hai să fim serioși” » Cornel Țălnar, fără ocolișuri despre Dinamo și un mare risc: „Am înțeles că vrea să plece” # Gazeta Sporturilor
Cornel Țălnar, 68 de ani, fostul antrenor al celor de la Dinamo, a radiografiat, într-un interviu acordat marți Gazetei Sporturilor, parcursul recent al trupei lui Zeljko Kopic, care i-a propulst pe „câini” până pe podiumul Superligii. Tehnicianul explică ce i-ar mai trebui echipei pentru a atinge „lucruri și mai mărețe” și salută prezența în club a lui Florentin Petre, „singurul dinamovist de acolo”. ...
17:30
Claudiu Tudor a intrat în direct și a analizat variantele pentru banca Petrolului: „Mie îmi place foarte mult de el” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a intrat în direct și a analizat toate variantele pe care „lupii galbeni” le au pentru înlocuirea lui Liviu Ciubotariu, după ce acesta a părăsit echipa din Ploiești.Liviu Ciubotariu a plecat de pe banca „lupilor galbeni”, după rezultatele dezamăgitoare din startul acestui sezon. Eșecul cu Dinamo, scor 3-0, i-a fost fatal, iar „Ciobi” a plecat. ...
17:00
Liviu Ciobotariu, DEMIS de la Petrolul Ploiești, a doua zi după eșecul cu Dinamo » Varianta-surpriză de înlocuitor # Gazeta Sporturilor
Liviu Ciobotariu (54 de ani) este istorie la Petrolul Ploiești! După eșecul cu Dinamo, din runda a 9-a a Superligii, scor 0-3, tehnicianul a fost înlăturat din funcția de antrenor al echipei prahovene.Așa cum era de așteptat, Ciobotariu nu va mai continua pe banca prahovenilor, eșecul cu Dinamo, din fața propriilor fani, fiindu-i fatal. ...
17:00
Unul dintre momentele anului în sportul mondial » Gestul superb al lui Tadej Pogacar, scăpat cu „șoseaua goală” spre victorie # Gazeta Sporturilor
Duminică, Brandon McNulty s-a impus în Marele Premiu al Montrealului. O victorie cu scenariu superb. Tadej Pogacar, colegul de la UAE Team Emirates, i-a permis americanului să treacă primul linia de sosire. Tadej Pogacar e omul momentului în ciclismul mondial, proaspăt încoronat câștigător pentru a patra oară în Turul Franței. Slovenul a pregătit Campionatele Mondiale de săptămâna viitoare cu o serie de curse în America de Nord. ...
Acum 12 ore
16:50
Dinamo joacă la Kolstad pentru prima victorie în Liga Campionilor » „Dulăii” sunt favoriți # Gazeta Sporturilor
Dinamo joacă miercuri de la ora 19:45 în Norvegia, cu Kolstad, în etapa a doua din Liga Campionilor. Meciul va fi transmis în direct de DigiSport 3.Dinamo are prima deplasare în Norvegia, din totalul celor 7 meciuri pe care le va juca pe teren străin în grupa A din Liga Campionilor. ...
16:50
Olandezii s-au lămurit deja cu Dennis Man » „În România sunt înnebuniți după el! Poate că PSV mai are răbdare” # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani) nu a reușit să rămână în teren mai mult de o repriză de când s-a transferat la PSV Eindhoven. Anunțat rezervă pentru meciul de pe teren propriu cu Royal Union St. Gilloise, internaționalul român are parte de noi critici din partea unui fost mijlocaș batav și actual analist, care consideră că nu-și merită banii plătiți pentru aducerea de la Parma. ...
16:40
Fix 17 ani de când zidarul Culio a răpus gladiatorii » Imagini memorabile de pe Olimpico + Amintirile „Papei de la Roma”: „Fază tare cu Trică în vestiar” # Gazeta Sporturilor
Pe 16 septembrie 2008, la debutul în grupele UEFA Champions League, CFR Cluj reușea unul dintre cele mai bune meciuri făcute de echipele românești în cupele europene. Iar ardelenii se impuneau pe „Olimpico”, 2-1 cu AS Roma.Pentru CFR Cluj, campioana de atunci a României, drumul în UEFA Champions League a început cu o vizită în orașul etern. ...
16:40
Adrian Mititelu, acuzații la adresa lui Rotaru în fața lui Ioanițoaia: „Nu mai era lider” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mititelu (57 de ani) patronul celor de la FCU Craiova, a fost marți după-amiaza invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia într-o ediție specială a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. În studioul GSP, acesta a vorbit din nou despre războiul cu Mihai Rotaru și despre Universitatea Craiova, liderul la zi din Superliga. Consideră că formația lui Rotaru a primit ajutor și că tocmai de aceea îi este acum atât de ușor să fie în fruntea clasamentului. ...
16:30
Toți ochii pe ei! 5 puști-minune pe care merită să-i urmărești în Liga Campionilor din acest an # Gazeta Sporturilor
Liga Campionilor este gata să revină în această seară, aducând cu ea meciuri de anvergură care stau să înceapă. Câțiva tineri jucători care vor atrage atenția prin performanțele lor pe teren și pe care merită să-i urmăriți.Am ales 5 nume mai puțin în vogă demne de luat în calcul. ...
16:10
Campioana CSM Știința Baia Mare, învinsă la o săptămână după câștigarea Ligii de Rugby » Cum arată programul Cupei României # Gazeta Sporturilor
La doar câteva zile după terminarea Ligii de Rugby, echipele din țara noastră au început o nouă competiție. Este vorba de Cupa României, care va avea 5 etape în prima fază, după care se vor juca semifinalele și finala programată în luna decembrie.În prima săptămână a lunii septembrie, CSM Știința Baia Mare a câștigat Liga de Rugby, după o finală adjudecată cu 36-24 (23-0) în fața lui SCM USV Timișoara, campioana ediției precedente. ...
15:50
Psihoză în vestiarul lui PSG? L'Equipe are un scenariu uluitor pentru accidentările din echipa lui Luis Enrique # Gazeta Sporturilor
Publicația franceză „L'Équipe” insinuează că valul de accidentări care afectează echipa s-ar putea datora chiar fricii jucătorilor lui Luis Enrique de a se accidenta!PSG va pornit cursa de apărare a trofeului cucerit la Munchen miercuri seară, primind pe „Parc des Princes” vizita Atalantei, în grupa de 36 de echipe. ...
15:50
Ședință de urgență la Madrid » Probleme cu „Santiago Bernabeu”! + Ce se va întâmpla la meciul cu Marseille # Gazeta Sporturilor
În ajunul debutului în ediția a doua în formatul XXL al grupei de Liga Campionilor, Real Madrid are emoții pentru jocul cu Marseille, programat diseară, de la ora 22:00, transmis livetext pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Noua trupă a lui Xabi Alonso se pregătește de startul de sezon din Champions League, primul adversar rezervat de tragerea la sorți fiind vicecampioana Franței. ...
15:40
Andrea Miklos s-a oprit în semifinalele probei de 400 m de la Campionatele Mondiale, în ciuda unui record stagional # Gazeta Sporturilor
Nouă atleți reprezintă România la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie). Andrea Miklos (26 de ani) s-a oprit marți, 16 septembrie, în semifinalele probei de 400 de metri. Până acum niciun atlet din România nu a prins vreo finală.Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxUPDATE. ...
15:30
Fostul fotbalist de la FCSB s-a întors în Superliga: „Bun venit și cât mai multe realizări!” # Gazeta Sporturilor
Boban Nikolov, nord-macedoneanul în vârstă de 31 de ani, s-a întors oficial după 10 ani la formația de la malul Mării Negre. Mijlocașul a evoluat ultima oară pentru echipa din Bosnia și Herțegovina, Borac Banja Luka, unde a strâns 42 de partide și a oferit 2 pase decisive.În sezonul 2022/23, mijlocașul a evoluat și pentru FCSB, pentru care a jucat în 13 meciuri. ...
15:20
Rusescu „miroase” un caz exploziv în Liga 1: „Antrenorul l-a provocat pe jucător, să nu-l mai bage niciodată!” # Gazeta Sporturilor
Raul Rusescu îl taxează pe Andrea Mandorlini, antrenorul lui CFR Cluj. Expertul GSP Live crede că tehnicianul italian a vrut să îl provoace pe Ciprian Deac în Metaloglobus - CFR 1-1, când l-a introdus pe veteranul de 39 de ani pe teren abia în minutul 90.Triplul campion al României îl acuză pe antrenorul ardelenilor că a făcut gestul în mod special, așteptând o reacție nepotrivită din partea lui Deac. ...
15:20
Șefii lui Bayern aruncă deja prosopul: „Suntem outsideri în Ligă” » Lothar Matthaus: „Chiar nu înțeleg” # Gazeta Sporturilor
Bayern debutează miercuri seară în Liga Campionilor 2025 - 2026, de la 22:00, cu un meci pe teren propriu împotriva lui Chelsea.Președintele de onoare al lui Bayern Munchen, Uli Hoeness, a surprins deunăzi, când a vorbit despre șansele campioanei Germaniei la câștigarea Ligii Campionilor în sezonul care pleacă la drum marți seară. ...
15:10
Cele mai tari dueluri ale zilei din Liga Campionilor, analizate la Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Dan Bâra, jurnalistul Gazetei Sporturilor, a revenit azi cu o nouă ediție a emisiunii Breaking Bets, în care a analizat cele mai atractive confruntări programate în această seară în Liga Campionilor. Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante despre toate cele șase meciuri din Liga Campionilor. Pe lângă Biletul de cotă 2 și Pariurile speciale, cap de afiș sunt întâlnirile Juventus - Dortmund și Real Madrid - Marseille. ...
